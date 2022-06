Birbirinden çekici salon takımları

Evinizde bir misafirinizi ağırladığınız zaman onu konuk edeceğiniz salondur. Bir nevi salon takımları evinizin vitrini vazifesi görürler. Bu sebepten dolayı salona gösterilen ihtimam ve özen evin kalan odalarına nazaran kat be kat fazladır. Şayet sosyallikten pek hoşlanmıyorsanız, geleniniz gideniniz azsa da salonlar yine büyük bir önem taşır. Zira salon, genellikle bir evin en geniş odasını kapsar. İş bu sebepten kendi rahatını düşünenler için de salon takımı seçimi önemli bir konu. Eski zamanlarda salonlara daha büyük önem atfedilir yalnızca özel misafirlere açılır, bunu dışında kapalı tutulurdu. Tabii bu durum çok katlı eski ahşap binalar için daha geçerli. Günümüzde her ne kadar inşaat sektörü büyük atılım gösterse de nüfus çok fazla. İnsanlar çoğunlukla sitelerde, apartman dairelerinde oturuyor. Dolayısıyla evin her bir köşesi işlevsel olmak zorunda.

Salonun vazifesine yeteri kadar yer verdiğimize göre biraz da salonu salon yapan unsurları anlatalım. Tahmin edeceğiniz gibi salonun en gözde parçası salon takımı koltuklarıdır. Bunun dışında salon takımına uyumlu olarak yemek masası seçimi, perde ve zemin rengi detaylar salon dekorasyonun diğer ayaklarıdır. Öteden beri ülkemizde klasik salon takımları tercih edilse de günümüzde her tarzda mobilya seçimi imkanı bulunmakta. Size fikir vereceğini umduğumuz salon takım örneklerine bir göz atalım.