Bahçenizde kullanabileceğiniz sandalye çeşitleri

Herkes bir bahçeye sahip olmayı ve bu bahçeyi iyi biçimde dekore etmenin hayalini kurar. Bu bahçe, kimi zaman çok geniş bir arazi üzerine kurulmuş bir bahçe de olabilir dört beş saksı ve bir sandalyeden oluşan bir bahçe de. Boyutlardan bağımsız olarak, her bahçe için geçerli olan birkaç basit dekorasyon kuralı vardır. Sizler de bahçenizi dekore ederken bu basit kuralları gözardı etmemelisiniz.
Bahçenizi, kişiliğinize, zevklerinize ve ilgi alanlarınıza göre dekore etmeden önce dikkat etmeniz gereken ilk şey bahçenizin sahip olduğu fiziki özelliklerdir. Çünkü bu fiziki özellikler, bahçenizde konumlandıracağınız bitkileri hayati ölçüde etkileyecektir. Öte yandan, bahçenizi sıcak bir ortam haline getirmek isteyebilir ve dekorasyonunuzu da bu doğrultuda biçimlendirebilirsiniz.
Öncelikle, bahçenizi dekore ederken kendinizi ifade ediş biçiminiz önemlidir. Örnek vermek gerekirse, renkli bir kişiliğe sahipseniz ve de renkli bir hayatınız var ise, renkli bir bahçeye sahip olmak isteyebilirsiniz. Bu doğrultuda bahçenizde seçeceğiniz aksesuarlar büyük önem kazanır.
Biz bu yazımızda, sizlere bahçe tasarımlarında sık sık kullanılan bahçe sandalyesi örnekleri sunmaya çalışacağız. Bu konuda verilebilecek ilk tavsiye, bu sandalyelerin kişiliğinize ve kendinizi ifade ediş biçiminize uygun olması gerektiğidir. Örnek vermek gerekirse, heyecanlı bir insansanız, bahçenizde siyah sandalyeler görmek sizi zamanla sıkabilir. Öte yandan, bu bahçe sandalyelerini, bahçenizde ve dolayısı ile açık havada kullanacağınız için bu bahçe sandalyelerinin malzemesi de büyük önem kazanmaktadır. Yani, yazın güneşli havalarda solmayacak malzemeden yapılmış bahçe sandalyelerini seçmelisiniz. Tik ağacı ve plastik bahçe mobilyası seçiminde sık sık başvurulan iki malzemedir. Su geçirmeme özelliklerinin yanı sıra, dayanıklı olma özelliği de taşırlar. Bir diğer önemli nokta ise, kışın ve yağmurlu havalarda bu bahçe sandalyelerini depolayabileceğiniz kapalı bir alanı önceden belirlemeniz gerektiğidir. Bahçe sandalyeleri çok yönlü aksesuarlardır. Bu cümleyi açmak gerekirse, güzel bir bahçe sandalyesi takımı ile hem bahçenizi ailenizle zaman geçirebileceğiniz bir mekan haline dönüştürebilir hem de oldukça şık bir hava yakalayabilirsiniz. Biz bu yazımızda sizlerle kısıtlı sayıda örnek paylaşabileceğiz ama eğer siz daha fazla örnek görmek istiyorsanız, Homify'ın bahçe bölümüne göz atabilirsiniz.
Göl kenarında bir eve sahipseniz, bahçenizi suyun kenarında dekore etmek istemez misiniz ? Cevabın evet olduğunu tahmin etmek pek de zor değil. Eğer durum böyle ise, bahçenizde sandalye yerine bu örnektekine benzer şezlonglar tercih edebilirsiniz. Bu örnekteki şezlongların, iskele benzeri bir platform üzerine konumlandırıldığını söylemek yanlış olmaz. Bu şezlonglar, güneşlenmek için size büyük fırsatlar sunduğu gibi, doğru bir şekilde tercih edildiği koşulda oldukça şık görüntülere de imkan verebilir. Burada önemli nokta, şezlongun malzemesidir. Piyasada ahşap şezlong yok denecek kadar azdır. Siz de şezlongunuzu sert plastik malzemeden seçmelisiniz. Bu sayede hem solmayacak hem de kabarmayacaktır.
Modern bahçeler, sade bir dizayna ve yerleşim düzenine sahip olan bahçelerdir. Bu tarz bahçelerde malzeme olarak ahşap, metal hatta beton bile kullanılabilir. Bu örnekteki bahçenin de modern bir dokuya sahip olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Bahçe sandalyesi tercihi ise göz alıcı. Metal bir çerçeveye ve bacaklara sahip bu sandalyeler, ahşabın ve metalin güzel bir kombini. Hem doğal görünümü sayesinde hem de sağlam oluşu sebebiyle çoğu zaman tercih sebebi olan bu sandalyeler, neredeyse her tarzda bahçede kullanılabilir.
