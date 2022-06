Aile dostu bir ev

İster güneşli Güney Afrika'da ister dondurucu Kanada'da; ister devasa malikaneler, ister küçük kulübeler olsun Homify her yerden her türlü mekanı mimari tarzı be iç mekan görünümleriyle birlikte sizinle paylaşmaya hazır.

Bu yazıda inceleyeceğimiz proje Polonya'nın kuzey doğusundaki büyük şehirlerinden Bialstok'ta bulunan Domy tarafından tasarlanmış bir ev. Basit, kompakt bir forma sahip bu ev mütevazı ve modern. Dört kişilik bir ailenin ihtiyacını karşılayacak boyut ve işleve sahip. 136 metrekarelik bu ev gündelik hayatı rahat ve konforlu geçirmek isteyenler için ideal, yeterli alan mevcut, modern tasarımı da işlevi önde tutuyor.