Tv sehpaları modelleri için yeni fikirler

Televizyon sehpaları günümüzde farklı tasarımları içerirken, genellikle modern bir stilin çerçevesinde aynı zamanda farklı amaçlar için kullanımı da içinde barındıran işlevsel yaklaşımlar da öne çıkıyor. Bu tip üniteler üzerine zengin bir tasarım skalasına sahip olan ve kullanıcıların taleplerine, mekanlarının boyutlarına göre öneriler sunan Modulus bu konuda oldukça profesyonel bir firma. Burada minimalist bir tasarımın farklı işlevler çerçevesinde uygulaması görülüyor. Televizyonun yer aldığı, aynı zamanda çalışma masası olarak da kullanılabilecek tabla, sol attaki kapaklı dolaplar ile tablanın arasındaki receiver, dvd player ve küçük objeler için oluşturulan ince bir bölme, tv ile çalışma alanını sınırlayan açık raflar ve ünitenin bütünselliğini ortaya çıkaran üst kısımdaki kapalı raflar… Ne diyebiliriz ki, bu ünite siyah ve beyazın klasik uyumuyla duvarınızı mükemmel bir biçimde organize etmiş.