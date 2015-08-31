Bahçe tasarımına göz alıcı örnekler

Modern dünya, insanı kapalı ortamlarda yaşamaya zorlar iken, birçok insan çalıştığı masa başı işten şikayetçi. Öyle ki bazı insanlar, bir boyunca yalnızca arabaya binerken ve inerken yürüyorlar. Bu tarz bir hayatın sadece fiziksel etkilere sahip olduğunu söylemek hata olur. Çünkü binlerce yıldır doğayla iç içe yaşamaya alışmış insanoğlunun böylesi hayatlara sıkışıp kalması bir takım psikolojik etkiye de sahip. Doğal yaşamın ve doğal hayatın içinde bulunmanın insan psikoloji üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olduğu kanıtlanmış bir bilimsel gerçek. Fakat yine bugün, evinizi bir bozkırın ortasına kurmak pek de mümkün değil. Bu sebeple doğal yaşamı evinize getirmenin en iyi ve en kolay yolu bir bahçeye sahip olmak. Fakat bir bahçeye sahip olmak yalnızca başlangıç. Bu bahçenin iyi biçimde dekore edilmesi de gerekiyor.
İyi düzenlenmiş bir bahçe insan yaşamında büyük yer tutar. Bu tarz bahçeler iş hayatının stresini, günlük yaşamın gerginliğini atabileceğiniz, ailenizle yemek yiyebileceğiniz ve dostlarınızla sohbet edebileceğiniz mekanlardır. Bu sebepten ötürü, iyi dekore edilmiş bir bahçenin yaşanabilir hayatın olmazsa olmazlarından biri olduğunu söylemek büyük bir hata olmaz. Akşam olunca işten eve gelip, şık bir bahçede dinlenmeyi ve huzurla vakit geçirmeyi kim istemez ?
Fakat bir bahçeyi dekore etmenin belli başlı koşulları vardır. Bunlardan ilki 'Nasıl bir bahçe istiyorum ?' sorusuna yanıt vermektir. Örneğin ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçireceğiniz fonksiyonel bir bahçe mi istiyorsunuz yoksa evinizin arka tarafında yeşil bir alana sahip olmak sizin için yeterli mi ? Bu soruya bahçe dekorasyonundan önce karar vermek kritik önem taşıyor. Diğer yandan bahçe dekore ederken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise bahçenizi üzerine kuracağınız arazinin fiziksel şartları. Örneğin arazinin toprak türü alana yerleştireceğiniz bitki türleri için hayati bir öneme sahip.
Ayrıca unutmamanız gereken bir diğer konu ise eviniz ile bahçeniz arasında bir bağ olduğu gerçeği. Bahçe dekore edilirken en çok göz ardı edilen şeylerin başında bu gerçeklik gelmekte. Eviniz bahçeniz iki ayrı mekan değil, aksine bir bütündür. Bu yüzden bahçe dekorasyonunuzu evinizden çok soyut bir biçimde yapmamaya gayret göstermenizi tavsiye ediyoruz.
Yazımızın başında, bahçenizin tasarımına başlamadan önce bahçeyi hangi amaçla kullanacağınıza karar vermeniz gerektiğinden ve ardından da işlevsel yönü ağır basan bahçelerden bahsetmiştik. Eğer bahçenizi ailenizle yemek yemek veya dostlarınızı ağırlamak için kullanacaksanız, fonksiyonel bahçeler tam da size göre. Özellikle baharda ve yaz mevsiminde size ve sevdiklerinize keyifli anlar yaşatmaya aday olan bu bahçelerin dekore edilmesi de oldukça kolay. Öncelikle bahçenizi yaşam alanı olarak kullanacağınız için, bahçenize bu örnektekine benzer koltuklar veya puflar koymanız rahatınız açısından da oldukça iyi olacaktır.
Bahçe tasarımlarında sık sık kullanılan aksesuarlardan olan masa ve sandalyeler, bahçenizi bir yaşam alanına çevirmek için ihtiyaç duyduğunuz nesnelerin başında gelmekte. Durum böyle olunca bu masa ve sandalyelerin tercihi de kritik önem kazanıyor. Öncelikle tercih edeceğiniz masa ve sandalyelerin malzemesine dikkat etmelisiniz. Bu masa ve sandalyeler çoğunlukla dışarıda, bahçenizde kalacağı için güneşe, rüzgara ve yağmura maruz kalabilirler. Bu sebeple zor aşınan, solan ve yıpranan malzemelerden yapılmış masa ve sandalye seçmekte fayda var. Öte yandan, bahçenize kazandırmaya çalıştığınız doğal dokuyu baltalamaması açısından, bu masa ve sandalyeleri ahşaptan tercih edebilirsiniz.
Bahçe deyince, çoğu kişinin aklına ağaçlar ve çiçeklerle çevrilmiş, kenarında bir süs havuzu bulunan ve birçok sayıda canlıya ev sahipliği yapan doğal bahçeler gelmektedir. Halbuki bahçe dekorasyonları bunlarla sınırlı değildir. Örnek vermek gerekirse, modern bahçeler içerinde modern aksesuarlar barındıran bahçelerdir. Bu tarz bahçelerde, çiçek tarhları, teras ve çit bitkileri oldukça önemli bir yere sahiptir. Doğal bahçelerin aksine malzeme olarak metal ve hatta beton tercih edilebilir. Bu örnekte, modern bahçe kategorisine girebilecek bir bahçe görebilirsiniz. Zemindeki ahşap bloklar ve yolun üst kısmında bulunan metal çerçeve, bu manzaraya bakan insana trenyollarını hatırlatmakta.
