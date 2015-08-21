Genç yatak odası dekorasyonu için öneriler

Gençler ve çocukların yatak odasının dekorasyonu oldukça önemlidir. Sonuçta genellikle çocuklarımız bu alanlarda uyudukları, oyun oynadıkları, arkadaşlarıyla buluştukları ve derslerine çalıştıkları zamanları geçiriyorlar. Tüm bu aktivitelerin tek bir mekanda geçmesi nedeniyle bu alanın iyi çözümlenmesi, mobilya seçiminin ve odadaki renklerin uyumu oldukça önemlidir. Geleceğimizi belirleyecek olan bu bireylerin yatak odası dekorasyonları için farklı yaklaşımları içeren örnekler derlediğimiz bu yazıda, size de hitap edecek seçenekleri keşfedebilirsiniz.
Genç yatak odası dekorasyonu her aile için belki de bir evin dekorasyonunun en zorlu kısmı. Gençlerin istekleri ve beğenileri sıklıkla değişmekte ve bir genci özellikle de ergenlik çağındaysa evde ve kendi mekanında tutmak epey çaba gerektiriyor. Örnekte gördüğünüz genç yatak odası dekorasyonu özellikle canlı renk kullanımıyla dikkat çekiyor. Odanın duvarının bir kısmı kara tahta boyasıyla boyanarak sürekli yenilenebilir bir tuval işlevi görüyor. Yatak başındaki haritayla kaplanmış alan belki de ebeveynlerin çocukları için gelecek seyahatlerinin habercisi. Odanın sol tarafındaki tüm duvarı kaplayan ahşap kitaplık ve raf çözümlemesi geometrik bir yapıda tasarlanarak yatak odasını hareketlendirmiş. Tıpkı yukarıya doğru süzülen baloncuklar gibi tasarlanmış cam aydınlatma elemanı yerdeki minderlerle kompozisyonu tamamlamış adeta. Çocuğunuzun odasını sevmesini sağlamak işte bu kadar basit!
Çocuğunuzun odası küçükse örnek fotoğrafımızdaki yatak odası dekorasyonu tam size göre! Bir mekanı büyütmek kullandığınız mobilyaların stili ve rengiyle doğru kombinasyonlar kurmakla mümkün. Örnek genç yatak odası dekorasyonu çok az mobilya ve aksesuarla çocuğunuzun stilini geliştirmeniz için şahane bir dizayna sahip. Karyola dizaynı tıpkı bir yaprağın açılmış hali gibi. Kumaştan yapılmış yeşil karyolanın formu çocuğunuzun hem kendisini güvende hissetmesini sağlıyor, hem de bildiğimiz sıradan yatak ve yatak başı tasarımlarına benzemiyor. Yüksek ve beyaz gardrop üzerindeki renkli çizgi detaylarıyla duvara sabitlenmiş büyüklü küçüklü renkli kutuları andıran raflarla paralel bir stile sahip. Aydınlatma elemanının akrobatlardan oluşturulmuş tasarımı merkezinde evrensel bir simgeyi taşıyor. Barış!
Örnek fotoğrafta görülen genç yatak odası dekorasyonunda, odanın bir kısmının siyaha diğer kısmının ise beyaza boyandığı duvarlar mekandaki sadelik ve netlik duygusunu ilk bakışta hissetmemize yol açıyor. İki kişilik bir yatak seçimi yapılmış mekanda karyola yataktan daha büyük uygulanarak yatak başındaki sehpayla bütünleşmiş bir mobilyaya dönüşmüş. Siz de dilerseniz çocuğunuzun yatağının altını böylece küçük bir kitaplığa çevirebilirsiniz. Fotoğraftaki çalışma alanı ise çocuğunuzun küçük bir köşede zevkli bir atmosfer içinde olmasını sağlayacak, zaman geçirdiği kişisel alanını daha çok benimsemesine neden olacak. Siyah ve beyazın yalın ve sıradışı estetiğini çocuklarınıza yaşatma zamanı!
Genç odası dekorasyonunda ranzalar her birimizin çocukluğunda belleklerimizde yer eden anılara sahip. Hem işlevsel hem de eğlenceli bir mobilya tasarımı olan ranza, örnek fotoğrafta modernize edilmiş tasarımıyla dikkat çekiyor. Üst kısmı yatak olarak tasarlanmış ranzanın alt kısmı çok işlevli yapısıyla alan kullanımı açısından örnek niteliğinde. Aynı zamanda hem gardrop, hem depolama alanı hem de kitaplık olarak kullanılabilecek alt kısım geleneksel ranza anlayışının dışına çıkarak bizleri şaşırtıyor. Merdivenler ise aynı zamanda çekmece ve dolap şeklinde dizayn edilmiş. Marina Sarkisyan tasarımıyla küçük alanlarda konforlu yaşamamızı sağlayan ipuçlarıyla genç odası dekorasyonunun sınırlarını zorluyor. Siz de çocuğunuzun için yeni bir şey yapın, bu dekorasyondaki bakış açısını uygulayın.
Örnek fotoğrafta görülen genç odası dekorasyonu gençlerin çok ilgisini çekeceğe benziyor. Adeta bir yuva gibi tasarlanmış yatak ve dolap çözümlemesi bir arada kullanılarak mekan içinde yeni bir mekan yaratma fikrini bizlere sunuyor. İskandinav stiline sahip genç odası ahşap dolap ve raf üniteleriyle içerisinde bir yatak barındırarak insanın gizlenme ve saklanma duygularını açığa çıkarıyor. Siz de dilerseniz çocuğunuzun odasında bir sürü mobilya kullanmak yerine örnek tasarımdaki gibi mekanın içerisinde küçük mekanlar yaratmayı deneyebilirsiniz.
