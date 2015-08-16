En güzel duvar dekorları: Tablolar, raflar, paneller ve duvar kağıtları

Bugünkü konumuz duvarlar. Her odada genelde dört adet bulunan, en kısası bile 2,5 metreyi aşan, devasa boyutlardaki boş alanlardan bahsediyoruz, evet. Evlerimizi dekore ederken göz ardı etme eğiliminde bulunduğumuz alanların başında geliyor duvarlar. Üstelik o kadar fazlalar ki, dört bir yanımızı sarmışlar. Şampanya rengi badanayı vur, geç devri bitti ve artık duvarlarımızı ev dekorasyonumuzun değerli bir parçası haline getirme zamanı geldi. Bunun için tek sınırımız ise yaratıcılığımız. İster raflarla işlevsellik kazandıralım ister tablolarla renk, duvarlarımı da ev dekorasyonumuzun bir parçası haline getirmeyi unutmayalım. Düşünün ki duvarlarımız boş birer tuval, bizlerse onlara hayat verecek sanatçılarız. Zevklerimize ve dekorasyon anlayışımıza uygun hale getirmek için ise seçenekler sonsuz. Bu sayfada her zevke hitap edecek, posterden kitaplıklara, duvar kağıdından panolara birçok farklı duvar dekor çeşitlerini derledik. Umarım sizler de ilham alacak bir örnek bulursunuz.
Krem ve bej renklerinin yerini alan gri tonları hem modern dekorasyonda hem de klasik dekorasyon anlayışında sıklıkla kullanılmaya başladı. Kül renginden fümeye, gümüş renginden antrasite kadar grinin tüm tonlarını evlerimizin duvarlarında, tarzımız nasıl olursa olsun gönül rahatlığı ile kullanabiliriz. Önüne konan eşya ve dekoratif aksesuarlar için mükemmel bir fon oluşturan gri tonlarını Sönmez Mobilya'ya ait fotoğraftaki tasarımda klasik mobilyalar eşliğinde görüyoruz. Altın rengi detaylarla süslenmiş gri duvarlar rengin patlamasını ve daha da göz alıcı olmasını sağlamış. Yuvarlak aynalar hem dekoratif hem de mekana derinlik vermesi sayesinde işlevsel. Altın varaklı büyük tablo ile tamamlanan dekorasyon gri duvarlar ve altın detayların kullanımı için mükemmel bir örnek teşkil ediyor.
Evlerimizde genelde yatak odalarında bulunan gömme dolap mantığı ile aynı şekilde tasarlanan nişleri son yıllarda oturma odalarında da yeniden görmeye başladık. Eski evlerde sıklıkla karşımıza çıkan bu mimari detay günümüzde yeniden moda olmaya başladı. Dekoratif objelerimizi sergileyebileceğimiz bu alanlar, yer kaplamamaları ve sevimsiz köşeler oluşturmamaları nedeniyle duvar dekorasyonu için mükemmel birer örnek teşkil ediyor.
Nişler modern mimari tasarımlarında da sıklıkla görmeye başladığımız dekoratif undurlar arasında yer alıyor. Niş dediğimiz zaman illaki kemerli ve geleneksel bir yapı hayal etmeyelim. İdea Mimarlık tarafından tasarlanıp uygulanan bu oturma odasında da görüleceği üzere, köşeli bir forma sahip, yerden yüksek bir niş de oturma odalarımıza şahane bir dekoratif unsur katmak için ideal. Aksesuarlarımızın yanı sıra kitaplarımızı da sergileyebileceğimiz böylesi bir niş yerden tasarruf etmek için de bire bir.
Televizyon ünitesini yalnızca televizyon için değil kitaplarımız için de kullanabiliriz. Bir taşla iki kuş! Mekan için özel olarak, tabandan tavana, duvar boyunca yaptıracağımız bir TV ünitesi duvarımızı oldukça işlevsel bir hale getirecektir.
Beyaz ve fıstık yeşili tonlarının kullanıldığı bu oturma odasında bir duvara boylu boyunca TV ünitesi yerleştirilmiş. Büfesi ve raflarıyla tam bir set olan ünite aynı zamanda dekoratif aksesuarların sergilenmesi için de bir alan oluşturuyor. Yan duvara ise spiral şeklinde metal bir kitaplık asılmış. Köşeli eşyalarla müthiş bir kontrast sağlayan spiral kitaplık sıra dışı tasarımı ile göz alıyor.
Eve sıcak bir hava katmanın en risksiz yolu ahşap kullanımıdır. Doğal rengindeki ahşap paneller ile minimalist bir oturma grubunun sağladığı dingin hava ile samimi bir mekan yaratmak mümkün. Yatak odalarında yatak başı yerine de kullandığını gördüğümüz ahşap paneller hem çok şık hem de huzur verici bir atmosfer yaratıyor.
