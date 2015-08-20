Evin orta yerindeki tasarım: Salon sehpaları

Salon sehpaları evin, yaşam alanının ortasında, çoğumuzun gün içinde en çok elimizin altında olan, en çok gördüğümüz, kullandığımız mobilyalardan. Aksesuarlarla süslenebilen, dergi veya gazeteleri koyabildiğimiz bu mobilyaların başka işlevleri de var. Yediğimiz içtiğimiz pek çok şeyi de koymak için bu sehpaları kullanıyor, bazen ayaklarımızı uzatıyor bazen masa yerine kullanarak çalışıyor, yiyor, el işi ya da ufak tamirat yapıyoruz bu mobilyaların üzerinde.
Gündelik yaşamımızın önemli bir parçası olan salon sehpaları da pek çok mobilya gibi form ve malzeme açısından çeşitlilik içeriyor. Birbirine yakın olsa da farklı boyutlarda, kare, dikdörtgen, dairesel, oval ya da farklı formlarda; ahşap, metal, plastik, cam gibi çeşitli malzemelerden yapılmış; renkleri de açıktan koyuya değişkenlik gösteren salon sehpaları salondaki diğer mobilyalarla birlikte özenle seçmeyi tercih ettiğimiz objelerden. Hem kendimizin en çok vakit geçirdiği alanda bulunması hem konuklarımızın da kullanıyor olması özen göstermemize bir sebep.
Cam ya da pleksiglas salon sehpaları için sık kullanılan malzemeler. Özellikle 60'lı 70'li yıllarda çok kullanılan bu malzemeler son yıllarda kendilerini tekrar göstermeye başladılar. Ancak aynanın o kadar da yaygın kullanıldığını söyleyemeyiz. Bu örnekte ufak bir mekanda kullanılan ayna kaplı bir prizma sehpa olarak alanın ortasında yerini alıyor. Halının desenini yansıtan bu sehpa masalsı bir kutu gibi gibi görünüyor. Aynanın doğru kullanıldığında çok ilginç ve etkileyici görsel sahneler yarattığını biliyoruz. Bu da onlardan biri, yerde halıyla bütünleşen bir gökyüzü parçası gibi.
Salon sehpaları arasında ilginç bir tasarım olarak dikkatimiz çeken bu sehpalar adeta ormandan kopuk gelmiş mantarları andırıyor. Form olarak mantarları andırsalar da renk ve malzeme dokusunun mantarla bir ilgisi yok elbette. Sehpaların tablaları yuvarlak birer tepsi gibi tasarlanmış, ahşap dokuları mekana sıcaklık veriyor. Bu sehpaların özelliği sadece ilginç formları değil aynı zamanda farklı renk ve yükseklikte tasarlanmış olmaları. Bu sayede birbirinin içine geçen, renkleri arasında kontrasta dayalı bir uyum bulunan üç sehpayı farklı kompozisyonlarla kullanabiliyoruz. Ayrıca servis sehpası olarak kullanmaya müsait oluyorlar. Tek bir büyük sehpa yerine birden fazla sehpayı içeren bu set salon sehpaları içinde ilginç bir tasarım.
Salon sehpaları sadece estetik olarak değil fonksiyonellikleri açısından da değerlendirdiğimiz mobilyalar. En çok kullandığımız mobilyalardan olan salon sehpaları içinde bazılarının özelleşmiş fonksiyonlara cevap veren kısımları da bulunuyor. Örneğin bu salondaki sehpanın kısa kenarlarından birisi gazete ve dergilik olarak tasarlanmış. Sehpa tablası eğrisel kıvrımlarla dönüş yaparak tek bir parça halinde sehpa ve dergiliği oluşturuyor. Dergilik kısmındaki delik de aynı zamanda sehpayı tutup çekmeye yarayan bir detay.
Bu örneğin salon sehpaları açısından baktığımızdaki bir diğer niteliği renkli bir salonda beyaz bir leke olarak yer alması. Özellikle çok renk ve dokunun bulunduğu ortamlarda böylesi merkezi yer taşıyan objelerde beyazın dinginleştirici etkisini kullanmak mantıklı bir seçim.
Sehpa tasarımında, yatay düzlemi hafifletecek illüzyon etki yakalanmaya çalışılmıştır. Bu etki taşıyıcıların, düzlemi diyagonal olarak geçerek kenarlarının boşaltılması ile sağlanmıştır sözleriyle anlatılan bu sehpa tasarımı klasik bir dikdörtgen sehpayı görsel olarak geliştirme arayışına giren bir örnek. Dikdörtgen ve geniş bir sehpayı diyagonal olarak bölünerek sehpanın genişliği görsel olarak azaltılmaya çalışılmıştır. Bu açıdan başarılı olduğu da söylenmeli. Dümdüz bir dikdörtgenin kapladığı alanı kırmış, bölmüş, sehpayı narinleştirmiş diyebiliriz.
Salon sehpaları için alışıldık malzemeler kullanıldıysa da sehpa ayakları açısından bir darklılık göze çarpıyor bu tasarımla elbette. Ayrıca sehpa tablasında da görüldüğü üzere farklı malzeme seçenekleri sunularak tasarımın çeşitlilik içermesi de sağlanmış durumda.
Aziz Sarıyer imzasını taşıyan bu sehpa birçok açıdan iddialı bir tasarım. Salon sehpaları için boyutları pek alışıldık sayılmaz. Üç metreye bir metre ölçülerinde dikdörgen bir camdan oluşan tabla, herhangi bir salon için uygun olmasa da ince uzun salonlar, geniş mekanlar ve büyük boyutlardaki mobilyalarla kullanılmaya müsait.
