Kendine hayran bırakan dekoratif duvarlar

Ev dekorasyonu deyince akla ilk gelen genellikle oturma odası, yatak odası vb. dizaynına titizlik göstermek ve dolayısıyla mobilya seçimine ağırlık vermek olur. Oysa bir evi ev yapan elbette sağlam bir temel kadar odalarımızı kaplayan duvarlardır. Duvar, evi ayakta tutan temel öğedir. Evlerimizi çoğunlukla hazır alırız ve dış cephesine katacağımız pek bir şey olmaz. Oysa duvarların iç cephesi muhakkak ev dekorasyonun bir parçası olmalıdır. Zira duvarlarınızı baştan başa eşya ile dolduramayacağınıza göre boş duvarlarınızı hareketlendirmek, dekoratif duvarlar haline getirmek dekorasyon bütünlüğü açısından önemli bir konudur. İş bu sebepten dekoratif duvarlar, tasarım dünyasında kendisine geniş bir alan bulur.
Peki duvarlarınızı nasıl dekore edeceksiniz? Öncelikle duvar boyasından başlayabilirsiniz. Örneğin oturma odasının duvarları farklı renkte boyayarak dekoratif duvarlara sahip olabilirsiniz. Yine aynı şekilde duvar kağıtları duvarları renklendirmek için bir başka. Koridor ve hol dekorasyonu için ayna kullanımı klasik ama modası geçmeyen bir başka bir fikir. Şayet geniş bir aileyseniz ve ailenize çok düşkünseniz sevdiklerinizin resimlerini farklı çerçeve modellerini de kullanarak duvarlarınızı süsleyebilirsiniz. Tabii bunlar daha klasik ve ilk akla gelen yöntemler. Günümüzde dekoratif deyince son derece modern duvar panelleri, boya baskıları, orijinal aksesuarlar diğer saydığımız yöntemlere göre çok daha revaçta. Yazımızda da ilk akla gelen klişe metotlar yerine son moda dekoratif duvar tasarımlarına göz atacağız.
Yazının başında da belirttiğimiz gibi dekoratif duvarlara sahip olmanın yolu yalnızca duvar boyasından geçmiyor, modern duvar panelleri sayesinde odalarınızı hareketlendirebilirsiniz. Duvarları süslendirmek deyince mutlaka misafir ağırladığınız oturma odası veya konuklarınızı karşıladığınız koridorları dizayn etmek aklınıza gelse de dekoratif duvarlar evinizin tüm odaları için geçerli. Resimdeki örnekte genç odası dekore edilmiş. Genç odası aksesuarları genellikle resimler ve posterler olur. Ancak bu tekdüze tasarım modelinin haricinde yeni yöntemler de mevcut. Bunun başında da duvar panelleri geliyor. Çoğunlukla büyük ve zahmetli bir işlem gerektirmeyen, kolayca duvarlarınıza yapıştırılan duvar panelleri hem çok pratik hem de bir o kadar estetik. Yatağın renklerine de uygun olarak mavi, siyah ve beyaz renklerden oluşan duvar paneli bu genç odası için başarılı bir dekoratif duvar örneği.
İnsanlar için kuş figürü mutluluk aşılayan bir imge. Bu durum hayvan sevgisinden kaynaklandığı gibi kuşların özgürlük, uçma isteği gibi çeşitli duygulara çağrışım yapması da diğer bir etken. Dekoratif bir duvara sahip olmak için de çok sevimli bir fikir. Günümüzde üç boyutlu duvar panelleri revaçta da olsa duvarlardaki kuş resmine uyumlu olarak dala tünemiş bir kuş aksesuarının hem esprili bir yanı var hem de insanın içini açıyor. Resimdeki dekoratif duvarın stili tropikal.
Esasen bir sanatçı olan Şehriban Köksal Kurt’a ait bu özel ve sıradışı duvar süslemesinin adı “Dışının Rengi Gri”. Kağıt hamuru, şeffaf kağıt ve tel kullanılarak tasarlanmış ürüne bakınca bir sanatçının elinden çıktığını hemen fark ediyorsunuz. Dekoratif duvarlar için tasarımcıların elinde çıkma pek çok seçenek varken sanatsal ürünlerden de istifade etmek şüphesiz ev dekorasyonunuza zenginlik katacak, hem ruhunuzu okşayacak hem de evinizde bulunan aksesuarların basit bir süs malzemesi olmaktan çıkararak evinize kendine has bir karakter kazandıracaktır.
