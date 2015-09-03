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Bahçe süslemelerine örnekler

ümit atdağ ümit atdağ
SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura Klasik Bahçe
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Günün sonunda evinize geldiğinizde dış kapıdan evin kapısına kadar olan bahçe; size mutluluk veren, huzur veren ve yoğun iş stresinden arındıran, yeşilliklerin, süs havuzunun, toprağın bütün elektriğinizi aldığı bölümdür. Bu sebeplerden evlerimiz bahçe yapmak, mümkünse bahçeli bir ev almak isteriz. Evimizin bahçesinde keyifli zaman geçirmek, ruhumuzu dinlendirmek, misafirlerimizi ağırlamak, konuklarımıza kendilerini iyi hissettirmek için peyzaj ve bahçe düzenlemeleri yapar, bahçelerimizi süsleriz. Bahçe dekorasyonları yapılırken bahçenin genişliği çok önemlidir. bahçe genişliğine göre bahçe süslemeleri yaparak geniş alanların hoş ve estetik olmasını sağlarız.

Bahçe peyzaj düzenlemeleri içerisinde de yer alan bahçe süslemeleri aslında dekorasyonun bir parçasıdır. Dekorasyon yapılırken her ayrıntıya nasıl dikkat edilmesi gerekiyorsa bahçe süslemeleri ve süs eşyalarına da aynı özen gösterilmelidir.Yapılacak en küçük hata bütün dekorasyonla beraber bütün  peyzajı da çöpe atacaktır. Bu nedenle çok titiz ve çok özenli tercihler yapılmalıdır.

Sizler de bahçelerinizi dekore ederken bahçe süsleri yapmak istiyorsanız öncelikle bahçe peyzajından başlamalısınız. Bahçe peyzajı içi ayırdığınız ve bölümlendirdiğiniz alanların taamı için bahçe süsü düşünebileceğiniz gibi bir kısmı içinde bahçe süsü düşünebilirsiniz. Bahçe peyzajı ile ortak düzenlemeler yaparak bahçe süslerini ortaya çıkarabilir ve süslemeleriniz özenle sergileyebilirsiniz. Bahçenizde yer alan süslemeler ile ilgili homifyın bahçe sayfası sitesinden örnek modellere bakabileceğiniz gibi, aşağıda sizler için derleyip yapılışlarını anlattığımız modelleri de uygulayabilirsiniz. Örnek modellerin yanında sizlerde hayal gücünüzü kullanarak farklı modeller ve dekorasyonlar tasarlayabilir, uygulayabilirsiniz.  

Bahçe süslemeleri yaparken dikkat edeceğiniz bir diğer noktada da bulunduğunuz yerin coğrafik özellikleridir. Bu özellikler mevsimlik bitkilerin yaşam ömürlerini doğrudan etkilediği için bahçe süslemelerinizi de doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle bulunduğunuz yörenin coğrafik özelliklerine mutlaka dikkat etmeli ve o yöreye özgü mevsimlik çiçekler tercih etmeliyiz.

Bahçe aydınlatmaları

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçe süslemeleri deyince aklınıza sadece mobilya dekorasyonu mu geliyor. O zaman yanılıyorsunuz. Çünkü bahçe aydınlatmaları da bahçe süslemeleri içerisine girer.  Bahçenizi yandaki resimdeki gibi süsleyebilirsiniz. Öncelikle çim ekili alanın kenarına oturum alanı oluşturarak üzerine demir profillerle çardak yapın. Çardağa ektiğiniz sarmaşık bitkilerini taşıyacak çemberler yaparak sarmaşık bitkilerinin yuvarlak olarak çardak üzerine yerleşmesini sağlayın. Daha sonra aynı çardağa orta şiddetle aydınlatma apliklerini yerleştirin. Çim içerisine oturum alanının gösterecek şekilde led aydınlatmalar yerleştirerek bahçenizi ışık cümbüşü haline getirin. Sonra da oturup keyfini çıkarın . Bahçenizi ışık süslemeleri ile çok hoş hale getirmiş oldunuz.

