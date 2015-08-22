Huzur bulabileceğiniz bir ilgi alanı: Bahçe düzenleme

Bahçe düzenleme sadece bitkilerle ve çeşitli yapı malzemeleriyle bir bahçeyi biçimlendirmek anlamına gelmiyor. Bu iş, sevenleri için aynı zamanda meditatif bir etkiye sahip. Çiçekleriyle konuşan, onlarla çocukları gibi ilgilenen insanları biliriz. Bunun en temel sebebi o canlıların büyüyüşüne, serpilişine tanık olmak, siz onlarla ilgilendikçe onların da bundan pozitif anlamda etkilendiğini görmektir. Tabii ki bahçe düzenleme sadece bitkilerle ilgilenmekten ibaret de değil. O sadece işin bir kısmı. İşin içine bir de bu doğal ortamı deneyimleyebileceğiniz bir mekan girince o mekandan da benzer bir haz duyabilirsiniz. Bu bitki-çocukları büyütür beslerken kendinize de onlarla çevrili bir yuva yapmış olursunuz adeta. Bahçe düzenleme eylemi yorucu görünse de toprakla ve çevresiyle uğraşıldığı için dinlendiricidir. Toprağa temas etmek, şehir hayatından uzaklaşmaya ihtiyacı olan insanlar için bir ihtiyaç. Bunu da sadece gidip bir bahçede oturarak değil aynı zamanda o bahçede çalışarak yaptığınızda bu anlamda daha çok fayda sağlanacağı su götürmez bir gerçek.

Bahçe düzenleme ister profesyoneller tarafından yapılsın ister siz kendiniz yapın, bahçenin hayatını sürdürmesi açısından mutlaka düzenli bakım gerektirecek ve zaman içinde değişecektir de. Bu da bahçe düzenleme eyleminin bir parçasıdır. Yani aslında bahçe düzenlemesi yapılırken bir yandan da bahçede kullanılan bitkilerin ve bunların kompozisyonunun zaman içinde nasıl gelişebileceğine ve değişebileceğine dair öngörüler de önemlidir. Bahçenin altı ay sonraki halinin aynısını resimleyemezsiniz ama potansiyel görünümüne dair öngörü sahibi olmak her zaman için gelecekteki bahçeniz için avantajdır. Bu öngörüyse bitkileri tanımakla, bitkilerle iç içe geçen yapı elemanlarının onlarla nasıl bütünleşeceğine ya da doğa koşullarından nasıl etkileneceklerine dair bilgi sahibi olmayı gerektirir.

Bahçe düzenleme fikirlerine göz gezdirmek elbette bu açıdan da bilgi edinmemizi sağlar. Bunun için elimizdeki örneklere biraz göz atalım.