Konu bahçe sandalyesi olunca, önünüze birçok seçenek çıkar. Çünkü insanların bahçe dekorasyonuna verdiği önemin artması ve bahçe-yapı malzemesi satan marketlerin çoğalmasıyla, piyasadaki tür ve çeşit de artmıştır. Bu noktada size düşen görev, bahçenizin ve evinizin dokusuna en uygun bahçe sandalyesini seçmektir. Bu örnekte ise farklı bir seçenek olan hasır sandalyeleri görebilirsiniz. Özellikle modern tarzda bahçelerde ve yine özellikle yaz aylarında tercih edilen bu hasır bahçe sandalyeleri, doğru bir şekilde seçilirse oldukça rahat olma özelliği de taşır. Öte yandan saf ahşaptan yapılmış bahçe sandalyelerine göre solma veya kabarma konusunda güneşe karşı daha dayanıklıdırlar. Siz de bu dekorasyonun sahibini incelemek ve daha fazla dekorasyon görmek isterseniz Francesco Marella Mimarlık'ın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Beyaz, dekorasyon konusunda hemen hemen her alanda rahatlıkla kullanılabilecek bir renktir. Özellikle klasik tarz düşkünleri tarafından sık sık tercih edilir. Zarafetin rengi olarak nitelendirilen beyaz, bahçenizde de oldukça başarılı sonuçlar verebilir. Bu örnekte beyaz renge sahip örgü modelli bahçe sandalyeleri görebilirsiniz. Yere yakın oluşu sebebi ile oldukça sağlam olan bu sandalyeler, üzerinde bulunan yastıklar sayesinde de oldukça rahat bir yapıya sahiptir. Bu örnekteki bahçenin böylesine açık bir alanda bulunması da, beyaz renkli bahçe sandalyelerinin böyle olumlu sonuçlar vermesinin bir diğer sebebi.
Bahçenizi dekore etmek istiyorsanız ve bu dekorasyonunuzda da işlevselliği ön plana çıkarıp sandalye kullanma arzusunda iseniz, her zaman genel çizgilere bağlı kalmanız gerekmez. Bazen her zaman kullanılan tercihlerin dışına çıkabilirsiniz. Bu örnek, bu değişik tercihlere güzel bir örnek olma özelliği taşıyor. Küçük bahçe sandalyeleri yerine dar ve uzun ahşap oturakların tercih edildiği bu bahçe, arkasında bulunan çitler beraber tamamen ahşap bir dokuya sahip. Öte yandan oturağın ve masanın bacaklarının metalden yapılmış olması da bu eşyaların sağlamlığını arttırmış.
Bahçe sandalyesi tercih ederken modern tarzdan da faydalanabilirsiniz. Özellikle basit bir yerleşime ve oturum düzenine sahip bir bahçeniz varsa bu tarzdan faydalanmalısınız. Öte yandan bu örnekteki bahçenin modern tarzda dekore edilmiş bir bahçe olduğunu söylemek pek de hata olmaz. Basit bir yerleşim, iyi budanmış çit bitkileri ve birkaç farklı materyal biz bu bahçenin modern tarzda dekore edilmiş bahçe olduğunu gösteriyor. Bu sebeple bu bahçede plastik yapılmış ve insan ergonomisine uygun sandalye tercihi pek de eğreti durmamış.
Bahçenizi kişiliğinize uygun biçimde dekore etmeniz gerektiğinden yazımızın başında da bahsetmiştik. Eğer renkli bir kişiliğe sahip iseniz bahçenizde kişiliğinizi yansıtmaktan çekinmemelisiniz. Bu örnekte de renkli bir biçimde dekore edilmiş bir bahçe görebilirsiniz. Özellikle kırmızı renkli ahşap masa ve yine kırmızı ve mavi renkli ahşap sandalyeler oldukça dikkat çekici. Öte yandan ahşap saksıların da bu renklerden tercih edilmiş olması bir diğer hoş ayrıntı. Siz de bahçenizde buna benzer bahçe sandalyeleri kullanmak isterseniz şu adresi inceleyebilirsiniz.
İlginç tasarımlar hemen hemen her zaman karşınıza çıkabilen dekorasyon şekilleridir. Çünkü ilginç kişilikli dekoratörler kişiliklerini işlerine yansıtmak isterler. Bu örnek ilginç tasarımlara güzel bir örnek olma özelliği taşıyor. Bitki köklerinden elde edilmiş ve ahşap direkler arasına bağlanmış olan kökler, mekanı kapalı bir ortam yapmış. Öte yandan klasik bahçe sandalyesi yerine, kuru kamışların birine bağlanması sonucu da oldukça ilginç bir sandalye modeli ortaya çıkmış.
Bahçenizde renkli tasarımlara yermek ama aynı zamanda da klasik çizgiden ayrılmak istemiyorsanız renkli banklar tam da size göre. Bahçenizi renklendirecek, şık bir hale getirecek hem de fonksiyonel açıdan oldukça işlevsel bu banklar, bahçenizde geçireceğiniz keyifli saatlerde size ev sahipliği yapacaktır. Bu örnekteki bankın da oldukça hoş bir renge sahip olduğunu söylemek hata olmaz. Yeşil bir doku içerisinde sahip olduğu kırmızı renk sayesinde hoş bir tezat oluşturmuş. Bu bankın alındığı dekorasyonun tamamını ve yaratıcısını incelemek isterseniz Aral Tatil Çiftliği'nin Homify sayfasına göz atabilirsiniz.
Kimi zaman bahçenizle evinizi iç içe yapmak isteyebilirsiniz. Bu tarz dekorasyonlar işlevsellik açısından oldukça faydalıdır. Ayrıca evinizi ve bahçenizi bir bütün halinde dekore etmenize olanak sağlar. Böyle zamanlarda klasik bahçe sandalyeleri kullanmamanızda fayda var. Bu örnektekine benzer modern tarzda üretilmiş sandalyeler, dekorasyonunuza gerekli havayı katabilir.