Özel bir tasarım, göz dolduran yaşam alanları

Bir evi baştan aşağı tasarlamak demek, yalnızca evin iç yaşam alanları için mobilya ve aksesuar seçmek ve doğru dizilimle eşyaları yerleştirmek değildir aslında. Bir evin baştan aşağı her şeyiyle mükemmel olmasını sağlayacak bir tasarım yaratmak için evin iç mimarisine katkıda bulunan eklenti ve değişimler yaparak, bütünlüklü ve kapsamlı bir tasarım ve dizayn gerekir. Ve ancak bu kadar kapsamlı bir şekilde dizayn edilen evler tam anlamıyla özel ve kullanıcıya has bir karaktere sahip olabilirler. Merkezi Kayseri'de bulunan mimarlık ve iç mimarlık firması İndeksa Mimarlık da işte tam da bu sebeplerden ötürü kullanıcıların ev alırken dairelerini ham olarak almalarını ve daha sonra baştan sona ayrıntılı ve özel bir tasarımla uzmanlar tarafından dizayn ettirmelerini öneriyor. Firma tarafından bu şekilde sıfırdan tasarlanan özel bir evi ziyaret edeceğiz bugün. Bu şık ve göz alıcı projede taşıyıcı olmayan duvar bölmelerinin yerleri kullanıcının istek ve ihtiyaçlarına göre yeniden planlanmış ve oldukça özel yaşam alanları ortaya çıkarılmış. Yaşam alanlarını hayranlıkla ziyaret edeceğimiz bu örnek evin Niğde'de olduğunu da belirtelim.