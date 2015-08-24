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Tarzınızı yansıtacak modern salon takımları

Gülen Duran Gülen Duran
homify Modern Oturma Odası
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İşte sizin için derlediğimiz birbirinden farklı tatlarda modern salon takımları örnekleri! Oturma odalarının farklı şekillerde görebileceğiniz dekorasyon örnekleri sizlerin beğenisine göre şekillenecek, kendinize yakın bulduğunuz  tasarımları uzman yardımıyla evlerinize taşıyabileceksiniz. Rengin ve malzemenin sınırsız olanaklarını keşfedebileceğiniz yolculuğunuza hazır mısınız?

Oturma odanızdaki dinginlik

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Oturma Odası
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Oturma odası dekorasyonunda işlevsellik ve üslubun yanı sıra kullanılan renk kullanımı da atmosferin güzelliğini ortaya çıkarmak için önemli bir zemin teşkil ediyor. Renk etrafımızı çevreleyen her şey de olduğu gibi oturma odamızda ve kullandığımız mobilyalarda duygu durumumuzu etkileyen önemli faktörlerden. Gördüğünüz dekorasyon örneğinde genelde uçucu renkler tercih edilirken ışıkla rengin uyumu kullanılan aksesuarlardan zemin çözümlemesine kadar her bir detayda oturma odasının ferahlığını içimize sindirmemize olanak tanımış. İki adet sade ve ahşap ayaklı kanepe ahşap- metal malzeme tasarımlı sehpalarla hem renk hem de üslup açısından el ele adeta! Kanepelerin 1970'li yılların stiline referansla uygulanması, cephede gördüğümüz duvarın tamamını kaplayan ahşap ve geometrik çizgideki kitaplıkla yalın bir uyum içerisinde. Kanepe arkası sehpa ise orta sehpalara paralel ahşap uygulamayla oturma odasının genelinde ahşap sıcaklığını yaşamamamızı sağlıyor. Escape From Sofa  projesi olan bu oturma odası dekorasyon örneği sizlere ilham kaynağı olmaya aday.

Modern bir salon takımı örneği

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Modern salon takımları eskinin olmazsa olmazlarını hiçe sayıyor. Birkaç kullanışlı mobilya salonlarımızda çok daha fazla zaman geçirmemizi sağlarken estetik beğenimizi de geliştirmemizi ve salonumuzu adeta bir nakış gibi işlememize olanak tanıyor. Örnekte görülen oturma odası dekorasyon örneği tek bir köşe kanepe kullanımı ile oturma ve dinlenme alanının konforuna dikkat çekiyor. Modern salon takımları görüldüğü gibi köşe kanepe ve sehpa ile keyifli saatler için sizleri bekliyor. Yeni bir zigon sehpa örneği olarak minimal çizgide tasarlanmış sehpa iç içe geçmiş iki parçadan oluşurken kanepe arkasındaki sehpa ise kanepeyle aynı genişlikte uygulanıp çeşitli dekoratif aksesuarlarınızı sergilemek için imkan sağlıyor. Genel anlamda beyazın hakimiyetinde olan salon dekorasyonu ahşabın rengiyle zevkli bir kompozisyon örneğini bizlere sunuyor.

Minderlerle çocukluğa dönüş!

Appartement Stuttgart, Yeh Design Yeh Design Modern Oturma Odası
Yeh Design

Yeh Design
Yeh Design
Yeh Design

Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyon örneği minimum eşyayla bütünlüğü yakalamak isteyenler için. Fotoğraftan dekorasyonun sadece bir köşesini görsek de mekanın modernliği kullanılan objeler ve mobilyalarla tanımlamak mümkün. Siz de klasik olana ve karşılıklı oturma grubu şeklinde tasarlanmış salon dekorasyonlarından sıkıldıysanız zemine doğru yaklaşmaya başlayın! Koyu gri tonda pamuk esaslı dokumasıyla köşe koltuk uzanarak televizyon izleyenler için ideal. Zemine serpiştirilmiş ve organik formlarıyla sahildeki çakıl taşlarını andıran minderler çocuklarınız ve sizin için eğlenceli bir dekoratif aksesuar aynı zamanda. Çizgisel bir tasarımla pastel renkler kullanılan yer minderleri sizi de çocukluğunuza götürmüyor mu? Öyleyse oyuna devam..

