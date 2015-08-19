Modern yatak odası dekorasyonu için 13 parlak fikir

Ev dekorasyonunda, kişiye özel olması nedeniyle daha geri planda konumlanan yatak odası dekorasyonu üzerine birbirinden modern ve şık öyle tasarımlar seçtik ki sırf yatak odanızı dekor etmek için yeni ev alabilirsiniz. Yatak odası dekorasyonu evin geri kalan odalarından daha farklı bir stilde dekor edilebileceği gibi evin genel stiline uygun olarak da düzenlenebilir. Bunu yaparken öncelikle uygulayacağınız stile karar verip odanın konumu ve genişliğini de dikkate alarak eşya seçimine koyulabilirsiniz. Ayrıca yatak odanızın içine konumlanacak giyinme odası için de bir kaç güzel örnek bu yazımızda olacak.

Farklı ve modern bir çok stilde dekor örnekleriyle yatak odası dekorasyonunuza aydınlatıcı fikirler sağlayacak Türkiye’den 10 yatak odası, 10 özgün fikir yazımıza da bir göz atabilirsiniz.