Önceki örnekte bahsettiğimiz gibi, bahçeler yalnızca doğal bahçe kategorisine hapsedilemez. Bahçelerin, tasarımında kullanıldığı ham madde, yerleştirilen bitkiler, çit çeşidi gibi birçok kıyastan doğan birden fazla kategorisi vardır. Japon bahçeleri de bu kategorilerden biridir. Asya bahçeleri olarak da adlandırılabilen bu bahçelerin genel çehresinde, su, taş ve az bakım gerektiren bitkiler hakimdir. Bu örneğin her açıdan bir Japon bahçesi olduğunu söylemek hata olmaz. Nemli bir iklime sahip olan bir alana kurulduğu söylenebilecek bu bahçe, özellikle zemindeki iri taşlarla oldukça şık bir görünüm yakalamış. Bu ve bunun gibi Japon bahçelerini yakından incelemek isterseniz şu adresi yakından inceleyebilirsiniz.
Bahçenizi sevdiklerinizle zaman geçirmek için veya kendi iç sesinizi dinlemek ve huzura kavuşmak için kullanabileceğiniz gibi, kendinize zaman ayırmak ve hobilerinize mekan oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Bu amaçla dekore edilen bahçelerde genellikle ahşap kulübeler kullanılır. Bu hobi mekanı bir atölye olabileceği gibi zaman zaman da bir sera olabilir. Bu örnekte, bahçe tasarımlarında kullanılan ahşap kulübeler için güzel bir örnek görebilirsiniz. Sahip olduğu iç mekandan öte, verandası ile de size keyifli zamanlar yaşatabilecek güce sahip. Öte yandan bahçenin sahip olduğu doğal doku ve taş yol üzerinde bulunan ahşap çardak, kulübeyle oldukça güzel bir birliktelik yakalamış.
Konu bahçe tasarımı olunca, sık sık başvurulan dekorlardan biri de bahçe havuzlarıdır. Bu havuzlar, yüzme amaçlı kullanılarak işlevsel bir yön kazanabileceği gibi bu örnekteki gibi süs havuzu olarak da kullanılabilir. Bu örnekteki havuzun sahip olduğu fıskiye de ortama hareketli bir hava katmakta. Öte yandan havuzun beyaz ahşap tercih edilmesi ve havuzun alt kısmında bulunan doğal taşlar da ortama doğal bir hava katmış.
Çimler veya çim zeminler bahçe dekorasyonların neredeyse en çok rastlanan motiflerden biridir. Doğal bitkiler olduğu için doğal bahçelerde, fazla bakım gerektirmediği için Japon bahçelerinde, Akdeniz iklimine uygun olduğu için Akdeniz tarzı bahçelerde ve şekil vermek kolay olduğu için modern bahçeler yani kısacası bütün bahçe tasarımlarında sık sık kullanılırlar. Bu örnekte ise, çimen dokunun beton yolla birlikte kullanıldığını görüyoruz. Çimenin yeşili ve betonun grisi arasında kalan, küçük çakıl taşlarının beyaz rengi ise ortama oldukça hoş bir hava katmış. Ayrıca siz de çim zeminlerde yeşil çam ağaçları kullanabilirsiniz.
Doğayla iç içe büyüyen çocukların, yaşamlarının ileri safhalarında dışarıya dönük ve özgüvene sahip bireyler oldukları bilimsel açıdan kanıtlanmış bir gerçekliktir. Bu nedenle bahçenizde çocuğunuza özel alanlar oluşturmanız önemlidir. Bu alanı, ahşaptan yapılmış olan oyun alanlarıyla sağlayabilirsiniz. Bu örnekteki gibi, bu oyun alanının yanında salıncak ve kaydırak gibi nesneler de bulundurabilirsiniz. Eğer bahçenizde oldukça büyük ve sağlam bir ağaca sahip iseniz, ağaç ev sizin için bir başka alternatif olabilir. Bahçenizde çocuklarınız için oyun alanı sağlamak istiyorsanız şu adrese göz atmanızda fayda var.
Eğer bir bahçe dekore etmek istiyorsanız, siz de sık sık yapıldığı üzere bahçenizde çakıl taşı veya kesme taşlar kullanabilirsiniz. Bu tarz taşlar sahip oldukları renkler sayesinde bahçenize oldukça canlı bir görüntü katabilir. Veya bu örnekte de olduğu gibi çakıl taşlarını veya kesme taşları, bahçenizde bahçenizde dolgu amaçlı kullanabilirsiniz.
Kimi zaman bitkileri doğrudan bahçe zeminine yerleştirmek yerine saksıya dikmeyi tercih edebilirsiniz. Böyle zamanlarda klişeye düşmemeniz için imdadınıza ilginç tasarımlara sahip saksılar koşar. Önceki yazılarımızda bir el arabasından ve pantolondan yapılmış iki ayrı tasarımı sizinle paylaşmıştık. Bu örnek ise doğal bir saksı görevi gören taş oyuklardan oluşmakta. Bitkileri hem zemin yerine saksıya ekmek hem de bahçenizin doğal dokusunu bozmamak istiyorsanız siz de bu tarz bir tasarımı tercih edebilirsiniz.