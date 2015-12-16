Türkiye'den 10 mutfak, 10 doyumsuz güzellik

Bu kez birçoklarının hayal ettiği geniş bir hareket alanına sahip olan ve bu alanı sıcak, samimi ve bizden bir mutfak oluşturmak için kullanıldığı bir mekân var karşımızda. Dolap renklerindeki kontrastın yerdeki halıda da aynen devam etmesi bu mutfağa ilgi çekici bir bütünlük kazandırıyor.