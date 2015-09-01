Çok özel genç odası takımları

Ev dekorasyonlarında göz ardı edilen ancak dikkat edilmesi gereken odalardan birisi de genç odalarıdır. Genç odaları dekore edilirken yardım alacağınız ilk kişi bu odaları kullanacak olan gençlerdir. Genç odası dekorasyonunda gençleri ön plana çıkarın ve kendi kişiliklerini, hayal güçlerini, isteklerini ifade etmelerine izin verin. Gençlerin kendilerine ayıracakları çok daha fazla zamanları olduğu için modayı, dekorasyonları, yükselene trendleri, yaşlarına göre eğlenceyi çok yakından takip ederler.Takip ettikleri trendleri, modayı ve enerjilerini odaya nasıl yansıtacaklarını hepimizden iyi bilirler. Gençlerin beğenileri olgun insanlara göre daha hızlı değişir. Bu nedenle genç odası dekorasyonunda sakin ve uyumlu tasarımlar ön plana çıkmakta ve çok tercih edilmektedir. Sakin ve yeniliklere açık, uyumlu dekorasyonlar gelişen ve yenilenen trendlere çok kolay ayak uydurup uyum sağlar. Yapacağınız yenilikler oda içinde sırıtmaz ve göze batmaz.
Genç odası dekorasyonlarında seçimleri her ne kadar gençlere bırakmış olsanız da kontrol sizde olmalıdır. Duvar renkleri boyası, kaplamaları, kağıtları seçerken gençlerin tercihleri doğrultusunda hareket edin. Mobilya seçiminde de aşırıya kaçılmaması koşuluyla gençlerin isteklerini gerçekleştirin. Yer döşemeleri, çalışma masaları, perdeler konusunda siz ön planda olun ve çalışma masasını amacına uygun fonksiyonel olarak tercih edin. perde seçimi dışarıdan bakıldığında kötü göstermeyecek, odanın içinde çirkin durmayacak, oda le uyumlu olmalıdır. Yatak, yatak örtüsü, yastık kılıfı, battaniye tarzı tekstil ürünlerinde gençler tamamen bağımsız olarak hareket etmelidir. Gençlerin istemedikleri mobilya, renk veya nevresimler onları mutsuz edeceği gibi bu huzursuzlukları sizlere yansıyacaktır. Bu nedenle genç odası dekorasyonu yaparken müşterek kararlar vererek hareket etmelisiniz.
Genç odası dekorasyonunda dikkat etmeniz gereken iki önemli püf nokta vardır. Bunlardan birincisi gençlerin ders çalışmasına yönelik dekorasyonlardır. Bu dekorasyonlarda çalışma masaları ve mobilya düzenleri önemlidir. Çalışma masasının fonksiyonel, geniş ve işlevsel olmasına özen gösterilmelidir. Mobilyaların düzeni, de gençlerin ders çalışırken motivasyonlarını bozacak, dikkatlerini dağıtacak şekilde olmamalıdır. Buna özen gösterilerek düzenleme yapılmalıdır. İkinci püf nokta ise gençleri mutlu eden bir dekorasyon yapılmasıdır. Bu dekorasyonlar gençleri mutlu etmeli ve odada geçireceği zamanı daha keyifli kılacak bir düzenleme yapılmalıdır.
Gen odası tasarımları ile ilgili örnek tasarımların yer aldığı https://www.homify.com.tr/odalar/cocuk-odasi sayfasından bakabilirsiniz.
Sadeliği sevenler için beyaz ve sade bir genç odası tasarımı örneği yandaki fotoğrafta yer almaktadır. Bu örnekten yola çıkarak sizlerde genç odası dekorasyonları yapabilirsiniz. Beyaz ve tuğla deseni verilmiş yer döşemeleri ile işe başlayabilirsiniz. Seçeceğiniz baza beyaz olmalı, yatak alezi ile birlikte uyumlu olmalıdır. Genç odaları için tercih edilecek elbise dolapları lake, laminant ve beyaz renk tercih edilerek beyaz uyumunu devam ettirmiş olursunuz. Çalışma masasını ve sandalyesini beyaz seçerek odayı çok sade, saf ve temiz gösterebilirsiniz. Oda da bu kadar çok beyaz nesnenin olması gözleri rahatsız edebilir. Bu nedenle renkli yün halı ile odayı daha canlı gösterebilirsiniz.
Özellikle genç kızların tercih ettikleri sade ve şık genç odası dekorasyonuna bir örnek yandaki fotoğraftaki genç odasıdır. Sade bir yatağın tercih edildiği, açık yer döşemeleri ile beyaz nostaljik esintiler verilmiş bir çalışma masası uyum yakalanmıştır. Masa üzerinde duvara monte edilmiş ve mas aile uyumlu beyaz bir kitaplıkla uyum pekiştirilmiştir. Çalışma masası ve kitaplığın yanına duvar boyu yüksekliğinde farklı bir tasarım ile yapılmış süs eşyalarının ve çerçevelerinin konması için yapılmış bir süs vitrini odaya canlılık ve ferahlık vermiştir. Balkona açılan kapı beyaz jaluzi ile kamufle dilerek odanın sadeliği bozulmamıştır. Sizlerde genç kızlarınız için benzer bir genç odası dekorasyonu yapabilirsiniz.
