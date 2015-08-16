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En güzel duvar dekorları: Tablolar, raflar, paneller ve duvar kağıtları

Özlem K. Özlem K.
Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
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Bugünkü konumuz duvarlar. Her odada genelde dört adet bulunan, en kısası bile 2,5 metreyi aşan, devasa boyutlardaki boş alanlardan bahsediyoruz, evet. Evlerimizi dekore ederken göz ardı etme eğiliminde bulunduğumuz alanların başında geliyor duvarlar. Üstelik o kadar fazlalar ki, dört bir yanımızı sarmışlar. Şampanya rengi badanayı vur, geç devri bitti ve artık duvarlarımızı ev dekorasyonumuzun değerli bir parçası haline getirme zamanı geldi. Bunun için tek sınırımız ise yaratıcılığımız. İster raflarla işlevsellik kazandıralım ister tablolarla renk, duvarlarımı da ev dekorasyonumuzun bir parçası haline getirmeyi unutmayalım. Düşünün ki duvarlarımız boş birer tuval, bizlerse onlara hayat verecek sanatçılarız. Zevklerimize ve dekorasyon anlayışımıza uygun hale getirmek için ise seçenekler sonsuz. Bu sayfada her zevke hitap edecek, posterden kitaplıklara, duvar kağıdından panolara birçok farklı duvar dekor çeşitlerini derledik. Umarım sizler de ilham alacak bir örnek bulursunuz.

Grinin elli tonu

Natalia Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Natalia Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Krem ve bej renklerinin yerini alan gri tonları hem modern dekorasyonda hem de klasik dekorasyon anlayışında sıklıkla kullanılmaya başladı. Kül renginden fümeye, gümüş renginden antrasite kadar grinin tüm tonlarını evlerimizin duvarlarında, tarzımız nasıl olursa olsun gönül rahatlığı ile kullanabiliriz. Önüne konan eşya ve dekoratif aksesuarlar için mükemmel bir fon oluşturan gri tonlarını Sönmez Mobilya'ya ait fotoğraftaki tasarımda klasik mobilyalar eşliğinde görüyoruz. Altın rengi detaylarla süslenmiş gri duvarlar rengin patlamasını ve daha da göz alıcı olmasını sağlamış. Yuvarlak aynalar hem dekoratif hem de mekana derinlik vermesi sayesinde işlevsel. Altın varaklı büyük tablo ile tamamlanan dekorasyon gri duvarlar ve altın detayların kullanımı için mükemmel bir örnek teşkil ediyor.

Duvar nişleri (1)

Serdar Çiftçi Evi, AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ Modern Oturma Odası
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ

Serdar Çiftçi Evi

AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ

Evlerimizde genelde yatak odalarında bulunan gömme dolap mantığı ile aynı şekilde tasarlanan nişleri son yıllarda oturma odalarında da yeniden görmeye başladık. Eski evlerde sıklıkla karşımıza çıkan bu mimari detay günümüzde yeniden moda olmaya başladı. Dekoratif objelerimizi sergileyebileceğimiz bu alanlar, yer kaplamamaları ve sevimsiz köşeler oluşturmamaları nedeniyle duvar dekorasyonu için mükemmel birer örnek teşkil ediyor.

Duvar nişleri (2)

Salon İdea Mimarlık Akdeniz Oturma Odası
İdea Mimarlık

Salon

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Nişler modern mimari tasarımlarında da sıklıkla görmeye başladığımız dekoratif undurlar arasında yer alıyor. Niş dediğimiz zaman illaki kemerli ve geleneksel bir yapı hayal etmeyelim. İdea Mimarlık tarafından tasarlanıp uygulanan bu oturma odasında da görüleceği üzere, köşeli bir forma sahip, yerden yüksek bir niş de oturma odalarımıza şahane bir dekoratif unsur katmak için ideal. Aksesuarlarımızın yanı sıra kitaplarımızı da sergileyebileceğimiz böylesi bir niş yerden tasarruf etmek için de bire bir.

