Şık bahçe havuzları

Konu bahçe dekorasyonu olunca, herkesin bu konu üzerinde söyleyebilecek az çok birkaç lafı vardır. Bazıları için bu bahçeye yerleştireceği bitkiler ön plandadır, bazıları burada kullanacağı mobilyalara çok önem verir ve bazıları da çitlerine ve çit bakımına büyük önem atfeder.
Bahçe dekorasyonlarında, her ne kadar kullanacağınız çok fazla sayıda farklı tasarım olsa da temelde aynı ögeleri kullanırsınız. Örnek vermek gerekirse, çitler, ahşap mobilyalar, renkli bitkiler neredeyse her bahçede kullanılan ögelerdir. Ama sizin bahçenizi farklı kılacak ya da farklı kılma potansiyeline sahip nesneler biraz daha fazla özen gerektiren nesnelerdir. Yine örnek vermek gerekirse, çit kullanırken farklı bir tasarıma sahip bir çit modeli kullanmak, mobilyanızı seçerken ilginç tasarımlı mobilyalara yönelmek ya da bahçenize yerleştireceğiniz bitkileri ender bulunur türlerden seçmek, bahçenizi eşsiz kılmanın yollarından bazılarıdır. Yani, bahçenizi dekore ederken klişeliğe düşmek istemiyorsanız, bahçenizde kullanacağınız eşyalara özel dokunuşlar yapmalısınız.
Çitler, bahçe mobilyalar ve bitkiler bahçe dekorasyonunda kullanabileceğiniz ögelerden yalnızca bazılarıdır. Bahçe dekorasyonunuzu bunlarla kısıtlamak sizi zaman zaman klişeliğe düşürebilir. Bu yüzden, bahçenizi dekore ederken farklı ögelerden de yararlanabilirsiniz. Bu ögelerin en başında bahçe havuzları gelir. Bu havuzlar bahçenize klasik bir hava katabileceği gibi ilginç bir tasarım sayesinde de, bahçenizi göz alıcı hale getirebilirler. Fakat bahçenizde bir havuza yer vermeden önce bir yol ayrımından geçmek zorundasınız. Bu yol ayrımı ise, bu havuzu kullanırken maksadınızın işlevsellik mi yoksa estetik amaçlı olduğu mu üzerindedir. Açıklamak gerekirse, bu havuzu sıcak yaz aylarında serinlemek için mi istiyorsunuz, yoksa bahçenizde dinlenirken su seslerinin sizi daha fazla gevşeteceğini mi düşünüyorsunuz ? Bu iki amaçtan hangisine sahip olursanız olun, dikkat etmeniz gereken ortak konular vardır. Bunlar içinde en önemli konu ise, bahçenizde yer vereceğiniz havuzun konumudur. Öncelikle unutmamanız gereken tek şey, bahçenizi ağaç altına yapmaktan kaçınmanız gerektiğidir. Çünkü, özellikle sonbahar mevsiminde günde 3 ya da 4 kere havuzdan yaprak temizlemek istemezsiniz, değil mi ? Öte yandan kumlu ve kuru bölgelerden de uzak durmalısınız. Ayrıca, eğer bu havuzu işlevsel amaçla kullanacaksanız, arıtım sistemini de sağlıklı kurmalısınız. Bu konu üzerinde daha fazla fikre sahip olmak isterseniz, Homify'ın bahçe ve havuz bölümlerini inceleyebilirsiniz.
Bahçenize herhangi bir havuz yerleştirmeden önce, bu havuzu hangi maksatla kullanacağınıza karar vermeniz gerektiğinden yazının başında da bahsetmiştik. Çünkü bu karar, başta havuzun kendisini olmak üzere bahçenizdeki birçok ögeyi etkileyecektir. Eğer bahçenizde süs amaçlı bir havuz bulundurmak isterseniz, bu örnektekine benzer bir havuz tercih edebilirsiniz. Beyaz mermerden yapılmış olan ve üzerinde hoş desenler barındıran bu havuz, tepesinde bulunan fıskiye sayesinde de aktif bir görüntüye sahip. Ayrıca havuzunuzun zemininin çıplak kalmaması adına, siz de bu örnekteki gibi, zeminde doğal dokuya sahip taşlar kullanabilirsiniz. Taş seçiminizi büyük taşlardan yapabileceğiniz gibi, orta büyüklükte beyaz renkli çakıl taşları da havuzunun görüntüsünü güzelleştirebilir. Bu havuzun ait olduğu dekorasyonun tamamını ve dekoratörü incelemek isterseniz, şu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Daha önceki örneklerimizde ve yazılarımızda, Akdeniz tarzı bahçelerden ve bu bahçelerin özelliklerinden bahsetmiştik. Bu örneğimizde bir başka Akdeniz tarzı bahçeyle karşınızdayız. Bahçe duvarında ve binada kullanılan kiremitler bize bu bahçenin Akdeniz tarzı bir bahçe olduğunu söylerken, fotoğrafın sol kısmında bulunan zeytin ağacı bu gerçeği destekler nitelikte. Yazımın başında, havuzunuzu ağaç altına yerleştirmekten imtina etmeniz gerektiğini söylemiştik. Bu örnekte, bu tavsiyemize uyulduğunu görmek bizi mutlu etti. Öte yandan havuzun kenarlarında ve zemininde kullanılan açık renk fayansların havuza güzel bir görüntü kattığını söylemek pek de hata olmaz.
