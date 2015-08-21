Dekorasyon için estetik ve hoş bahçe taşları

Bahçeler insanların dinlendiği, keyifli zamanlar geçirdikleri, misafirlerini ağırladıkları, aile yemeklerini yedikleri görsel alanlardır. İnsanlar bahçelerinde mutlu olduklarından, arkadaşları ve dostları ile güzel vakit geçirdikleri, bahar aylarında güneşin tadını çıkardıkları ve en önemlisi çocuklarının sağlıklı büyümesini sağladıkları bahçeleri için dekore ederken bahçe taşlarını çokça kullanmaktadırlar. Bahçelere görsellik kazandıran modern ve geleneksel tarzda dekorasyonlarda kullanılan taşlar bahçelerinize çok ayrı bir hava katmakta ve görsellik kazandırmaktadır. Bahçenize kazandırdığınız görsellik ve şıklık bahçelerinizde geçireceğiniz zamanları daha huzurlu geçirmenizi sağlayacaktır.

Toprakla, ağaç bakımından sıkıldıysanız, bahçenize biriken yaprak kümelerinin temizliğinden, uzayan otların biçilmesinden kısaca bahçenizin temiz tutulması için harcadığınız çabalardan sıkıldıysanız bahçenizi dekorasyonunu sadece taşlarla yaparak küçük saksılar içinde bitkilerle tamamlayabilirsiniz. Bahçe demek sadece yeşil alan veya ağaç demek değildir. Taş havuzları, taş alanları, ağaç diplerinin taş havuzu şeklinde tasarlanması, yürüyüş yollarının etrafının taş yolları olarak düzenlenmesi gibi modeller ile farklı bahçe dekorasyonları yapabilirsiniz. Bahçeler için dekor olarak kullanılan taşları, yürüyüş yolları için gerekli taşları tamamen doğadan tedarik edebilirsiniz. Doğada bulunan doğal taşları, yonu taşlarını, kayrak taşlarını, nehir taşlarını toplayarak bahçenize kazandırabilirsiniz. Büyük taşları taş testeresi ile küçük şekillerde keserek taşlardan da farklı modeller oluşturarak bahçe dekorasyonunu yapabilirsiniz.

Bahçeleriniz için peyzaj düzenlemesi, bahçe düzenlemesi, bahçe dekorasyonları yaparken homify bahçe dekorasyonları sayfasından yardım alabileceğiniz gibi hayal gücünüzü kullanarak kişiliğinizi gösteren, dostlarınızın beğeneceği, huzurlu zamanlar geçirebileceğiniz ve taşların yoğunluklu olduğu bahçe tasarımları yapabilirsiniz. Bahçe tasarımlarını siz yapmış olduğunuz için alacağınız övgülerde artısı olacaktır. Bahçe düzenlemesinde taşların kullanılması ile ilgili derlediğimiz ve analizlerini yaptığımız örnek bahçe modellerini birlikte inceleyelim.