Bahçeniz için göz alıcı dekorlar

Bahçeler, özellikle modern dünyada doğayla iç içe yaşamanın veya doğayı evinize kadar getirmenin tek yoludur. Bu yüzden güzel bir bahçe çoğu insanın hayalidir. Çünkü böyle bahçeler sayesinde, insanlar işten geldiklerinde yorgunluklarını atabilirler, huzura kavuşabilirler ya da aileleriyle keyifli biçimde zaman geçirebilirler. Güzel bir bahçenin en önemli ölçütlerinden birinin ne şekilde dekore edilmiş olduğudur. Çünkü dekorasyon, bahçenize genel çehresini kazandırır.

Bahçenizi dekore etmeye başlamadan önce dikkat etmeniz gereken ilk ve en önemli konu, bahçenizin fiziki durumudur. Örnek vermek gerekirse, bahçenizin üzerine kurulduğu arazi, bahçenize hakim olan toprak türü veya bahçenizin bulunduğu bölgede hakim olan iklim koşulları gibi fiziki koşullar, bahçenizi ne biçimde dekore edeceğinizi çok yakından ilgilendirir. Bu yüzden, dekorasyona başlamadan önce bahçenizin üzerinde bulunduğu arazinin fiziki özelliklerinin bir listesini çıkarmak çok işinize yarayacaktır.

Öte yandan dikkat etmeniz gereken diğer önemli konulardan biri, bahçenizin evinizin bir bütün olduğu gerçeğidir. Bahçeniz, evinizin dış kısmında bulunan arazi parçası değildir. Tıpkı salonunuz ya da mutfağınız gibi evinizin bir parçasıdır. Bu yüzden bahçenizi dekore ederken, ev dekorasyonunuzu görmezden gelmeyin. Diğer bir konu ise, diğer tüm mekanlarda olduğu gibi, bahçenizi dekore ederken tasarımınıza kişiliğinizi yansıtmaktan çekinmeyin. Renkli bir kişiliğe sahipseniz renkli aksesuarlar kullanın. Modern tarzdan hoşlanıyorsanız, ilginç tasarımlara başvurun.

Bahçenizi dekore ederken neredeyse sonsuz sayıda tasarımı tercih edebileceğiniz gibi bahçenizde kullanabileceğiniz dekorların sayısı da sınırlıdır. Bu dekorları kısaca saymak gerekirse, sandalye ve masalar, çitler, bitkiler, yolların dokusu gibi dekorlar, bahçenizde kullanabileceğiniz dekorların başında gelir. Bahçenize dekor seçerken aynı anda hem işlevsel hem de şık olmasına özen gösterin. Artan ilgi sonucu sayılarında bir patlama yaşanan bahçe-yapı marketler, size ihtiyaç duyduğunuz çeşit konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Bahçenizde bu tarz dekorlar tercih ederken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise, bahçenizin açık bir mekan olduğu gerçeğidir. Yani bahçenizdeki eşyalar, güneş,yağmur ve rüzgar gibi hava olaylarıyla doğrudan muhattap olur. Bu sebeple yaz bahçeniz için kullanacağınız dekorların güneşe dayanıklı olmasına ve kolay kolay solmamasına dikkat ederken, kış geldiğinde bu dekorlarınızı depolayabiceğiniz alanları önceden belirlemelisiniz. Eğer bu yazımızın size ilham verme konusunda yetersiz kaldığını düşüyorsanız, Homify'ın bahçe kategorisini ziyaret edebilirsiniz.