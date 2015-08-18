Birbirinden çekici salon takımları

Evinizde bir misafirinizi ağırladığınız zaman onu konuk edeceğiniz salondur. Bir nevi salon takımları evinizin vitrini vazifesi görürler. Bu sebepten dolayı salona gösterilen ihtimam ve özen evin kalan odalarına nazaran kat be kat fazladır. Şayet sosyallikten pek hoşlanmıyorsanız, geleniniz gideniniz azsa da salonlar yine büyük bir önem taşır. Zira salon, genellikle bir evin en geniş odasını kapsar. İş bu sebepten kendi rahatını düşünenler için de salon takımı seçimi önemli bir konu. Eski zamanlarda salonlara daha büyük önem atfedilir yalnızca özel misafirlere açılır, bunu dışında kapalı tutulurdu. Tabii bu durum çok katlı eski ahşap binalar için daha geçerli. Günümüzde her ne kadar inşaat sektörü büyük atılım gösterse de nüfus çok fazla. İnsanlar çoğunlukla sitelerde, apartman dairelerinde oturuyor. Dolayısıyla evin her bir köşesi işlevsel olmak zorunda.
Salonun vazifesine yeteri kadar yer verdiğimize göre biraz da salonu salon yapan unsurları anlatalım. Tahmin edeceğiniz gibi salonun en gözde parçası salon takımı koltuklarıdır. Bunun dışında salon takımına uyumlu olarak yemek masası seçimi, perde ve zemin rengi detaylar salon dekorasyonun diğer ayaklarıdır. Öteden beri ülkemizde klasik salon takımları tercih edilse de günümüzde her tarzda mobilya seçimi imkanı bulunmakta. Size fikir vereceğini umduğumuz salon takım örneklerine bir göz atalım.
Salon takımları kişiliğinizi yansıtır. Şayet gezmeyi seven farklı kültürlerden hoşlanan biriyseniz evinizde değişik ülkelerden getirilmiş pek çok etnik aksesuar bulunur. Herhangi bir mağazadan alınmış klişe bir salon takımı yerine zevklerinizi yansıtacağını bir salon döşemek istemez misiniz? İşte bu duruma başarılı bir salon takımı örneği. Mor deri koltuklarla ahşaptan yapılma klasik stil aksesuarların dizayn edildiği salon takımında yok yok denebilir. Farklı süs eşyaları ve aksesuarların da kullanıldığı salon takımı örneği sadece bu sebepten ötürü dahi oldukça orijinal.
Bizim kültürümüzde klasik stil dekorasyon biçimi her zaman daha gözde olmuştur. Ama bu demek değil ki klasik stil dekorasyon demode. Aksine klasiğin modası hiçbir zaman geçmediği gibi günümüzde modern yorumlarla oldukça çarpıcı ve trend bir görünüm elde etmek mümkün. Hakan Helvacıoğlu imzalı salon takımında ilk dikkat çeken detay koltukların farklı renk ve desenlerde seçilmiş olması. Birisi çiçekli diğer ikisi bej, tekli koltukların da mavi olduğu salon takımı klasikle yenilikçiliği bir arada barındırıyor. Koltuk çeşitliliğine uygun olarak yerde de 3 farklı ahşap kullanılmış. Perdeler renkleriyle yarışmıyorsa da görünümleriyle çok zarif ve dikkat çekici. Salon takımının aksesuar seçimi de bir o kadar şık ve iddialı. Büst, abajur, göz alıcı avize, çeşitli vazoların konulduğu şık sehpalarla muhteşem bir salon takımı.
Daha küçük bir salonunuz varsa devasa koltuk takımları ve çok sayıda eşya yerine daha az sayıda parça kullanmak zorunda kalırsınız. Ancak bu, salon takımınızın iddiasız olacağı anlamına gelmez. Resimdeki salon örneğinde odanın mümkün olduğunca her bir köşesi kullanılmış.
Eklektik stil salon takımında farklı tarzlarda mobilya ve aksesuar bir arada kullanılır. Bu örnekte de avize ve abajurun klasik şekline rağmen oldukça modern görünümlü ayna kullanılmış. Siyah koltuk takımı da gayet modern çizgiye sahipken pembe olanda klasiği çağrıştıran desenler eklenmiş.
Rengarenk ve gösterişli salon takımlarından hoşlanmıyorsanız minimalist mobilyalarla da iddialı bir dekorasyon yapabilirsiniz. Örneğin resimdeki salon takımında belli başlı parçalar var ve birbirleriyle yarışmıyorlar. Ancak tek başına deri koltuk dahi bir hayli göz alıcı. Deri koltuğun yanına iki tane siyah oldukça modern tekli koltuklar yerleştirilmiş. Karşısına da kırık beyaz bir kanepe. Son derece estetik ve yeni tasarım cam sehpa dikkatleri çekiyor. Yerdeki halı ise takımın sakinliğine uygun olarak silik tonda seçilmiş. Son derece modern ve minimal çizgilere sahip salon takımı sadeliklerden hoşlananlar için birebir.
