Teras bahçeler için farklı öneriler

Bahçeler insanların ruhlarını dinlendirdikleri, deşarj oldukları, mutlu oldukları dinlenme alanlarıdır. Şehirlerin hızla yapılaşması ile bahçeler için ayrılan alanlar tamamen beton ile kaplanarak bahçeler yok edildi. Bahçeler yerine betonarmenin almasıyla bahçesiz kalan insanlar bir süre sonra bahçelerin değerini anladılar. Bahçe yapacak bir alan kalmadığı için evlerinin boş kalan alanlarına, ağaç diplerine, avlu köşelerine ve teraslarına bahçeler yaparak bu eksikliği gidermeye çalıştılar. Günümüzde teras bahçeleri oldukça moda ve çok sevilen bahçeler arasında yer almaktadır. Apartmanlarda yaşayan, yada evinin etrafında bahçe alanı olmayan bahçe severler evlerinin teraslarını bahçe olarak dizayn edip bahçe keyfini burada yaşamaktadırlar.Bu nedenlerden dolayı bu insanlar için bahçe dekorasyonları çok önemlidir.
Teras bahçeleri için en önemli sorun yer darlığıdır. Teraslar zaten küçük alanlardır ve bu alanları bahçeye çevirmek, oturacak alan ayırmak sorundur. Bu nedenle teras bahçe peyzajını ve düzenlemesini iyi tasarlamak ve hayata geçirmek gerekir. ayrıca teraslar yüksek çatılar olduğu için hem sıcak olur hem de rüzgar alırlarsa çok rüzgarlı olur.Teras bahçeleri için seçeceğiniz bitkiler özenle seçilmelidir. Teras bahçeleri için yalıtım yapılması da çok önemlidir. Teras bahçelerinde yalıtım yapılmaz ise alt kat için su sızıntıları ve nemlenme sorunları oluşabilir. Bu sorunlarla karşılaşmamak için çok dikkatli olunmalı, mutlaka tecrübeli kişilerden, uzmanlardan veya peyzaj firmalarından yardım alınmalıdır.Bu konular çok önemlidir ve mutlaka uzmanlardan yardım alınmalıdır.
Yalıtım ve yer sorunları çözüldükten sonra bahçe teras bahçe düzenlemesi için farklı tasarımlar yaparak terasınızı cennet kadar güzel hale getirebilirsiniz. Aklınızda model veya tasarım yoksa homify teras bahçe örneklerinden faydalanabilir ve uygulayabilirsiniz. Gelin hep birlikte sizler için derlediğimiz 10 farklı teras bahçe örneğini inceleyelim
İnce uzun bir çatınız var ise resimdeki gibi bir teras bahçe uygulamasını model alarak bir teras bahçe dekorasyonu yapabilirsiniz. Öncelikle çatının bütün alanını ahşap yer döşemeleri ile kaplayın. Sonra çatı kenarına korkuluk için demir şebekeler yapın. daha sonra oturma gruplarınızı seçerek yerleştirin. En son olarak yeşil halı çimlerinizi ahşap döşemelerinin üzerine yerleştirin. Korkuluk kenarına ince uzun saksılar içine toprak doldurarak içine istediğiniz mevsimlik bitkileri ekin. Yeriniz kalırsa masa ve sandalye takımını da seçip teras bahçenize yerleştirin.Demir korkuluk şebekelerini kamufle etmek ve gizlemek için çeşitli sarmaşıkları ekerek şebeke üzerine büyümesini sağlayın. Böylece göz alıcı bir teras bahçeniz olacaktır.
Terasınız orta büyüklükte ise hem oturum alanı olarak hem de bahçe alanı olarak düzenleyebilirsiniz. Örnek resimdeki gibi bir terasınız varsa öncelikle oturum alanı için sınırlar koyun. koyacağınız sınırlar oturmak için kullanacağınız mobilyaları göz önünde bulundurarak yapın. Oturum alanlarından sonra geniş gövdeli bitkileri saksılara ekin. Bu bitkileri teras bahçenize yerleştirin. Burada renk uyumlarına ve bajhçe dekorasyonuna da dikkat etmelisiniz. Oturmak için koyduğunuz banklar, yer döşemesi olan fayanslar ve saksılar uyumlu renklerde olmalıdır.
Dar bir terasınız var ise resimdeki gibi bir teras bahçe dekorasyonu yapabilirsiniz. Dar alana oturacak bir masa ve sandalye takımı yerleştirerek işe başlayın. Kalan alanlara sığacak kadar orta büyüklükte saksılar alın ve renkli çiçekler ekin. sonra renklerine göre saksıların yerlerini değiştirin. Yapacağınız dekorasyonda bahçe terasınız için duvar sarmaşıkları da kullanabilirsiniz. Bu sarmaşıklar sizin terasınızı hem yeşil gösterecek hem de estetik görünmesini sağlayacaktır.
Eviniz eski kırmızı tuğlalardan yapılmış bir ev ise evinizin terası kırmızı tuğlalardan dolayı renk olarak çok estetik görünecektir. Bu estetikliğin üzerine teras bahçe dekorasyonu yaparak terasınıza canlılık kazandırmış olursunuz. Terasınıza ahşap park oturaklarına benzer bir ahşaptan yapılma bank koyun. yer döşemesi olan tuğlalar üzerine büyük bi kaç fıçı saksılarından alın ve toprak doldurun. Toprak doldurduğunuz saksılara bodur ağaçlar ekerek terasınızı yeşil hale getirin. Terasınızın köşelerine koyduğunuz saksılara sarmaşıklar ekerek sarmaşığın yayılmasını sağlayın. Böylece teras bahçeniz tamamlanmış olur. Terasınzın keyfini çıkarın.