Doğal kesme taşlar ile süslemeler

Garten für Auge & Seele, Gärten für Auge und Seele Gärten für Auge und Seele Akdeniz Bahçe
Gärten für Auge und Seele

Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele

Bahçenizi doğal veya kayrak taşlarının yanı sıra kesme ve küp taşları ile de zenginleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken resimdeki gibi büyükçe bir köprü yerine prototip ve minik bir köprüyü bu taşlar ile yaparak bahçenizi süslemektir. Doğada alabildiğince bol bulunan doğal taşları toplayarak bahçenize hem yürüyüş yolu yapabilir hem de bahçenizi doğallığını korumuş biçimde süslemiş olursunuz. Doğadan toplayacağınız doğal taşları taş testeresi ie keserek küp taşları elde edin ve bahçenize arnavut kaldırımı kaldırımı yaparak süslemelerinizi bitirin.

Tel şekillerle süslemeler

Wall mounted sculptures, artinsteel artinsteel Modern Bahçe
artinsteel

Wall mounted sculptures

artinsteel
artinsteel
artinsteel

Bahçenizde toprakla, çimle uğraşmadan yada bahçe mobilyaları ile dekorasyonla uğraşamam ben diyorsanız size önerim kolay şekillenebilen bakır çubukları veya galvaniz çubuklarıdır. Bu çubuklar ile yandaki resim gibi şekilleri yaparak bahçenizi belirli yerlerine sabitleyip bahçenizi süsleyebilirsiniz.  Size tavsiyem bu metal çubukların yanına ahşaplar da ekleyerek farklı tasarımlar yaratmalısınız. Örneğin ahşapları işleyerek  metal çubuklar ile destekleyebilir ve farklı süslemeler meydana getirebilirsiniz.

Kamış ve sazlarla süslemeler

Nido dei Paduli, TOMMASO SECCHI, LUCIA FRASCERRA, DAVIDE PEDRINI TOMMASO SECCHI, LUCIA FRASCERRA, DAVIDE PEDRINI Rustik Bahçe
TOMMASO SECCHI, LUCIA FRASCERRA, DAVIDE PEDRINI

TOMMASO SECCHI, LUCIA FRASCERRA, DAVIDE PEDRINI
TOMMASO SECCHI, LUCIA FRASCERRA, DAVIDE PEDRINI
TOMMASO SECCHI, LUCIA FRASCERRA, DAVIDE PEDRINI

Bahçenizi veya dış kapıdan itibaren doğal bir görünüm oluşturmasını istediğiniz yürüyüş yollarınızı kurumuş kamış ve sazlar ile süsleyerek kendinizi doğada hissettemenizi sağlayabilirsiniz. bunun için yapmanız gereken doğa da ve her yerde  bulunan kamışları yeşilken kesip bir yerlerde istifleyip kurutmanızdır. Kuruttuğunuz Bu kamışları ahşap tahtalardan yaptığınız karkaslara dikkatli ve düzenli bir şekilde sazlar yardımıyla bağlayarak her tarafı kapatın. Kapattığınız alanın tabanının beyaz nehir taşları ile doldurun ve süslemelerinizi bitirin. Yapacağınız bu süslemeyi akşamları şık görünmesi için uygun ışıklandırma yaparak  bahçe ve yürüyüş yollarınızı süsleyebilirsiniz.

Işık dekorasynları

Reclaimed slate sphere sculptures "stone rose" elmzy* Sculpture Modern Bahçe
elmzy* Sculpture

Reclaimed slate sphere sculptures stone rose

elmzy* Sculpture
elmzy* Sculpture
elmzy* Sculpture

Bahçe dekorasyonları, düzenlemeleri için ışık en çok kullanılan bir süsleme aracıdır. Işık akşam karanlığında renk cümbüşü oluşturarak bahçenizi muhteşem gösterecektir.  Yandaki resimde gördüğünüz gibi bir bahçe düzenlemesi yaparak bahçenizi süsleyebilirsiniz. Bahçenizde bulunan bodur kısa bitkiler içerisine yukarı doğru aydınlatacak aydınlatma aplikleri yerleştirin. Yine aynı şekilde duvarı aydınlatacak aplikleri duvar dibine ve duvar üstüne yerleştirin. Sonra var olan yıllık ağaçların altına aydınlatma ekleyerek sistemi tamamlayın. Böylece  gece olduğunda  ışık ve renk cümbüşüne bürünmüş bir bahçe sahibi olduğunuzu göreceksiniz. Şimdi bahçenizin keyfini çıkarmalısınız. 

Fayans ve karolar ile süslemeler

Mediterraneo Terra Mia, Nino Ventura & C. Nino Ventura & C. Akdeniz Bahçe
Nino Ventura &amp; C.

Nino Ventura & C.
Nino Ventura &amp; C.
Nino Ventura & C.

