Bahçeniz için göz alıcı dekorlar

Bahçeler, özellikle modern dünyada doğayla iç içe yaşamanın veya doğayı evinize kadar getirmenin tek yoludur. Bu yüzden güzel bir bahçe çoğu insanın hayalidir. Çünkü böyle bahçeler sayesinde, insanlar işten geldiklerinde yorgunluklarını atabilirler, huzura kavuşabilirler ya da aileleriyle keyifli biçimde zaman geçirebilirler. Güzel bir bahçenin en önemli ölçütlerinden birinin ne şekilde dekore edilmiş olduğudur. Çünkü dekorasyon, bahçenize genel çehresini kazandırır.
Bahçenizi dekore etmeye başlamadan önce dikkat etmeniz gereken ilk ve en önemli konu, bahçenizin fiziki durumudur. Örnek vermek gerekirse, bahçenizin üzerine kurulduğu arazi, bahçenize hakim olan toprak türü veya bahçenizin bulunduğu bölgede hakim olan iklim koşulları gibi fiziki koşullar, bahçenizi ne biçimde dekore edeceğinizi çok yakından ilgilendirir. Bu yüzden, dekorasyona başlamadan önce bahçenizin üzerinde bulunduğu arazinin fiziki özelliklerinin bir listesini çıkarmak çok işinize yarayacaktır.
Öte yandan dikkat etmeniz gereken diğer önemli konulardan biri, bahçenizin evinizin bir bütün olduğu gerçeğidir. Bahçeniz, evinizin dış kısmında bulunan arazi parçası değildir. Tıpkı salonunuz ya da mutfağınız gibi evinizin bir parçasıdır. Bu yüzden bahçenizi dekore ederken, ev dekorasyonunuzu görmezden gelmeyin. Diğer bir konu ise, diğer tüm mekanlarda olduğu gibi, bahçenizi dekore ederken tasarımınıza kişiliğinizi yansıtmaktan çekinmeyin. Renkli bir kişiliğe sahipseniz renkli aksesuarlar kullanın. Modern tarzdan hoşlanıyorsanız, ilginç tasarımlara başvurun.
Bahçenizi dekore ederken neredeyse sonsuz sayıda tasarımı tercih edebileceğiniz gibi bahçenizde kullanabileceğiniz dekorların sayısı da sınırlıdır. Bu dekorları kısaca saymak gerekirse, sandalye ve masalar, çitler, bitkiler, yolların dokusu gibi dekorlar, bahçenizde kullanabileceğiniz dekorların başında gelir. Bahçenize dekor seçerken aynı anda hem işlevsel hem de şık olmasına özen gösterin. Artan ilgi sonucu sayılarında bir patlama yaşanan bahçe-yapı marketler, size ihtiyaç duyduğunuz çeşit konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Bahçenizde bu tarz dekorlar tercih ederken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise, bahçenizin açık bir mekan olduğu gerçeğidir. Yani bahçenizdeki eşyalar, güneş,yağmur ve rüzgar gibi hava olaylarıyla doğrudan muhattap olur. Bu sebeple yaz bahçeniz için kullanacağınız dekorların güneşe dayanıklı olmasına ve kolay kolay solmamasına dikkat ederken, kış geldiğinde bu dekorlarınızı depolayabiceğiniz alanları önceden belirlemelisiniz. Eğer bu yazımızın size ilham verme konusunda yetersiz kaldığını düşüyorsanız, Homify'ın bahçe kategorisini ziyaret edebilirsiniz.
Yazımızın başında, konu bahçe dekorasyonu olunca bahçenizde kullanabileceğiniz çok sayıda ve çeşitte bahçe dekoru olduğundan bahsetmiş ayrıca seçeceğiniz bu dekorların hem konforlu hem de şık olması gerektiğini söylemiştik. Bu iki özelliği ne şekilde birleştirebileceğinizi merak ediyorsanız, bu örnek bu sorunuza çok güzel bir biçimde yanıt veriyor. Evinizde, bahçenizde, terasınızda, verandanızda ve daha birçok mekanda çok kolay bir biçimde kullanabileceğiniz bu salıncaklar, yukarıdan metal bir bağlantıyla asılmış durumda. Hem konforlu hem de oldukça şık olan bu salıncaklar, bahçenizde keyifli zaman geçirmeniz için size oldukça güzel fırsatlar sunabilir.
Sandalye ve masalar, bahçelerin amacı fark etmeksizin-hem işlevsel hem de görsel açıdan şık bahçelerde- sık sık kullanılır. Hem portatif hem de rahat oluşları, bu bahçe dekorlarını sık tercih edilen nesnelere dönüştürür. Bahçenizde basit ahşap sandalyeler kullanarak işin kolayına kaçmak yerine bahçenize şıklık katmak isterseniz bahçenizde bu örneğimizdekine benzer bir masa sandalye takımı kullanabilirsiniz. Beyaz metalden yapılmış olan bu sandalyeler oldukça zarif bir yapıya sahip. Ayrıca böylesi renkli ve çiçekli bir bahçeyle oldukça güzel bir ikili olmuşlar.
Önceki yazılarımızda bu konuya değinmemize rağmen, bu derece sık kullanılan bir dekora bu yazımızda da yer vermek istedik. Özellikle doğal bahçelerde ve Japon bahçelerinde tercih edilen bu doğal dokulu taş motifleri, ayrıca birçok bahçede kullanılabilir. Bahçenizde oluşturmak istediğiniz yolun zemininde kullanabileceğiniz gibi, bahçenize şık bir görüntü kazandırmak için büyük kayalardan da faydalanabilirsiniz. Bu ve buna benzer tasarımlara yakından göz atmak isterseniz, şu adresi yakından inceleyebilirsiniz.
