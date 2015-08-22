Huzur bulabileceğiniz bir ilgi alanı: Bahçe düzenleme

Bahçe düzenleme sadece bitkilerle ve çeşitli yapı malzemeleriyle bir bahçeyi biçimlendirmek anlamına gelmiyor. Bu iş, sevenleri için aynı zamanda meditatif bir etkiye sahip. Çiçekleriyle konuşan, onlarla çocukları gibi ilgilenen insanları biliriz. Bunun en temel sebebi o canlıların büyüyüşüne, serpilişine tanık olmak, siz onlarla ilgilendikçe onların da bundan pozitif anlamda etkilendiğini görmektir. Tabii ki bahçe düzenleme sadece bitkilerle ilgilenmekten ibaret de değil. O sadece işin bir kısmı. İşin içine bir de bu doğal ortamı deneyimleyebileceğiniz bir mekan girince o mekandan da benzer bir haz duyabilirsiniz. Bu bitki-çocukları büyütür beslerken kendinize de onlarla çevrili bir yuva yapmış olursunuz adeta. Bahçe düzenleme eylemi yorucu görünse de toprakla ve çevresiyle uğraşıldığı için dinlendiricidir. Toprağa temas etmek, şehir hayatından uzaklaşmaya ihtiyacı olan insanlar için bir ihtiyaç. Bunu da sadece gidip bir bahçede oturarak değil aynı zamanda o bahçede çalışarak yaptığınızda bu anlamda daha çok fayda sağlanacağı su götürmez bir gerçek.
Bahçe düzenleme ister profesyoneller tarafından yapılsın ister siz kendiniz yapın, bahçenin hayatını sürdürmesi açısından mutlaka düzenli bakım gerektirecek ve zaman içinde değişecektir de. Bu da bahçe düzenleme eyleminin bir parçasıdır. Yani aslında bahçe düzenlemesi yapılırken bir yandan da bahçede kullanılan bitkilerin ve bunların kompozisyonunun zaman içinde nasıl gelişebileceğine ve değişebileceğine dair öngörüler de önemlidir. Bahçenin altı ay sonraki halinin aynısını resimleyemezsiniz ama potansiyel görünümüne dair öngörü sahibi olmak her zaman için gelecekteki bahçeniz için avantajdır. Bu öngörüyse bitkileri tanımakla, bitkilerle iç içe geçen yapı elemanlarının onlarla nasıl bütünleşeceğine ya da doğa koşullarından nasıl etkileneceklerine dair bilgi sahibi olmayı gerektirir.
Bahçe düzenleme fikirlerine göz gezdirmek elbette bu açıdan da bilgi edinmemizi sağlar. Bunun için elimizdeki örneklere biraz göz atalım.
Müstakil evler ya da önü bahçeli apartman girişleri için bahçe düzenleme aynı zamanda misafirleri karşılayan bir mekan tasarlama eylemidir. Abelia Peyzaj tarafından tasarlanan bu örnekte de bu yaklaşımın hakkının verilerek uygulandığını görüyoruz. Binanın giriş kapısına gitmek için kullanılan doğal taş zemin kaplamasının iki yanında aslında çimenlik alanlar var. Ancak bu yolun iki yanına, çimlerin sınırına simetrik bitkiler dikilmiş. Halk arasında taflan diye genel bir isim verilen bu tarz, çalı gibigörünen bitkiler pek çok bahçede büyütülerek duvar şeklini alacak ekilde budanıyor. Buradaysa bu bitkiler ufak bırakılmış. Sürekli böyle budamak ya da zaman içinde büyümelerini sağlayıp dilenen şekilde budamak mümkün. Bu halleriyle mütevazı ve hoş bir görünüm sergiliyorlar. En sonda, kapının hemen önündeyse iki adet helezonik şekil verilmiş ağaççık mevcut. Saray bahçelerini hatırlatan bu özel olarak şekillendirilmiş bitkiler girişe sofistike bir hava katıyor.
Yer döşemesinin renk seçimi de önemli, burada koyu renk kullanılmış ve bu ren aslında çok sık tercih edilmiyor. Oysa yeşilliklerle beraber muazzam görünüyorlar. Genellikle bahçe kaplamasında kullanılan açık, traverten cinsi ya da görünümündeki taşlardan ziyade böyle alışılmadık tercihler yapmakta fayda var.
