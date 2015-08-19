Modern yatak odası dekorasyonu için 13 parlak fikir

Ev dekorasyonunda, kişiye özel olması nedeniyle daha geri planda konumlanan yatak odası dekorasyonu üzerine birbirinden modern ve şık öyle tasarımlar seçtik ki sırf yatak odanızı dekor etmek için yeni ev alabilirsiniz. Yatak odası dekorasyonu evin geri kalan odalarından daha farklı bir stilde dekor edilebileceği gibi evin genel stiline uygun olarak da düzenlenebilir. Bunu yaparken öncelikle uygulayacağınız stile karar verip odanın konumu ve genişliğini de dikkate alarak eşya seçimine koyulabilirsiniz. Ayrıca yatak odanızın içine konumlanacak giyinme odası için de bir kaç güzel örnek bu yazımızda olacak.
Farklı ve modern bir çok stilde dekor örnekleriyle yatak odası dekorasyonunuza aydınlatıcı fikirler sağlayacak Türkiye’den 10 yatak odası, 10 özgün fikir yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Klasik dekor ürünleriyle döşenmiş bu odanın en önemli özelliği yatak örtüsü, duvar kağıdı, halı ve perde gibi döşeme/kaplama ürünlerinin her birinin farklı desenlerde ama birbiriyle müthiş uyum içerisinde olmasıdır. Bu uyuma siyah-dore mobilyaların şıklığı da eklenince gerçekten büyüleyici bir dekor çıkmış ortaya. Özellikle klasik tarzda döşenmiş bir eviniz varsa ve gösterişli dekorlara düşkünseniz bu tarz tasarımları çekinmeden uygulayabilirsiniz. Ayrıca aydınlatma öğelerinin ne kadar ustalıkla seçildiğini ve dekorasyonu nasıl zenginleştirdiğini söylemeden geçemeyiz.
Eskitilmiş ahşap mobilyalar, açık renk tonlarında pamuklu kumaşlar, yünlü halı, siyah çerçeveli tablolar, beyaz tavan ve son olarak metal-cam malzemeden lamba; evet bildiniz! İskandinav stili bir yatak odasına ancak bu kadar güzel uygulanabilirdi. Peki duvarlar desenli duvar kağıtlarıyla değil de düz renk boya veya kağıtla kaplanmış olsaydı dekor nasıl da eksik kalırdı değil mi? Bir tasarıma herhangi bir öğenin ne kattığını anlayabilmek için onu çıkarmayı deneyin, böylece tasarımcıların
mükemmel uyum derken neyi kastettiğini daha iyi anlarsınız.
Modern tasarımın en çok kullanılan ve şüphesiz en uyumlu renk çifti beyaz ve kahveyi bu sefer bir Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop çalışması olan bu tasarımda görüyoruz. Tasarımda kullanılan bütün öğeler modern stilde çalışılmış ve hepsi hem ayrı ayrı hem de bütün olarak gerçek bir sanat eseri olmuş. Cam ve yer yüzeylerin sleek görüntüsü abajurlarla, halı ve duvar kaplaması yatakla mükemmel uymuş bütün bu uyumun fonuna bembeyaz duvar ve pencereler de eklenince bize söyleyecek başka söz kalmıyor.
Evet duvarlar ve lambalara bakınca bu çalışma kesinlikle endüstriyel diyebilirsiniz ama perdeler ve mobilyalar farklı stil özellikleri taşımasına karşın dekorun baskın stili ile tezat bir uyum oluşturmuş. Tablo, abajur ve yatak örtüsü gibi detayların tasarıma ne kadar büyük bir özgünlük kattığını söylemeye gerek yok sanırım. Beyaz tavan ve ahşap zemin ikilisi mekanı geniş ve ferah gösterme konusunda her zamanki başarısını sergilemiş zaten.
Beyaz tavan, duvar ve paneller, ahşap zemin ve metal-cam materyallerden aydınlatma, kısaca yine bir iskandinavla karşı karşıyayız ama bu sefer parlak kumaşlarla stile modern ve özgün bir hava eklenmiş. Eski ahşap komidinler ve halının stili tamamlamasına karşın duvardaki ayna tasarıma farklılık katan öğe olmuş. İskandinav stilinin modern çizgilerle mükemmel biçimde harmanlandığı bu tasarım özellikle çok geniş olmayan yatak odaları için kurtarıcı olabilir.
