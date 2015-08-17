Mekanı dönüştüren peyzaj örnekleri

Peyzaj düzenlemeleri oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Doğa ile ilişkisinde doğaya dönüştürücü bir etkisi olan insanoğlunun temel reflekslerinden biri gibi, gördüğü peyzaja müdahale etmek. Örneğin 18. yüzyıldaki Romantik akımların yarattığı kırılmalarda peyzaj düzenlemesi önemli bir rol oynamıştır. O dönemde Avrupa'da giderek mekanikleşen dünyada geometrinin hakim olduğu Fransız tarzı peyzaj düzenlemesi yerini daha doğal görünüme sahip İngiliz peyzajlarına bırakmıştır. Günümüzde de farklı kültürlerden imgelerle oldukça geniş bir skalada peyzaj düzenlemeleri bulunmakta. Bahçe sayfasından çeşitli örneklere ulaşabilirsiniz mesela. Dikey bahçelerden zen bahçelerine, simetrinin hakim olduğu uygulamalardan doğanın bir parçasını yansıtan stillere size ilham verecek yeni fikirler derledik. Yeniliklere açık olun, çünkü peyzaj düzenlemeleri mekanı dönüştüren dokunuşlardır.
Bahçenizin peyzaj düzenlemesini gerçekleştirirken doğal görünecek şekilde dekorasyon tercihlerinde bulunabilirsiniz. Resimde görülen başka evlerle komşu duvarı bulunan bir bahçe örneği. Olabildiğince simetriden uzak kalınarak bir düzenleme yapılmış ve doğada insana özgü simetri bulunmadığı için bu bahçe doğanın bir parçasının görünümüne bürünüyor. Arkada bir taş duvarı ve taş duvardan yaklaşık bir metre daha önde olan siyah duvar ile bağlayan kısım kırmızı renginde boyanmış böylelikle kırmızının yanında duvarı saran yeşil bitkilerin vurgusu ortaya konulmuş. Zeminde ahşap malzemeler de çimlerle doğal bir uyum içinde. Farklı boyutlardaki seramik saksılar da bahçeye dağıtılmış. Burada peyzajın espasını arttıran unsurlar arasında bitkiler ile sağlanan derinliğin yanı sıra ışık düzenlemeleri olduğu görülüyor. Böylesine doğallıkla organize edilmiş bu peyzaj düzenlemesini organik formları andıran oturma grubu tamamlamakta.
Zen felsefesi denildiğinde sükunet ve sükuneti çağrıştıran, arındırıcı, iyileştirici su ögesi akla gelir. Bu bahçenin peyzaj düzenlemesi uzak doğu kültürü çerçevesinde biçimlendirilmiş. Dolayısıyla doğal malzemelerin yaygın kullanımı görülüyor. Zeminde rabıta ile simetrik dikdörtgen bir alan yaratılmış. Bahçenin sınırları abidelere ya da yazıtlara benzeyen taş blokların belirli aralıklarla yerleştirilmesiyle sağlanmış. Rabıta alanını çakıl taşları çevreliyor bu öge de uzak doğuyu çağrıştıran başka bir detay. Lokal ışıklandırmalarla ambiyansı yükseltilen mekanda Küçük siyah taştan bir havuza yerleştirilen Buda büstü de bu aydınlatma ile çok fazla öne çıkmadan ortaya çıkarılmış. Bu güzel peyzaj düzenlemesi örneği ile huzurlu ve keyifli zamanlarda yaşayabilirsiniz.
Günümüzde yapı ve dekorasyon malzemelerinin geliştirilmesi ve yeni çözümlere olanak tanıması sır dışı tasarımların doğmasını sağlıyor. Örneğin buradaki peyzaj düzenlemesinde sürgülü camlarla ayrıştırılarak oluşturulan bir kış bahçesi görülüyor. Bahçedeki bitki düzenlemesi dikey bir uygulamayla iç alana taşınmış. Bu çözümleme yılın farklı dönemlerinde ailece ya da davetlileriniz ve dostlarınızla uzun vakitler geçirirken dışarıdaymış gibi hissetmenizi sağlayacak. Özellikle soğuk havalar ve güneşsizlik nedeniyle sürekli iç mekanlarda vakit geçirmek insanların enerjisini düşürebiliyor. Ancak bu tür bir peyzaj uygulamasıyla enerjinizi ve doğayla temasınızı sürekli yüksek tutmaya ne dersiniz?
Evinizin ya da işletmenizin geniş bir açık alanı varsa bu alanı uzak doğu kültüründen imgeleri barındıran peyzaj düzenlemelerini referans alarak dönüştürebilirsiniz. Japon bahçeleri geçmişten günümüze varlığını sürdürmüş ve kutsiyeti hissettiğimiz yaklaşımları sergileyen mekanlar olmuştur. Buradaki peyzaj düzenlemesi de uzak doğu filmlerindeki, o samurayların romantik içe dönmelerini gerçekleştirdikleri bahçelere benzemiyor mu? Durgun bir su ve etrafını saran yosun tutmuş doğal taşlar… Suyun içinde yer yer basamaklar oluşturacak şekilde dizilen taşlar doğayla bütünleşme ritüellerine çağırıyor insanı. Bodur ağaçlar, su ile temas eden bitkiler, aralara serpiştirilmiş ve taş malzemesi gereği yosunlaşarak diğer taşlarla ve mekanla bütünleşen küçük Japon fenerleriyle doğanın size özel tecrit edilmiş bir parçasında yaşayabilirsiniz.
