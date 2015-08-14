Ayvalık'ta huzur dolu bir ev

Ege'nin deniziyle, tostuyla, doğasıyla olduğu kadar evleriyle ve mimarisiyle de ünlü olan incilerinden Ayvalık, Altınova'da huzurlu yapısı ve dinlendirici dokusuyla herkesi içinde yaşamak isteyeceği kadar etkileyebilecek bir eve konuk olacağız bu yazımızda sizlerle beraber. Edmimarlık Interior Studio tarafından tasarlanan bu ev yazlık mimarisinin en başarılı örneklerinden biri. Etraftaki huzur verici dingin doğayla uyumlu bir şekilde doğal ve minimal bir tarzla dizayn edilen evin her odasında iyi bir tatil için gerekli olan her şey şık bir tarzla göz dolduruyor.