Türkiye'den gösterişsiz, sakin ve huzurlu bir ev

Bugün sizlerle Muğla'ya, Bodrum'a gideceğiz ve gösterişten uzak, sade ve huzurlu bir evi ziyaret edeceğiz. Gösterişsiz dekorasyon denilince aklınıza sıradan bir tasarım geliyorsa fena halde yanılıyorsunuz. Sade dizaynlar her zaman sıradan olmak zorunda olmadığı gibi, aynı zamanda inanılmaz sıra dışı görünümlere da sahip olabiliyorlar. Bodrum'da konumlanan Azure Villaları'nda yer alan bu evde de gösterişsiz ve sade bir tasarım tercih edilirken aynı zamanda evin fonksiyonel ve huzur dolu olmasına özellikle dikkat edilmiş. Üç oda bir salondan oluşan villa ikiz bir mimariye sahip. Estateinwest isimli ve yine Muğla'da yer alan emlak firmasına ait olan ve sadeliğiyle göz dolduran evin yaşam alanlarını hep birlikte gezmeye başlayalım isterseniz.
Salonunuzu dizayn ederken sade bir oturma alanı yaratmak istiyorsanız ama aynı zamanda yaşam alanının sıkıcılığa kapılmamasını arzu ediyorsanız salonunuzu aşırıya kaçmadan hareketlendirmek için yapabileceğiniz şeylerden biri de bu örnekte de gördüğümüz gibi salonun duvarlardan birini, tercihen de televizyonun yerleşeceği duvarı diğer duvarlardan daha koyu ve farklı bir renkle boyamak. Şık televizyon ünitesi ve zarif koltuklarla dekore edilmiş odaya bu basit renk ayrımı hareket katarak salonun estetik özelliklerini kuvvetlendiriyor. Güzel palmiye ağaçlarına doğru bakan Fransız balkon da gerek pencere yapısıyla gerekse korniş ve perdeleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.
Evin giriş kapısının açıldığı açık salonun uzantısında bir koridor alanı var ve bu alana dört kişilik küçük bir yemek masası yerleştirilerek mekanın işlevselliği arttırılmış ve ayrıca salonla koridorun iç içe geçmesi sağlanmış. Kapalı beyaz portmanto da salonun şık ve zarif yapısına uygun olarak dağınık görünümü engelliyor.
Mutfakta da yine evin geneline sirayet eden huzurlu dokuyu hissedebiliyorsunuz. Mutfak dolapları alanın üç tarafına konumlandırılarak U şeklinde bir tasarım elde edilmiş ve böylelikle hem alandan tasarruf ediliyor hem de çok daha işlevli ve fonksiyonel bir mutfak kullanımı yaratılmış oluyor. Mutfak dolaplarının renkleri de yine sadelik ön planda tutularak beyaz ve ahşap kombinasyonu olarak tercih edilmiş. Bulaşık makinesinin dolaplarla uyumlu ahşap kapağı da yaşam alanının tüm dokusunu kuvvetlendiren incelikle düşünülmüş güzel bir tasarım fikri olarak kendini gösteriyor.
Banyoda ise yine duvar ve yerlerde koyu ve açık renklerin yarattığı hoş kontrastla karşılaşıyoruz. Lavabonun altındaki banyo dolabında yine ahşap tercih edilerek doğal bir hava yaratılmış. Küçük bir alana sahip olan banyo aynı zamanda dar banyo alanlarının işlevsel tasarımı konusunda da başarılı bir örnek teşkil ediyor.
Tek kişilik yatak odasında renklerin yumuşak dokusu ve uyumu ilk dikkat çeken şeylerden biri. Duvardaki boya rengiyle uyumlu hareketli ve eğlenceli tablo göz doldururken zeminde, duvarda ve perdede hakim olan yumuşak tonlar yatak başında, komodinde ve şifonyerdeki beyazla seçkin ve zarif bir atmosfer kazanıyor.
Küçük oturma odasında ise oldukça dar olmasına rağmen bir hayli konforlu ve ferah bir tasarım sağlayan temel unsur mobilya seçimi. L şeklindeki köşe koltuklar ailece dinlenip günün yorgunluğunun atılabileceği hoş bir yaşam alanı yaratıyor.
Ebeveyn banyolu büyük yatak odasında yine beyaz yatak başı ve gömme dolaplar tercih edilerek hem şık, zarif ve aydınlık yaratılıyor hem de alandan tasarruf sağlanarak ferah bir görünüm elde ediliyor. Yatağın üzerinde asılı olan deniz ve kayık manzaralı resimse huzurlu atmosferi kuvvetlendiren küçük detaylardan biri. Bu tür huzur dolu yatak odaları sizin de favorinizse Kişisel ve huzurlu: Yatak odalarını güzelleştiren 15 tasarım tercihi isimli yazımız da ilginizi çekebilir.