Japonların bahçe düzenleme konusunda çok özgün ve geleneksel yaklaşımları var. Çağdaş tasarımlarda da bu gelenek bir şekilde devam ediyor. Gördüğümüz evdeki bahçe düzenleme anlayışı temel olarak bahçeyi evin içine sokuyor. Avlu kullanımı elbette sadece Japon mimarisine has değil, örneğin Anadolu'ya baktığımızda da avlular görüyoruz ancak yapısal olarak bambaşka niteliklere sahip bu avlular. Japonya'daki özgünlük aslında bahçe düzenleme eyleminin de geleneksel bir uğraş olmasıyla ilgili olsa gerek. Evin içinde filizlenen bitkiler, doğayı yaşam alanının içine sokuyor. Ortadaki narin ağaç mekansal olarak merkezi bir öğe. Çok dozunda, sadece ihtiyaç kadar kullanılmış dikdörtgen taşlar bahçe düzenleme konusunda yer döşemesinin ne kadar az kullanılabileceğini gösteriyor. Doğanın hem insan yapımı bir mekanın içine alındığını, hem de o mekanda doğal olan öğelere saygıyla davranıldığını görüyoruz. Yere minimum oranda atılan bu taşlar, köşede bir küp ve narin bitkiler ve bu bahçe düzenleme tarzı yaşam kalitesini kesin olarak yükseltiyor. Bu evde yaşayanlar için bahçe bakımı küçük bir bahçe olduğu için çok büyük bir iş değil, bir zevk, aynı zamanda bahçe gündelik hayatlarının yaşayan ve onlarla birlikte değişen bir parçası.
Kamusal alanlarda yani parklarda ya da kamu binalarının geniş bahçe ya da korularında pek çok ilginç bahçe düzenleme örneği görmek mümkün. Su öğesi de sıkça kullanılıyor. Geleneksel havuzlardan bugüne geldiğimizde özgün tasarımlarla karşılaşabiliyoruz. Buradaki örnekte heykelsi bir havuz/çeşme görüyoruz. Yatay dikdörtgen bir parçanın üzerinde süzülen su bir arka akıyor ve çimlerin üzerinde lineer bir form yaratıyor. İrrasyonel ama çizgisel bir forma sahip bu öğe bahçe düzenleme tasarımları açısından özgün ve güzel bir örnek.
Bahçe düzenleme ile ilgilenmek istiyorsunuz ama evinizin bahçesi değil terası varsa bu konuda çok da şanssız sayılmazsınız. Teraslara da sadece saksıda çiçek yetiştirmenin fazlasını uygulamak mümkün. Uygun şekilde inşa edilmiş ya da zemini toprak koymaya uygun hale getirilmiş teraslarda da bahçe düzenleme ile uğraşabilirsiniz. Burada gördüğümüz örnek tam olarak bunun nasıl yapılabileceğini gösteriyor. Hem masa sandalye hem kanepe tarzı hem de şezlong tarzı mobilyalar aynı bahçede farklı kullanım olanakları olduğunu gösterirken zemin için de farklı malzemeler kullanılmış. Şezlongla güneşlenmeye müsait bölümün zemini çim, olduğu için de bunun bir terastan ziyade bahçe duygusunu verdiğini söylemek mümkün. Çiçeksiz bitkiler hem zemine hem büyük saksılara dikilmiş. Böyle bir terasta da bahçe düzenlemenin keyfini çıkarmak mümkün.
Bahçe düzenleme dışında teras dizaynlarına da göz atmak isterseniz Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu yazımıza göz atabilirsiniz.
Su öğesinin bahçe düzenleme için ne kadar önemli olabileceğinden bahsettik, bir de suyun içinde bitki yetiştirmekten bahsedelim. Doğada göller, su birikintileri pek çok bitkiyi içlerinde barındırırlar. Bunlara su bitkileri ya da aquatik bitkiler deniyor. Kimi bitkiler tamamen suyun içine gömülü ve sabit olarak yaprak ve çiçeklerini yüzeye çıkarır kimiyse suyun üzerinde yüzerek yaşarlar. Bu bitkiler bahçe düzenleme kapsamında havuza estetik bir katkı sağlar ve suya da faydası vardır. Suyun içindeki metal, nitrat, fosfor, amonyum gibi maddeleri emerek doğal bir filtre sistemi oluşturur. Günümüzde bu şekilde yapılmış yüzme havuzları dahi bulunmaktadır. Böylece yüzme havuzları küçük göllere dönüştürülmektedirler. Su bitkileri havuzun bakım maliyetini bu filtre özelliğiyle düşürür ve oksijen üretir.
