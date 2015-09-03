Bahçe süslemelerine örnekler

Günün sonunda evinize geldiğinizde dış kapıdan evin kapısına kadar olan bahçe; size mutluluk veren, huzur veren ve yoğun iş stresinden arındıran, yeşilliklerin, süs havuzunun, toprağın bütün elektriğinizi aldığı bölümdür. Bu sebeplerden evlerimiz bahçe yapmak, mümkünse bahçeli bir ev almak isteriz. Evimizin bahçesinde keyifli zaman geçirmek, ruhumuzu dinlendirmek, misafirlerimizi ağırlamak, konuklarımıza kendilerini iyi hissettirmek için peyzaj ve bahçe düzenlemeleri yapar, bahçelerimizi süsleriz. Bahçe dekorasyonları yapılırken bahçenin genişliği çok önemlidir. bahçe genişliğine göre bahçe süslemeleri yaparak geniş alanların hoş ve estetik olmasını sağlarız.
Bahçe peyzaj düzenlemeleri içerisinde de yer alan bahçe süslemeleri aslında dekorasyonun bir parçasıdır. Dekorasyon yapılırken her ayrıntıya nasıl dikkat edilmesi gerekiyorsa bahçe süslemeleri ve süs eşyalarına da aynı özen gösterilmelidir.Yapılacak en küçük hata bütün dekorasyonla beraber bütün peyzajı da çöpe atacaktır. Bu nedenle çok titiz ve çok özenli tercihler yapılmalıdır.
Sizler de bahçelerinizi dekore ederken bahçe süsleri yapmak istiyorsanız öncelikle bahçe peyzajından başlamalısınız. Bahçe peyzajı içi ayırdığınız ve bölümlendirdiğiniz alanların taamı için bahçe süsü düşünebileceğiniz gibi bir kısmı içinde bahçe süsü düşünebilirsiniz. Bahçe peyzajı ile ortak düzenlemeler yaparak bahçe süslerini ortaya çıkarabilir ve süslemeleriniz özenle sergileyebilirsiniz. Bahçenizde yer alan süslemeler ile ilgili homifyın bahçe sayfası sitesinden örnek modellere bakabileceğiniz gibi, aşağıda sizler için derleyip yapılışlarını anlattığımız modelleri de uygulayabilirsiniz. Örnek modellerin yanında sizlerde hayal gücünüzü kullanarak farklı modeller ve dekorasyonlar tasarlayabilir, uygulayabilirsiniz.
Bahçe süslemeleri yaparken dikkat edeceğiniz bir diğer noktada da bulunduğunuz yerin coğrafik özellikleridir. Bu özellikler mevsimlik bitkilerin yaşam ömürlerini doğrudan etkilediği için bahçe süslemelerinizi de doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle bulunduğunuz yörenin coğrafik özelliklerine mutlaka dikkat etmeli ve o yöreye özgü mevsimlik çiçekler tercih etmeliyiz.
Bahçe süslemeleri deyince aklınıza sadece mobilya dekorasyonu mu geliyor. O zaman yanılıyorsunuz. Çünkü bahçe aydınlatmaları da bahçe süslemeleri içerisine girer. Bahçenizi yandaki resimdeki gibi süsleyebilirsiniz. Öncelikle çim ekili alanın kenarına oturum alanı oluşturarak üzerine demir profillerle çardak yapın. Çardağa ektiğiniz sarmaşık bitkilerini taşıyacak çemberler yaparak sarmaşık bitkilerinin yuvarlak olarak çardak üzerine yerleşmesini sağlayın. Daha sonra aynı çardağa orta şiddetle aydınlatma apliklerini yerleştirin. Çim içerisine oturum alanının gösterecek şekilde led aydınlatmalar yerleştirerek bahçenizi ışık cümbüşü haline getirin. Sonra da oturup keyfini çıkarın . Bahçenizi ışık süslemeleri ile çok hoş hale getirmiş oldunuz.
Bahçenizi doğal veya kayrak taşlarının yanı sıra kesme ve küp taşları ile de zenginleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken resimdeki gibi büyükçe bir köprü yerine prototip ve minik bir köprüyü bu taşlar ile yaparak bahçenizi süslemektir. Doğada alabildiğince bol bulunan doğal taşları toplayarak bahçenize hem yürüyüş yolu yapabilir hem de bahçenizi doğallığını korumuş biçimde süslemiş olursunuz. Doğadan toplayacağınız doğal taşları taş testeresi ie keserek küp taşları elde edin ve bahçenize arnavut kaldırımı kaldırımı yaparak süslemelerinizi bitirin.
Bahçenizde toprakla, çimle uğraşmadan yada bahçe mobilyaları ile dekorasyonla uğraşamam ben diyorsanız size önerim kolay şekillenebilen bakır çubukları veya galvaniz çubuklarıdır. Bu çubuklar ile yandaki resim gibi şekilleri yaparak bahçenizi belirli yerlerine sabitleyip bahçenizi süsleyebilirsiniz. Size tavsiyem bu metal çubukların yanına ahşaplar da ekleyerek farklı tasarımlar yaratmalısınız. Örneğin ahşapları işleyerek metal çubuklar ile destekleyebilir ve farklı süslemeler meydana getirebilirsiniz.