Bahçe manzaralı sohbetler

Broadgates Road, Granit Architects Granit Architects Modern Oturma Odası
Granit Architects

Broadgates Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

Müstakil bir eviniz varsa ya da bir apartmanın bahçe katında yaşıyorsanız salon takımınızı yerleştirmeniz çok daha kolay olacaktır. Evin zemininin yeşile doğru uzanan ferahlığı hem sizi hem de misafirlerinizi memnun edecek, her mevsim yaz rahatlığını yaşamanızı sağlayacaktır. Örnek fotoğrafta zeminden tavana kadar bahçeye açılan cephe cam pencere olarak tasarlanmış böylece karşılıklı konulan kanepe takımı evin mimarisine uygun olarak yerleştirilmiş. Kanepelerdeki modern çizgi desenli ve renkli minderlerle hareketlendirilerek ortaya konulan puf aynı zamanda bir sehpa işlevini üstlenmiştir. Yemek masası takımında kullanılan ahşap ve lake boyalı sandalyeler koltuk takımıyla hoş bir renk uyumunu yakalamıştır. Siz de evinizi kalabalık sevenlerdensiniz bu uygulama ve plan tam size göre, evin içinde ve dışında herkese yer var!

Şehirdeki huzurlu yuvanız

CCT 102 PROJECT IN BAHCESEHIR, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 102 PROJECT IN BAHCESEHIR

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Şehirde çalışıyor ve yaşıyorsanız, şehrin merkezinin dışındaki sitelerde de izole edilmiş alanlar bulmanız gelişen büyük kentlerde mümkün. Bu tamamen sizin istekleriniz ve hayata bakışınızla doğru orantıda seçimlerinizle varoluyor. Örnek fotoğrafta gördüğünüz Bahçeşehir'deki bu proje, sitemizde gördüğünüz oturma odası örneklerinden sadece bir tanesi. Havuz ve yeşil manzaralı bu proje, şehirdeki apartman mantığının sıkışık yapısından bir nebze olsun kurtulmuş durumda. Salon takımı olabildiğince modern ve sade bir üslupla oluşturulmuş, kullanılan aksesuarlar ise büyük bir özenle yerleştirilmiş. Eski divanların stilinde tasarlanmış iki kanepe, zemindeki ahşap çözümleme ve sehpalarla uyum göstererek atmosferdeki malzeme ve renk birliğini de de görmemizi sağlıyor. Modern salon takımının vurgulanmasını sağlayan yere kadar uzanan cam pencereleri unutmadan geçemeyiz tabi ki!

Salonunuzdaki modernizm öğeleri

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Modern salon takımları her mekanda kendini gösteren bir dekorasyona sahip. Çünkü evdeki genel atmosfer mekanın büyük bir bölümünü kaplayan oturma odasının stili ve dekorasyonuyla ortaya çıkıyor. Siz de bir villada oturuyorsanız örnek fotoğraftaki mekanın küçük bir detayı bile modern çizginin algılanması ve uygulanması açısından önemli bir örnek. Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan modernleşme sürecini kuşkusuz tam olarak tarif eden bir sembol olarak Eyfel Kulesi'nin bir replikasının bu dekorasyona taşınması, oturma grubundaki modern yaklaşımı pekiştirmekte. Bununla birlikte şömine ve üst camlardaki perdelerin yanı sıra sinilerin formundan yola çıkılarak tasarlanan sehpalar ve klasik formu modernize edilen berjerler de mekandaki eklektik uyumu ortaya koyuyor. 

