Klima seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?

Yaşadığımız evlerimiz, bulunduğu bölgenin iklimsel özelliklerine göre sıcak ve soğuk havalarda doğal iklimlendirmenin yanında teknolojik iklimlendirmeye de ihtiyaç duyar. Teknolojik iklimlendirme için evlerimizde genellikle tekil klimalar kullanırız. Tekil klimaların dışında evinizin her odasının iklimlendirebileceğiniz merkezi klima sistemleri de kullanabilirsiniz. Tekil klima veya merkezi sistemleri tercih ederken dikkat etmemiz gereken, bütçemizi yakından ilgilendiren püf noktaları vardır. Bu noktaların başında klimanın tükettiği enerjinin ne kadar tasarruflu olduğu yer alır.Bir klimanın tasarruflu olması hem bütçenizi koruyacak hem de odanızın en az enerji ile konforlu bir şekilde ısıtılıp soğutulmasını sağlayacaktır. Bu nedenle klima seçimlerinde klimaların saat başına harcadıkları enerji miktarına dikkat etmeli, odalarınızın büyüklüğüne göre uygun kapasitelere sahip klimalar seçmelisiniz. Bir klimanın tasarruflu olması için bulunduğu odanın alanına uygun hesap yapılarak klima seçilmelidir. Eğer odanın alanına uygun olan klima yerine daha düşük bir kapasiteye sahip klima seçimi yapılırsa, odanın ısıtılması için klima sürekli çalışmak zorunda kalacağından daha fazla enerji tüketilmesine neden olacaktır. Eğer oda alanına uygun klima yerine daha büyük bir kapasite de klima seçilirse, odanın ısıtılması için daha fazla enerji harcayacak ve tasarruf sağlanamayacaktır. Bu nedenle klima seçimi yapılırken kesinlikle oda alanına uygun kapasitede bir klima seçilmelidir. Klima seçiminin dışında enerji tasarrufu yapılması için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, bilinen ve kaliteli markaların klimalarını tercih etmektir. Günümüzde klima pazarında onlarca klima markasına ait klimalar vardır. Ancak bu klimaların hepsi istenilen kalitede ve enerji tasarrufu sağlayan klima modellerinden değildir. Bu nedenle klima seçiminde bilinen , tanınmış markalara ait enerji tasarruf özelliği olan klimalar tercih edilmelidir.

Klima seçimleri yapıldıktan sonra, enerji tasarrufu sağlayabilmek adına oda düzenlemesini ideal bir şekilde yapmalı, klima montaj yerini enerji verimliliğine uygun bir şekilde seçmeliyiz. Öncelikle klima montajı yapılırken enerji verimliliği sağlaması için uyulması gereken kuralların başında klimaların pencere karşısına, kapı üstüne, kapı karşısına monte edilmemesi gereklidir. Klimaların üflediği şartlandırılmış hava kapı, pencere ve kapı altı gibi alanlardan dışarı gidecek ve oda içerisinde istediğiniz ısı derecesinin oluşması daha uzun zaman alacaktır. bu durum klimanın daha fazla çalışmasını sağlayacak ve daha fazla enerji tüketimine neden olacaktır. Bu olumsuz durumla karşılaşmamak için klimanızı pencere ve kapı üstü gibi alanlara, kapı ve pencere karşısı duvarlara monte etmemeli, kapı ve pencere kenarında kalan duvarlarda orta yükseklikte monte edilmelidir. Bu sayede enerji verimliliği sağlanmış olur. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise oda dekorasyonun enerji verimliliğine göre dekore etmektir. Oda içinde yer alacak mobilyaların kapı ve pencere önlerine yerleştirilmeli, oda içindeki şartlandırılmış havanın oda dışına çıkışı engellenmelidir. Ayrıca oda içindeki ısı yalıtımı için gerekli olan pencere pervazlarının yapılması, zemin kaplamasının ahşap parkeler ile kaplanması, oda duvarlarının ısı yalıtımına göre kaplanması klimanızın daha az çalışarak istenilen ısı derecesini oluşturmasını sağlayacaktır. bu nedenle oda dekorasyonlarınızı ve ısı yalıtımını en iyi şekilde yapmalısınız. Isı yalıtımları kadar klima dış ünitesinin yerleşimi de enerji verimliliğini etkiler. Klima dış ünitesi belirli sıcaklıklarda konforlu ve verimli çalışan motorlardır. Bu sıcaklık değerlerinin altında veya üzerinde çalışması, verimini düşürerek daha fazla enerji tüketmesini sağlar. Özellikle soğuk bölgelerde kullanılan klimaların bakır boruları içindeki gaz donarak bakır botunun çatlamasına neden olduğundan dış ünite motoru daha fazla çalışarak istenilen sıcaklığı sağlamaya çalışır. Bu durumda klima istenilen değer için daha fazla enerji tüketir. Bu duruma engel olmak için klima dış ünitenize koruyucu bir alan oluşturmalı ve bu alanda muhafaza etmelisiniz. Bu şekilde klima dış ünitesinin soğuktan ve sıcaktan etkilenmesini engellemiş olursunuz. Klima seçimlerinizin, oda içindeki montaj yerleri ve oda dekorasyonlarının enerji verimliliğine göre dekore edilmesi için iyi araştırma yapmalı, fikir edinmek için homify enerji verimliliği dekorasyon örneklerini incelemeli ve evinizde enerji verimliliğine uygun bir dekorasyon ve klima montajı yapmalısınız.