Doğayla iç içe büyüyen çocuklar, bu süreçte birçok olumlu vasıf kazanırlar. Öncelikle doğa çocukların yaratıcı tarafını ateşler. Bununla da kalmaz, aynı zamanda onlara canlı sevgisi ve çevre hassasiyeti kazandırır. Ayrıca doğayla iç içe büyüyen çocukların, yaşamlarının ileri dönemlerinde özgüvenli ve lider ruhlu bireylere dönüştükleri ise bir gerçek. Özellikle günümüzde çocuklar bilgisayarlara ve tabletlere gömülmüş iken, bahçenizde yapacağınız birkaç basit değişiklik çocuklarınız için yeni bir oyun alanı yaratmanıza fayda sağlayabilir. Bunu ahşap bir oyun evi ile sağlayabileceğiniz gibi, bahçenizde bu örnekteki gibi bir salıncak da kullanabilirsiniz. Bu sayede çocuklarınız zamanlarının tablet veya bilgisayar başında değil, dışarıda ve açık havada geçirirler.
Yukarıdaki örneklerimizden birinde, bahçe dekorasyonunda taş dekorların kullanımının oldukça yaygın olduğundan bahsetmiş ve bahçede yol oluşturmak istenildiğinde sık sık taş zeminlerden faydalanıldığını söylemiştik. Bu örneğimiz, bu sözleri kanıtlar nitelikte. Birbirinden ayrık biçime yerleştirilen doğal dokulu taşlar ve bu taşların arasında büyümüş olan çimenler, oldukça doğal bir görüntüye sahip. Uzaktan bu yola baktığınızda, kendinizi adeta İsviçre'nin dağlarında, Heidi ile el ele koşarmış gibi hissedebilirsiniz.
Bahçe tasarımda estetik açıdan şık ve fonksiyonel tarz gibi temel iki tarz varken, bu durumun dekorlara da yansıması kaçınılmaz. Bahçe dekorlarında da temelde bu iki tarz geçerlidir. Örnek vermek gerekirse bir masa sandalye takımı işlevsel bir yöne sahipken, bu örnektekine benzer bir kağnı dekoru estetik açıdan bahçenizi oldukça şık kılar. Bahçenizde bu tarz ve buna benzer dekorlar kullanmayı düşünüyorsanız, Aral Tatil Çiftliği'nin Homify hesabına göz gezdirebilirsiniz.
Ahşap neredeyse her bahçede tercih edilen malzemelerin başında gelir. Doğal bir dokuya sahip olması, onun bu ünvanı kazanmasında en büyük etkendir. Ayrıca her türlü dekorasyona dahil edilebilirler. Bu örnekte de, ahşabın dokunuşunu hissettirdiği canlı dekorları görebilirsiniz. Öncelikler beyaz renkli ahşap çitler göz kamaştırıcı. Öte yandan bahçeniz birden fazla amaçla kullanabileceğiniz kulübe dekoru, bu örnekte çok tatlı renklerin tercih edilmesi sebebi ile de oldukça güzel bir görünüm yakalamış. Bahçenizde buna benzer ahşap kulübe dekoru kullanmayı arzu ediyorsanız, şu adresi ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.
Önceki örneklerimizden birinde, doğal dokulu taşların çoğu bahçede dekorasyon amaçlı tercih edildiğinden bahsetmiştik. Bu örnekte de daha spesifik bir konuya değineceğiz. Bahçe dekorasyonlarında bazalt küp taşlar genellikle zeminde ve belli bir şekil oluşturmak amaçlandığında tercih edilir. Bu örnekte ise bazalt küp taştan yapılmış bir bahçe duvarı dekoru görebilirsiniz. Arada belli bir düzene göre kullanılan koyu renkli taşlar da, duvarı monotonluktan kurtarmış. Bazalt Küptaş firmasının Homify sayfasına göz atarak, bu konuda daha fazla fikir edinebilirsiniz.
Eğer iklim koşullarının stabil olduğu ya da çok sık değişmediği bir bölgede yaşıyorsanız, bahçenizde taşınması zor dekorları kullanabilirsiniz. Sonuçta birden bastıran yağmur nedeni ile, bahçe dekorlarınızın mahvolsanı istemezsiniz değil mi ? Portatif olmayan bu bahçe dekorlarından biri de puf koltuklardır. Oldukça rahat olan bu puf koltuklar, bahçenizde size ve ailenize keyifli zamanlar yaşatabilir. Bahçenizde kullanacağınız dekorları puf koltuklardan seçmek isterseniz, şu adrese göz atabilirsiniz.
Bahçenizi dekore ederken, zaman zaman klasik çizginin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Böyle zamanlarda imdadınıza ilginç dekorlar koşar. Bu ilginç tasarımlar kimi zaman ilginç bir aydınlatma olabileceği gibi kimi zaman da bu örnektekine benzer ilginç bir saksı tercihi olabilir. Metal bir el arabasına toprak doldurulması sonucu elde edilmiş olan bu saksı, sahip olduğu sarı rengi sayesinde de oldukça ilgi çekici bir görüntüye sahip. Siz de ilginç tasarımlara meraklı biriyseniz ve bahçenizde 'sihirli' dokunuşlar görmek isterseniz, şu adrese göz atmanızda fayda görüyoruz.