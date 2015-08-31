Bahçe tasarımına göz alıcı örnekler

Modern dünya, insanı kapalı ortamlarda yaşamaya zorlar iken, birçok insan çalıştığı masa başı işten şikayetçi. Öyle ki bazı insanlar, bir boyunca yalnızca arabaya binerken ve inerken yürüyorlar. Bu tarz bir hayatın sadece fiziksel etkilere sahip olduğunu söylemek hata olur. Çünkü binlerce yıldır doğayla iç içe yaşamaya alışmış insanoğlunun böylesi hayatlara sıkışıp kalması bir takım psikolojik etkiye de sahip. Doğal yaşamın ve doğal hayatın içinde bulunmanın insan psikoloji üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olduğu kanıtlanmış bir bilimsel gerçek. Fakat yine bugün, evinizi bir bozkırın ortasına kurmak pek de mümkün değil. Bu sebeple doğal yaşamı evinize getirmenin en iyi ve en kolay yolu bir bahçeye sahip olmak. Fakat bir bahçeye sahip olmak yalnızca başlangıç. Bu bahçenin iyi biçimde dekore edilmesi de gerekiyor.

İyi düzenlenmiş bir bahçe insan yaşamında büyük yer tutar. Bu tarz bahçeler iş hayatının stresini, günlük yaşamın gerginliğini atabileceğiniz, ailenizle yemek yiyebileceğiniz ve dostlarınızla sohbet edebileceğiniz mekanlardır. Bu sebepten ötürü, iyi dekore edilmiş bir bahçenin yaşanabilir hayatın olmazsa olmazlarından biri olduğunu söylemek büyük bir hata olmaz. Akşam olunca işten eve gelip, şık bir bahçede dinlenmeyi ve huzurla vakit geçirmeyi kim istemez ?

Fakat bir bahçeyi dekore etmenin belli başlı koşulları vardır. Bunlardan ilki 'Nasıl bir bahçe istiyorum ?' sorusuna yanıt vermektir. Örneğin ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçireceğiniz fonksiyonel bir bahçe mi istiyorsunuz yoksa evinizin arka tarafında yeşil bir alana sahip olmak sizin için yeterli mi ? Bu soruya bahçe dekorasyonundan önce karar vermek kritik önem taşıyor. Diğer yandan bahçe dekore ederken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise bahçenizi üzerine kuracağınız arazinin fiziksel şartları. Örneğin arazinin toprak türü alana yerleştireceğiniz bitki türleri için hayati bir öneme sahip.

Ayrıca unutmamanız gereken bir diğer konu ise eviniz ile bahçeniz arasında bir bağ olduğu gerçeği. Bahçe dekore edilirken en çok göz ardı edilen şeylerin başında bu gerçeklik gelmekte. Eviniz bahçeniz iki ayrı mekan değil, aksine bir bütündür. Bu yüzden bahçe dekorasyonunuzu evinizden çok soyut bir biçimde yapmamaya gayret göstermenizi tavsiye ediyoruz.