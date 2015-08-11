Önce & Sonra: Olağan bir evin olağanüstü dönüşümü

Bir evin dış görünümünün öyle çok da büyük müdahalelerde bulunmadan nasıl radikal biçimde değiştirilebileceği bu yazının konusu olacak. Bugün sizleri İsviçre'ni Zürih kenti yakınlarındaki Witikon'a götüreceğiz. Burada Hausbuben Architekten GmbH adlı şirketin üstlendiği bir proje çerçevesinde eski bir eve yepyeni ve son derece modern bir kimlik kazandırılmış. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu projeye bir göz atalım.
Bu şaşırtıcı renovasyon projesinin ayrıntılarına geçmeden önce evin eski haline kısaca bir göz atalım. Bu fotoğrafta gördülüğü gibi karşımızda zamanın yıpratıcı etkisine yenik düşmüş olan, hâlâ içinde yaşanabilir görünse de zamanın ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanan bir konut görüyoruz.
Aşağıda göreceğiniz gibi 185 metrekarelik konut, evsahiplerinin de istekleri doğrultusunda ciddi bir temizliğe tabi tutulmuş ve gerek pencereleri, gerekse de dış cephesi tamamen yenilenerek bambaşka bir çehreye kavuşturulmuş.
Projeyi üstlenen ekip öncelikli olarak evin alt katındaki giriş kısmı pencerelerini büyüterek içeriyle dışarısı arasındaki geçişkenliği artırıp, mekânın çok daha fazla güneş almasını sağlamış. Ayrıca iç mekânda kullanım alanını artırmak için evin çatı katına ahşap bir ilave yapılmış. Üst kata yapılan ilave bir stüdyo olarak kullanılabileceği gibi, kendi balkonu olan bir yatak odası şeklinde de düzenlenebilir.
Evin bu yeni halinde kısmen kübist mimariye yaslanan ve tekil unsurların ilavesi ya da çıkarılmasıyla şekillenebilecek bir tasarım dilinin izlerini de görmek mümkün.
Şimdi isterseniz yavaş yavaş bu evin içine doğru girelim. Bu ilk resimde açıkça görebileceğiniz gibi evin iç mekânında kaliteli malzemenin kullanıldığı, aydınlık ve ferah bir ortam, modern bir tasarım diliyle keskinleştirilmiş. Ayrıca arka planda genişletilmiş olan pencerelerin doğal ortamı evle nasıl bütünleştirdiğini daha net biçimde görmek de mümkün.
Mutfak kısmında gördüğümüz renk, malzeme ve tarz seçiminin oturma odasında da aynen devam ettiğini görmek mümkün. Mobilya seçiminde sadece estetiğin değil rahatlığın da dikkate alındığı besbelli ortada. Ayrıca oturma odasının terasla direk bağlantısının bulunması da mekânı bir bütün olarak daha akışkan bir hale getiriyor.
Yenilenen mekânın en ilgi çekici taraflarından biri ise duvara monte edilen bu gömme dolaplar. Estetik açıdan zaten eşsiz bir görüntü sağlayan bu dolap sistemi, temel işlevini de en iyi şekilde yerine getirerek evdeki dağınıklığın ortadan kalkmasını sağlıyor. Dolaplarını kolayca açılıp kapanması da cabası.
Yenilendikten sonra çok ferah ve modern bir görünüme kavuşan bu evdeki turumuzu yatak odasına da bir göz atarak sonlandıralım. Evin çatı katına yapılan ilave kısımda bulunan yatak odasının tasarımında tamamen açık renkler tercih edilmiş ve zemindeki ahşapla birlikte sıcak bir ortamın oluşması sağlanmış. Neredeyse bir duvarın tamamının pencere olması sayesinde doğal ışık bakımından hiçbir sıkıntısı olmayan mekânın en ilgi çekici kısımlarından biri de dış cephede gördüğümüz neon yeşili vurgusu. Genel olarak alçakgönüllü bir havası olan ev, o neon yeşili sayesinde
ben buradayım diye bağırıyor adeta.
Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Önce & Sonra: Bir Külkedisi masalı’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.