Cam tablayı taşıyan ahşap konstrüksiyon cama herhangi bir aksamla bağlanmıyoru. Tamamen geometri ve yerçekimi ile kendini kitleyen bir yöntemle ayakta duran Balance,
denge anlamına elen isminin hakkını veriyor.
Salon sehpaları içinde bu örnek iddialı ve heykelsi bir tasarım. Sofistike bir tarza sahip bu sehpayı kullanmak için de ona uygun bir mekan gerekiyor elbette.
Salon sehpaları çoğunlukla dikdörtgen ya da kare olarak tasarlanmakta, genelde de bu formlarda tercih edilerek satın alınmaktadırlar. Mekanlar ve mobilyalar dört köşe objelere daha uygun olduğu için bu anlaşılabilir ama salon sehpaları aslında bu konuda biraz daha özgür olabileceğimiz objelerdir. Neden mi? Çünkü zaten belirli bir boşlukta dururlar. O boşluğu alan olarak aşmadıkça formun eğrisel olması mekanı zorlamaz, kullanım konusunda dezavantaj yaratabilir ama bu bu da sizin neyi nasıl kullanmayı tercih ettiğinize bağlıdır. Eğer sehpanızın üstüne çok şey koyan bir insan değilseniz belki de dikdörtgen, geniş bir masa yerine ondan daha az yer kaplayacak, eğrisel dekoratif bir masayı tercih edebilirsiniz. Ya da küçük bir salonunuz vardır, işlevi açısından ortaya bir sehpa koymak istiyor ancak çok yer kaplamasından korkuyorsunuzdur. Bu durumda da bu örnekteki gibi bir sehpa kurtarıcı olabilir.
Salon sehpaları elbette sadece orta sehpa dediğimiz kanepe ve koltukların ortasında duranlardan ibaret değil. Kanepe ve koltukların yanında duran, bazen bağımsız bir ünite olarak salonun bir köşesinde yer alan salon sehpaları da kullanılıyor. Zigon sehpalar da salonlarda kullanılan servis amaçlı sehpalardan örneğin.
Salon sehpaları salonun farklı noktalarına yerleştirilebildiği gibi aynı zamanda birbirinden farklı da tercih edilip kullanılabilirler. Yani takım olmaları gerekmez, hatta çoğu zaman birbiriyle uyumlu farklı tasarımlar estetik olarak daha iyi sonuçlar verebilir.
Bu örnekte üç farklı salon sehpası ve tasarımı görüyoruz. Orta sehpa olarak tarifleyebileceğimiz sehpa ince oymalı yapısıyla oluşturduğu dikdörtgen prizmaya müthiş bir hafiflik veriyor. Öte yandan beyaz lake dairesel ve yüksek sehpa kanepenin yanında daha ziyade üstündeki objeleri sergilemek için varmışçasına salonda yerini alıyor. Üçüncü sehpa salonun başka bir köşesinde. Yine dairesel ama ufak, metal strüktüre oturtulmuş bir camdan oluşuyor ve son derece hafif, şeffaf bir havası var.
Salon sehpaları farklı tarzlarda da olsa bu örnekteki gibi kombinasyonlar kullanılabilir. Görüldüğü üzere birbirlerinin yanında sırıtan değil neredeyse mekan içinde birbirlerini ve diğer mobilyalarla ilişkilerini tamamlayan objeler.
Salon sehpaları evler için oldukça önemli mobilyalar. Gözümüzün önünde, ne kadar işlevi artarsa o kadar iyi olabilecek mobilyalar. Özellikle sık kalabalık olan evlerde ya da ayağını sehpaya uzatmaya sevenlerin evlerinde puflar da sehpa olarak kullanılabilir.
Buradaki örnekte kare prizma formundaki iki ayrı renkte puf yan yana kullanılarak hem geniş bir sehpa elde edilmiş hem de çift renk kullanımıyla ortama canlılık katılmış. Gerektiğinde kenara çekilip oturmak için kullanılabilecek olan puflar ayak uzatmak için de gerçekten ideal yükseklik ve yumuşaklığa sahip.
Salon sehpaları bazen insan yapımı formlardan değil bizzat doğadan kopup gelerek o formlara sahip olabilir. Bu ahşap sehpa de ağaçtan kopup gelmiş bir parça gibi o doğallığı salonun ortasına taşıyor. Mekanda bunu destekleyen başka nitelikler de var elbette. Zemin kaplaması ve çatı kirişleri yine ahşabın doğallığını oldukça büyük oranda veren mimari öğeler. Herhangi bir parke yerine geniş kerestelerden oluşma bir zemin kaplaması elbette çok daha doğal bir görünüm sergiliyor. Sehpa da ahşabın kullanıldığı dikdörtgen bir sehpa formunda değil de daha ham ve amorf bir formda olduğu için salon sehpaları açısından daha doğadan kopmuş bir tasarım olarak bu sayfada yerini alıyor.
Salon sehpaları üst yüzeyleri itibariyle pek çok işlevi yerine getirir. Servis, aksesuar sergileme, dergi gazete koyma, ayak uzatma ve benzeri pek çok işlevi bu sehpalarla yerine getirebiliriz. Bu sehpada malzeme olarak daha önce de gördüğümüz ayna kaplama kullanılmış, ancak daha da önemli olan sehpanın neredeyse üst yüzeyi kadar bir ara yüzeyi de oluşu bu sayede depolama olanağı sağlaması. Hem yansıtıcı hem dekoratif hem de bir sehpa için fazlasıyla işlevsel bir tasarım.
Sehpa deyince ayrıca aklımıza gelen fiskos takımlarına dair Sohbete giden kestirme yol: İki koltuk, bir sehpa adlı yazımız da ilginiz çekebilir.