Uyku mabediniz için yatak odası takımları

Evlerin en özel alanlarıdır yatak odaları. Günümüzde banyo ve giyinme odalarının da eklemlenmesiyle hem daha da özel bir alana dönüşüyor hem de dekorasyon anlamında birbirinden ayrılmış alanların getirdiği ferahlık duygusunu taşıyor. En özel zamanların geçtiği yatak odalarını dekorasyonu ve mobilya tercihleri oldukça önemli. Acaba sizin için uygun olan yatak modeli, komidinler, gardıroplar, duvarlarda görmek istediğiniz renkler neler? Bu özel alan için tercihlerinizi belirlerken daha iyi hissettireceğini düşündüğünüz modellerden, renklerden ve kombinasyonlardan ilham alabilmek oldukça önemli. Sizler için bir derleme hazırladık ve eğer isterseniz yatak odası sayfamızdan farklı seçenekleri görebilir ya da size yeni fikirler sunabilecek profesyonel firmalara ulaşabilirsiniz.
Yüksek tavanlı bir evde oturuyorsanız, geniş pencereleriyle dışarıda uzanan manzarayı içeriye taşıyan odalarınızdan birini yatak odası olarak kullanmanız için oldukça güzel bir fikrimiz var. Bu örnekte yatak odası oldukça işlevsel bir biçimde bölümlere ayrılmış. Sadece cam kullanılarak uygulana trabzanıyla gardıroplar ve giyinme alanı asma kata taşınmış. Yatak başı asma katın hizasında başlıyor ve böylelikle oldukça ferah bir uyuma konforu sunuyor. Asma katın altına denk gelen yatak başının arka kısmında komidinlerle kombine edilmiş mavi bir masa var ve bu alan yalıtılmış bir çalışma alanına dönüşebiliyor. Bu yatak odası takımında en belirleyici öge yatak başı. Yüksek ve kapitone yatak başı yaslanıp kitap okumanıza, dışaryı izlemenize olanak tanırken odanın kalan bölümlerinden kopmanızı sağlıyor. Komidinler modern abajurlarla desteklenirken duvardaki tablo ve avize mekanın ince detayları.
Yatak odanızı alternatif yollar ile daha kişisel bir hale getirebilirsiniz. Bu odada yatak odası alanı bölümlere ayrılarak komidin, gardırop ve bazalar daha kalıcı bir biçimde çözümlenmiş. Yatak duvar ve sağ tarafındaki gardırop ile sınırlandırılarak adeta bir kuytu oluşturulmuş. Sol tarafta komidin işlevi gören üzerinde ahşap bulunan bir yarım duvar, sağ tarafta da orada uyuyan kişi için yine komidin gibi kullanıma yönelik bir küçük pencere yapılmış. Yatağın altı alternatif bir depolama alanı. Yatak ahşap bir çerçeve içinde duruyor ve duvarda açılan pencereler ışık kaynağı için farklı bir seçenek sunuyor. Bu sempatik kuytu alan, odanın giyinme bölümüyle tamamen ayrılan mutlu uykuların alanı değil mi?
Bu örnekte görülen yatak odası eklektik yaklaşımları içinde barındıran ve genel hatlarıyla sade ve modern olarak tanımlanabilecek cinsten. Odada özellikle karyola göze çarpıyor. Yatağın taşıyıcı ayakları yatağı çevreleyen birimden daha içeride olduğu için karyola havada duruyormuş gibi görünüyor. Bu izlenim de mekandaki en büyük birim olan yatağın daha uçucu bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Odada bulunan tekli koltuğun daha kumaşının yataktaki iki yastıkla aynı daha klasik olarak tanımlanabilecek desene sahip olması mekanın eklektik olarak değerlendirilmesini getiriyor. Komidin yerine yine klasik çizgilerde beyaza boyanmış bir sehpa kullanılmış. Hassas bir dengeye sahip bu yatak odası takımında üç ayaklı aydınlatma elemanları yatak odasının modern tavrına destek olmakta.
Bu yatak odasının dekorasyonunda sadelik ve rahatlık öne çıkıyor. Rahat kişiliklerin tercihi olabilecek bir dekorasyon ve mobilya seçiminin bir örneği. Demir karyolalar hep ilgi duyulan, geçmişi çağrıştıran ve malzemesi gereği ağırlığı yansıtırken konstrüksiyonları itibariyle hafiflik duygusunu ileten mobilyalardır. Burada geçmişe öykünen çizgilerle bir demir karyola bulunuyor. Odaya taşınan çalışma alanı, halı seçimi ve ahşap komidin ve gardırop kapakları karyola ile oldukça sade bir uyumu yansıtıyor. Komidin üzerindeki akrobat lamba ve ahşap çerçeveli görsel rahatlığın sembolleri. Gri, siyah ve turkuaza çalan mavilerle mekandaki renklerin kombinasyonu oldukça başarılı.
