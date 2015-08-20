Evin orta yerindeki tasarım: Salon sehpaları

Salon sehpaları evin, yaşam alanının ortasında, çoğumuzun gün içinde en çok elimizin altında olan, en çok gördüğümüz, kullandığımız mobilyalardan. Aksesuarlarla süslenebilen, dergi veya gazeteleri koyabildiğimiz bu mobilyaların başka işlevleri de var. Yediğimiz içtiğimiz pek çok şeyi de koymak için bu sehpaları kullanıyor, bazen ayaklarımızı uzatıyor bazen masa yerine kullanarak çalışıyor, yiyor, el işi ya da ufak tamirat yapıyoruz bu mobilyaların üzerinde.

Gündelik yaşamımızın önemli bir parçası olan salon sehpaları da pek çok mobilya gibi form ve malzeme açısından çeşitlilik içeriyor. Birbirine yakın olsa da farklı boyutlarda, kare, dikdörtgen, dairesel, oval ya da farklı formlarda; ahşap, metal, plastik, cam gibi çeşitli malzemelerden yapılmış; renkleri de açıktan koyuya değişkenlik gösteren salon sehpaları salondaki diğer mobilyalarla birlikte özenle seçmeyi tercih ettiğimiz objelerden. Hem kendimizin en çok vakit geçirdiği alanda bulunması hem konuklarımızın da kullanıyor olması özen göstermemize bir sebep.