Bahçenizi veya dış kapıdan itibaren doğal bir görünüm oluşturmasını istediğiniz yürüyüş yollarınızı kurumuş kamış ve sazlar ile süsleyerek kendinizi doğada hissettemenizi sağlayabilirsiniz. bunun için yapmanız gereken doğa da ve her yerde bulunan kamışları yeşilken kesip bir yerlerde istifleyip kurutmanızdır. Kuruttuğunuz Bu kamışları ahşap tahtalardan yaptığınız karkaslara dikkatli ve düzenli bir şekilde sazlar yardımıyla bağlayarak her tarafı kapatın. Kapattığınız alanın tabanının beyaz nehir taşları ile doldurun ve süslemelerinizi bitirin. Yapacağınız bu süslemeyi akşamları şık görünmesi için uygun ışıklandırma yaparak bahçe ve yürüyüş yollarınızı süsleyebilirsiniz.
stone rose
Bahçe dekorasyonları, düzenlemeleri için ışık en çok kullanılan bir süsleme aracıdır. Işık akşam karanlığında renk cümbüşü oluşturarak bahçenizi muhteşem gösterecektir. Yandaki resimde gördüğünüz gibi bir bahçe düzenlemesi yaparak bahçenizi süsleyebilirsiniz. Bahçenizde bulunan bodur kısa bitkiler içerisine yukarı doğru aydınlatacak aydınlatma aplikleri yerleştirin. Yine aynı şekilde duvarı aydınlatacak aplikleri duvar dibine ve duvar üstüne yerleştirin. Sonra var olan yıllık ağaçların altına aydınlatma ekleyerek sistemi tamamlayın. Böylece gece olduğunda ışık ve renk cümbüşüne bürünmüş bir bahçe sahibi olduğunuzu göreceksiniz. Şimdi bahçenizin keyfini çıkarmalısınız.
Bahçelerde süsleme işlemi bahçe duvarlarını da kapsayan bir işlemdir.Örnek resimde olduğu gibi bahçe duvarı için seçeceğiniz karoları ve fayansları bu duvarlara kaplayarak bahçenizi süsleyebilirsiniz. Tercih edeceğiniz ve şekiller oluşturan desenli fayanslar bahçe duvarlarına estetik bir görünüm oluşturabileceğiniz gibi bahçe duvarlarını aydınlatmalar ile fayansların bütünleşmesine çevirebilirsiniz.
Bahçenizde küçük bir havuzunuz var ise bahçenizi ışıklar ile süsleyerek muhteşem bir görsellik yaratabilirsiniz.Örnek resimde olduğu gibi havuz ile duvar arasına güzel renklerde çiçekler açan bodur bitkiler ekin. Daha sonra havuz için su bitkileri ekin. İster havuzun içinden ister dışarıdan hem havuzu hem bodur bitkileri aydınlatacak bir aydınlatma sistemini bahçenize yerleştirin. Havuz kenarına ahşap iskele veya yürüyüş yolu yapın. Gün battıktan sonra aydınlatmalarınız çalıştırın ve ahşap iskelenin üzerine şezlonglarınızın üzerine yaslanarak bu muhteşem manzaranın tadını çıkarın. Misafirlerinizi ve dostlarınız bu bahçede ağırlayarak onlarla birlikte keyifli anlar yaşayın.
Bahçenizde bulunan ağaçların dallarına boncuk süslemeleri ve farklı renklerde kurdelalar bağlayarak bahçenizi süsleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basittir. Boncuk ve kurdale satan bir dükkandan bolca boncuk ve kurdale alın. daha sonra bu kurdaleleri ve boncukları farklı tasarımlar ile ipe ve ince bakır tellere dizin. Daha sonra hazır hale getirmiş olduğunuz renkli ipleri ve bakır telleri ağacın bütün dallarına bağlayın. Son olarak ağacın altına bütün ağacı alttan aydınlatacak şekilde aydınlatma yerleştirin. Gece ve gündüz iki farklı bahçe süslemeniz oldu. Bahçenizin tadını çıkarın.
Bahçede toprak, çim, ağaç, aydınlatma ile uğraşmadan bir süsleme yapmak istiyorum diyenlerdenseniz sizlere ahşap mobilyaları ve süslemeleri önerebilirim. Bunun için Renkli ahşaplardan kişiliğinize ve hayal gücünüze uygun tasarımları hayata geçirin. Bu modelleri bahçenizin farklı yerlerine yerleştirin. Bahçe mobilyalarınız olan masa ve sandalyeleri renkli ahşaplardan yaparak masa ve sandalye oturum alanına yerleştirin. Daha sonra bahçe ortasına veya kenarına bir noktaya bir kul kulesi inşa edinç Bu kule j-hem kuşların yerleşkesi olacak hem de bahçe süslemesinin bir parçası olacaktır. bütün bunları yaptıktan sonra süslenmiş bahçeniz hazır demektir. Keyfini çıkarın.
Bahçenize ektiğiniz çimlerin üzerine çocukluğunuzda kullandığınız ahşap iskelet ile imal edilmiş salıncak, tahterevalli, kaydırak gibi park araç ve gereçlerini inşa ederek . İstediğiniz takdirde basketbol potası, futbol kalesi gibi ahşaptan yapılmış süs eşyalarını bahçenize koyarak süslemenizi bitirebilirsiniz. Size önerim bu süslemelerin yanına küçük bodur ağaçlar ile sınırlar oluşturmanızdır. Bu sınırlar geniş bahçe içerisinde bölümlendirilmiş alan olarak park veya basketbol sahası görevi görecektir.