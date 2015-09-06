Bahçe dizaynına şık dokunuşlar

Neredeyse herkes evinin arka kısmında geniş ve ferah bir bahçe ister. İnsanların binlerce yıl boyunca doğayla iç içe yaşadığını ve modernleşen dünyanın insanı ana vatanından uzaklaştırdığını göz önünde bulundurduğumuzda bu isteğin yersiz olduğunu söylemek pek de doğru olmaz. Fakat, bir bahçeye sahip olmak, bu bahçenin sizi dinlendireceği ve size huzurlu vakitler sağlayacağı anlamına gelmez. Örneğin yabani otlarla ya da karıncalar tarafından istila edilmiş bir bahçe, dinlenmek için pek de uygun bir mekan sayılmaz. Bu yüzden bir bahçeye sahip olmak kadar, bu bahçeyi doğru biçimde dizayn etmek de oldukça önemlidir.
Yeni bir ev aldıysanız ve bahçesini dizayn etmek istiyorsanız veya bahçenizi renove etmek gibi bir niyetiniz varsa, yazımızın kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. Bahçe dizaynına başlamadan önce dikkat etmeniz gereken ilk ve en önemli nokta, bahçenizin fiziksel özellikleridir. Bu fiziksel özelliklerden kasıt, bahçenizin üzerine kurulduğu arazinin topoğrafik özellikleri, bahçenizin geneline hakim olan toprak türü ve bahçenizin bulunduğu bölgede hakim olan iklim şartlarıdır. Bu konuların hepsinin bahçe dizaynınıza doğrudan etkisi vardır. Örnek vermek gerekirse, bahçenizin üzerinde kurulduğu arazinin kayalık ve taşlık olduğunu düşünürsek, bahçenizi dizayn ederken taş bahçe tarzından faydalanmanız daha doğru olur. Öte yandan bahçenizde Akdeniz bölgesinde görülen Terra Rossa türü toprak hakimse, bahçenizde Akdeniz iklimine uygun bitkiler yetiştirmeniz daha uygun olacaktır.
Bahçenizi dizayn ederken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta ise, bahçenizin ve evinizin birbirinden ayrı iki bölüm değil; bir bütün olduğu gerçeğidir. Yani bahçenizi dizayn ederken evinizden çok farklı bir tasarım tercih etmemelisiniz. Örnek vermek gerekirse, doğal tarzda dekore edilmiş ve ahşabın yoğun olarak kullanıldığı bir evin bahçesinde, metal ve beton gibi malzemelerin kullanımı pek de doğru değildir.
Konu bahçe dizaynı olunca, önünüze birçok seçenek çıkar. Çitler, bitkiler, bahçe masası ve sandalyeleri, belki bir havuz, taşlar ve daha bir çok seçenek sayesinde bahçenizi zevkinize göre dekore edebilirsiniz. Burada da bir konunun altını çizmekte fayda var: Bahçenizi kendi kişiliğinize göre dekore etmelisiniz. Örnek vermek gerekirse, renkli bir kişiliğe sahipseniz ve renkli tasarımlardan hoşlanıyorsanız, bahçenizde gönül rahatlığı ile renkli saksılar kullanabilirsiniz. Bu sayede bahçenizi daha fazla kişiselleştirmiş olursunuz ve bahçenizde daha etkin bir biçimde zaman geçirebilirsiniz. Bahçe dizaynı konusunda daha fazla örneğe göz atmak isterseniz, sizi Homify'ın bahçe bölümüne davet ediyoruz.
