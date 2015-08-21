Genç yatak odası dekorasyonu için öneriler

Modern biçimlerin tasarımı belirlediği bu oda iki çocuklu aileler için ya da tek çocuğun uyuma ve oyun alanını birbirinden ayıran bir yaklaşımı barındırıyor. Mavi ve beyazlar, genel kanı çerçevesinde düşünürsek daha erkek çocuklar için tercih edilecek türden. Üst bölümde farklı boyutlarda iki adet pencere olan ve alt kısımda da seperatörlerin geometrik biçimlerle ışığım içeriye farklı bir biçimde dahil edildiği bu yapı modernize edilmiş bir ranza aslında. Mavilerin dolaştığı bu oda beyazın hakimiyeti altında. Sade köşeli biçimler yin geometrik mavi renkte avizelerle tamamlanmış. Oldukça özgün bir dekorasyona sahip bu mekanı sevdiyseniz Çocuk ve genç odaları için 12 özgün fikir başlıklı yazımızdaki örneklere de bakmanızı öneririz. Çocuğunuz ya da çocuklarınız bu özgün tasarım içinde oldukça neşeli oyunlara dalacaktır. Tabi gençler için de konsantrasyonu yüksek bir çalışma odası aynı zamanda…