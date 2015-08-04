Türkiye'den gösterişsiz, sakin ve huzurlu bir ev

Mutfakta da yine evin geneline sirayet eden huzurlu dokuyu hissedebiliyorsunuz. Mutfak dolapları alanın üç tarafına konumlandırılarak U şeklinde bir tasarım elde edilmiş ve böylelikle hem alandan tasarruf ediliyor hem de çok daha işlevli ve fonksiyonel bir mutfak kullanımı yaratılmış oluyor. Mutfak dolaplarının renkleri de yine sadelik ön planda tutularak beyaz ve ahşap kombinasyonu olarak tercih edilmiş. Bulaşık makinesinin dolaplarla uyumlu ahşap kapağı da yaşam alanının tüm dokusunu kuvvetlendiren incelikle düşünülmüş güzel bir tasarım fikri olarak kendini gösteriyor.