Şık bahçe havuzları

Konu bahçe dekorasyonu olunca, herkesin bu konu üzerinde söyleyebilecek az çok birkaç lafı vardır. Bazıları için bu bahçeye yerleştireceği bitkiler ön plandadır, bazıları burada kullanacağı mobilyalara çok önem verir ve bazıları da çitlerine ve çit bakımına büyük önem atfeder.

Bahçe dekorasyonlarında, her ne kadar kullanacağınız çok fazla sayıda farklı tasarım olsa da temelde aynı ögeleri kullanırsınız. Örnek vermek gerekirse, çitler, ahşap mobilyalar, renkli bitkiler neredeyse her bahçede kullanılan ögelerdir. Ama sizin bahçenizi farklı kılacak ya da farklı kılma potansiyeline sahip nesneler biraz daha fazla özen gerektiren nesnelerdir. Yine örnek vermek gerekirse, çit kullanırken farklı bir tasarıma sahip bir çit modeli kullanmak, mobilyanızı seçerken ilginç tasarımlı mobilyalara yönelmek ya da bahçenize yerleştireceğiniz bitkileri ender bulunur türlerden seçmek, bahçenizi eşsiz kılmanın yollarından bazılarıdır. Yani, bahçenizi dekore ederken klişeliğe düşmek istemiyorsanız, bahçenizde kullanacağınız eşyalara özel dokunuşlar yapmalısınız.

Çitler, bahçe mobilyalar ve bitkiler bahçe dekorasyonunda kullanabileceğiniz ögelerden yalnızca bazılarıdır. Bahçe dekorasyonunuzu bunlarla kısıtlamak sizi zaman zaman klişeliğe düşürebilir. Bu yüzden, bahçenizi dekore ederken farklı ögelerden de yararlanabilirsiniz. Bu ögelerin en başında bahçe havuzları gelir. Bu havuzlar bahçenize klasik bir hava katabileceği gibi ilginç bir tasarım sayesinde de, bahçenizi göz alıcı hale getirebilirler. Fakat bahçenizde bir havuza yer vermeden önce bir yol ayrımından geçmek zorundasınız. Bu yol ayrımı ise, bu havuzu kullanırken maksadınızın işlevsellik mi yoksa estetik amaçlı olduğu mu üzerindedir. Açıklamak gerekirse, bu havuzu sıcak yaz aylarında serinlemek için mi istiyorsunuz, yoksa bahçenizde dinlenirken su seslerinin sizi daha fazla gevşeteceğini mi düşünüyorsunuz ? Bu iki amaçtan hangisine sahip olursanız olun, dikkat etmeniz gereken ortak konular vardır. Bunlar içinde en önemli konu ise, bahçenizde yer vereceğiniz havuzun konumudur. Öncelikle unutmamanız gereken tek şey, bahçenizi ağaç altına yapmaktan kaçınmanız gerektiğidir. Çünkü, özellikle sonbahar mevsiminde günde 3 ya da 4 kere havuzdan yaprak temizlemek istemezsiniz, değil mi ? Öte yandan kumlu ve kuru bölgelerden de uzak durmalısınız. Ayrıca, eğer bu havuzu işlevsel amaçla kullanacaksanız, arıtım sistemini de sağlıklı kurmalısınız. Bu konu üzerinde daha fazla fikre sahip olmak isterseniz, Homify'ın bahçe ve havuz bölümlerini inceleyebilirsiniz.