Pastel renklerin yoğunlukta kullanıldığı ve modern çizgilerle oluşturulmuş bu dekorun renk ve stil uyumunun dışında bir özelliği daha var, genelde pastel renkler çocuk odası veya çocuksu dekor ürünleriyle eşleşmişken bu tasarımda kullanılan ışıklandırma, dore mumluklar ve ahşap zemin bu algıyı yıkarak son derece şık bir yetişkin yatak odası sunmuş. Ayrıca parlak yüzeyli, sleek dolap ve komidinler odanın stiline zenginlik katmış. Siz de pastel renkleri dekorasyonda kullanmayı seviyorsanız bu detaylara dikkat etmeniz dekorunuzu daha başarılı yapacaktır.
Minimalist bir dekorda alışılmışın dışında bir çizgiye sahip mobilyalar kullanmak, o mobilyayı otomatik olarak dekorun odak noktası haline getirir. Bu tasarımda kullanılan yuvarlak yatak ve etrafına yerleştirilen dekor ürünleri farklı çizgileriyle kullanışlı ve şık bir alan oluşturmuş. Orjinal ve çok sayıda aydınlatma ürünleri ile mekan daha geniş ve ferah bir görüntüye kavuşmuş. Bu örnek çalışmada, gerçekten dikkat çeken ve göz dolduran bir tasarım için uygulanabilecek mükemmel ipuçları saklı.
Yüksek tavanlı, geniş ve aydınlık bir odaya uygulanmış son derece modern ve kullanışlı bir tasarım. Duvar renkleri, siyah yatak başı ve gri kitaplıkla, ahşap öğeler arasında sıcak bir geçiş yapmış. Mobilyaların ayakları onlara modern çizgiler kazandırırken, halı ve kumaşların renk ve dokuları mekanın havasını ısıtarak, hakim olan sert çizgileri tek dokunuşla yumuşatmış. Özellikle sıcak renklerde kırlent ve battaniyelerin odaya uyumu mükemmel.
cool
Stillerinden bağımsız olarak bazı tasarımlar sıcaktır, bazıları soğuk, bazılarının ilk dikkat çeken özelliği ihtişamıdır. Bu tasarımı ise tek tekilemeyle
cool diye tanımlayabiliriz. Stil olarak minimalist çalışılmış olmasına karşın; palet kullanılarak yapılan yatak, tam boyanmamış beton görünümlü duvarlar ve metal-cam lambalar endüstriyel özellik taşıyor. Açık renk parkelerle duvara uygulanan tipografik dünya haritası birbiriyle uyumlu ve tasarımı tamamlayan iki önemli öğe. Ayrıca kullanılan aksesuarların az sayıda ve özenle seçilmiş olması da dekoru benzersizleştiriyor.
Parlak ve sleek görünümlü yüzeylerin sık kullanıldığı tasarımlarda özellikle renk uyumu çok dikkat çeker bu nedenle bu tarz çalışmalarda tasarımcının renkleri özenle seçmesi gerekir. Bu tasarımın zemininde kullanılan ahşap ve mermer alanlar üzerinde çok düşünüldüğü aşikar. Zemin dışında dolaplar, duvar kaplaması ve aksesuarlar da çok ince bir çalışmanın ürünü. Stil ve çizgiler bir yana renklerin oda içerisindeki doğru dağılımı ve özenli seçimi tasarımı çok özel bir noktaya yerleştirmiş.
Klasik stil mobilyaların kullanıldığı bu dekorda, taş görünümlü natürel duvar kaplaması, tasarıma bir çok farklı stilin özelliğini kazandırmış. Işıklandırma ve zemin kaplaması da oldukça keyifli bir dekor yaratmış. Bütün bu detayların yanında, kullanılan kumaşların doku ve renkleri tasarımın odak noktası olabilecek kadar başarılı. Örgü yatak örtüsü ve tüylü halı mekanı sıcacık bir odaya dönüştürürken kullanılan renklerin uyumu da dekoru zenginleştirmiş.
Yatak odası üzerine bu kadar konuşmuşken bir iki tane giyinme odası örneği vermeden geçmek olmazdı. Eğer yatak odanızda yeterli yeriniz varsa, giyinme odası olarak kullanabileceğiniz bir alan ayırmak, hem bir çok kalabalığınızı kaldıracak bir ek oda yaratmak, hem de farklı dekor fikirleri uygulayabileceğiniz yeni bir alana sahip olmak için ideal olacaktır. Görseldeki giyinme odası çalışma alanının arkasına eklemlenmiş farklı ve modern bir görüntüye sahip. Bolca dolap ve raf ile zenginleştirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Görseldeki giyinme odası bembeyaz renkleri ve modern dokusuyla son derece kullanışlı bir alan olmuş. Modern mobilyalar ve aksesuarlarla çok daha şık bir hale gelen bu tarz bir odada giyinmek dışında da vakit geçirmek isteyeceksiniz.