Etrafı çimlerle kaplı ve doğal taşların çevrelediği bu peyzajda nehrin durgunlaştığı kısımları çağrıştıran bir his var. Kaya parçalarıyla oluşturulan sette küçük bir şelale düzenlemesi görülüyor. Havuzun genişlediği bu alanın doğal görünümünü pekiştiren suyun içinden yükselen bitkiler ve nilüferler kuşkusuz. Kıvrılarak devam eden havuzu sınırlayan da yine doğal kayalar. Bu havuz içinde olduğunuzda da dışındayken de oldukça rahatlatıcı görünüyor. Havuzun üzerine iskele gibi uzatılan ve uç kısmı dairesel bölüm şezlongunuz için yaratılmış oldukça ideal bir mekan. Şezlong tercihinizin de ahşap olması mekanla uyum sağlayacaktır.
Evinizin bulunduğu alanın topoğrafyası farklı yüksek ve alçak alanlardan oluşuyor olabilir. Şev çözümleri ile bu tür alanların mükemmel peyzajlara dönüştürülmesi oldukça kolay. Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama peyzaj düzenlemeleri açısından ve özellikle şev çözümlemelerinde oldukça profesyonel ve estetik dekorasyon seçeneklerini sunmakta. Göktürk'te yapılmış bu uygulama topoğrafyayı geometrik akslarla çözümleyerek üst ve alt bahçeyi ayıran sınırları belirlemiş. Ahşap kütükler iki farklı sırada yerleştirilmiş ve ahşapların arasında kalan bölümde farklı renk ve dokudaki bitkilerin sağladığı uyum görülüyor. Çimlendirilen bahçede yine ahşap kütükler ile oluşturulmuş merdiven ve çimlerin arasındaki sıra sıra taşlar doğaya saygılı peyzaj düzenlemesinin mükemmel bir örneği.
Dikey bahçe uygulamaları popülerliği giderek artan peyzaj örneklerinden. Dış mekanlara olduğu kadar iç mekanlara da uygulanabilmesi özellikle geniş alanlarda tercih edilmesini sağlıyor. Metropollerin yoğunluğu arttıkça ve yeşil alanların yerini griler aldıkça, iç mekanlara taşınan yeşil düzenlemelerin değeri artıyor. Burada da bir iş yeri ya da alış veriş merkezi olarak tanımlanabilecek bir alandaki dikey bahçe uygulaması görülüyor. Farklı türdeki bitkilerin farklı biçimler oluşturacak şekilde düzenlenmesi yoğun bir ormanın içinde gizli bir yere giriyormuşsunuz izlenimi veriyor. Bu hisse hep ihtiyaç duyuyoruz çünkü uygarlık düzeyimiz ne kadar artarsa artsın doğa hep yakınımızda tutmak isteyeceğimiz şeydir. Çünkü biz ona aitiz.
Bu arada dikey bahçelerle ilgili daha çok içeriğe ulaşmak için Sıradışı bir fikir: Dikey bahçeler yazısına da göz atabilirsiniz.
Peyzaj denildiğinde aklımıza taşlar, bitkiler, ağaçlar, göletler geliyor, peki bahçe heykellerine ne dersiniz? Bu fotoğrafta gördüğümüz bitkilerin formlarının modernize edilerek hayata geçtiği heykeller. Sağa sola yatmış bitkiler, uçuşan polenler ve yapraklar, filizlenen ağaçlar geliyor insanın aklına, bu duvar dibi heykellerine baktıkça. Dikkat ederseniz heykellerin duvardaki gölgesi bahçedeki ağaçların gölgeleriyle ne kadar uyumlu. Metal plakalardan dekupe edilmiş, iki boyutlu bu heykeller stilizasyonlarıyla adeta hareket eden yaşayan biçimler. Evin dış duvarlarından bir tanesi ya da hepsi daha iyi nasıl çözümlenebilirdi ki!
Bahçelerin peyzajlarında su ögesinin kullanılması kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu gereklilik farklı çeşme tasarımlarıyla hayatımıza dahil oluyor. Burada oldukça samimi bir biçimde uygulanan peyzaj düzenlemesi içinde yalın, geometrik küre formuyla bir çeşme tasarımı göze çarpıyor. Modern bir heykeli andıran bu çeşme parlak yüzeyiyle mekanın renklerini yansıtacağı için bahçe ile bütünlük gösterecektir. Devridaim sistemiyle pürüzsüz yüzeyinden sürekli süzülen sular bahçenize ferahlık getirecek.
Bahçenin bir bölümünde uygulanmış bu konstrüksiyonlar doğaya bırakılmış bir alana hizmet ediyor gibi duruyor. Taflanlarla çevrelenmiş bu dikey alanın orta kısmı tamamen lavantalarla kaplı. Kolonlara ve kirişlere sarılan sarmaşıklar zamanla bu alanın yemyeşil bir görünüme bürünmesine katkıda bulunacak. Evinizin penceresinden bu alana bakarken mekan derinliğinin ne kadar arttığını hissedebilirsiniz ve pencerenize özel bir doğa parçasına sahip olmanız da cabası. Orta alandaki lavantalar, siz havuzda vakit geçirirken ya da pencereleriniz açtığınızda evinize dolarak kokularıyla size hayat verecek.