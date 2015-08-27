Kendine hayran bırakan dekoratif duvarlar

Ev dekorasyonu deyince akla ilk gelen genellikle oturma odası, yatak odası vb. dizaynına titizlik göstermek ve dolayısıyla mobilya seçimine ağırlık vermek olur. Oysa bir evi ev yapan elbette sağlam bir temel kadar odalarımızı kaplayan duvarlardır. Duvar, evi ayakta tutan temel öğedir. Evlerimizi çoğunlukla hazır alırız ve dış cephesine katacağımız pek bir şey olmaz. Oysa duvarların iç cephesi muhakkak ev dekorasyonun bir parçası olmalıdır. Zira duvarlarınızı baştan başa eşya ile dolduramayacağınıza göre boş duvarlarınızı hareketlendirmek, dekoratif duvarlar haline getirmek dekorasyon bütünlüğü açısından önemli bir konudur. İş bu sebepten dekoratif duvarlar, tasarım dünyasında kendisine geniş bir alan bulur.

Peki duvarlarınızı nasıl dekore edeceksiniz? Öncelikle duvar boyasından başlayabilirsiniz. Örneğin oturma odasının duvarları farklı renkte boyayarak dekoratif duvarlara sahip olabilirsiniz. Yine aynı şekilde duvar kağıtları duvarları renklendirmek için bir başka. Koridor ve hol dekorasyonu için ayna kullanımı klasik ama modası geçmeyen bir başka bir fikir. Şayet geniş bir aileyseniz ve ailenize çok düşkünseniz sevdiklerinizin resimlerini farklı çerçeve modellerini de kullanarak duvarlarınızı süsleyebilirsiniz. Tabii bunlar daha klasik ve ilk akla gelen yöntemler. Günümüzde dekoratif deyince son derece modern duvar panelleri, boya baskıları, orijinal aksesuarlar diğer saydığımız yöntemlere göre çok daha revaçta. Yazımızda da ilk akla gelen klişe metotlar yerine son moda dekoratif duvar tasarımlarına göz atacağız.