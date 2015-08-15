İzmir'de çağdaş bir dekorasyon örneği

Çağdaş tasarımlı ilgi çekici ev dekorasyonları her geçen gün daha da yaygınlaşırken, eskiden dekorasyonlarda ikinci plana atılan ya da pek önemsenmeyen ve genellikle hep aynı stil ve modellerde kullanılan tasarım ayrıntıları da çeşitlenmeye ve evin genel karakterini belirlemede daha büyük rol oynamaya başladı pek tabii ki. Perdeler, jaluziler ve bu tip tasarım detayları da bahsettiğimiz bu önemli dekorasyon öğelerinden biri. Bu yazımızda da sizlerle yine çağdaş tasarımıyla göz dolduran sıra dışı, ilgi çekici ve ezber bozan bir evi ziyaret edeceğiz. Bu büyüleyici evin en önemli özelliklerinden biri de elbette perde ve jaluzilerinin evin geneline hakim olan etkileyici atmosferle uyumlu bir dokuya sahip olması. Konuğu olduğumuz bu tasarım harikası ev İzmir'de yer alıyor ve söz konusu perde ve jaluziler de yine merkezi İzmir'de bulunan ev tekstili ürünleri firması Visage Home Style tarafından uygulanmış. İsterseniz lafı fazla uzatmadan bu etkileyici evin yaşam alanlarını hep birlikte gezmeye başlayalım.
Modern dekorasyon öğelerine klasik ayrıntılar eklenerek oluşturulan eklektik tarzlı çağdaş tasarım örnekleri her zaman yaşam alanlarını sıradanlıktan kurtararak hem büyüleyici, hem de asalet timsali bir doku yaratıyor. Bu dokunun başarılı bir şekilde oluşturulduğu bir örnek de işte bu dikkat çekici salon. Yemek alanıyla oturma odasının iç içe geçtiği tasarımda klasik tarzlı şık koltuklar yenilikçi tasarım detaylarıyla birleştirilerek ezber bozan ve etkili bir atmosfer yaratılmış.
Salonun Visage Home tarafından tasarlanan ve uygulanan önemli ve dikkat çekici unsurlarından biri elbette hem yemek alanının hem de oturma alanının dokusuna, renklerine ve karakterine uygun seçilmiş olan jaluziler. Tül ve kalın perdeler yerine jaluzi kullanılması salonun geneline hakim olan çağdaş tasarım anlayışına uyumlu bir hava yaratıyor.
Salona eşsiz bir ferahlık ve açıklık katan şey ise elbette evin mimari olarak geniş tavanlı bir tasarıma sahip olması. Salonun yukarıdan görünen bu fotoğrafında yerden tavana kadar uzanan pencerelerin üst katmanında beyaz jaluzilerin kullanıldığını fark ediyoruz. Alt katmandaki kahverengi jaluziler yaşam alanının dekorasyona uyumlu bir hava yaratırken üst katmandaki beyaz jaluziler de salonun daha aydınlık, ferah ve zarif bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.
Yemek alanında kullanılan çan şeklindeki sıra dışı aydınlatma üniteleri yaşam alanına girer girmez ilk göze çarpan unsurlardan biri. Bakır malzemeden üretilen bu geniş çan avizeler salonda doğal ve estetik bir doku yaratıyor ve mermer ve ahşaptan oluşan geniş ve gösterişli yemek masası da bu doğal dokuya klasik bir zarafet katıyor. Salonun oturma alanında yer alan turkuaz Chesterfield koltuğun rengiyle uyumlu iki yemek masası sandalyesi de masanın baş köşelerine konumlandırılmış ve böylece hoş bir ahenk yakalanmış. (Bu salondaki gibi farklı ve göz alıcı aydınlatma üniteleri arıyorsanız Eşsiz aydınlatma fikirleri isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)
Evin mutfağına geldiğimizde ise bu defa daha sade ve minimal bir tasarım ve dekorasyon anlayışıyla karşılaşıyoruz. Mutfak tezgahı alanın köşesine L şeklinde konumlandırılırken, mutfak dolaplarında da ahşap renk ve doku tercih edilmesi minimal dokuya doğallık katılıyor. Yerdeki açık renk yer döşemesi seçimi ise mutfak dolaplarının koyu tonlarıyla hoş bir kontrast yaratmış.
Mutfakta yer alan küçük oturma alanı mutfak dolaplarında kullanılana nazaran daha açık renk ahşaptan oluşan şık ve modern tarzlı masa ve sandalyelerden oluşuyor. Sandalyelerde bambu ve hasır kullanılarak mutfağın genelindeki doğal doku sürdürülmüş. Yine açık renkli jaluziler de dikkat çeken ve mutfağı hoş bir ışıkla aydınlatan unsurlardan.
Son olarak pembe tonlarının hakim olduğu sempatik, samimi ve şık yatak odasını görüyoruz. Yine sade bir tarzda dekore edilen yatak odasının en dikkat çekici özelliği ise huzurlu bir hava yaratan duvar kağıtlarıyla uyum içindeki pembe ve beyaz perdeler.