Group Enerji Yapı Dekorasyon tarafından ithal edilen üç boyutlu Triwol paneller ile duvarlarınıza doku ve boyut kazandırabilirsiniz. Birçok farklı renge ve desene sahip bu üç boyutlu paneller, başka hiçbir dekoratif unsur kullanma gereği duymadan başlı başına birer sanat eseri niteliğinde. Dayanıklılığı ve kolay temizlenmesi nedeniyle birçok işletme tarafından da tercih edilen bu panelleri evinizin her bir odasında kullanabilirsiniz.
Eski taş binaları anımsatan taş kaplama duvar detayları da modern mimarinin sıklıkla kullandığı şahane bir detay. Beyazdan antrasite, bejden kahverengi tonlarına kadar onlarca değişik doğal renge sahip taşların boyutları da birbirinden oldukça farklı. Her zevk ve dekorasyon anlayışı için uygun bir çeşidini bulabileceğiniz doğal taşları ister klasik ister modern mobilyalar ile kullanın, sonuç mükemmel olacaktır.
Mobilyalarımızı tamamlamanın en pratik yolu ise boş duvarlarımıza asacağımız ve renkleri ile diğer eşyalarımızı tamamlayacak dev boyutlu posterler ve/veya tablolardır. Duvarlara renk katarak dekorasyonu tamamlayacak bu tür çalışmaları fotoğrafta görüldüğü gibi ikili ya da bazen üçlü setler halinde bulmak da mümkün. Figüratif ya da soyut olabilecek tablo seçimi tamamen zevkinize kalmış.
İhtişamın rengi doreyi oturma odanızın duvarlarında kullanmaya ne dersiniz? Antik çağlardan beri en kıymetli madenlerin başında gelen ve gücü simgeleyen altın rengi, dekorasyonda da bolca kullanılmakta ve bulunduğu mekana zarif bir şıklık kazandırmakta. Genelde klasik tasarımlara sahip odalarda gördüğümüz altın detaylar ustaca kullanıldığı takdirde modern ve eklektik tasarımlara da oldukça şık bir hava verebilir.
Betonun özel malzemelerle profesyoneller tarafından parlatılması sonucu elde edilen epoksi yüzeyler de son yılların yükselen duvar ve zemin dekorasyonu değerleri içinde yer alıyor. Tüm renklere uyum sağlayan ve betonun kendi rengi olan gri tonları mobilyalarımız ve duvara astığımız tablo, ayna vb. dekoratif eşyalarımız için mükemmel bir fon oluşturuyor, zira önündeki renkleri daha canlı gösteriyor. Epoksinin dalgalı yüzeyi ise mekana modern ve endüstriyel bir hava katıyor.
Boş duvarlarımızı değerlendirmenin en güzel yollarından biri de asacağımız dev boyutlardaki fotoğraflardır. Herhangi bir fotoğrafçıda büyültebileceğimiz aile fotoğraflarımız ile duvarlarımıza bir galeri havası verebilir ve en sevdiklerimizin görüntülerini duvarlarımıza taşıyabiliriz.
Duvar dekorasyonu deyince akla ilk gelen elementlerden biri de elbette duvar kağıtları. Binlerce farklı desen ve renk ile her dekorasyon stiline uygun bir modelin bulunabileceği duvar kağıtları suya dayanıklılık özellikleri ile banyolarda bile kullanılmaya başlandı! Duvar kağıdı dediğimize bakmayın, birçok farklı malzeme ile üretilen bu kaplamalar vinil veya kumaş dahi olabiliyor. Fotoğrafta gördüğünüz örnek, SK Konsept tarafından ithal edilen ve web sitelerinde çevirimiçi olarak da satılan, US Vinyl Wallcoverings markasına ait vinil bir kaplama. Uzun ömürlü bir malzeme olan vinil silinebilir ve leke tutmaz bir özelliğe sahip.
(Duvar kağıtları ile ilgili daha detaylı bilgi için Rengarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)
Sıra dışı bir duvar dekoru arayışı içinde misiniz? Öyleyse tam size göre bir önerimiz var: Oturma odanızda bir dikey bahçe! Evlerimizi canlı bitkiler ile süslemeyi yalnızca saksı bitkileri ya da vazodaki çiçekler ile sınırlandırmamıza gerek yok. Dış mekanlarda görmeye başladığımız dikey bahçeleri iç mekanlarımızda da uygun salon bitkileri ile uygulayabiliriz. Sprey sulama sistemleri ile kolayca bakım yapabileceğimiz, tablo gibi bir dikey bahçe duvarlarımıza alışılmışın çok çok dışında bir dekor sağlayacak.