Türkiye'den 10 mutfak, 10 doyumsuz güzellik

Türkiye'de mutfağın önemini anlatmaya gerek yok herhalde. Öyle ki mutfağın dekorasyonu kimi evlerde salonun bile önüne geçer ve mutfak için alınacak olan kararlarda hep ince eleyip sık dokunulur. Bu yüzden olsa gerek homify'da yerli tasarımcıların elinden çıkan mutfak örnekleri okurlarımızın her daim ilgisini çekiyor. İşte mutfağını değiştirmek ya da baştan düzenlemek isteyenlere fikir ve ilham vermesi için hepsi yerli tasarımcılara ait 10 şahane mutfak.
Mutfak turumuza sade, aydınlık ve huzur verici ortamları sevenler için ideal bir mutfakla başlıyoruz. Bu tasarımda ada tezgâh ya da tavandaki spot lambaları gibi modern unsurların sıcak ve geleneksel çizgilerle ustaca birleştirildiğini görüyoruz. Yeşil vintage sandalye ise tasarımcının imzası yerine geçiyor.
Simetri ve düzen duygusundan hoşlananların bayılacağı bu mutfakta ise klasik açık renkler yerine kahverenginin ana renk olarak tercih edilmesi mekâna müthiş bir asalet kazandırıyor. Özellikle de geniş pencerelerden sızan güneş ışığıyla birleşince.
Bu kez birçoklarının hayal ettiği geniş bir hareket alanına sahip olan ve bu alanı sıcak, samimi ve bizden bir mutfak oluşturmak için kullanıldığı bir mekân var karşımızda. Dolap renklerindeki kontrastın yerdeki halıda da aynen devam etmesi bu mutfağa ilgi çekici bir bütünlük kazandırıyor.
Bu kez tamamen farklı bir tasarım dilinin izlerini taşıyan ve Türkiye'deki evlerde fazla göremeyeceğiniz türden bir mutfak çizimi var karşımızda. Açık renk ahşapla rustik bir hava kazanan mutfak, vintage unsurların kullanımı sayesinde hem sıcak, hem de tamamen sıradışı bir mekâna dönüşüyor.
Sinar İç Mimarlık imzası taşıyan bu mutfak ise her yönüyle insanda çarpıcı bir lüks duygusu uyandırıyor. Klasik dekorasyon anlayışından bildiğimiz renk, desen ve biçimlerin harmonik biçimde uygulandığı mutfak, bu manzarayı taçlandıran ışıklandırmasıyla da dikkat çekiyor.
Modern çizgileri Akdeniz tarzı dolap setiyle bir araya getiren bu mutfağı büyüleyici kılan temel etken ise daha ilk bakışta insanı etkileyen siyah-beyaz kontrastı olmuş. Mermer tezgahın da bu mutfağa çok yakıştığını söylemek lazım.
Oturma alanıyla bitişik olarak tasarlanan bu açık mutfakta ise normalde çok sık bir arada görmeyeceğimiz iki farklı malzemenin uyumunu görüyoruz. Mermer zeminle ahşap masa ve tezgâh bu örnekteki özel tasarım mobilyalarla da birleşerek hoş bir uyum oluşturuyorlar.
Bazen mutfağınızın havasını değiştirmek ve mekâna biraz olsun eğlence katmak hiç de zor değildir. Bu küçük mutfağa bakınca insanın içi ısınıyorsa bunda seçilen sade renk ve mobilyaların yanısıra, tezgâh arkasındaki duvarda kullanılan renkli mozaikler ve mutfak eşyalarının da rolü var.
Bu örnekte ise modern çizgilere sahip olan ama gereksiz aksesuar ve renklerle ahengi hiç bozulmamış, son derece uyumlu, derli toplu ve asil görünen bir mutfakal karşı karşıyayız. Her şeyin yerli yerinde olmasını tercih edenler için ideal mutfak!
Bu şahane mutfaklar arasındaki turumuzu insanda bir yazlık ev havası uyandıran ve Akdeniz tarzından izler taşıyan bu ferah mutfakla bitirelim. Bu mutfak yalnızca kendine özgü dolap ve çekmeceleriyle değil, davetkâr oturma alanıyla da insanın gönlünü çalıyor.
Bu yazıyı beğendiyseniz, ’10 farklı modüler mutfak modeli’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.