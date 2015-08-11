Önce & Sonra: Olağan bir evin olağanüstü dönüşümü

Bu şaşırtıcı renovasyon projesinin ayrıntılarına geçmeden önce evin eski haline kısaca bir göz atalım. Bu fotoğrafta gördülüğü gibi karşımızda zamanın yıpratıcı etkisine yenik düşmüş olan, hâlâ içinde yaşanabilir görünse de zamanın ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanan bir konut görüyoruz.

Aşağıda göreceğiniz gibi 185 metrekarelik konut, evsahiplerinin de istekleri doğrultusunda ciddi bir temizliğe tabi tutulmuş ve gerek pencereleri, gerekse de dış cephesi tamamen yenilenerek bambaşka bir çehreye kavuşturulmuş.