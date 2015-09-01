Çok özel genç odası takımları

Ev dekorasyonlarında göz ardı edilen ancak dikkat edilmesi gereken odalardan birisi de genç odalarıdır. Genç odaları dekore edilirken yardım alacağınız ilk kişi bu odaları kullanacak olan gençlerdir. Genç odası dekorasyonunda gençleri ön plana çıkarın ve kendi kişiliklerini, hayal güçlerini, isteklerini ifade etmelerine izin verin. Gençlerin kendilerine ayıracakları çok daha fazla zamanları olduğu için modayı, dekorasyonları, yükselene trendleri, yaşlarına göre eğlenceyi çok yakından takip ederler.Takip ettikleri trendleri, modayı ve enerjilerini odaya nasıl yansıtacaklarını hepimizden iyi bilirler. Gençlerin beğenileri olgun insanlara göre daha hızlı değişir. Bu nedenle genç odası dekorasyonunda sakin ve uyumlu tasarımlar ön plana çıkmakta ve çok tercih edilmektedir. Sakin ve yeniliklere açık, uyumlu dekorasyonlar gelişen ve yenilenen trendlere çok kolay ayak uydurup uyum sağlar. Yapacağınız yenilikler oda içinde sırıtmaz ve göze batmaz.

Genç odası dekorasyonlarında seçimleri her ne kadar gençlere bırakmış olsanız da kontrol sizde olmalıdır. Duvar renkleri boyası, kaplamaları, kağıtları seçerken gençlerin tercihleri doğrultusunda hareket edin. Mobilya seçiminde de aşırıya kaçılmaması koşuluyla gençlerin isteklerini gerçekleştirin. Yer döşemeleri, çalışma masaları, perdeler konusunda siz ön planda olun ve çalışma masasını amacına uygun fonksiyonel olarak tercih edin. perde seçimi dışarıdan bakıldığında kötü göstermeyecek, odanın içinde çirkin durmayacak, oda le uyumlu olmalıdır. Yatak, yatak örtüsü, yastık kılıfı, battaniye tarzı tekstil ürünlerinde gençler tamamen bağımsız olarak hareket etmelidir. Gençlerin istemedikleri mobilya, renk veya nevresimler onları mutsuz edeceği gibi bu huzursuzlukları sizlere yansıyacaktır. Bu nedenle genç odası dekorasyonu yaparken müşterek kararlar vererek hareket etmelisiniz.

Genç odası dekorasyonunda dikkat etmeniz gereken iki önemli püf nokta vardır. Bunlardan birincisi gençlerin ders çalışmasına yönelik dekorasyonlardır. Bu dekorasyonlarda çalışma masaları ve mobilya düzenleri önemlidir. Çalışma masasının fonksiyonel, geniş ve işlevsel olmasına özen gösterilmelidir. Mobilyaların düzeni, de gençlerin ders çalışırken motivasyonlarını bozacak, dikkatlerini dağıtacak şekilde olmamalıdır. Buna özen gösterilerek düzenleme yapılmalıdır. İkinci püf nokta ise gençleri mutlu eden bir dekorasyon yapılmasıdır. Bu dekorasyonlar gençleri mutlu etmeli ve odada geçireceği zamanı daha keyifli kılacak bir düzenleme yapılmalıdır.

Gen odası tasarımları ile ilgili örnek tasarımların yer aldığı https://www.homify.com.tr/odalar/cocuk-odasi sayfasından bakabilirsiniz.