Bahçelerde süsleme işlemi bahçe duvarlarını da kapsayan bir işlemdir.Örnek resimde olduğu gibi bahçe duvarı için seçeceğiniz karoları ve fayansları bu duvarlara kaplayarak  bahçenizi süsleyebilirsiniz. Tercih edeceğiniz ve şekiller oluşturan desenli fayanslar  bahçe duvarlarına estetik bir görünüm oluşturabileceğiniz gibi bahçe duvarlarını aydınlatmalar ile fayansların bütünleşmesine çevirebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Işık huzmeleri ile süsleme

SIWA Sichtschutz-System, Collection Hutter AG Collection Hutter AG Modern Bahçe
Collection Hutter AG

Collection Hutter AG
Collection Hutter AG
Collection Hutter AG

Bahçenizde küçük bir havuzunuz var ise bahçenizi ışıklar ile süsleyerek muhteşem bir görsellik yaratabilirsiniz.Örnek resimde olduğu gibi havuz ile duvar arasına  güzel renklerde çiçekler açan  bodur bitkiler ekin. Daha sonra havuz için su bitkileri ekin. İster havuzun içinden ister dışarıdan hem havuzu hem bodur bitkileri aydınlatacak bir aydınlatma sistemini bahçenize yerleştirin. Havuz kenarına ahşap iskele veya yürüyüş yolu yapın. Gün battıktan sonra aydınlatmalarınız çalıştırın ve ahşap iskelenin üzerine şezlonglarınızın üzerine yaslanarak bu muhteşem manzaranın tadını çıkarın. Misafirlerinizi ve dostlarınız bu bahçede ağırlayarak onlarla birlikte keyifli anlar yaşayın.

Boncuk sğslemeleri

Pom Pom Garlands hanging in the garden PomPom Galore Eklektik Bahçe
PomPom Galore

Pom Pom Garlands hanging in the garden

PomPom Galore
PomPom Galore
PomPom Galore

Bahçenizde bulunan ağaçların dallarına boncuk süslemeleri ve farklı renklerde kurdelalar bağlayarak bahçenizi süsleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basittir. Boncuk ve kurdale satan bir dükkandan bolca boncuk ve kurdale alın. daha sonra bu kurdaleleri ve boncukları farklı tasarımlar ile ipe ve ince bakır tellere dizin. Daha sonra hazır hale getirmiş olduğunuz renkli ipleri ve bakır telleri ağacın bütün dallarına bağlayın. Son olarak  ağacın altına bütün ağacı alttan aydınlatacak şekilde aydınlatma yerleştirin. Gece ve gündüz iki farklı bahçe süslemeniz oldu. Bahçenizin tadını çıkarın.

Ahşap süslemeler

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura Klasik Bahçe
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

Bahçede toprak, çim, ağaç, aydınlatma ile uğraşmadan bir süsleme yapmak istiyorum diyenlerdenseniz sizlere ahşap mobilyaları ve süslemeleri önerebilirim. Bunun için Renkli ahşaplardan kişiliğinize ve hayal gücünüze uygun tasarımları hayata geçirin. Bu modelleri bahçenizin farklı yerlerine yerleştirin. Bahçe mobilyalarınız olan masa ve sandalyeleri  renkli ahşaplardan yaparak masa ve sandalye oturum alanına  yerleştirin. Daha sonra bahçe ortasına veya kenarına bir noktaya bir kul kulesi inşa edinç Bu kule j-hem kuşların yerleşkesi olacak hem de bahçe süslemesinin bir parçası olacaktır. bütün bunları yaptıktan sonra süslenmiş bahçeniz hazır demektir. Keyfini çıkarın.

Salıncaklar ile süsleme

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçenize ektiğiniz çimlerin üzerine çocukluğunuzda kullandığınız ahşap iskelet ile imal edilmiş salıncak, tahterevalli, kaydırak gibi park araç ve gereçlerini inşa ederek . İstediğiniz takdirde  basketbol potası, futbol kalesi gibi ahşaptan yapılmış süs eşyalarını bahçenize koyarak süslemenizi bitirebilirsiniz.  Size önerim bu süslemelerin yanına küçük bodur ağaçlar ile sınırlar oluşturmanızdır. Bu sınırlar geniş bahçe içerisinde bölümlendirilmiş alan olarak park veya basketbol sahası görevi görecektir.

Hem estetik hem pratik yatak odası tasarımları
Bu bahçe süslemelerini siz nasıl buldunuz?

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