Tarzınızı yansıtacak modern salon takımları

Oturma odası dekorasyonunda işlevsellik ve üslubun yanı sıra kullanılan renk kullanımı da atmosferin güzelliğini ortaya çıkarmak için önemli bir zemin teşkil ediyor. Renk etrafımızı çevreleyen her şey de olduğu gibi oturma odamızda ve kullandığımız mobilyalarda duygu durumumuzu etkileyen önemli faktörlerden. Gördüğünüz dekorasyon örneğinde genelde uçucu renkler tercih edilirken ışıkla rengin uyumu kullanılan aksesuarlardan zemin çözümlemesine kadar her bir detayda oturma odasının ferahlığını içimize sindirmemize olanak tanımış. İki adet sade ve ahşap ayaklı kanepe ahşap- metal malzeme tasarımlı sehpalarla hem renk hem de üslup açısından el ele adeta! Kanepelerin 1970'li yılların stiline referansla uygulanması, cephede gördüğümüz duvarın tamamını kaplayan ahşap ve geometrik çizgideki kitaplıkla yalın bir uyum içerisinde. Kanepe arkası sehpa ise orta sehpalara paralel ahşap uygulamayla oturma odasının genelinde ahşap sıcaklığını yaşamamamızı sağlıyor. Escape From Sofa projesi olan bu oturma odası dekorasyon örneği sizlere ilham kaynağı olmaya aday.