Bahçe işleriyle uğraşmaktan keyif alıyorsanız, bahçenizde bir takım bitkiler yetiştirebilirsiniz. İnsanların bitki bakımı yapmasının sakinleştirici etkiye sahip olduğu kanıtlanmış bir bilimsel gerçekliktir. Bahçenizde bitkileri zemine ekebileceğiniz gibi saksı veya çiçek tarhları kullanabilirsiniz. Özellikle ahşap saksı ve tarhlar, hem bahçenize doğal bir hava katarken hem de çiçeklerine doğal yoldan ev sahipliği yapacaklardır. Bu örnekte, ahşap çiçek tarhı örnekleri görebilirsiniz. Bu tarhların, zemini toprak değil ahşap olan bahçenin yeşillik ihtiyacını karşıladığını söylemek pek de yanlış olmaz. Öte yandan, bahçe duvarında bulunan ve kirişlerle örülmüş olan iskelet, sarmaşıklar için hoş bir ev sahibi.
Bahçe dizaynında kullanabileceğiniz aksesuarlar, neredeyse bütün zevklere hitap edebilmektedir. Özellikle bahçe dizaynının hatırı sayılır bir önem kazanması sonucu bahçe-yapı marketlerinin de bu ihtiyacı yeteri derecede karşıladığını söyleyebiliriz. Eğer sanatsever bir insansanız ve bu ilginizi bahçe dizaynınıza da yansıtmak istiyorsanız, bahçenizde heykeller kullanabilirsiniz. Küçük bir kız çocuğu heykeli, hayvan heykelleri ya da sürreal çizgilere sahip heykellerin yanı sıra, bahçe dizaynınızda bu örnektekine benzer deniz kabuğu heykelleri de tercih edebilirsiniz. Özellikle şık görünümleri sayesinde sık sık tercih edilen bu heykeller, bahçe dizaynınıza farklı bir görünüm katabilir. Siz de bu tarz bir heykel arayışı içerisinde iseniz, Nautilus'un Homify sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Çakıl taşları, bahçe dizaynlarında sık sık kullanılan başka bir motiftir. Çok fazla renge sahip olması sayesinde renkli görüntülere sebep olabilen bu taşlar kimi zaman da yalnızca dolgu malzemesi olarak kullanılır. Fakat bu taşların en yoğun kullanımı, bahçe zemininde yol oluşturmada veya bu yolun çevresini doldurmada görülür. Bu örnek, bahsettiğimiz konuya güzel bir örnek olma özelliğini taşımakta. Öncelikle bahçenin sol kısmında, zeminde bulunan mor çiçeklerin sağ kısmındaki zeminde kullanılan çakıl taşları, çiçeklerin renkleriyle çok güzel bir kombin oluşturmuş. Öte yandan bahçe zeminindeki yolda kullanılan tahta blokların arasında dolgu amaçlı yine küçük beyaz renkli çakıl taşları konulmuş. Bu tasarımın sahibini yakından incelemek isterseniz, şu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Bahçe dizaynı konusunda, başvurabileceğiniz bir diğer alternatif de saksılardır. Dikdörtgeninden, silindirine, el arabasından çizme ve pantolonla yapılmış saksıya kadar bir çok şekilde ve renkte saksılar, bahçe dizaynınıza yardım edebilir. Bu örnekte ise farklı bir tasarımı görebilirsiniz. Büyük bir fıçıdan yapılmış olan bu saksı, birçok bitkinize ev sahipliği yapabilir. Ayrıca bu fıçının ahşaptan seçilmesi hem bahçeniz hem de içine ekeceğiniz bitkiler için daha sağlıklıdır.
Modern bahçeler, karakteristik özelliği sade yerleşim ve basit dekorasyon araçları olan bahçelerdir. Çimlerin, terasın ve çiçek yataklarının oldukça düzgün bir biçimde sıralanması bu bahçeler için çok önemlidir. Öte yandan, bu tarz bahçelerin bir diğer önemli özelliği de bu tarz bahçelerde kullanılan çit bitkileri ve bu çit bitkilerinin düzenli budanmasıdır. Bu örnekte, oldukça düzgün bir biçimde budanmış çit bitkileri görebilirsiniz. Ayrıca bahçenin ön kısmında bulunan ve küp şekline sahip üç saksının içerine ekilmiş olan bitkiler, bu saksılara uyacak biçimde keskin hatlarla budanmış. Bahçenizi dizayn ederken modern tarzdan yararlanmak istiyorsanız, siz de bahçenizde çit bitkilerinden faydalanabilirsiniz.