Evin çatısı tamamen açık ise bu alana sundurma gölgelikler yaparak teras bahçe olarak düzenleyebilirsiniz. Öncelikle ahşap malzemeler ile karkaslar yaparak çatıda gölgelik alan oluşturmalısınız. Bu işlem bittikten sonra gölge olan alana prizmatik saksılar koyarak toprak doldurun. saksılara gölgede canlı yeşil renge sahip çiçekler ekin geri kalan boş alanı değerlendirmek için oturulacak oturma takımları ile doldurarak teras bahçenizi oluşturun. Misafirlerinizi ağırlayacağınız bir bahçe sahibi oldunuz. Keyfini çıkarın. Teras bahçenizde yer alan gölgelik ahşabın hemen alt kısmına çelik teller gererek buralara sarmaşıklar uzatarak teras bahçenizi daha yeşil hake getirmiş oluyorsunuz. Bu da daha şık ve daha estetik bir teras bahçeniz olmasını sağlayacaktır.
Terasınız çok küçük olabilir. Bu kadar küçük terastan bahçe yapılır mı demeyin ve küçük teraslardan şahane teras bahçeleri yapın. Yandaki resimde yer alan çok küçük alana yapılmış teras bahçeyi kendinize örnek alarak bir teras bahçe oluşturun. çatı kenarına yapılmış olan duvarın yarısı kadar boyda ir duvar yaparak çiçek ekme alanı oluşturun. Oluşturduğunuz bu alana istediğiniz yıllık ve mevsimlik çiçekleri , bitkileri ekin. sonra oturma sandalye takımını yerleştirin. isterseniz sarmaşık ekerek demir korkulukları hem kamufle eder hem de görsellik sağlarsınız. Bu tamamen size kalmıştır. İsteğinize bağlı olarak demir korkuluklar üzerin saksı asılabilmesi için demir saksı yuvaları yaparak buralara saksı koyabilirsiniz. Bu saksılara farklı renklerde mevsimlik çiçekler ekerek teras bahçenizi renklendirmiş olursunuz.
Çatınızda kenarda çok dar bir yeriniz var ise bu alanı teras bahçe olarak düzenleyebilirsiniz. Çatı kenarında yer alan boş alanı ahşapla kaplayarak vernikleyin ve canlılık kazandırın. Daha sora dikdörtgen prizmatik saksılara toprak doldurun. çatı kenarına can güvenliği açısından demir korkuluklar yapın. Saksıları çatı sınırına dizin. Ahşap ile saksılar arasında kalan yerlere küçük beyaz taşlar dökün. Saksılara istediğiniz bitkileir ekin. görsel ve göz alıcı bir teras bahçeniz oldu. tadını çıkarın. İstediğiniz takdirde yaptığınız galvaniz veya demir korkulukları kamufle edebilmek için çeşitli sarmaşıklar ekerek saklayabilirsiniz.
Terasınızda saksı toprak veya küçük taşlardan istemiyorsanız ve sadece yeşilliklerin olmasını istiyorsanız size tavsiyem yan taraftaki gibi bir teras bahçeniz olur. Terasınıza mor salkımlı sarmaşıklar ekerek terasınızın üzerini mor sümbüller ile kaplayın. Hem gölge oluşturmuş olursunuz hem de teras bahçenizin üzerine görsellik kazandırmış olursunuz.Teras bahçenizin tabanına yine sarmaşıklar ekerek yeşil hale getirebilirsiniz. Teras bahçenize seçeceğiniz masa ve sandalye takımı ile teras bahçenizde oturup keyif yapabilirsiniz.
Sade ve geniş bir teras bahçe istiyor iseniz örnek resimdeki gibi bir uygulama yapabilirsiniz. Öncelikle yalıtım için kaliteli yalıtım malzemelerini kullanarak terasın tamamını kaplayın. Sonra kapladığınız yalıtım malzemesinin üzerine su geçirme havuz brandalarından sererek çim alanı için sızdırmazlık sağlayın. en son olarak teras bahçenizin bir kısmını ahşap yer döşemeleri ile kaplayarak estetik bir görünüm sağlayın. Daha sonra geriye kalan alana hazır çim halılarını serin. İstediğiniz köşelere yıllık saksılı ağaçlar elin. Son olarak tahta ile sınırladığınız alana raf yaparak sarmaşık için ekim alanları oluşturun. Koyacağınız bir adet şezlnga uzanarak güneşin tadını çıkarın. İyi eğlenceler.
Evinizin önünde yıllık ve eski ağaçlar var ise bu ağaçları koruyarak teras bahçesi oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? Öncelikle ağaçların alt dallarını budamakla işe başlayabilirsiniz. Terasınızın olduğu yerde ağaçlara denk gelen kısımları yuvarlak daireler şeklinde keserek ağaçlara zarar vermeden terasını oluşturabilirsiniz. Daha sonra terasınızı ahşap yer döşemeleri ile kapayarak estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz. Çatı kenarlarına yapacağınız ahşap korkuluklar ile sınırları belirleyin. Sonra istediğiniz saksı türlerine toprak doldurarak ahşap korkuluklar üzerine veya kenarına koyun. Ağaç diplerine yuvarlak beyaz nehir taşları koyarak doğal bahçe gibi dizayn edin. Geniş terasınıza isterseniz pergoleler yaparak farklı bir teras bahçe yapmış olursunuz.