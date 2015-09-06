Bahçe dizaynına şık dokunuşlar

Neredeyse herkes evinin arka kısmında geniş ve ferah bir bahçe ister. İnsanların binlerce yıl boyunca doğayla iç içe yaşadığını ve modernleşen dünyanın insanı ana vatanından uzaklaştırdığını göz önünde bulundurduğumuzda bu isteğin yersiz olduğunu söylemek pek de doğru olmaz. Fakat, bir bahçeye sahip olmak, bu bahçenin sizi dinlendireceği ve size huzurlu vakitler sağlayacağı anlamına gelmez. Örneğin yabani otlarla ya da karıncalar tarafından istila edilmiş bir bahçe, dinlenmek için pek de uygun bir mekan sayılmaz. Bu yüzden bir bahçeye sahip olmak kadar, bu bahçeyi doğru biçimde dizayn etmek de oldukça önemlidir.

Yeni bir ev aldıysanız ve bahçesini dizayn etmek istiyorsanız veya bahçenizi renove etmek gibi bir niyetiniz varsa, yazımızın kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. Bahçe dizaynına başlamadan önce dikkat etmeniz gereken ilk ve en önemli nokta, bahçenizin fiziksel özellikleridir. Bu fiziksel özelliklerden kasıt, bahçenizin üzerine kurulduğu arazinin topoğrafik özellikleri, bahçenizin geneline hakim olan toprak türü ve bahçenizin bulunduğu bölgede hakim olan iklim şartlarıdır. Bu konuların hepsinin bahçe dizaynınıza doğrudan etkisi vardır. Örnek vermek gerekirse, bahçenizin üzerinde kurulduğu arazinin kayalık ve taşlık olduğunu düşünürsek, bahçenizi dizayn ederken taş bahçe tarzından faydalanmanız daha doğru olur. Öte yandan bahçenizde Akdeniz bölgesinde görülen Terra Rossa türü toprak hakimse, bahçenizde Akdeniz iklimine uygun bitkiler yetiştirmeniz daha uygun olacaktır.

Bahçenizi dizayn ederken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta ise, bahçenizin ve evinizin birbirinden ayrı iki bölüm değil; bir bütün olduğu gerçeğidir. Yani bahçenizi dizayn ederken evinizden çok farklı bir tasarım tercih etmemelisiniz. Örnek vermek gerekirse, doğal tarzda dekore edilmiş ve ahşabın yoğun olarak kullanıldığı bir evin bahçesinde, metal ve beton gibi malzemelerin kullanımı pek de doğru değildir.

Konu bahçe dizaynı olunca, önünüze birçok seçenek çıkar. Çitler, bitkiler, bahçe masası ve sandalyeleri, belki bir havuz, taşlar ve daha bir çok seçenek sayesinde bahçenizi zevkinize göre dekore edebilirsiniz. Burada da bir konunun altını çizmekte fayda var: Bahçenizi kendi kişiliğinize göre dekore etmelisiniz. Örnek vermek gerekirse, renkli bir kişiliğe sahipseniz ve renkli tasarımlardan hoşlanıyorsanız, bahçenizde gönül rahatlığı ile renkli saksılar kullanabilirsiniz. Bu sayede bahçenizi daha fazla kişiselleştirmiş olursunuz ve bahçenizde daha etkin bir biçimde zaman geçirebilirsiniz. Bahçe dizaynı konusunda daha fazla örneğe göz atmak isterseniz, sizi Homify'ın bahçe bölümüne davet ediyoruz.