Duvarları dekore etmenin birçok yolu olduğu gibi bu yöntemlerin sadece birini kullanacaksınız gibi bir kaide yok. Eğer uygun malzemeleri bir araya getirirseniz şahane bir uyum yakalayabilirsiniz. Resimdeki ürün bu durumun başarılı bir örneği. Dilerseniz yatak odasına dilerseniz oturma odasına uygulayabileceğiniz örnekte hem duvar kağıdı hem de raf kullanılmış. Böylece dekoratif duvarlara sahip olmak için birden fazla yöntemin de kullanılabileceğini görmüş olduk. Gri dalgalı bulutlar şeklindeki duvar kağıdı hem göz yormuyor hem de bulunduğu alana canlılık getiriyor. Lego parçalarını andıran 4 farklı renkten oluşan raflar hem şekilleriyle hem rengiyle gayet modern bir ürün. Bu iki malzemeyi ayrı ayrı kullanarak da dekoratif duvarlar elde edebilirdik. Ancak ikisinin beraber kullanımı da göz yormayan dekoratif bir duvar örneği çıkarmış.
Duvar kağıdı örneklerinden bahsetmişken graffiti benzeri duvar resimlerinden bahsetmemek olmaz. Tasarımcının “New York” projesinden çıkma bu duvar baskısı şayet New York aşığıysanız kaçırmamanız gereken bir ürün. New York’un çeşitli simgelerini duvarlarınıza mıhlayarak gitmeseniz de görmeseniz de içiminizdeki şehir sevgisini dışarı yansıtacaksınız. Bej ve kahverengi renklerinden oluşan dumansı görünümlü duvar kağıdı, hem sportif hem şık bir dekoratif duvar örneği oluşturarak evinize yenilikçi bir estetik kazandırıyor. Bu dekoratif duvar örneğini dilerseniz ofisinizde de kullanabilirsiniz.
Dekoratif duvar dekorasyonunda en moda uygulamalardan birisi de 3D duvar panelleri. 3 boyutlu ahşap kaplamalar paneller şeklinde üretilerek duvarlara monte ediliyor. Hem uzun ömürlü olan hem de modern görünümüyle çok estetik duran duvar panellerinin en önemli özelliği de çevre dostu olması. Mesela bu örnekte bambu ağaçları kesilmeden bambu liflerinden duvar paneli üretilmiş. Herhangi bir zararlı kimyasal da kullanılmamış. Güneş ışığı ve rutubete karşı dayanıklılığa özen gösterilmiş. Bütçenizi de fazla zorlamadan kısa zamanda monte edilen duvar paneli hem ekonomik hem uzun ömürlü. Ancak başta da dediğimiz gibi doğa dostu olması, ağaçlara zarar vermemesi niteliği başlı başına takdiri hak ediyor. Üstelik dekoratif duvar dekorasyonu açısından da çok estetik.
Aynı firmanın bir başka üç boyutlu duvar paneli karşımızda. Resimdeki bir hayli şık görünümlü dekoratif duvar belli olmasa da ahşaptan yapılma. Doğa dostu olması ve yapımında herhangi bir kimyasal maddenin bulunmamasının altını daha önce çizmiştik. Dalga şeklindeki duvar kaplaması canlı bir mor rengine boyanmış. Hem dekoratif duvar dekorasyonu açısından dinamizm getirmiş hem de kalıcı özelliği sayesinde uzun yıllar kullanmanıza imkan sağlanmış.
Her ne kadar daha ziyade iç mekan dekoratif duvarları incelesek de duvar dekorasyonu tasarımı bahçe ve teraslarınızı da ilgilendiren bir alan. Bir duvar zeminine nizami delikler açarak o duvarı fonksiyonel hale getirmek dahiyane bir fikir diyebilirsiniz. Bir enstalasyon eserini andıran dekoratif duvar örneğinde deliklere içki şişeleri yerleştirerek işlevselliği vurgulanmış. Aynı zamanda alt katmanlarına şerit halinde bir malzeme eklenerek mini kitaplık olarak kullanılmış. Dilerseniz bank olarak da kullanarak dekoratif duvarın işlevselliğini farklı şekillerde kullanabilirsiniz.
Yabancı bir markanın “Greenhouse” isimli projesine ait bu duvar resmi başarılı bir dekoratif duvar modeli. Yatak odalarınızı renklendirmek için tahmin edeceğiniz gibi pek çok seçenek mevcut. Ancak yatağınızın arka fonunu boydan boya resimle kaplamak alışılageldik bir dekoratif duvar örneği değil. Üstelik doğayı da seviyorsanız hem sevimli hem trend bir yöntem. Kim uyandığında gözünü bir ormana açmak istemez ki?
Şayet resim sanatından hoşlanıyor ve değer veriyorsanız ancak klasik duvarlara tablo asma fikri yerine bizzat duvarları tabloya dönüştürmek istemez misiniz? Resimdeki örnekte bir duvarın yarısını kaplayan dekoratif duvar resmi, hem sofistike hem de duvarlarınızı boş bırakmamak için akıllıca bir fikir. Dekoratif duvarlara sahip olmak için modern alternatifler değerlendirilerek modanın gerisinde kalmamaya özen gösterebilirsiniz.
Duvarlarınızı dekore etmenize yardımcı olması
için “Duvar dekorasyonu hakkında ipuçları” yazımızı okuyabilirsiniz.