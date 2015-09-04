Bahçenize renk katacak saksı tasarımları

Yeni bir bahçe edindiniz ve bu bahçeyi dekore etmek mi istiyorsunuz ? Ya da artık tasarımından sıkıldığınız bahçenizi renove etmek niyetinde misiniz ? Öyleyse bu yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu yazımızda sizlerle yaratıcı ve renkli bahçe saksılarını paylaşmaya çalışacağız.

Konu bahçe tasarımı olunca, önünüzde bahçenizi kişiliğinize,zevklerinize ve ilgi alanlarınıza göre dekore etmek için birçok seçenek çıkar. Dekorasyonu oluşturan temel nesneler genellikle aynı iken, sizi klişeleşmekten kurtaracak olan şey birkaç ufak ayrıntıdır. Bu yüzden bahçenizi dekore ederken oldukça dikkatli olmalısınız. Bir bahçe birden çok amaç için kullanılabilir. Ama insanlar genellikle bahçelerini temel iki amaç için kullanırlar. Bunlar görsel açıdan estetik bahçeler ve aile ve dostlarla zaman geçirmeye imkan sağlayan fonksiyonel bahçelerdir. Doğayla iç içe olmak isteyen, bahçe işlerinden ve bitkilerden hoşlanan kısacası evinin arka kısmında bir habitat yaratmak isteyen kimseler doğal bahçeleri seçerler. Bahçe işleriyle uğraşmaktan kaçınan, bahçelerinde aile ve dostlarıyla zaman geçirmek isteyen insanlar ise modern tarzda bahçeleri tercih ederler.

Bahçe türleri bunlarla kısıtlı olmasa da bütün bu türleri aynı paydada toplayan ana öge bitkilerdir. Odunsu bitkiler ya da çalılar, çiçekler veya meyve ağaçları fark etmeksizin her bahçede bunlardan en az bir tane bulunur. Bitkilerin bahçe dekorasyonu açısından büyük öneme sahip olduğunu söylemek pek de hata olmaz. Bu yüzden bitki tercihi bir bahçe dekorasyonu için oldukça önemlidir. Bitki tercihi kadar, bu bitkilere ev sahipliği yapacak saksılar da büyük öneme sahiptir. Bu saksılar dekoratif maksatla kullanılabileceği gibi, doğal bir bahçede gayet işlevsel hale gelebilirler. Örnek vermek gerekirse, renkli saksılar, ev sahipliği yaptıkları bitkilerin yeşil tonlarıyla da birleştiklerinde ortaya bir renk cümbüşü çıkabilir. Öte yandan taş bir arazi üzerine kurulmuş bir bahçeniz varsa taş saksıları da tercih edebilirsiniz. Ayrıca ilginç tasarımlı saksılar da bahçenizi ilgi odağı haline getirebilir. Biz bu yazımızda kısıtlı sayıda örnek gösterebileceğimiz için sizi Homify'ın bahçe kategorisini incelemeye davet ediyoruz.