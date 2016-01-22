Aile dostu bir ev

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Bu yazıda inceleyeceğimiz proje Polonya'nın kuzey doğusundaki büyük şehirlerinden Bialstok'ta bulunan Domy tarafından tasarlanmış bir ev. Basit, kompakt bir forma sahip bu ev mütevazı ve modern. Dört kişilik bir ailenin ihtiyacını karşılayacak boyut ve işleve sahip. 136 metrekarelik bu ev gündelik hayatı rahat ve konforlu geçirmek isteyenler için ideal, yeterli alan mevcut, modern tasarımı da işlevi önde tutuyor.
Giriş cephesine baktığımızda son derece sıcak ve davetkar, adeta dostane bir görüntüyle karşılaşıyoruz. YAn yana sevimli evlerin oluşturduğu son derece arkadaş canlısı bir mahallenin içinde hissettiriyor bizi.
Cephede bölgesel olarak kullanılan taş ve ahşap kaplamalar açık renkte boyanan yalın duvarlara renk ve sıcaklık katan elemanlar olmuş. Üçgen çatı penceresi eve sevimli bir hava katarken üst katta yüksek tavanlı bir çatı katı olduğunu hissetiriyor.
İçeri girip mekana göz atmadan önce arka bahçenin nasıl göründüğüne bakalım. Ön cephede dikkatimiz çeken ahşap kaplama arka cephede terfi ederek çok güzel bir pergola haline gelmiş. Açık alında ister güneşten faydalanmak ister gölge altında oturmak mümkün. Bu pergolanın altında kokteylinizi yudumlarken kitap okuyabilirsiniz.
Tüm cephelerde pencere açıklıkları mevcut. Bu açıklıkların bazıları Fransız balkonlu sürme kapılar olduğu için ışık içeri daha da iyi alınabiliyor. Hatta bu açıdan baktığımızda bir çatı penceresi bile görebiliyoruz.
Arka cephedeki kayar kapıyı aralayıp eve kestirmeden girelim. Kendimizi salonda buluyoruz. Koltuk takımı tatlı bir kahverengi döşemeyle kaplanmış modern ve şık bir tasarıma sahip. Bu renk de ortama oldukça samimi bir hava katıyor, Bu koltuklarda ve kanepede oturarak tatlı sohbetler yapıldığını düşleyebiliyoruz.
Saloniçin uygun görülen yerleşim mekansal vurgunun tam da buna yapıldığını gösteriyor. Yani bir çember etrafında yapılan sohbetlere imkan tanıyan bir mekan kurgusuna. Yerleşim insanların evin içinde dolaşırken bu çemberin içinden değil etrafından yürümesini sağlayacak şekilde yapılmış. Sohbet edilen mekan adeta içine kapalı bir koza. Bej rengi halının yumuşaklığına ek olarak herhangi bir toplantıyı eğlenceli hale getirme becerisi olan bir şmine de salona dahil.
İşte açık plana sahip bir ev! Bu özellik taban alanının bütün potansiyelini kullanmak ve farklı bölümler arasındaki akışkanlığı arttırmak gibi faydalar sağlıyor. Açık plan sayesinde hissedilen açıklık ve genişlik aynı zamanda geniş doğramalarla da maksimize edilmiş durumda. Camı çevreleyen ahşabın dışarıdaki doğal manzarayla bütünleştiğini ekleyelim.
Bu gördüğümüz alan açık bir şekilde evin merkezi. Salon, yemek odası ve mutfak birbirine yakın yerleştirilmiş, böylece bu sosyal alanlardaki mekansal iletişim geliştirilmiş. Zemin için seçilen açık renk ahşabın tonu, her tür mobilyaya uyum sağlaması düşünülerek bilinçli olarak yapılmış bir seçim.
Yemek odası, daha doğrusu yemek masası ve çevresi oldukça hafif ve uçucu bir his veren mobilyalarla biçimlendirilmiş. Metal ayaklı açık yeşil sandalyeler, yine metal ayaklı beyaz yuvarlak masayla son derece genç ruhlu hafif ve rahat bir atmosfer yaratıyor.
Modern mutfaktan yemek bölümü ve salona doğru baktığımızda açık planın güzelliğini de yine hissedebiliyoruz.
Mutfağın yalın tasarımı yemek hazırlamak için optimum alan sunduğu kadar evin içinde göz dolduruyor. Ayrıca açık mutfaklarla ilgili bilgiler içeren bu yazı da hoşunuza gidebilir.