Boydan boya kütüphane

Evim Değerli, seldacampling seldacampling Modern Oturma Odası
seldacampling

Evim Değerli

seldacampling
seldacampling
seldacampling

Televizyon ünitesini yalnızca televizyon için değil kitaplarımız için de kullanabiliriz. Bir taşla iki kuş! Mekan için özel olarak, tabandan tavana, duvar boyunca yaptıracağımız bir TV ünitesi duvarımızı oldukça işlevsel bir hale getirecektir.

Sıra dışı bir kitaplık ve şık bir TV ünitesi

Durmaz Dekorasyon, durmaz dekarasyon durmaz dekarasyon Modern Oturma Odası
durmaz dekarasyon

Durmaz Dekorasyon

durmaz dekarasyon
durmaz dekarasyon
durmaz dekarasyon

Beyaz ve fıstık yeşili tonlarının kullanıldığı bu oturma odasında bir duvara boylu boyunca TV ünitesi yerleştirilmiş. Büfesi ve raflarıyla tam bir set olan ünite aynı zamanda dekoratif aksesuarların sergilenmesi için de bir alan oluşturuyor. Yan duvara ise spiral şeklinde metal bir kitaplık asılmış. Köşeli eşyalarla müthiş bir kontrast sağlayan spiral kitaplık sıra dışı tasarımı ile göz alıyor.

Ahşap panellerle gelen sadelik

Manisa Tadilat, Venüs Grup Venüs Grup Modern Oturma Odası
Venüs Grup

Manisa Tadilat

Venüs Grup
Venüs Grup
Venüs Grup

Eve sıcak bir hava katmanın en risksiz yolu ahşap kullanımıdır. Doğal rengindeki ahşap paneller ile minimalist bir oturma grubunun sağladığı dingin hava ile samimi bir mekan yaratmak mümkün. Yatak odalarında yatak başı yerine de kullandığını gördüğümüz ahşap paneller hem çok şık hem de huzur verici bir atmosfer yaratıyor.

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Modern paneller ile gelen doku çalışması

TRIWOL CHOC 3D DUVAR PANELİ homify Rustik Duvar & Zemin
homify

TRIWOL CHOC 3D DUVAR PANELİ

homify
homify
homify

Group Enerji Yapı Dekorasyon tarafından ithal edilen üç boyutlu Triwol paneller ile duvarlarınıza doku ve boyut kazandırabilirsiniz. Birçok farklı renge ve desene sahip bu üç boyutlu paneller, başka hiçbir dekoratif unsur kullanma gereği duymadan başlı başına birer sanat eseri niteliğinde. Dayanıklılığı ve kolay temizlenmesi nedeniyle birçok işletme tarafından da tercih edilen bu panelleri evinizin her bir odasında kullanabilirsiniz.

Taş kaplama ile doku çalışması

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Eski taş binaları anımsatan taş kaplama duvar detayları da modern mimarinin sıklıkla kullandığı şahane bir detay. Beyazdan antrasite, bejden kahverengi tonlarına kadar onlarca değişik doğal renge sahip taşların boyutları da birbirinden oldukça farklı. Her zevk ve dekorasyon anlayışı için uygun bir çeşidini bulabileceğiniz doğal taşları ister klasik ister modern mobilyalar ile kullanın, sonuç mükemmel olacaktır.

Dev boyutlu modern tablolar ve posterler

Tadilat İşleri Daire Tadilatları Akdeniz Oturma Odası
Daire Tadilatları

Tadilat İşleri

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Mobilyalarımızı tamamlamanın en pratik yolu ise boş duvarlarımıza asacağımız ve renkleri ile diğer eşyalarımızı tamamlayacak dev boyutlu posterler ve/veya tablolardır. Duvarlara renk katarak dekorasyonu tamamlayacak bu tür çalışmaları fotoğrafta görüldüğü gibi ikili ya da bazen üçlü setler halinde bulmak da mümkün. Figüratif ya da soyut olabilecek tablo seçimi tamamen zevkinize kalmış.

