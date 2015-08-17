Mekanı dönüştüren peyzaj örnekleri

Dikey bahçe uygulamaları popülerliği giderek artan peyzaj örneklerinden. Dış mekanlara olduğu kadar iç mekanlara da uygulanabilmesi özellikle geniş alanlarda tercih edilmesini sağlıyor. Metropollerin yoğunluğu arttıkça ve yeşil alanların yerini griler aldıkça, iç mekanlara taşınan yeşil düzenlemelerin değeri artıyor. Burada da bir iş yeri ya da alış veriş merkezi olarak tanımlanabilecek bir alandaki dikey bahçe uygulaması görülüyor. Farklı türdeki bitkilerin farklı biçimler oluşturacak şekilde düzenlenmesi yoğun bir ormanın içinde gizli bir yere giriyormuşsunuz izlenimi veriyor. Bu hisse hep ihtiyaç duyuyoruz çünkü uygarlık düzeyimiz ne kadar artarsa artsın doğa hep yakınımızda tutmak isteyeceğimiz şeydir. Çünkü biz ona aitiz.

Bu arada dikey bahçelerle ilgili daha çok içeriğe ulaşmak için Sıradışı bir fikir: Dikey bahçeler yazısına da göz atabilirsiniz.