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Işıklandırma ve malzeme çeşitliliğinin önemi

Estar leve e atemporal, karen feldman arquitetos associados karen feldman arquitetos associados Modern Oturma Odası
karen feldman arquitetos associados

karen feldman arquitetos associados
karen feldman arquitetos associados
karen feldman arquitetos associados

Oturma odanızda kullanacağınız lokal aydınlatmalar salon takımınızı daha çok görünür hale getirebilir, mobilyalarınızın rengini ve size verdiği hissi daha anlamlı hale getirebilirsiniz. Görülen örnekteki salon takımı modern bir stile sahip olup anı zamanda klasik unsurları içinde barındıran bir yapıya sahip. Kanepelerin üstünde kullanılan peluş kılıflı yastıklar zemindeki kilimle renksel bir bağ yaratırken, ahşap sandalye ve sehpa olarak da kullanabileceğiniz tabure birbirine göz kırpıyor adeta. Tavan aydınlatması olarak kullanılan ledler oturma alanının merkezindeki cam sehpaya yönelik kullanılmış, oturma alanının arkasında tüm duvarı kaplayan beyaz lake uygulamalı raf çözümlemesi aydınlatmayla bir vitrin görünümünü almış. Oturma odasının genelinde kullanılan birbirinden farklı malzemelerin birlikteliği gözü yormak şöyle dursun, her detayı ayrı ayrı incelememizi sağlayacak şekilde tasarlanmış. 

Minimal yapının dayanılmaz hafifliği!

Daire Tasarımı Ysk Tadilat Minimalist Oturma Odası
Ysk Tadilat

Daire Tasarımı

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Örnekte gördüğünüz oturma odası dekorasyonu modern stiliyle göz doldurarak gönlünüzü çeliyor değil mi? İstanbul'daki bu daire tasarımı şehrin kaotikliğinden bizi kurtararak yalınlığıyla ve minimum renk kullanımıyla bizleri davet ediyor. Fotoğrafın sağında gördüğünüz beyaz kanepe zemindeki çizgili halıyla ve karşısındaki özel tasarım puflu koltukla başlı başına bir kompozisyon örneği. Mekandaki beyaz lake boyanmış kütüphane, zemine yerleştirilmiş televizyon ünitesi ve duvara monte edilmiş kapalı dolap çözümlemesi Mondrian'ın resimlerindeki kompozisyon gibi adeta. Beyazın ruhu tam da bu noktada kendini göstererek detayların doğru kullanımını ve aksesuarların belli bir noktada toplanması ile birlikte mekanı yaşatıyor. 

Ahşap kullanımının salondaki etkisi

homify İskandinav Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Örnekte gördüğünüz oturma odası dekorasyonunda salon takımı sadece bir köşe kanepe ve pufla oluşturulmuş diyebiliriz. Palet kullanımının dekorasyonda yaygın olduğu son yıllarda da bu tasarımda palet büyük bir sehpa işlevi görüyor. Sağ tarafta kullanılan ve bir tasarım objesi haline getirilen ahşap kütükler de büyüklü küçüklü kesilerek sehpa haline getirilmiş. Mekanın genelinde kullanılan koyu gri ve siyah rengi ahşap ile bir kontrast yaratmış, salonun hem elegan hem de sıcak bir stili içinde barındırmasını sağlamış.

Hafifliğin mekandaki karşılığı

Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design Modern Oturma Odası
mayelle architecture intérieur design

mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design

Modern salon takımları farklı içeriklere sahip olsa da aslında temelde bir birliği ve konforu barındırıyor. Modern yapıdaki tek rengin ve beyazın önemini çeşitli örneklerde görüyoruz. Bu örnekte ise mekanın mimarisi ve dekorasyon kullanımı kompozisyon anlamında önemli bir karşılık görmekte. Örneğin tıpkı bir resim gibi merdivenlerin devingen yapısı sol tarafa yerleştirilen sallanan sandalyeyle bir hareket anlamında bir akrabalık taşıyor. Salonun merkezine yerleştirilen büyük beyaz kanepe ise mekanı kapsayarak hem paravan görevi görüyor hem de perspektifin vurgulanmasını sağlıyor. Oturma odası dekorasyonu ile ilgili daha çok bilgi almak isterseniz Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı? yazısını dikkatle okumanızda yarar var.

Evinize değer katacak koltuk modelleri
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