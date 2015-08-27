Tv sehpaları modelleri için yeni fikirler

Televizyonlar yaşamımıza katıldığından beri sürekli yenilenen görünümüyle ve teknolojinin getirdiği yeniliklerle farklı medya deneyimleri yaşatmasıyla hayatlarımızın vazgeçilmez elemanları. Günlük alışkanlıklarımız arasındaki tv izleme pratiği yaşam alanının dekorasyonunu belirliyor. Örneğin; genellikle oturma alanlarında koltukların konumlandırılması televizyona göre yapılmakta. Günümüzde artık hemen hemen her mekanda ince tasarımlı televizyonlar yer alıyor. Dolayısıyla bu televizyon tasarımlarını da oldukça farklı ve modern yaklaşımları yansıtan tv ünitesi modelleri tamamlamakta. Sizin de mekanınızın atmosferini en iyi şekilde karşılayacak tv ünitesi önerileri sıraladık. Burada bulabileceğiniz örnekler dışında oturma odası üzerine yeni fikirlerin içinden de size uygun modelleri keşfedebilirsiniz.
Taş ve ağacın öne çıktığı doğal malzemelerin temel elemanlar olduğu bu yapıda, tv ünitesinin organizasyonu mekanın kırsal imajına dinamizm katıyor. Televizyonun üst bölümündeki maviye çalan gri renginde ve parlak lake malzeme ile uygulanmış kapaklı dolaplar simetrik duruşuyla yenilikçi bir hava katıyor mekana. Genel olarak dağınık bir biçimde yerleştirilmiş raf sistemleri, tavandaki ağaç kirişlerin yönüne eşlik ederek mekanın hareketlenmesine katkı sağlıyor. Televizyonun altındaki ahşap dolap ve yine televizyonun sağ tarafındaki açık ahşap raflar da konutun genel karakteri ile uyum gösteren bir detay. Geleneksel ile modernin eklektik bir yorumu mekanı dönüştürüyor.
Günümüzde tv sehpaları çok amaçlı kullanımlarla salonlarımızda yerlerini alıyor. Oturma odası dekorasyonunda genellikle tv sehpaları ve oturma grupları evin baş köşesine, merkezine ya da en geniş alanlara konumlandırılıyor. Fakat farklı mimari yapılar için mobilya kullanımı ve dekorasyon özenli bir planlama sürecine ve tasarıma ihtiyaç duyuyor. Örneğin fotoğraftaki oturma odası dekorasyonunda tv sehpası mekanın köşesine yerleştirilerek üçgen bir alan içinde sıra dışı bir konfor sağlamış. Zeminle arasında bir mesafe olmayan tv sehpası yatay bir düzlemde oturma odasının köşesinde mekandaki gri armoni ile iletişim içinde olacak şekilde dizayn edilen sade ve modern bir forma sahip. Tv sehpası kütlesel olarak, oval forma sahip koltuğa köşeli biçimiyle mekana denge katıyor. Atıştırmalıklar hazırsa arkadaşlarınızla keyifli bir akşam başlıyor demektir!
Televizyon sehpaları günümüzde farklı tasarımları içerirken, genellikle modern bir stilin çerçevesinde aynı zamanda farklı amaçlar için kullanımı da içinde barındıran işlevsel yaklaşımlar da öne çıkıyor. Bu tip üniteler üzerine zengin bir tasarım skalasına sahip olan ve kullanıcıların taleplerine, mekanlarının boyutlarına göre öneriler sunan Modulus bu konuda oldukça profesyonel bir firma. Burada minimalist bir tasarımın farklı işlevler çerçevesinde uygulaması görülüyor. Televizyonun yer aldığı, aynı zamanda çalışma masası olarak da kullanılabilecek tabla, sol attaki kapaklı dolaplar ile tablanın arasındaki receiver, dvd player ve küçük objeler için oluşturulan ince bir bölme, tv ile çalışma alanını sınırlayan açık raflar ve ünitenin bütünselliğini ortaya çıkaran üst kısımdaki kapalı raflar… Ne diyebiliriz ki, bu ünite siyah ve beyazın klasik uyumuyla duvarınızı mükemmel bir biçimde organize etmiş.
Burada oldukça modern bir biçimde dekore edilirken aile sıcaklığını da yansıtan mekandaki tv ünitesinin tasarımında oldukça ince bir denge görülmekte. Ünite ilk bakışta sadece televizyon ve televizyonun altında duran kahverengi bölümden ibaret gibi görülüyor. Oysa bu incelikle düşünülmüş ve bir odak noktası yaratan bir tasarım. Gri bir zeminle sınırları belli edilen ünitenin çiçeklerinizi, objelerinizi, dvdleriniz ve kitaplarınızı koyabileceğiniz bölümü beyaz renginde bir malzemeyle uygulanarak televizyon seyrederken ya da keyifle bir film izlerken odak noktalarınızı işaret ediyor. Tv kapalıyken kişisel eşyalarınızın görünürlülüğünü arttıran ve dengeli açık raf sistemleriyle bezeli beyaz bölüm öne çıkacaktır. Hassas bir dengeye sahip bu tasarım şıklığı ve işlevselliğiyle evinizde yer almaya hazır.
