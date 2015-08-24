Tarzınızı yansıtacak modern salon takımları

Müstakil bir eviniz varsa ya da bir apartmanın bahçe katında yaşıyorsanız salon takımınızı yerleştirmeniz çok daha kolay olacaktır. Evin zemininin yeşile doğru uzanan ferahlığı hem sizi hem de misafirlerinizi memnun edecek, her mevsim yaz rahatlığını yaşamanızı sağlayacaktır. Örnek fotoğrafta zeminden tavana kadar bahçeye açılan cephe cam pencere olarak tasarlanmış böylece karşılıklı konulan kanepe takımı evin mimarisine uygun olarak yerleştirilmiş. Kanepelerdeki modern çizgi desenli ve renkli minderlerle hareketlendirilerek ortaya konulan puf aynı zamanda bir sehpa işlevini üstlenmiştir. Yemek masası takımında kullanılan ahşap ve lake boyalı sandalyeler koltuk takımıyla hoş bir renk uyumunu yakalamıştır. Siz de evinizi kalabalık sevenlerdensiniz bu uygulama ve plan tam size göre, evin içinde ve dışında herkese yer var!