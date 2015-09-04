Bahçenize renk katacak saksı tasarımları

Yeni bir bahçe edindiniz ve bu bahçeyi dekore etmek mi istiyorsunuz ? Ya da artık tasarımından sıkıldığınız bahçenizi renove etmek niyetinde misiniz ? Öyleyse bu yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu yazımızda sizlerle yaratıcı ve renkli bahçe saksılarını paylaşmaya çalışacağız.
Konu bahçe tasarımı olunca, önünüzde bahçenizi kişiliğinize,zevklerinize ve ilgi alanlarınıza göre dekore etmek için birçok seçenek çıkar. Dekorasyonu oluşturan temel nesneler genellikle aynı iken, sizi klişeleşmekten kurtaracak olan şey birkaç ufak ayrıntıdır. Bu yüzden bahçenizi dekore ederken oldukça dikkatli olmalısınız. Bir bahçe birden çok amaç için kullanılabilir. Ama insanlar genellikle bahçelerini temel iki amaç için kullanırlar. Bunlar görsel açıdan estetik bahçeler ve aile ve dostlarla zaman geçirmeye imkan sağlayan fonksiyonel bahçelerdir. Doğayla iç içe olmak isteyen, bahçe işlerinden ve bitkilerden hoşlanan kısacası evinin arka kısmında bir habitat yaratmak isteyen kimseler doğal bahçeleri seçerler. Bahçe işleriyle uğraşmaktan kaçınan, bahçelerinde aile ve dostlarıyla zaman geçirmek isteyen insanlar ise modern tarzda bahçeleri tercih ederler.
Bahçe türleri bunlarla kısıtlı olmasa da bütün bu türleri aynı paydada toplayan ana öge bitkilerdir. Odunsu bitkiler ya da çalılar, çiçekler veya meyve ağaçları fark etmeksizin her bahçede bunlardan en az bir tane bulunur. Bitkilerin bahçe dekorasyonu açısından büyük öneme sahip olduğunu söylemek pek de hata olmaz. Bu yüzden bitki tercihi bir bahçe dekorasyonu için oldukça önemlidir. Bitki tercihi kadar, bu bitkilere ev sahipliği yapacak saksılar da büyük öneme sahiptir. Bu saksılar dekoratif maksatla kullanılabileceği gibi, doğal bir bahçede gayet işlevsel hale gelebilirler. Örnek vermek gerekirse, renkli saksılar, ev sahipliği yaptıkları bitkilerin yeşil tonlarıyla da birleştiklerinde ortaya bir renk cümbüşü çıkabilir. Öte yandan taş bir arazi üzerine kurulmuş bir bahçeniz varsa taş saksıları da tercih edebilirsiniz. Ayrıca ilginç tasarımlı saksılar da bahçenizi ilgi odağı haline getirebilir. Biz bu yazımızda kısıtlı sayıda örnek gösterebileceğimiz için sizi Homify'ın bahçe kategorisini incelemeye davet ediyoruz.
Akdeniz tarzı bahçelerin karakteristik özellikleri arasında kırmızı tuğlalar ve kahverengi toprak türü gelmektedir. Özellik İtalya, İspanya ve Yunanistan civarlarında yaygın olan bu bahçelerde, iklim koşullarından ötürü zeytin ağaçları sık sık tercih edilmektedir. Bu örnekte de, Akdeniz tarzına uygun biçimde dekore edilmiş bir bahçe görebilirsiniz. Bahçenin orta kısmında bulunan zeytin ağacının kök kısmında bulunan ve taşlardan yapılmış olan saksı, ortamın doğal dokusuyla çok güzel bir şekilde uyuşmakta. Akdeniz tarzda bahçelere daha yakından bakmak isterseniz, Aral Tatil Çiftliği'ni ziyaret edebilirsiniz.
Yaratıcı tasarımlar, -mekan fark etmeksizin- yoğun emek harcanarak ve üzerinde çokça kafa yorularak oluşturulan tasarımlardır. Birkaç yaratıcı tasarımla, gözden düşmüş olan dekorasyon sahanızı birden göz alıcı ve ilgi çekici bir mekan haline getirebilirsiniz. Bu örnekte ise, bahçenizde gönül rahatlığıyla ve kolaylıkla kullanabileceğiniz, yaratıcı bir saksı tasarımı görüyorsunuz. Bir pantolon ve iki adet plastik çizmeden oluşmasına rağmen oldukça ilgi çekici olduğu aşikar. Öte yandan içerisinde barındırdığı kütlece fazla olan toprak sayesinde de birçok bitkinize ev sahipliği yapmaya aday. Bu yaratıcı fikrin sahibini merak ederseniz, şu adrese bakabilirsiniz.
Evinizde ve bahçenizde doğal malzemelerin hüküm sürmesinden yana iseniz, ham maddesi taş olan bu saksıları bahçenizde kullanabilirsiniz. Üstelik bu örnekteki gibi birden fazla kat şeklinde oluşturacağınız saksılar, bitkileriniz için oldukça fazla alan oluşturabilir. Üstelik bu saksıların taş dokusu, bitkilerinizin kökleri için de oldukça sağlıklıdır. Ayrıca bu sayede birçok canlıya da ev sahipliği yapabilirler. Güneşe, yağmura rüzgara ve birçok dış etkene karşı oldukça dayanıklıdırlar. Bahçeniz için bu tarz saksılar düşünüyorsanız, şu adrese göz atabilirsiniz.