Bazılarımız sadeliğe ve yalınlığa çok önem verir kuşkusuz. Bu hayat biçiminin kişinin yaşadığı mekana yansıması da dekorasyon tercihlerinde kendini gösteriyor. Örnek olarak gösterdiğimiz mekan tam anlamıyla bu sadeliği vurgulamakta. Mekanın genel beyaz hakimiyeti parkenin üzerindeki beyaz halı ile pekişiyor. Halının boyutunu iki taraftan da eşit bir biçimde sınırlayan tv ünitesi, dolayısıyla bu oturma alanını da sınırlayan ve mekanın simetrisini öne çıkaran bir boyuta sahip. Blok olarak uzanan ve kulpsuz kapaklarıyla sade yaklaşımı tekrar vurgulayan bir ünite bu. Kapalı dolapların içi dilediğiniz eşyalarınız organize edebileceğiniz geniş bir hacme sahip. Üst kısmı da televizyonunuz, orkideleriniz ve simetrik bir biçimde konumlandırabileceğiniz objeleriniz için oldukça geniş bir alan.
Eminiz bir çok kişi bu örnekte görülen birlikteliği hayal etmemiştir. Ancak neden şöminenizin bulunduğu bölümle televizyonunuz bir ortaklığı paylaşmasın. Aslında çıkış noktası çok basit: Şömineler de genellikle oturup izlenesi bir görüntü sunarlar ve ekranlar zaten izlemek için. Bu çıkış noktasını somutlaştırmak nasıl sağlanabilir? Günümüzdeki malzeme çeşitliliği ve yalıtım fikirleri içerisinde çözümlenmiş bir çok farklı yaklaşımın gerçekleşmesi sağlanabiliyor. Burada da şöminenin baca kısmına televizyon yerleştirilmiş. Beyaz ve siyahla sınırlandırılmış alanlar yine farklı odak noktalarını betimliyor. Televizyon izlemediğinizde alevlerin dansını seyredin. Sizce de zekice çözümlenmiş bir dekorasyon fikri değil mi?
Yaşam alanınızda geçirdiğiniz vakitler daha samimi ve ferah bir dekorasyon çözümlemesiyle daha da değerli. Bu mekanda beyazın hakimiyeti mekanını ışığını yükselten ve dolayısıyla da oturma alanına tazelik ve enerji katan bir yaklaşım içinde dekore edilmiş. Alçıpanın pratik doğasıyla duvardaki niş içinde uygulanan gömme, açık raf sistemi, kitaplarınız için oldukça ideal bir çözüm. Tv ünitesi de bu rahatlığın öne çıktığı mekanı taçlandırıyor. Oldukça yalın bir tasarıma sahip ünite, niş içerisindeki tüm elemanlarla bütünleşirken işlevselliğiyle de bu mekanı tercih eden karakterinizi yansıtacak türden.
Yaşayan kişisin stilini yansıtan detaylara sahip bu oturma odası dekorasyonunda tv ünitesi bölümü dikkat çekiyor. Duvar ile bütünleşen açık ve kapalı raf sistemleri, mekanın oturaklı atmosferi ile uyum içinde. Televizyonun iki yanı doğal taş birimlerinin dokusuyla mekana hareket katmış. Bu bölümde taşın rengine yakın raf sistemleri de objelerinizin görünürlülüğünü arttırmakta. Televizyonun alt bölümünde koyu renk bir cam ile şöminede kullanılacak odunlar için steril bir alan yaratılmış. Bu anlamda oldukça farklı bir detay olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Dilerseniz
Şıkır şıkır bir salon örneği başlıklı yazıdaki tv ünitesini de inceleyebilir, bu incelikli mekanın sizde uyandıracağı ilhamı pekiştirebilirsiniz.
Yaşadığınız mekanda ya da işlettiğiniz hostelinizin odalarında bazı renkleri hakim kılmak mekana farklılık katacaktır. Burada kırmızının hakimiyeti görülüyor. Kırmızı kanepe, kırmızı tekli koltuk ve kırmızı sehpaya, tv ünitesi olarak kullanılan, endüstriyel bir tasarıma sahip, anahtarlı kapakları olan kırmızı dolabın eşlik ettiği görülüyor. Bir rengin farklı mobilyalarda kullanılarak mekana serpiştirilmesi resimsel bir etki yaratırken bu alana bir öznellik kattığını söyleyebiliriz.
Televizyon sehpaları her zaman klasik sehpa tanımına uymak ve zeminde bir alan kaplamak zorunda değil. Örnek oturma odası dekorasyonunda duvarın büyük bir bölümü televizyonun etrafına yerleştirilen raf üniteleriyle hareketlendirilmiş. İki yatay raf asimetrik bir dengeyle dikey bir parçayla bölünerek mekanın modern duruşunu pekiştirmiş ve alan kullanımı ev sahibinin isteğine göre şekillendirilebilir hale getirilmiş. Siz de salonunuzda televizyonunuz için düşündüğünüz alanı farklı tasarım biçimleriyle gerçekleştirebilir, yerden yükselebilirsiniz!