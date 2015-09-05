Teras bahçeler için farklı öneriler

Bahçeler insanların ruhlarını dinlendirdikleri, deşarj oldukları, mutlu oldukları dinlenme alanlarıdır. Şehirlerin hızla yapılaşması ile bahçeler için ayrılan alanlar tamamen beton ile kaplanarak bahçeler yok edildi. Bahçeler yerine betonarmenin almasıyla bahçesiz kalan insanlar bir süre sonra bahçelerin değerini anladılar. Bahçe yapacak bir alan kalmadığı için evlerinin boş kalan alanlarına, ağaç diplerine, avlu köşelerine ve teraslarına bahçeler yaparak bu eksikliği gidermeye çalıştılar. Günümüzde teras bahçeleri oldukça moda ve çok sevilen bahçeler arasında yer almaktadır. Apartmanlarda yaşayan, yada evinin etrafında bahçe alanı olmayan bahçe severler evlerinin teraslarını bahçe olarak dizayn edip bahçe keyfini burada yaşamaktadırlar.Bu nedenlerden dolayı bu insanlar için bahçe dekorasyonları çok önemlidir.

Teras bahçeleri için en önemli sorun yer darlığıdır. Teraslar zaten küçük alanlardır ve bu alanları bahçeye çevirmek, oturacak alan ayırmak sorundur. Bu nedenle teras bahçe peyzajını ve düzenlemesini iyi tasarlamak ve hayata geçirmek gerekir. ayrıca teraslar yüksek çatılar olduğu için hem sıcak olur hem de rüzgar alırlarsa çok rüzgarlı olur.Teras bahçeleri için seçeceğiniz bitkiler özenle seçilmelidir. Teras bahçeleri için yalıtım yapılması da çok önemlidir. Teras bahçelerinde yalıtım yapılmaz ise alt kat için su sızıntıları ve nemlenme sorunları oluşabilir. Bu sorunlarla karşılaşmamak için çok dikkatli olunmalı, mutlaka tecrübeli kişilerden, uzmanlardan veya peyzaj firmalarından yardım alınmalıdır.Bu konular çok önemlidir ve mutlaka uzmanlardan yardım alınmalıdır.

Yalıtım ve yer sorunları çözüldükten sonra bahçe teras bahçe düzenlemesi için farklı tasarımlar yaparak terasınızı cennet kadar güzel hale getirebilirsiniz. Aklınızda model veya tasarım yoksa homify teras bahçe örneklerinden faydalanabilir ve uygulayabilirsiniz. Gelin hep birlikte sizler için derlediğimiz 10 farklı teras bahçe örneğini inceleyelim