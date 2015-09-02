Bahçenizde kullanabileceğiniz sandalye çeşitleri

Herkes bir bahçeye sahip olmayı ve bu bahçeyi iyi biçimde dekore etmenin hayalini kurar. Bu bahçe, kimi zaman çok geniş bir arazi üzerine kurulmuş bir bahçe de olabilir dört beş saksı ve bir sandalyeden oluşan bir bahçe de. Boyutlardan bağımsız olarak, her bahçe için geçerli olan birkaç basit dekorasyon kuralı vardır. Sizler de bahçenizi dekore ederken bu basit kuralları gözardı etmemelisiniz.

Bahçenizi, kişiliğinize, zevklerinize ve ilgi alanlarınıza göre dekore etmeden önce dikkat etmeniz gereken ilk şey bahçenizin sahip olduğu fiziki özelliklerdir. Çünkü bu fiziki özellikler, bahçenizde konumlandıracağınız bitkileri hayati ölçüde etkileyecektir. Öte yandan, bahçenizi sıcak bir ortam haline getirmek isteyebilir ve dekorasyonunuzu da bu doğrultuda biçimlendirebilirsiniz.

Öncelikle, bahçenizi dekore ederken kendinizi ifade ediş biçiminiz önemlidir. Örnek vermek gerekirse, renkli bir kişiliğe sahipseniz ve de renkli bir hayatınız var ise, renkli bir bahçeye sahip olmak isteyebilirsiniz. Bu doğrultuda bahçenizde seçeceğiniz aksesuarlar büyük önem kazanır.

Biz bu yazımızda, sizlere bahçe tasarımlarında sık sık kullanılan bahçe sandalyesi örnekleri sunmaya çalışacağız. Bu konuda verilebilecek ilk tavsiye, bu sandalyelerin kişiliğinize ve kendinizi ifade ediş biçiminize uygun olması gerektiğidir. Örnek vermek gerekirse, heyecanlı bir insansanız, bahçenizde siyah sandalyeler görmek sizi zamanla sıkabilir. Öte yandan, bu bahçe sandalyelerini, bahçenizde ve dolayısı ile açık havada kullanacağınız için bu bahçe sandalyelerinin malzemesi de büyük önem kazanmaktadır. Yani, yazın güneşli havalarda solmayacak malzemeden yapılmış bahçe sandalyelerini seçmelisiniz. Tik ağacı ve plastik bahçe mobilyası seçiminde sık sık başvurulan iki malzemedir. Su geçirmeme özelliklerinin yanı sıra, dayanıklı olma özelliği de taşırlar. Bir diğer önemli nokta ise, kışın ve yağmurlu havalarda bu bahçe sandalyelerini depolayabileceğiniz kapalı bir alanı önceden belirlemeniz gerektiğidir. Bahçe sandalyeleri çok yönlü aksesuarlardır. Bu cümleyi açmak gerekirse, güzel bir bahçe sandalyesi takımı ile hem bahçenizi ailenizle zaman geçirebileceğiniz bir mekan haline dönüştürebilir hem de oldukça şık bir hava yakalayabilirsiniz. Biz bu yazımızda sizlerle kısıtlı sayıda örnek paylaşabileceğiz ama eğer siz daha fazla örnek görmek istiyorsanız, Homify'ın bahçe bölümüne göz atabilirsiniz.