Elbette bu tip bir bahçe düzenleme çalışmasında bitkileri birbirine ve ortama uygun seçmek, profesyonellerden yardım almak ya da çok iyi araştırma yapmak gerekir. Doğru ortam mevcut değilse nilüferlerin havuzunuzda süzülmesini bekleyemezsiniz.
Bahçe düzenleme eyleminin insan psikolojisine iyi etki ettiğine dair pek çok şey söylenebilir, akan suyun bahçelerde kullanımı da benzer bir etki yaratıyor. Canlılar için su yaşamsal bir ihtiyaç olmanın dışında zihinsel rahatlama ve haz duyguları uyandıran bir özelliğe sahip. İnsanlar akarsu, göl ve deniz görüntüsünden haz duyuyor, akan bir derenin kenarında uzanarak huzur bulabiliyorlar. Suyun içine girmek de zaten apayrı bir mesele. Bu yüzden su kullanımı insan yapımı bahçelerde oldum olası yaygın. Bu örnekte de doğal taşlardan yapılan bir su yolu yine aynı taşlardan yapılmış ufak bir havuza akıyor. Bu şırıl şırıl akan sular etrfındaki yeşilliğin içinde hakikaten huzur dolu bir atmosfer yaratmakta.
Serin akşamlarda bahçenizde birazcık ısınmaya ihtiyacınız varsa bu modern bahçe şöminesi tam sizin ihtiyacınıza göre. Bahçelerde elektrikli ya da gazlı ısıtıcıların yaygın olduğunu biliyoruz ancak duyarlı enerji kullanımı ve ekolojik açıdan daha doğal hatta primitif tercihlere dönmemiz daha doğru olabiliyor. Kaldı ki bir haftasonu gün boyunca bahçe düzenleme işiyle uğraşıp ardından akşam serinliğinde bu ateşin başında ısınmak da ayrı bir zevk olsa gerek. Adeta bir kamp etrafında toplanır gibi aileniz ya da dostlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz.
Bahçenizin bitkilerle örtülü olmayan kısımlarını seramikle kaplama kolaycılığından daha iyi seçenekler var. Yalnızca yürüme yolları ve mobilya konacak kısımları doğal taşlarla kaplayıp geri kalan kısımları buradaki gibi çakıl taşlarıyla örtebilirsiniz. Hatta bu örnekteki gibi yapıştırmaya da gerek yok, çakıl taşlarının içine gömülen taşlar son derece yeterli. Bahçe düzenleme konusunda her zaman doğaya karşı mütevazı olmakta fayda var. Yapay malzemelerle toprağı ne kadar az kapatırsanız o kadar doğal bir ortam elde edersiniz, ayrıca toprağın suyu emmesini ve genel olarak nemi tutmasını da engellememiş olursunuz. Bu sadece sizin için dünyanın geleceği için de daha iyi bir seçenek.
Bahçe bitkilerinin budanması geleneksel pek çok bahçe düzenleme örneğinde görülüyor. Sık ve ufak yapraklı bitkilerden heykelsi formlar çıkarılabiliyor. Bu bahçe düzenleme örneğinde toprak zemin üzerine yerleştirilen bu budanmış toplar enteresan bir görsellik oluşturmuş. Onlar kadar keskin budanmamış daha büyük bitkiler etraflarını çevirirken iç kısımda amorf bir kaya bu dairesel geometriye bir tezat oluşturuyor. Bahçenin içindeki ağaçların arasındaki bu kompozisyon içinde bulunanlara sıra dışı bir bahçe deneyimi sunmakta.
Bahçe düzenleme elbette iklim ve coğrafyaya bağlı bir eylem. Her iklimin farklı nem, sıcaklık ve yağış koşulları mevcut, buna göre de o iklimde kolay yetişen bitkiler bulunuyor. Seçimleri bu özelliklere göre yapmak elbette gerekli. Bahçe düzenleme açısından bitki seçiminin yanı sıra malzeme seçimleri de o coğrafyanın sunduklarına göre yapılabilir. Çim yerine bölgenin çakıl taşlarının yere serilmesi bu açıdan mantıklı bir yaklaşım.
Bu örnekte ayrıca havuz hem beton ve ham demir elamanlarla oluşturulan bir paravanla kapatılmış ancak bu paravanın arasında da boşluklar bırakılarak ağaçsı bitkilerle bu yapay görünüme doğal elemanlar eklenmiş durumda.