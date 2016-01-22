Aile dostu bir ev

Arka cephedeki kayar kapıyı aralayıp eve kestirmeden girelim. Kendimizi salonda buluyoruz. Koltuk takımı tatlı bir kahverengi döşemeyle kaplanmış modern ve şık bir tasarıma sahip. Bu renk de ortama oldukça samimi bir hava katıyor, Bu koltuklarda ve kanepede oturarak tatlı sohbetler yapıldığını düşleyebiliyoruz.

Saloniçin uygun görülen yerleşim mekansal vurgunun tam da buna yapıldığını gösteriyor. Yani bir çember etrafında yapılan sohbetlere imkan tanıyan bir mekan kurgusuna. Yerleşim insanların evin içinde dolaşırken bu çemberin içinden değil etrafından yürümesini sağlayacak şekilde yapılmış. Sohbet edilen mekan adeta içine kapalı bir koza. Bej rengi halının yumuşaklığına ek olarak herhangi bir toplantıyı eğlenceli hale getirme becerisi olan bir şmine de salona dahil.