Eğer sizin de çocuğunuz spor yapmayı seviyorsa onun için bir şeyler zamanın tam zamanı. Örnek fotoğraftaki genç odası dekorasyonu spor tutkunu gençler için özel olarak üretilmiş bir tasarım. Dekorasyonun en çarpıcı parçası olarak niteleyebileceğimiz basket topu şeklindeki ahşap karyola, aydınlatma elemanlarını da içerisinde barındırıyor. Ahşap zemin uygulaması dekorasyonun diğer parçalarıyla da bütünlüğün sağlanması açısından önemli. Camlı kapı önüne yerleştirilmiş koltuk televizyon ünitesinin karşısında konumlandırılarak bilgisayar oyunu oynayan şimdiki gençler için vazgeçilmez bir köşe. Farklı tasarımları denemekten korkmayanlar için çocuklarını şaşırtmayı seven ebeveynlere duyurulur, haydi işbaşına!
Genç yatak odası dekorasyonunda çocuklarınızın sevdiği imgeleri ve görselleri kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır. Örnek fotoğraftaki gibi odanın bir duvarını büyük bir tavşan görseliyle kaplayarak kızınızın masallardaki kahramanıyla uyumasını sağlayabilirsiniz. Yatağın karşısındaki duvarda büyüklü küçüklü organize edilmiş kutular kızınızın kitaplarını ve aksesuarlarını yerleştirmesi için keyifli olanaklar sunuyor. Aydınlatma elemanları balon şeklinde tasarlanarak odanın masalsı atmosferine vurgu yaparken çocuğunuzun huzurla uyumasını sağlayacak. Mekanın renkleri de sağlıklı bir uykuya katkı yapacak şekilde seçildiği görülüyor. Sevimli tavşanın burnunu severek harikalar diyarına yolculuğun başladığı bu masalsı mekanın, çocuğunuzun hayal gücüne katkıda bulunacağı aşikar.
Modern biçimlerin tasarımı belirlediği bu oda iki çocuklu aileler için ya da tek çocuğun uyuma ve oyun alanını birbirinden ayıran bir yaklaşımı barındırıyor. Mavi ve beyazlar, genel kanı çerçevesinde düşünürsek daha erkek çocuklar için tercih edilecek türden. Üst bölümde farklı boyutlarda iki adet pencere olan ve alt kısımda da seperatörlerin geometrik biçimlerle ışığım içeriye farklı bir biçimde dahil edildiği bu yapı modernize edilmiş bir ranza aslında. Mavilerin dolaştığı bu oda beyazın hakimiyeti altında. Sade köşeli biçimler yin geometrik mavi renkte avizelerle tamamlanmış. Oldukça özgün bir dekorasyona sahip bu mekanı sevdiyseniz Çocuk ve genç odaları için 12 özgün fikir başlıklı yazımızdaki örneklere de bakmanızı öneririz. Çocuğunuz ya da çocuklarınız bu özgün tasarım içinde oldukça neşeli oyunlara dalacaktır. Tabi gençler için de konsantrasyonu yüksek bir çalışma odası aynı zamanda…
Örnek fotoğrafta gördüğünüz genç odası dekorasyonunun sadece küçük bir parçasını görsek de ebeveynlere ilham verici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Küçükken odanızda bir tırmanma duvarı olabileceğini hayal düşünebilir miydiniz? Uzmanlar gençlerin tüm kişisel becerilerini hesaba katarak mekan tasarımlarını alışıldığın ötesine taşıyor. Örnek genç odası dekorasyonunda bir duvarın tamamı tırmanma duvarı olarak tasarlanarak gençlerin kişisel ilgi alanlarının evlere taşınmasına olanak sağlıyor. Tırmanma duvarının bir köşesinde tavandan yere kadar örülü hasır ipler mekandaki diğer alanı buradan ayırırken eğlenceyi sürdürüyor adeta. Duvarın sağ kısmındaki gibi yüzey kara tahta boyasıyla boyanarak çocuğunuzun içindeki ressamı çıkartmasına yardımcı olabilir. Çocuklarınızın kendilerini keşfetmesi için tasarlanmış bu mekan gerçekten çok eğlenceli değil mi?
Çocuğunuzun odasında temel dekorasyonu farklı uygulamalarla kalıcı hale getirebilirsiniz. Burada duvar uygulaması dekupe edilmiş biçimlerden oluşuyor. Sade mobilyalar bulutlar, kuşlar ve güneş biçimlerinin arkasına gizlenen led aydınlatmalar içinde kaybolarak bütünleşiyor. Yatak başında gök kuşağı renklerinden oluşan bir yatak başı uygulaması dikkat çekiyor. Odada bazalı koltuğun üzerindeki yastıklar yatak başındaki renklerin ve güneşin renginin mekana yayılmasını sağlıyor. Mavinin uyuduğunuz odalarda en kaliteli uykuyu elde edebilmenizi sağlar. Bu dekorasyonda da içeriye taşınan gökyüzü çocukların uyku kalitesini arttırmasına ve yarınlara daha yüksek enerjilerle koşmalarına sebep olacaktır.