Göz alıcı dore paneller

3D GOLD PANEL, Diva Yapı Diva Yapı Klasik Oturma Odası
Diva Yapı

3D GOLD PANEL

Diva Yapı
Diva Yapı
Diva Yapı

İhtişamın rengi doreyi oturma odanızın duvarlarında kullanmaya ne dersiniz? Antik çağlardan beri en kıymetli madenlerin başında gelen ve gücü simgeleyen altın rengi, dekorasyonda da bolca kullanılmakta ve bulunduğu mekana zarif bir şıklık kazandırmakta. Genelde klasik tasarımlara sahip odalarda gördüğümüz altın detaylar ustaca kullanıldığı takdirde modern ve eklektik tasarımlara da oldukça şık bir hava verebilir.

Epoksi duvarlar ile gelen sıra dışı güzellik

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Betonun özel malzemelerle profesyoneller tarafından parlatılması sonucu elde edilen epoksi yüzeyler de son yılların yükselen duvar ve zemin dekorasyonu değerleri içinde yer alıyor. Tüm renklere uyum sağlayan ve betonun kendi rengi olan gri tonları mobilyalarımız ve duvara astığımız tablo, ayna vb. dekoratif eşyalarımız için mükemmel bir fon oluşturuyor, zira önündeki renkleri daha canlı gösteriyor. Epoksinin dalgalı yüzeyi ise mekana modern ve endüstriyel bir hava katıyor.

Devasa fotoğraflar ile duvarları galeri haline getirmek

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Boş duvarlarımızı değerlendirmenin en güzel yollarından biri de asacağımız dev boyutlardaki fotoğraflardır. Herhangi bir fotoğrafçıda büyültebileceğimiz aile fotoğraflarımız ile duvarlarımıza bir galeri havası verebilir ve en sevdiklerimizin görüntülerini duvarlarımıza taşıyabiliriz. 

Zarif duvar kağıtları

US Vinyl Annika homify Modern Duvar & Zemin
homify

US Vinyl Annika

homify
homify
homify

Duvar dekorasyonu deyince akla ilk gelen elementlerden biri de elbette duvar kağıtları. Binlerce farklı desen ve renk ile her dekorasyon stiline uygun bir modelin bulunabileceği duvar kağıtları suya dayanıklılık özellikleri ile banyolarda bile kullanılmaya başlandı! Duvar kağıdı dediğimize bakmayın, birçok farklı malzeme ile üretilen bu kaplamalar vinil veya kumaş dahi olabiliyor. Fotoğrafta gördüğünüz örnek, SK Konsept tarafından ithal edilen ve web sitelerinde çevirimiçi olarak da satılan, US Vinyl Wallcoverings markasına ait vinil bir kaplama. Uzun ömürlü bir malzeme olan vinil silinebilir ve leke tutmaz bir özelliğe sahip.

(Duvar kağıtları ile ilgili daha detaylı bilgi için Rengarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)

Bonus: İç mekan için duvar bitkileri

Architettura & Servizi by SUNDAR Italia, Architettura & Servizi Architettura & Servizi Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

Sıra dışı bir duvar dekoru arayışı içinde misiniz? Öyleyse tam size göre bir önerimiz var: Oturma odanızda bir dikey bahçe! Evlerimizi canlı bitkiler ile süslemeyi yalnızca saksı bitkileri ya da vazodaki çiçekler ile sınırlandırmamıza gerek yok. Dış mekanlarda görmeye başladığımız dikey bahçeleri iç mekanlarımızda da uygun salon bitkileri ile uygulayabiliriz. Sprey sulama sistemleri ile kolayca bakım yapabileceğimiz, tablo gibi bir dikey bahçe duvarlarımıza alışılmışın çok çok dışında bir dekor sağlayacak.

Mekanınızı kişiselleştiren dekoratif aksesuarlar
Bu duvar dekorlarından siz en çok hangisini beğendiniz?

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