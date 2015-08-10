Doğal ve yapay estetiğin kesiştiği adalar: Bahçe tasarımları

Bahçe tasarımları en küçüğünden büyüğüne, doğal olanın yapay müdahalelerle harmanlandığı bir duruma işaret eder. Bahçe, yapısı itibariyle doğada halihazırda bulunan bitkilerin insan tarafından biçimlendirilmesiyle, başka malzemeler eklenerek bir kompozisyon ortaya çıkarılmasıyla oluşur. Elbette bazı bahçe tasarımları adeta bir cangılda olduğumuz hissini de verebilir ya da kendi haline bırakıldıkları için doğanın tamamen kontrolünde ortam da uygunsa hakikaten bir cangıla da dönüşebilir. Yine de bize bahçe tasarımları başlığı altında, insanın kontrolünde oluşturulmuş mekanlara göz atıyoruz.

Binalar ve binaların iç mekanları kadar özel ya da kamusal bahçeler de belli bir plan dahilinde tasarlandığında büyüleyici sonuçlar elde etmek mümkün ve bu da profesyonellerin uzmanlığında verilen bir hizmet.

Bahçe tasarımları genel kanının aksine tıpkı mimarlık ya da dekorasyon gibi projelendirilerek yapılabilen, yüzyıllardır ciddiye alınarak yapılan işlerin ürünleri. Sarayların bahçelerini, farklı konseptlerdeki bölümlerini düşündüğünüzde hepsinin tek tek düşünülerek, tasarlanarak ortaya çıkmış bahçeler olduğunu hatırlayacaksınız.

Bazen tamamen doğanın kendi halinde biçimlendirdiğini düşündüğünüz bahçeler bile bir tasarımın sonucu o hale gelmiş olabilir.

Bahçe tasarımları arasında bir gezintiye çıkalım, ne gibi yöntemler kullanılmış, nasıl malzemeler, hangi amaçlarla bu tasarımlarda yer almış beraber inceleyelim.