İyi biçimde dekore edilmiş ve göz alıcı bahçelerin birkaç ortak özelliği vardır. Renkli çiçek tarhları da bunlardan biridir. İyi seçilmiş ve iyi dekore edilmiş bir çiçek tarhı, tek başına bahçenizin ilgi odağı olabilir. Adından da anlaşılacağı üzere bu tarhlarda, odunsu bitkilerden çok çiçekler tercih edilir. Bu çiçekler de renkli görüntüleri sayesinde bahçenize renk katacaktır. Bu örnekte de iyi dekore edilmiş çiçek tarhlarını görebilirsiniz. Ayrıca örnekteki bahçenin duvar kısmında bulunan ve kirişlerden örülmüş olan ahşap yapı da sarmaşıklara ev sahipliği yapmakta. Siz de bahçenizde sarmaşık yetiştirmek isterseniz bu tarz yapıları tercih ederek bahçe duvarınızı yeşile boyayabilirsiniz.
Eviniz taş bir arazinin üzerine kurulmuş ise ve siz de bahçenizi buna göre dekore etmek zorunda kaldı iseniz, hiç üzülmeyin. Böyle durumlarda akılcı ve pratik çözümler imdadınıza koşabilir. Önceki örnekte de bahsedildiği üzere taş saksılar bu pratik çözümlerden biridir. Üstelik başarılı bir boya ile de her kişiliğe uygun hale gelebilir. Siz eğer ciddi bir kişiliğe sahipseniz ve modern tarzdan hoşlanıyorsanız, bu örnekteki gibi granit dokusuna benzer bir dokuya sahip olan büyük taşlar ile bahçenizde saksılar oluşturabilirsiniz. Böylelikle bahçenizin dokusuna aykırı davranmamış ve kişiliğinizi de bahçenize yansıtmış olursunuz.
Bahçenize doğal bir dokunun hakim olmasını ve de bu doğal doku içerisinde içinize temiz hava çekmek istiyorsanız, bahçenizde saksı kullanmak yerine bahçenizi saksı olarak kullanabilirsiniz. Nasıl mı ? Tam da bu örnekte olduğu gibi. Bahçenin oturulacak kısımlarını, bitkilerle iç içe yerleştiren bu tasarım, size bahçenizde temiz hava solumayı vaat ediyor. Siz de bahçenizde bu tarz bir tasarımdan kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Üstelik bu tasarımı U biçimde uygulamak zorunda da değilsiniz. L şeklindeki tasarımlar da oldukça ilgi çekici olacaktır.
Bazı insanlar, bahçelerini dekore ederken bahçenin geneline ilgi gösterirken, bahçe duvarlarını da süslemekten çekinmezler. Aslında bu durumda da haksız sayılmadıklarını belirtmek gerek. Zira, iyi dekore edilmiş ve canlı renklerle donatılmış bir bahçeye çıplak duvarlar hiç ama hiç yakışmaz. Eğer siz de bu fikirde iseniz, bahçenizde bu örnektekine benzer bir tasarım kullanabilirsiniz. Öncelikle bahçe duvarınızın bir kısmını ahşapla kaplamalısınız ki saksıları duvarınıza asabilesiniz. Öte yandan bu tasarım için üretilmiş saksılar kullanmanız daha başarılı sonuçlar almanıza olanak sağlayacaktır.
Önceki örneklerimizden birinde sizler ile yaratıcı tasarımları paylaşmıştık. Yine bu örnekte de yaratıcı başka bir tasarım örneğini beğenilerinize sunuyoruz. Bu sever rengarenk çiçeklere ev sahipliği yapan ne bir saksı ne de bir çiçek tarhı. Ahşap bir el arabası bu çiçeklere kapılarını açmış. Üstelik ortaya oldukça renkli bir görüntü çıktığını belirtmek de hata olmaz. Ayrıca bu el arabasının metal ya da plastik yerine ahşaptan yapılmış olması, yakalanmak isteyen doğal havayı da başarıyla yakalamış. Bu ve buna benzer tasarımlara yakından bakmak isterseniz şu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Aslında sera etkisi, dünyayı tehdit eden bir tehlike olsa da bu örnekte bahsedilen sera etkisi oldukça yeşil bir dekorasyonu temsil ediyor. Bahçenizin bir bölümünü kapatıp kış bahçesine çevirmek isterseniz veya kendiniz için bir atölye tasarlamak niyetindeyseniz, bu tasarımı bahçenizde gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Zemindeki çimler ve tavandan sarkan saksılarda bulunan yeşil renkli otsu bitkiler, doğal ışıkla da birleşince ortaya tam manasıyla bir sera görüntüsü çıkmakta.
Mevcut tasarımları aşırı büyük ya da aşırı küçük şekilde yeniden modellemek ortaya her zaman ilginç görüntüler çıkmasına sebep olur. Bu örnekte ise saksıların yeniden modellenmesi konusunda güzel bir örnek görebilirsiniz. Büyük boyutlu bu küp saksılar, sahip oldukları parlak yüzeyleri sayesinde de oldukça göz alıcı bir görüntüye sahip. Öte yandan bu tarz saksıların, papatya,manolya gibi çiçeklerden çok, deve tabanı ve eğrelti otu gibi bitkiler için uygun olduğu söylemek pek de hata olmaz.