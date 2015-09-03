Bahçe süslemelerine örnekler

Günün sonunda evinize geldiğinizde dış kapıdan evin kapısına kadar olan bahçe; size mutluluk veren, huzur veren ve yoğun iş stresinden arındıran, yeşilliklerin, süs havuzunun, toprağın bütün elektriğinizi aldığı bölümdür. Bu sebeplerden evlerimiz bahçe yapmak, mümkünse bahçeli bir ev almak isteriz. Evimizin bahçesinde keyifli zaman geçirmek, ruhumuzu dinlendirmek, misafirlerimizi ağırlamak, konuklarımıza kendilerini iyi hissettirmek için peyzaj ve bahçe düzenlemeleri yapar, bahçelerimizi süsleriz. Bahçe dekorasyonları yapılırken bahçenin genişliği çok önemlidir. bahçe genişliğine göre bahçe süslemeleri yaparak geniş alanların hoş ve estetik olmasını sağlarız.

Bahçe peyzaj düzenlemeleri içerisinde de yer alan bahçe süslemeleri aslında dekorasyonun bir parçasıdır. Dekorasyon yapılırken her ayrıntıya nasıl dikkat edilmesi gerekiyorsa bahçe süslemeleri ve süs eşyalarına da aynı özen gösterilmelidir.Yapılacak en küçük hata bütün dekorasyonla beraber bütün peyzajı da çöpe atacaktır. Bu nedenle çok titiz ve çok özenli tercihler yapılmalıdır.

Sizler de bahçelerinizi dekore ederken bahçe süsleri yapmak istiyorsanız öncelikle bahçe peyzajından başlamalısınız. Bahçe peyzajı içi ayırdığınız ve bölümlendirdiğiniz alanların taamı için bahçe süsü düşünebileceğiniz gibi bir kısmı içinde bahçe süsü düşünebilirsiniz. Bahçe peyzajı ile ortak düzenlemeler yaparak bahçe süslerini ortaya çıkarabilir ve süslemeleriniz özenle sergileyebilirsiniz. Bahçenizde yer alan süslemeler ile ilgili homifyın bahçe sayfası sitesinden örnek modellere bakabileceğiniz gibi, aşağıda sizler için derleyip yapılışlarını anlattığımız modelleri de uygulayabilirsiniz. Örnek modellerin yanında sizlerde hayal gücünüzü kullanarak farklı modeller ve dekorasyonlar tasarlayabilir, uygulayabilirsiniz.

Bahçe süslemeleri yaparken dikkat edeceğiniz bir diğer noktada da bulunduğunuz yerin coğrafik özellikleridir. Bu özellikler mevsimlik bitkilerin yaşam ömürlerini doğrudan etkilediği için bahçe süslemelerinizi de doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle bulunduğunuz yörenin coğrafik özelliklerine mutlaka dikkat etmeli ve o yöreye özgü mevsimlik çiçekler tercih etmeliyiz.