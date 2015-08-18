Konforu dış mekana taşıyan bahçe dizayn örnekleri

Bahçeler en çok sıcak yaz gecelerinde kullanıldıklarından, aydınlatma konusu bahçe dizaynı konusunda önemli bir yer işgal ediyor. Ne göz yoran bir loşluk ne de abartılmış bir aydınlık: Sade, dinlendirici, hoş bir ışıklandırma bahçenizden aldığınız keyfi daha da artıracaktır. Bahçenin konumuna da bağlı olarak; okuma, yemek, sohbet ya da sadece serinlemek ve dinlenmek gibi farklı amaçlarla kullanılmak üzere farklı aydınlatma alternatifleri yerleştirmek bahçenin işlevselliğine büyük katkı sağlayacaktır. Aydınlatma gibi enerji tüketimi boyutu da içeren teknik bir konuda uzmanlardan görüş almak gayet makul bir çözüm olabilir. Fotoğrafta görülen ve Voltaj Tasarım tarafından hayata geçirilen örnekte, kanepenin seçimi de, insanların bahçelerinde de iç mekanlarındakı rahatlıklarından vazgeçmek istemeyecekleri yönündeki görüşümüzü doğrular nitelikte.

Bahçelerle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve daha fazla fikirle tanışmak istiyorsanız sitemizdeki “Bahçe tasarım örnekleri ve peyzaj” isimli yazıya da göz atabilirsiniz.