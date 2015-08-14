Ayvalık'ta huzur dolu bir ev

Ege'nin deniziyle, tostuyla, doğasıyla olduğu kadar evleriyle ve mimarisiyle de ünlü olan incilerinden Ayvalık, Altınova'da huzurlu yapısı ve dinlendirici dokusuyla herkesi içinde yaşamak isteyeceği kadar etkileyebilecek bir eve konuk olacağız bu yazımızda sizlerle beraber. Edmimarlık Interior Studio tarafından tasarlanan bu ev yazlık mimarisinin en başarılı örneklerinden biri. Etraftaki huzur verici dingin doğayla uyumlu bir şekilde doğal ve minimal bir tarzla dizayn edilen evin her odasında iyi bir tatil için gerekli olan her şey şık bir tarzla göz dolduruyor.
Evin dış cephesinde uzun çam ağaçları yer alıyor ve ağaçların eşsiz bir huzur yarattığı bahçenin içinde konumlanan iki katlı ev sempatik ve düzenli mimarisiyle sıcacık ve samimi bir atmosfer yaratıyor. Pencerelerde ve terastaki korkuluklarda ahşap kullanılması doğal malzemelerin doğayla ahengini gözler önüne seriyor. Bakımlı çimlerle çevrili teras ise hiç şüphesiz yaz günlerinde ve gecelerinde evin en keyifli yaşam alanı.
Terasın açıldığı girişte ise mutfak yer alıyor. Mutfağın evin hemen girişinde bulunması özellikle yazlık olarak kullanılan konutlar için oldukça kullanışlı bir etkiye sahip çünkü örneğin bu ev modelinde mutfak terasla iç içe geçmiş ve böylelikle hem mutfak hem de teras yaşam alanı olarak genişlemiş. Beyaz ahşaptan mutfak dolapları evin geneline yayılan sade tasarım anlayışına uyumlu bir dekorasyona sahip.
İkinci kata çıkan merdivenler de mutfak alanının hemen yanındaki giriş koridorunun ortasına iniyor. Mutfak bu anlamda aslında her odanın birleştiği mekân olarak hem sadelik hem de işlevsellik düşünülerek dizayn edilmiş. Giriş kapısındaki ahşap kullanımının şıklığı da bu resimdeki oldukça dikkat çekici detaylardan biri.
Merdivenlerin başlangıcında görülen çift taraflı beyaz ahşap dolaplarsa hem estetik bir görünüm sağlıyor hem de mutfağın depolama yükünü azaltarak alandan tasarruf edilmesi işlevini üstleniyor. Hemen bu dolapların yanında görülen salona uzanan duvarın içine konumlandırılmış raflar da yine dar alanlarda kullanılan işlevsel ve şık tasarım fikirlerinden biri olarak dikkat çeken bir ayrıntı olma niteliği taşıyor.
Küçük mutfaklarda en çok kullanılan tezgah ve mutfak dolabı modellerinden biri de L mutfaklardır elbette. Bu huzurlu yazlık evde de L mutfağın fonksiyonel tasarımından ve şıklığından faydalanılmış. Dolaplar ve çekmeceler ise yine oldukça ergonomik bir tasarımla yerleştirilmiş ve konumlandırılmış. Bu mutfakta olduğu gibi küçük metrekareleri dar yaşam alanları için farklı dekorasyon ve tasarım fikirleriyle ilgileniyorsanız Küçük ev dekorasyonları için küçüklü büyüklü fikirler isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.
Doğal malzemelerin kullanımının oldukça yoğun bir şekilde görüldüğü evin ikinci katına çıkan merdivenlerin bitimindeki ahşap korkuluklar da evin en dikkatçi ve estetik özellikli ayrıntılarından biri olarak öne çıkıyor. Merdivenden çıkınca solda konumlanmış olan banyo da aynen mutfakta olduğu gibi yine doğal, sade ve minimal bir tasarım anlayışıyla dizayn edilirken aynı zamanda da fonksiyonelliğe oldukça önem verilmiş. Banyonun hemen girişine konumlanan beyaz dolaplar dar alan kullanımının başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Şeffaf ve banyonun köşesine dairesel olarak yerleştirilmiş duşakabin ünitesi ise banyonun daha ferah ve aydınlık bir havaya sahip olmasını sağlayan tasarım ayrıntılarından biri.