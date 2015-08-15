İzmir'de çağdaş bir dekorasyon örneği

Çağdaş tasarımlı ilgi çekici ev dekorasyonları her geçen gün daha da yaygınlaşırken, eskiden dekorasyonlarda ikinci plana atılan ya da pek önemsenmeyen ve genellikle hep aynı stil ve modellerde kullanılan tasarım ayrıntıları da çeşitlenmeye ve evin genel karakterini belirlemede daha büyük rol oynamaya başladı pek tabii ki. Perdeler, jaluziler ve bu tip tasarım detayları da bahsettiğimiz bu önemli dekorasyon öğelerinden biri. Bu yazımızda da sizlerle yine çağdaş tasarımıyla göz dolduran sıra dışı, ilgi çekici ve ezber bozan bir evi ziyaret edeceğiz. Bu büyüleyici evin en önemli özelliklerinden biri de elbette perde ve jaluzilerinin evin geneline hakim olan etkileyici atmosferle uyumlu bir dokuya sahip olması. Konuğu olduğumuz bu tasarım harikası ev İzmir'de yer alıyor ve söz konusu perde ve jaluziler de yine merkezi İzmir'de bulunan ev tekstili ürünleri firması Visage Home Style tarafından uygulanmış. İsterseniz lafı fazla uzatmadan bu etkileyici evin yaşam alanlarını hep birlikte gezmeye başlayalım.