Dekorasyon için estetik ve hoş bahçe taşları

Bahçeler insanların dinlendiği, keyifli zamanlar geçirdikleri, misafirlerini ağırladıkları, aile yemeklerini yedikleri görsel alanlardır. İnsanlar bahçelerinde mutlu olduklarından, arkadaşları ve dostları ile güzel vakit geçirdikleri, bahar aylarında güneşin tadını çıkardıkları ve en önemlisi çocuklarının sağlıklı büyümesini sağladıkları bahçeleri için dekore ederken bahçe taşlarını çokça kullanmaktadırlar. Bahçelere görsellik kazandıran modern ve geleneksel tarzda dekorasyonlarda kullanılan taşlar bahçelerinize çok ayrı bir hava katmakta ve görsellik kazandırmaktadır. Bahçenize kazandırdığınız görsellik ve şıklık bahçelerinizde geçireceğiniz zamanları daha huzurlu geçirmenizi sağlayacaktır.
Toprakla, ağaç bakımından sıkıldıysanız, bahçenize biriken yaprak kümelerinin temizliğinden, uzayan otların biçilmesinden kısaca bahçenizin temiz tutulması için harcadığınız çabalardan sıkıldıysanız bahçenizi dekorasyonunu sadece taşlarla yaparak küçük saksılar içinde bitkilerle tamamlayabilirsiniz. Bahçe demek sadece yeşil alan veya ağaç demek değildir. Taş havuzları, taş alanları, ağaç diplerinin taş havuzu şeklinde tasarlanması, yürüyüş yollarının etrafının taş yolları olarak düzenlenmesi gibi modeller ile farklı bahçe dekorasyonları yapabilirsiniz. Bahçeler için dekor olarak kullanılan taşları, yürüyüş yolları için gerekli taşları tamamen doğadan tedarik edebilirsiniz. Doğada bulunan doğal taşları, yonu taşlarını, kayrak taşlarını, nehir taşlarını toplayarak bahçenize kazandırabilirsiniz. Büyük taşları taş testeresi ile küçük şekillerde keserek taşlardan da farklı modeller oluşturarak bahçe dekorasyonunu yapabilirsiniz.
Bahçeleriniz için peyzaj düzenlemesi, bahçe düzenlemesi, bahçe dekorasyonları yaparken homify bahçe dekorasyonları sayfasından yardım alabileceğiniz gibi hayal gücünüzü kullanarak kişiliğinizi gösteren, dostlarınızın beğeneceği, huzurlu zamanlar geçirebileceğiniz ve taşların yoğunluklu olduğu bahçe tasarımları yapabilirsiniz. Bahçe tasarımlarını siz yapmış olduğunuz için alacağınız övgülerde artısı olacaktır. Bahçe düzenlemesinde taşların kullanılması ile ilgili derlediğimiz ve analizlerini yaptığımız örnek bahçe modellerini birlikte inceleyelim.
Bahçenizin mobilyaları için düşündüğünüz oturum alanlarını kayrak taşları ile yapabilirsiniz. Kayrak taşları geniş ve yumuşak yüzeyleri sayesinde mobilya oturum alanları için birebirdir. Bahçenizde ekili çimlerin veya sade toprağın üzerine iki veya üç kat kayrak taşı ile bir tepecik oluşturarak mobilyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Üç kat kayrak taşı yapmanızın sebebi sudan, toprağın neminden dolayı mobilyalarınızın zarar görmesini önlemek ve ömürlerini uzatmak içindir. Yapacağınız kayrak taşı tepesine ulaşımı da yine kayrak taşların ve toprağın birleşiminden oluşan merdiven aracılığı ile yapabilirsiniz. Yaptığınız tepe bahçenizin her hangi bir üzerinde veya su yolu üzerinde olabilir. Bu tamamen sizin tercihinizdir.
Bahçeniz geniş ise taşları kullanarak muhteşem görseller yaratabilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi farklı tasarımlar yaparak bahçenizi daha şık hale getirebilirsiniz. Bahçenizde bir süs havuzu var is ev ve bu süs havuzunu besleyen su deposu ile arasındaki su yollarını açıktan geçirebilirsiniz. Doğal taş veya yonu taşı ile su yollarının üzerine küçük küçük köprüler veya büyük bir yürüyüş yolu köprüsü yaparak yürüyüş yolunu tamamlamış olursunuz. Köprü için kemerli bir yapı yapanız gerekmemektedir. Büyük taşları üst üste koyarak köprü ayakları oluşturup basamak tarzı bir köprü yapabilirsiniz. Bu da sizin farklı bir tasarımla bahçenizi güzel hale getirmenizi sağlar.
Bahçeniz geniş ve siz estetik yürüyüş yolları yapmak mı istiyorsunuz? Size tavsiyem yandaki resimde yer alan bir yürüyüş yolu yapmanızdır. Öncelikle yürüyüş yolu alanını bahçe içinde istediğiniz genişlikte ve güzergahta belirleyin. Sonra bu alana kayrak taşı veya yonu taşını kırıp parçalara ayırarak yerleştirin. yerleştirdiğiniz taş parçaları arasına sarı ince kum serpin. Bu kum taşların toprağın içine gömülmesini engelleyecektir. Yürüyüş yolu kenarını çim ile ayırmak için mevsimlik renkli çiçekler veya bodur bitkiler ekin. Yürüyüş yolunuz tamamlanmış ve bahçenize görsellik kazandırmış oldunuz. Keyfini çıkarın. Bu örneği incelemek için EDM Mimarlığı inceleyebilirsiniz.