Yine önceki yazılarımızdan birinde, sizlere Japon ya da Asya tarzı bahçeleri tanıtmaya çalışmış, bu tarz bahçelerin en büyük özelliğinin fazla bakım gerektirmeyen bitki seçimi olduğunu söylemiştik. Bu sefer farklı bir Japon bahçesiyle karşınızdayız. Bu örnekte bulunun havuzda en dikkat şey, şüphesiz ki havuzda geniş bir alana yayılmış nilüfer bitkileri. Bu su bitkiler, estetik amaçla kullanılacağı gibi doğal bir bahçe oluşturmak isteyen kişiler tarafından da rahatlıkla kullanılabilir ve bakımı oldukça kolaydır. Ayrıca bu örnekteki nilüferlerin ve çevredeki bitkilerin, bu bahçeye doğal bir habitat ya da bir arboretum havası kattığını söylemek pek de yanlış olmaz.
Bahçenizde dekoratif amaçlı veya işlevsel bir maksatla bir havuz kullanmak isteğinizde, dikkat edeceğiniz önemli konulardan biri de, havuzunuzun zemininde ve yan kısmında tercih edeceğiniz kaplama malzemesidir. Bu havuzu sıcak yaz aylarında içerisinde serinlemek için istiyorsanız, zeminde ve yan kısımda fayans tercih etmelisiniz. Taş zemin ve yan duvarlar yosun oluşumuna çok daha elverişlidir. Öte yandan estetik bir amaçla bu havuzu istiyorsanız ve havuzun doğal bir havaya sahip olması sizin için önemlisi ise, taş zeminden vazgeçmemelisiniz. Bu sayede havuzunuz kısa zaman içerisinde adeta bir gölcüğe dönüşecektir.
Bahçenizde kullanacağınız havuzu işlevsel amaçla yani içerisinde yüzmek için istiyorsanız dikkat etmeniz gereken ilk konunun, bu havuzun konumu olduğundan bahsetmiştik. Havuzunun yerini belirlerken ağaç altlarından uzak durun. Öte yandan dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da fayans seçimidir. Doğru bir fayans tercihi, havuzunuzu oldukça şık göstermeye yetebilir. Havuz fayansı seçilirken genellikle beyaz ya da mavi renkli fayanslar tercih edilirken. Homify ailesi olarak sizi zaman zaman klasik çizgiden çıkmak için cesaretlendirmeye çalışsak da konu havuz fayansı seçimi olunca genel kanıya uymanız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü siyah fayanslarla bezenmiş bir havuz bazen korkunç bir havaya sahip olabilir. Bu örnekte ise, mavi ve beyaz fayansların bir arada kullanıldığını görebilirsiniz. Adeta bir satranç tahtasını andıran bu havuz, Nota Tasarım'a ait.
Bahçe havuzlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise aydınlatmadır. Bahçenizi işlevsel maksatla kullanacaksanız, doğru bir aydınlatma, hava karardığı zaman havuzunuzu kullanmanıza imkan sağlar. Ama havuzunuzu bahçenizi daha estetik bir hale getirmek için kullanacaksanız, aydınlatma daha büyük bir önem kazanır. Bu örnekte de görebileceğiniz gibi, doğru bir aydınlatma havuzunuza muhteşem bir görüntü katabilir. Ünlü şair Ahmet Haşim'in, Süvari adlı şiirini, gün batımında kızıl güneş ışıklarının aydınlattığı bir havuza bakarak yazdığı bilinen bir gerçektir.
Havuzunuzun şeklini belirlerken, keskin köşelere sahip şekiller seçmek zorunda değilsiniz. Kimi zaman bu örnektekine benzer yuvarlak çizgilere sahip bir havuz tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu tarz bir havuzun düz dikdörtgen bir havuzdan daha estetik bir şekle sahip olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Siz de bahçenizde bu tarz bir havuz tercih etmek isterseniz, şu adrese göz atabilirsiniz.
Havuzunu estetik amaçla ya da işlevsel maksatla kullanacak olsanız da havuzlar bazen inanılmaz görüntülere ev sahipliği yapabilirler. Özellikle akşamüzeri veya gün batımı zamanında sahip oldukları yansıma görüntüleriyle sizi mest edebilirler. Bu örnekte de güzel bir yansımaya ev sahipliği yapan bir havuz görüyoruz. Uzun ve ince dikdörtgen yapısı sayesinde, üzerinde bulunduğu ağaçların yansımasına da ev sahipliği yapan bu havuz, oldukça şık bir görüntüye sahip.
Eğer doğal dokulu bir bahçede sahipseniz ve aynı zamanda bahçenizde bir havuz kullanmak istiyorsanız, bu örnektekine benzer bir havuz tercih edebilirsiniz. Granit malzemeden yapılmış duvarlara sahip olan bu havuz, zaman zaman suyun oluşturduğu su sesi sayesinde de size oldukça keyifli vakitler geçirme imkanı sunabilir. Evinizde bu tarz bir havuz kullanmak isterseniz, David Jimenez Mimarlığı'n Homify sayfasını takip edebilirsiniz.
Eğer bu örnekteki benzer taş dokulu bir eviniz ve bahçeniz varsa ve bahçenizde bir havuz kullanmak istiyorsanız, yine bu örnektekine benzer bir havuz tercih edebilirsiniz. Taş yapısı ve fıskiyenin sunduğu hareketli yapısı sayesinde size oldukça huzurlu anlar yaşatmaya aday olan bu havuz, estetik açıdan da oldukça şık bir yapıya sahip. Zeminin ve yan duvarların koyu tonlarının da mekanda hakim olan taş dokuyla uyumlu olduğunu söylemek pek de hata olmaz.