Her ne kadar ülkemizde daha klasik tarz mobilyalar, ağdalı desenler, ağır bir dekorasyon hakim olsa da artık evler son trendlere uygun olarak bir hayli modern görünüyor. Bu yeni evlerin iç dekorasyonu da değişime ayak uydurmalı. Beyazların hakim olduğu salonda ilgi çekici bir merdiven var. Odayı baştan sona beyazlara bürüyerek modern çizgi iyice vurgulanmış. Dört beş parçadan oluşan koltuk takımı yerine devasa beyaz bir koltuk tercih edilerek tek düze salon takımı anlayışı yerle bir edilmiş. Ayaksız sehpanın formu da bir o kadar orijinal. Zaten bu kadar modern bir salon takımında sıradan mobilyalar düşünülemezdi. Az eşya ile ihtişam arayanlar için ideal bir salon takımı.
Bazı insanlar için ihtişam önemliyken bazıları da konforuna düşkündür. Şaşalı mobilyalar yerine konforlu ürünler seçerler. Karşımızdaki salon takımı da bu tarife uyuyor. Siyah beyaz ve grinin ağırlıklı olduğu salonda siyah kanepeler oldukça rahat görünüyor. Ortadaki sehpa geniş tutulmuş. Böylece salon takımınızda günün yorgunluğunu atarken sehpayı da dilediğiniz yiyecek içecek veya okunacak dergi kitapla doldurabilirsiniz. Koltukların arkasındaki endüstriyel stil raflı dolap ve çalışma masası lambasını andırır aydınlatma alternatifi bu salon takımının şıklıktan ziyade konforu öncelikli tuttuğunun altını çiziyor. Aynı zamanda oturma odasında bulunan sportif askılık bu odanın yalnızca misafirin ağırlandığı bir oda değil, ev sahibinin de gönlünce kullandığı işlevsel bir salon olduğunu gösteriyor. Özellikle de gençler ve tek yaşayanlar için düşünülmesi gereken bir salon takımı.
Büyük ve geniş bir eviniz varsa göz yormayan, yumuşak renklerde görkemli salon takımları dizayn edebilirsiniz. Salonun bir tarafına çeşitli koltuk takımları, sehpa, dolap yerleştirilirken diğer tarafına masa ve iki adet ayaklarınızı da uzatabileceğiniz modern koltuk yerleştirilmiş. Tavandan sarkan lambaların üzerindeki desenler dikkat çekici. Aynı şekilde bitki kullanımı da oldukça çarpıcı. Yerlerde ise klasik halılar kullanılmış. Hem klasik eşyalardan hem de bunların estetik dizaynından hoşlananlar için başarılı bir başka salon takımı örneği.
’En güzel salon takımları’ yazımıza göz atarak daha fazla seçeneğe ulaşabilirsiniz.
Salon takımlarında sade dekorasyon modellerini tercih edenler modern parçalarla iddialı bir görüntü elde edebilirler. Resimdeki oldukça orijinal formlu bir koltuk takımı görüyoruz. Oval şekilli koltuk hem görüntüsü itibariyle hem de dışı beyaz oturmaz kısmı siyah tasarımıyla çok çarpıcı. Böylesi modern koltuklara halı koymak salon takımı uyumu açısından çok kötü olurdu. Bu sebepten halı kullanılmaması avantaj olmuş.
Her ne kadar iddialı modelleri incelediysek de misafirleriniz tarafından beğenilmesi garantili, bilindik klasik stil salon takımları sizi asla hüsrana uğratmaz ve eviniz her daim şık görünür. Pembe ve bej renginin yumuşak uyumuyla dengelenen salon takımı camlı büyük sehpasıyla da estetikliğini arttırmış. İnsana huzur veren salon takımı, hem çok zarif hem de güven duygusu aşılıyor.
Salon takımını renklendirmek farklı aksesuar ve dekorasyon stillerinin harmanlanması kadar bizzat koltuk takımlarını renklendirmekle de mümkündür. Hatta örnekteki adeta çiçek açmış bir salon takımı, içinize ferahlık ve tazelik duygusu aşılayacaktır. Özellikle de canlı renkler ve çiçekli desenleri sevenlerin değerlendirmesi gereken bir salon takımı. Gösterişsiz ve iddialı, cıvıl cıvıl ve renkli bir salon.