Bahçenize bir havuz yapmak istiyorsanız illaki bir su havuzu yapmak zorunda değilsiniz. Bahçenin ortasına kocaman bir taş havuzu yapabilir, havuzun içini renkli taşlarla süsleyebilirsiniz. Örnek resimde yer alan modele benzer papatya su havuzunu renkli taşlarla doldurduğunuz taş havuzunun içine koyarak muhteşem bir görüntü elde edebilirsiniz. Burada seçeceğiniz havuz kendi bünyesinde su deposu olan havuz modellerinden olmalıdır. Böylece sadece havuzun içinde işlem yapmış bahçenin geri kalanıyla uğraşmamış olursunuz. Bu örnek için Berkan Yalçın sayfasına göz atabilirsiniz.
Taşların çok çeşitli olması onların kullanım alanlarının da çeşitli olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle bahçelerde, yollarda, parklarda çok çeşitli olarak kullanılmaktadırlar. Örnek resimdeki gibi bir yürüyüş yolu için küçük mıcır taşları serilmiş ve yürüyüş yolu pekiştirilmiştir. Bu taşların üzerine büyük granit taşları yerleştirilerek yürüyüş yoluna basamak modeli verilmiştir. Aynı şekilde bahçe duvarı kenarına çiçek ekim alanı oluşturmak için dört sıra yonu taşı dizilerek bir duvar örülmüştür. Bu sayede çiçek ekim alanı oluşturulmuş, bahçe dekorasyonuna yardımcı olunmuştur. Buna benzer örnekleri, çoğaltabiliriz. Sizde benzer bir dekorasyon yapabilir veya taşların çeşitliliğinden yararlanabilirsiniz.
Bahçenizin sade olmasını istediğiniz için resimdeki gibi çim mi ektiniz. Çim üzerinde yürümenizi kolaylaştıracak ve estetik görünüm sağlayacak bir alan için size yardımcı olacak yegane şey taşlardır. Yürüyüş yolu düzgün kesilmiş yumuşak özellikli kayrak taşları ile dikdörtgen basamaklar oluşturularak tamamlanmıştır. Yürüyüş yolu ile ev duvarı arasında kalan alan ise beyaz nehir taşları ile doldurularak hem bu alandaki çim kapatılmış hem de küçük bir taş havuzu oluşturularak estetik görünüm kazandırılmıştır. İsterseniz taşların olduğu bölüme farklı çiçekler ekerek daha da görsel hale getirebilirsiniz.
Çok geniş bir bahçeniz var ve bahçenizin çok doğal olmasını isterseniz bahçenize örnek resimdeki gibi doğal bir dekorasyon önerebilirim. Öncelikle yapmanız gereken çok büyük bir kaç kaya bulmanız ve bunları bahçenize getirmenizdir. Sonrasında ise bu kayalara ulaşan ve bahçe içinde devam eden yürüyüş yolları yapın. Yürüyüş yollarını kayrak taşlarını kullanarak yapın. Sonra büyük kayaları istediğiniz şekle getirerek etrafına farklı çiçekler ve ağaç fidanı ekin. Bu tasarımı bahçenizin bir kaç yerine yapın. Bahçenize kazandırdığınız doğallığı gören herkes çok beğenecek ve size övgüler dizecektir.
Beyaz nehir taşları nehirlerden toplanan orijinal renklere sahip taşlardır. Bu taşlarla evinizin bahçesi ile olan sınırını süsleyerek hem görsellik kazandırmış olursunuz, hem de bahçe sınırını pekiştirmiş olursunuz. Bu taşlar görünümleri ile hoş bir sınır oluşturacaklardır.Bahçenizin kenarını kesme kare taşları ile kaplayarak aralara çim ektiğinizde nehir taşları ile olan birleşimi çok güzel olacaktır.
Bahçenizde çim sevmeyenlerden biriyseniz size mıcır taş tarlasını yapmanızı öneririm. Mıcır taşlarını bahçe olarak düşündüğünüz alana dökün. Aralara büyük ve iri taşlar koyarak etraflarını azıcık toprak alan bırakın. Sonra mıcırları dirgen veya çelik süpürge ile istediğiniz desenleri verin. Ortaya muhteşem bir mıcır tarlası çıkacak ve doğallığı ile herkesi büyüleyecektir.
Bahçelerinizi için çim ve taş sentezi dekorasyonlar istiyorsanız sizlere resimdeki dekorasyon örneğini önerebilirim. Bu örnekte beyaz mıcır taşları ile bir dağ yamacı oluşturulmuş ve bu yamaca büyük kaya parçaları diklemesine yerleştirilmiştir. Küçük ağaç fidanları ile desteklenen bu yamaç bir kaç heykel veya taş biblo ile süslenerek görse hale getirilmiştir. Sizlerde benzer bir dekorasyon yaparak bahçenizin taş ve bitkilerle bütünleşmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca küçük bir öneri olarak mıcır taşları yerine doğal beyaz nehir taşlarını kullanarak görselliğini artırabilirsiniz.