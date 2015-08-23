Uyku mabediniz için yatak odası takımları

Bu örnekte görülen yatak odası eklektik yaklaşımları içinde barındıran ve genel hatlarıyla sade ve modern olarak tanımlanabilecek cinsten. Odada özellikle karyola göze çarpıyor. Yatağın taşıyıcı ayakları yatağı çevreleyen birimden daha içeride olduğu için karyola havada duruyormuş gibi görünüyor. Bu izlenim de mekandaki en büyük birim olan yatağın daha uçucu bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Odada bulunan tekli koltuğun daha kumaşının yataktaki iki yastıkla aynı daha klasik olarak tanımlanabilecek desene sahip olması mekanın eklektik olarak değerlendirilmesini getiriyor. Komidin yerine yine klasik çizgilerde beyaza boyanmış bir sehpa kullanılmış. Hassas bir dengeye sahip bu yatak odası takımında üç ayaklı aydınlatma elemanları yatak odasının modern tavrına destek olmakta.