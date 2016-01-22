현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Aile dostu bir ev

Güleren Eren Güleren Eren
homify Modern Evler
Loading admin actions …

İster güneşli Güney Afrika'da ister dondurucu Kanada'da; ister devasa malikaneler, ister küçük kulübeler olsun Homify her yerden her türlü mekanı mimari tarzı be iç mekan görünümleriyle birlikte sizinle paylaşmaya hazır.

Bu yazıda inceleyeceğimiz proje Polonya'nın kuzey doğusundaki büyük şehirlerinden Bialstok'ta bulunan Domy tarafından tasarlanmış bir ev. Basit, kompakt bir forma sahip bu ev mütevazı ve modern. Dört kişilik bir ailenin ihtiyacını karşılayacak boyut ve işleve sahip. 136 metrekarelik bu ev gündelik hayatı rahat ve konforlu geçirmek isteyenler için ideal, yeterli alan mevcut, modern tasarımı da işlevi önde tutuyor.

Dostane bir çehre

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Giriş cephesine baktığımızda son derece sıcak ve davetkar, adeta dostane bir görüntüyle karşılaşıyoruz. YAn yana sevimli evlerin oluşturduğu son derece arkadaş canlısı bir mahallenin içinde hissettiriyor bizi. 

Cephede bölgesel olarak kullanılan taş ve ahşap kaplamalar açık renkte boyanan yalın duvarlara renk ve sıcaklık katan elemanlar olmuş. Üçgen çatı penceresi eve sevimli bir hava katarken üst katta yüksek tavanlı bir çatı katı olduğunu hissetiriyor.

Arka bahçe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İçeri girip mekana göz atmadan önce arka bahçenin nasıl göründüğüne bakalım. Ön cephede dikkatimiz çeken ahşap kaplama arka cephede terfi ederek çok güzel bir pergola haline gelmiş. Açık alında ister güneşten faydalanmak ister gölge altında oturmak mümkün. Bu pergolanın altında kokteylinizi yudumlarken kitap okuyabilirsiniz.

Tüm cephelerde pencere açıklıkları mevcut. Bu açıklıkların bazıları Fransız balkonlu sürme kapılar olduğu için ışık içeri daha da iyi alınabiliyor. Hatta bu açıdan baktığımızda bir çatı penceresi bile görebiliyoruz. 

Tatlı sohbetler için ideal bir mekan

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Arka cephedeki kayar kapıyı aralayıp eve kestirmeden girelim. Kendimizi salonda buluyoruz. Koltuk takımı tatlı bir kahverengi döşemeyle kaplanmış modern ve şık bir tasarıma sahip. Bu renk de ortama oldukça samimi bir hava katıyor, Bu koltuklarda ve kanepede oturarak tatlı sohbetler yapıldığını düşleyebiliyoruz.

Saloniçin uygun görülen yerleşim mekansal vurgunun tam da buna yapıldığını gösteriyor. Yani bir çember etrafında yapılan sohbetlere imkan tanıyan bir mekan kurgusuna. Yerleşim insanların evin içinde dolaşırken bu çemberin içinden değil etrafından yürümesini sağlayacak şekilde yapılmış. Sohbet edilen mekan adeta içine kapalı bir koza. Bej rengi halının yumuşaklığına ek olarak herhangi bir toplantıyı eğlenceli hale getirme becerisi olan bir şmine de salona dahil.

Kim olursan ol gel!

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İşte açık plana sahip bir ev! Bu özellik taban alanının bütün potansiyelini kullanmak ve farklı bölümler arasındaki akışkanlığı arttırmak gibi faydalar sağlıyor. Açık plan sayesinde hissedilen açıklık ve genişlik aynı zamanda geniş doğramalarla da maksimize edilmiş durumda. Camı çevreleyen ahşabın dışarıdaki doğal manzarayla bütünleştiğini ekleyelim. 

Bu gördüğümüz alan açık bir şekilde evin merkezi. Salon, yemek odası ve mutfak birbirine yakın yerleştirilmiş, böylece bu sosyal alanlardaki mekansal iletişim geliştirilmiş. Zemin için seçilen açık renk ahşabın tonu, her tür mobilyaya uyum sağlaması düşünülerek bilinçli olarak yapılmış bir seçim.

Yemek odasındaki hafiflik

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Yemek odası, daha doğrusu yemek masası ve çevresi oldukça hafif ve uçucu bir his veren mobilyalarla biçimlendirilmiş. Metal ayaklı açık yeşil sandalyeler, yine metal ayaklı beyaz yuvarlak masayla son derece genç ruhlu hafif ve rahat bir atmosfer yaratıyor. 

Mutfaktan bakış

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Modern mutfaktan yemek bölümü ve salona doğru baktığımızda açık planın güzelliğini de yine hissedebiliyoruz.

Mutfağın yalın tasarımı yemek hazırlamak için optimum alan sunduğu kadar evin içinde göz dolduruyor. Ayrıca açık mutfaklarla ilgili bilgiler içeren bu yazı da hoşunuza gidebilir.

Avrupa mimarisinden çarpıcı örnekler
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler