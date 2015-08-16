En güzel duvar dekorları: Tablolar, raflar, paneller ve duvar kağıtları

Bugünkü konumuz duvarlar. Her odada genelde dört adet bulunan, en kısası bile 2,5 metreyi aşan, devasa boyutlardaki boş alanlardan bahsediyoruz, evet. Evlerimizi dekore ederken göz ardı etme eğiliminde bulunduğumuz alanların başında geliyor duvarlar. Üstelik o kadar fazlalar ki, dört bir yanımızı sarmışlar. Şampanya rengi badanayı vur, geç devri bitti ve artık duvarlarımızı ev dekorasyonumuzun değerli bir parçası haline getirme zamanı geldi. Bunun için tek sınırımız ise yaratıcılığımız. İster raflarla işlevsellik kazandıralım ister tablolarla renk, duvarlarımı da ev dekorasyonumuzun bir parçası haline getirmeyi unutmayalım. Düşünün ki duvarlarımız boş birer tuval, bizlerse onlara hayat verecek sanatçılarız. Zevklerimize ve dekorasyon anlayışımıza uygun hale getirmek için ise seçenekler sonsuz. Bu sayfada her zevke hitap edecek, posterden kitaplıklara, duvar kağıdından panolara birçok farklı duvar dekor çeşitlerini derledik. Umarım sizler de ilham alacak bir örnek bulursunuz.