Japon bahçeleri olarak da bilinen Asya bahçeleri, bahçe dizaynında zaman zaman başvurulan bir diğer karakteristik tarzdır. Bu tarz bahçelerde huzur ve dinginlik büyük yer tutmaktadır. Bu sebeple bahçenin görünümü ruhu yansıtmakla kalmaz, duygular için de ayna görevi görür. Taş ve su bu tarz bahçelerin vazgeçilmez ögelerinden ikisidir. Ayrıca az bakım gerektiren bitkiler de bu tarz bahçelerde oldukça yaygındır. Bu örnekteki bahçenin, tam manasıyla bir Japon bahçesi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zeminde kullanılan büyük yaşlar ve yine zemindeki yosunlu yapı size huzurlu vakit geçirmeniz için büyük imkanlar sunabilir.
Bahçe dizaynlarında, sık sık hatta neredeyse en sık başvurulan yöntemlerden biri de, gerek bitkilerle gerekse bahçenin genel havası sayesinde doğal bir alan oluşturma çabasıdır. Bu tarz bahçelerde, metal ve beton neredeyse hiç kullanılmaz. Taş, ahşap ve su bu tarz bahçeler için vazgeçilmezdir. Ayrıca yeşil otsu bitkilere de oldukça sık yer verilir. Bu örnekteki bahçede doğal tarzda dizayn edilmiş bir bahçe görebilirsiniz. Canlılar için adeta bir davetiye olan bu bahçe, birçok türe ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip.
İlginç tasarımlar, neredeyse her yerde ve her konuda karşımıza çıkan türlerdir. Çünkü ilginç bir kişiliğe sahip dekoratörler, kişiliklerini işlerine yansıtmak isterken, renkli kişiliğe sahip insanlar da evlerinde bu tasarımları kullanmak arzusundalardır. Bu örnekteki ilginçliğe gelecek olursak, ışıklandırmanın oldukça ilginç bir biçimde yapıldığını söylemek pek yanlış olmaz. Ortama loş bir hava katacak şekilde yapılmış olan ışıklandırma, yine ilginç bir kanepenin hemen üstünde duruyor. Kanepeyi ilginç yapan şey ise, dış kısmında kullanılan ve ağaç kabuğunu andıran kumaş. Bu dizaynın sahibini merak ediyorsanız, sizleri şu adrese davet ediyoruz.
Bahçenizi dizayn ederken ailenizle ve arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek niyetindeyseniz, bahçeniz için seçeceğiniz mobilyalara büyük özen göstermelisiniz. Çardaklar, bahçe dizaynlarında sık sık tercih edilen başka bir alternatiftir. Özellikli ahşaptan yapılmış olan çardaklar, bahçenizin doğal dokusuyla çok güzel bir birliktelik kurar. Öte yandan bu çardakların, bu örnekteki gibi bitkilerle ya da sarmaşıklarla süslenmesi de, doğallığına katkıda bulunur. Bahçenizde buna benzer bir çardak kullanmak niyetindeyseniz, şu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Doğal bahçe dizaynlarında en çok tercih edilen malzemelerin, taş, ahşap ve su olduğundan önceki örneklerimizde de bahsetmiştik. Taş, özellikle malzeme olarak zeminde ve yol yapımında sık sık tercih edilir. Bahçenizde gezinirken çamurla mücadele etmemeniz için siz de bahçenizde bu örnektekine benzer bir taş yol dizayn etmelisiniz. Ayrıca yolu, bu örnekteki gibi ağaçlıklar arasında dizayn etmek, bu yolda yürürken sizi ormanda bir gezintiye çıkmış gibi hissetmeye itebilir. Bu dizaynın sahibini merak ediyorsanız, şu adresi ziyaret edebilirsiniz.