Evinizin geniş odalarından birini genç odası yapmaya karar verdiyseniz örnek resimdeki gibi bir dekorasyon yapabilirsiniz. Genç odası geniş olduğu için büyük bir yatak tercih etmelisiniz. Böylece odanın içinde yatağınız küçük görünmez. Yatağın baza başlığı kenarlarına baş ucu kitaplarınızı koyabileceğiniz duvar rafları yaptırarak fonksiyonel ve kullanışlı bir kitaplığa sahip olabilirsiniz. Yatağın karşısında oluşan boşluğa çalışma masasını koyabilirsiniz. Seçeceğiniz çalışma masası orta boy olmalıdır ki odanın genişliğine ayak uydurabilsin. Büyük pencereniz için jaluzi veya beyaz tül perdeler tercih edebilirsiniz. Aydınlatmaları farklı renlerdeki sarkıtma abajur aplikleri ile yaparak farklılık kazandırmış olursunuz. Örnek resim için https://www.homify.com.tr/profesyoneller/49214/vol… linkini inceleeyebilirsiniz.
Genç odası dekorasyonları sadece mobilya seçimleri ve yerleştirilmesi ile olmaz. Dekorasyon kapsamında Oda duvarlarının dekore edilmesi de vardır. Örnek fotoğraftaki gibi duvarları kırmızı tuğla ile örebilir veya kırmızı tuğla desenli duvar kaplamaları ile yapıştırabilirsiniz.Oda mobilyalarını ve yer döşemesini koyu renklerin tonlarında seçerek renk uyumunu sağlarsınız. Mobilyaları de odaya uyumlu seçerek dekorasyonunuzu bitirmiş olursunuz.
Odayı farklı göstermek için tavandan ahşap asma tavana bombe vererek resimdeki gibi yapabilirsiniz. Oval olan kısmın altına yatak takımlarını koyarak bu alanı özel hale getirin. Masa ve sandalyelerinizi yatağa yakın şekilde yerleştirerek düzenleyin. Duvara yapacağınız kutu kitaplık modelleri ile odaya farklılık kazandırarak dekorasyonu bitirin. Yer döşemelerinde renk uyumunu yakalamaya özen gösterin. Elinize sağlık.
Genç odası için ayıracağınız oda küçük ise fonksiyonel mobilyalar ile dekore etmelisiniz. Yatağınızı minderler ile destekleyerek ham yatak, hem oturmak için kullanılan kanepe gibi kullanabilirsiniz. Yatağınızın üzerine duvara monte edilen raflarla kitaplık veya süs rafları oluşturabilirsiniz. Dolabı kayar kapaklı tercih ederek kapak açılması için gerekli alandan tasarruf edebilirsiniz. Seçeceğiniz halı oda renklerine uyumlu olmalıdır.
Odayı kullanacak gençler kendilerine özgü tasarımlar isterler. Odanın köşesine yerleştirilmiş ve siyah yatak örtüsü ile örtülmüş bir yatak, siyah bir kitaplık ve futbol topu deseni verilmiş puf koltuk ile odaya siyah ve koyuluk hakim olmuştur. Çalışma masasını da koyu ve siyah renk tercih ederek renk uyumu devam ettirilebilir. Oda duvarları tezat renklerle boyanarak siyah beyaz tezatlığı oluşturulmuştur.
Her genç koyu renk sevmez. Açık renk seven gençler örnek resimdeki gibi bir dekorasyon yapabilir. Yatağı beyaz renk ve lake seçip odanın köşesine yerleştirerek alan tasarrufu da sağlanmıştır. yatağın çevresi boyunca duvara pastel renklerde köpükler yapıştırılmış odaya canlılık kazandırılmıştır. Seçilecek çalışma masası ve sandalyesi de canlı renk ahşaplardan seçilerek odanın canlı havası bozulmamış olur.
Açık renkleri seven gençler için özel turuncu renk dekorasyonlar yapılmaktadır. Örnek resimdeki gibi turuncu perdeler, turuncu yatak örtüleri, battaniyeler ile açık renk ahşap modellerinden yapılmış yatak iskeleti, çalışma masası ile turuncu yer döşemeleri uyumu sağlanmıştır. Duvar süslemeleri isteğe bağlı olarak turuncu da olabilir, farklı renklerde de olabilir. Çalışma masası üzerine duvara asılı raflar ile kitaplık yapılmış ve odada kitaplığa ayrılacak bir alandan tasarruf edilerek sadelik sağlanmıştır.
Genç odaları gençlerin ruhu gibi farklılıklar göstermelidir. Örnek resimde olduğu gibi duvar ve tavanı farklı ahşap çıtalar ile kaplayarak farklı bir görsellik sağlanmış, yatak, çalışma masası ve kitaplıklar aynı yerde yapılarak hem odada yer tasarrufu sağlanmış, hem de eşya kalabalığından kaçınılmıştır. Duvar süslemeleri de farklı okların bir araya gelmesiyle oluşmuş hedef tahtası şeklinde yapılmıştır. Ye için seçilen yer döşemeleri beyaz renk tercih edilerek oda canlı gösterilmiş üzerine örtülerek yün halı ile odanın dekorasyonu tamamlanmıştır. Sizlerde farklı düşüncelerinizi hayal gücünüzle birleştirerek ilginç tasarımlar yapabilirsiniz.