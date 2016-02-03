Özel bir tasarım, göz dolduran yaşam alanları

Bir evi baştan aşağı tasarlamak demek, yalnızca evin iç yaşam alanları için mobilya ve aksesuar seçmek ve doğru dizilimle eşyaları yerleştirmek değildir aslında. Bir evin baştan aşağı her şeyiyle mükemmel olmasını sağlayacak bir tasarım yaratmak için evin iç mimarisine katkıda bulunan eklenti ve değişimler yaparak, bütünlüklü ve kapsamlı bir tasarım ve dizayn gerekir. Ve ancak bu kadar kapsamlı bir şekilde dizayn edilen evler tam anlamıyla özel ve kullanıcıya has bir karaktere sahip olabilirler. Merkezi Kayseri'de bulunan mimarlık ve iç mimarlık firması İndeksa Mimarlık da işte tam da bu sebeplerden ötürü kullanıcıların ev alırken dairelerini ham olarak almalarını ve daha sonra baştan sona ayrıntılı ve özel bir tasarımla uzmanlar tarafından dizayn ettirmelerini öneriyor. Firma tarafından bu şekilde sıfırdan tasarlanan özel bir evi ziyaret edeceğiz bugün. Bu şık ve göz alıcı projede taşıyıcı olmayan duvar bölmelerinin yerleri kullanıcının istek ve ihtiyaçlarına göre yeniden planlanmış ve oldukça özel yaşam alanları ortaya çıkarılmış. Yaşam alanlarını hayranlıkla ziyaret edeceğimiz bu örnek evin Niğde'de olduğunu da belirtelim.
Evlerin girişleri ilk izlenim açısından oldukça önemli ve evin genel karakterini yansıtan yerlerdir. Bu evin giriş koridorunda ise zarif bir aydınlık karşılıyor ziyaretçileri. Klasik desenli açık renk duvar kağıtlarına eşlik eden klasik tarzlı gösterişli avize alanın temel dokusunu belirleyen tasarım unsurları. Gümüş çerçeveli ayna ve dresuar da bu şık zarafetin tamamlayıcısı rolünde.
Özellikle klasik salon tasarımlarından hoşlanan okurlarımızın bayılacağına emin olduğumuz salonda ise hem seçkin hem de renkli ve canlı bir dekorasyon anlayışı benimseniyor. Mobilyalardaki renk uyumu ve renk çeşitliliği şık bir ahenk yaratırken aksesuar ve perde tercihleri de ayrıntılı bir dekorasyonun nasıl olması gerektiğine dair örnek teşkil edebilecek kadar göz alıcı. Salonun tavanında kullanılan tavan nişleri ve modern aydınlatma ünitesi de yaşam alanının klasik tarzına eklektik bir dokunuş niteliğinde ve odaya derinlik katıyor.
Evde daha çok misafirlere yönelik tasarlanan salon dışında bir de daha gündelik ve aile kullanımına yönelik dizayn edilen nispeten daha küçük bir oturma odası da bulunuyor. Bu alan, daha modern ve konforlu bir dekorasyona sahip olmakla birlikte şıklık ve zarafet konusunda öne çıkmayı da başarıyor. Oturma odasının genelinde nötr tonlar kullanılarak sıcak, samimi ve konforlu bir atmosfer yaratılırken aynalı televizyon ünitesi de modern ve odayı ferahlatan tasarım unsuru olarak hemen göze çarpıyor.
Endüstriyel modern tarzın klasik şıklıkla harmanlandığı mutfakta ise bizi canlı ve pozitif enerjili bir estetik bekliyor. Kırmızı ve beyazın o eşsiz ahenginden faydalanılarak dizayn edilen mutfakta yemek alanında konfor ve şıklık, mutfak çalışma alanında ise fonksiyonellik ve kullanışlılık ön planda tutulmuş.
Pembenin baş rolde olduğu genç odası ise özellikle ergenlik çağındaki genç kızlar için dekorasyon önerileri arayan okurlarımız için ilham verici nitelikte. Eşya kalabalığına yer verilmeden, hem yalın hem hareketli hem de neşe dolu bir atmosfer yaratılmış.
Konforun estetikle birleşmesinin başarılı bir örneği olan bu yatak odasında ise yine nötr tonlar ve yumuşak renk geçişleri kullanılarak yorucu olmayan ama bir o kadar da şık ve göz alıcı bir dekorasyon yaratılmış. Tavandaki duvar nişleri ve merkezde bulunan gösterişli avize ise göz dolduran tasarım unsurlarından.