Uyuduğunuz odadaki renkler konusunda genellikle pastel tonlarda renkler tercih edilmesi savunulur. Ancak rengarenk bir odada uyuyabilirsiniz çünkü bu sizin karakteriniz, bu sizsiniz, sizin renkli kişiliğiniz! Örnek mekanımızda renklerin canlılığı ve uyumu göz kamaştırıyor. Yeşil ve iki bölmeli bir çerçeveden yapılan yatak başı, arkadaki dinamik sarı duvar kağıdının desenlerini yatak başına da taşımış oluyor. Dikkat ederseniz mekanda farklı biçimlerin uyumuyla dinamizm her noktada devam ediyor, sadece renklerle değil. yatağın iki yanında farklı tipte komidinler ve onları destekleyecek şekilde farklı tipte aydınlatma elemanları konmuş. Böyle eğlenceli bir uyuma alanı tercih ederseniz duvardaki gibi eğlenceli objelerle mekanınızı tamamlayabilirsiniz.
Burada farklı geometrik biçimlerde aynaların bulunduğu, pastel pembe ve kırık beyaz armoninin hakimiyetiyle yaratılmış bir yatak odası dekorasyonu görülüyor. Geniş tutulan yatak başı komidinleri de içine alarak uyuma alanının sınırlarını belirliyor. Üzerinde cam bulunan alçak komidinler hem göz yormuyor hem de yarım küreyi andıran formdaki lambalarıyla samimi bir yaklaşımı yansıtıyor. Giacometti'nin heykellerini andıran objeler ve pembe duvarın önündeki yine aynı tondaki koltuk mekanla bütünleşiyor. Yatak odaları için Yatak odası dekorasyon örnekleri başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Oldukça sadelikle çözülen bu dekorasyonda modern çizgilerin hakimiyeti bulunmakta. Klasik formdan hareketle tasarlanan, dekupe edilmiş ahşaplarla motiflerle süslenen modern, esprili ve farklı bir karyola göze çarpıyor hemen. Karyola geçmişin imgesini dönüştürüyor. Yatağın solunda küçük bir ahşap kutu üzerinde duvardaki askısı üzerinden yükseklik ayarı yapılabilen büyükçe bir akrobat lamba duruyor. Sağda ise yatağa göre daha bilinen boyutlarda bir komidin üzerinde küçük bir akrobat var. Ahşap ve beyaz dışında başka renk bulunmayan bu mekanda büyük parçalarla küçüklerin dengesi oldukça etkileyici.
Klasik tasarımların zarafeti bazılarımız için vazgeçilmezdir. Yatak odalarına bu klasik çizgileri taşımak istiyorsanız Cese Home Consept sizi tatmin edecek yatak odası takımları seçenekleri sunuyor. Burada da klasik tarzda dekore edilmiş bir mekan ile bire bir uyumlu bir takım görülüyor. Ortası kapitone üç birimden oluşan yatak başının işlemeleri ve biçimi oldukça zarif. Bu inceliğe eğimli kenarları olan gardırop ve komidinler eşlik ediyor. Tüm mobilyaların köşeleri zarif barok desenlerle bezeli ve şık kulplara sahip. Bu zarif takımı komidinlerin üzerindeki klasik çizgilerde ve motiflerdeki abajurlar tamamlıyor.
Yatak odası takımı deyince illa aklımıza birbirini karşılayan ve bir örnek mobilyalar gelmek zorunda değil. Bir kaç tüyo ve pratik yaklaşımla örnekteki gibi bir yatak odası takımına sahip olabilirsiniz. Öncelikle giyecek dolabınız bir mobilya değil, beyaz lake raflardan oluşan bir duvar çözümlemesi ve alan olarak tasarlanmış. Bu alan yatak odasının hiç bir kısmına müdahale etmediği için yatak ve sehpa gibi tasarımlar yatak odasının ferahlığını arttırmış. Sıcak bir grinin kullanıldığı sade karyola tasarımı eski tabureleri andıran iki mavi ahşap yatak başı sehpayla kompoze edilmiş. Yatağın tam karşısına konumlandırılmış tuvalet masası ve sandalyesi sehpalarla aynı renk seçimi uygulanarak mekanın iç açıcı renk düzenlemesini pekiştirmiş. Mekandaki renk dengesinin dekorasyona verdiği huzuru siz de pekala hissediyorsunuz değil mi?
Örnek fotoğraftaki yatak odası tasarımı hayatındaki mottosu konfor olanlar için ideal. Yatak odası takımları tek bir parçaya dönüştürülmüş modern bir tasarım olabilir. Gördüğünüz ahşap karyola çözümlemesi yatak başı sehpaları ile birlikte tasarlanarak yekpare bir formu oluşturuyor. Ahşap kaplanmış duvar ise içerisine niş açılarak hem televizyon ünitesi hem de aksesuarlarınızı yerleştireceğiniz bir alan olarak kullanıma hazır. Kapınız her daim açık, istediğiniz an yan tarafa geçip çalışmaya başlayabilirsiniz.