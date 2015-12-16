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Türkiye'den 10 mutfak, 10 doyumsuz güzellik

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Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık Klasik Mutfak
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Türkiye'de mutfağın önemini anlatmaya gerek yok herhalde. Öyle ki mutfağın dekorasyonu kimi evlerde salonun bile önüne geçer ve mutfak için alınacak olan kararlarda hep ince eleyip sık dokunulur. Bu yüzden olsa gerek homify'da yerli tasarımcıların elinden çıkan mutfak örnekleri okurlarımızın her daim ilgisini çekiyor. İşte mutfağını değiştirmek ya da baştan düzenlemek isteyenlere fikir ve ilham vermesi için hepsi yerli tasarımcılara ait 10 şahane mutfak.

1. Sade ve huzur verici

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Mutfak turumuza sade, aydınlık ve huzur verici ortamları sevenler için ideal bir mutfakla başlıyoruz. Bu tasarımda ada tezgâh ya da tavandaki spot lambaları gibi modern unsurların sıcak ve geleneksel çizgilerle ustaca birleştirildiğini görüyoruz. Yeşil vintage sandalye ise tasarımcının imzası yerine geçiyor.

2. Asil bir mutfak

İç mekan tasarım ve Görselleştirme, fatih beserek fatih beserek Modern Mutfak
fatih beserek

İç mekan tasarım ve Görselleştirme

fatih beserek
fatih beserek
fatih beserek

Simetri ve düzen duygusundan hoşlananların bayılacağı bu mutfakta ise klasik açık renkler yerine kahverenginin ana renk olarak tercih edilmesi mekâna müthiş bir asalet kazandırıyor. Özellikle de geniş pencerelerden sızan güneş ışığıyla birleşince.

3. Ferah ve bizden

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Mutfak
CCT INVESTMENTS

CCT 172 Project in Trabzon

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Bu kez birçoklarının hayal ettiği geniş bir hareket alanına sahip olan ve bu alanı sıcak, samimi ve bizden bir mutfak oluşturmak için kullanıldığı bir mekân var karşımızda. Dolap renklerindeki kontrastın yerdeki halıda da aynen devam etmesi bu mutfağa ilgi çekici bir bütünlük kazandırıyor.

4. Sıradışı bir tasarım

KitchenLINE, M.Serhat SEZGİN M.Serhat SEZGİN Modern Mutfak
M.Serhat SEZGİN

KitchenLINE

M.Serhat SEZGİN
M.Serhat SEZGİN
M.Serhat SEZGİN

Bu kez tamamen farklı bir tasarım dilinin izlerini taşıyan ve Türkiye'deki evlerde fazla göremeyeceğiniz türden bir mutfak çizimi var karşımızda. Açık renk ahşapla rustik bir hava kazanan mutfak, vintage unsurların kullanımı sayesinde hem sıcak, hem de tamamen sıradışı bir mekâna dönüşüyor.

5. Mutfak klasiği

​Mutfak Sinar İç mimarlık Klasik Mutfak
Sinar İç mimarlık

​Mutfak

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Sinar İç Mimarlık imzası taşıyan bu mutfak ise her yönüyle insanda çarpıcı bir lüks duygusu uyandırıyor. Klasik dekorasyon anlayışından bildiğimiz renk, desen ve biçimlerin harmonik biçimde uygulandığı mutfak, bu manzarayı taçlandıran ışıklandırmasıyla da dikkat çekiyor.

6. Siyah-beyaz kontrastı

MISCELLANEOUS HOME PROJECT HİSARİ DESIGN STUDIO Modern Mutfak
HİSARİ DESIGN STUDIO

MISCELLANEOUS HOME PROJECT

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

Modern çizgileri Akdeniz tarzı dolap setiyle bir araya getiren bu mutfağı büyüleyici kılan temel etken ise daha ilk bakışta insanı etkileyen siyah-beyaz kontrastı olmuş. Mermer tezgahın da bu mutfağa çok yakıştığını söylemek lazım.

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7. Mermer zemin, ahşap tezgâh

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Mutfak
Ceren Torun Yiğit

Stüdyo Daire Tasarımı

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

Oturma alanıyla bitişik olarak tasarlanan bu açık mutfakta ise normalde çok sık bir arada görmeyeceğimiz iki farklı malzemenin uyumunu görüyoruz. Mermer zeminle ahşap masa ve tezgâh bu örnekteki özel tasarım mobilyalarla da birleşerek hoş bir uyum oluşturuyorlar.

8. Mozaik neşesi

D2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Mutfak
DAFNI MİMARLIK

D2 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Bazen mutfağınızın havasını değiştirmek ve mekâna biraz olsun eğlence katmak hiç de zor değildir. Bu küçük mutfağa bakınca insanın içi ısınıyorsa bunda seçilen sade renk ve mobilyaların yanısıra, tezgâh arkasındaki duvarda kullanılan renkli mozaikler ve mutfak eşyalarının da rolü var.

9. Sadeliğin güzelliği

İzmir Mimkent'te Yeni Bir Yaşam Projesi, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Modern Mutfak Beyaz
ACS Mimarlık

İzmir Mimkent'te Yeni Bir Yaşam Projesi

ACS Mimarlık
ACS Mimarlık
ACS Mimarlık

Bu örnekte ise modern çizgilere sahip olan ama gereksiz aksesuar ve renklerle ahengi hiç bozulmamış, son derece uyumlu, derli toplu ve asil görünen bir mutfakal karşı karşıyayız. Her şeyin yerli yerinde olmasını tercih edenler için ideal mutfak!

10. Akdeniz tarzı

U.K Evi Levent, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Mutfak
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

U.K Evi Levent

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Bu şahane mutfaklar arasındaki turumuzu insanda bir yazlık ev havası uyandıran ve Akdeniz tarzından izler taşıyan bu ferah mutfakla bitirelim. Bu mutfak yalnızca kendine özgü dolap ve çekmeceleriyle değil, davetkâr oturma alanıyla da insanın gönlünü çalıyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’10 farklı modüler mutfak modeli’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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