Konforu dış mekana taşıyan bahçe dizayn örnekleri

Büyük çoğunluğu kapalı mekanlarda, masa ve bilgisayar başında çalışan şehirli insanlar için açık havada hoşça zaman geçirmek giderek bir lüks haline geliyor. Eğer siz de bir bahçesi olan şanslılardan iseniz, doğru bahçe dizaynlarıyla bu şansınızı daha büyük hazlara dönüştürebilirsiniz, üstelik konforunuzdan da taviz vermeden!! Aynen iç dizaynda olduğu gibi bahçe dizaynında da bahçenin büyüklüğü, konumu gibi çeşitli değişkenler rol oynuyor ancak en mütevazi şartlarda dahi güzel bir haftasonu geçireceğiniz veya sıcak bir yaz akşamında dinlenerek ertesi gün için enerji depolayacağınız huzur veren bir bahçe ortamı yaratmanız mümkün. Bu yazımız için seçtiğimiz fotoğraflar yardımıyla bahçe dizaynı konusundaki yelpazenin genişliğini siz de göreceksiniz.
Bizim gibi sıcak Akdeniz ülkelerinde yaşayan insanların birçoğu için bir tatil günü yenen bir öğle yemeği sonrası şekerleme yapmak vazgeçilmez bir alışkanlıktır. Masallardan tanıdığımız prens veya prenseslerin yaşamından alınmış gibi görünen bu kübik yataklar, yapılan bu şekerlemeden sonra serinlemek için gireceğiniz havuza sadece birkaç adım uzakta. Çimen ve taşın eşit oranlarda kullanıldığı bu örnekte, Vermillion kırmızısı dizayn ürünleri bahçenin geri kalanıyla başarılı bir kontrast oluştururken, arka plandaki palmiye ağaçları Akdeniz havasını yansıtan ayrıntılar olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bileşenlerin fiziksel olarak birbirine yakınlığı dikkatinizi çekmiş olmalıdır, bu da estetiğin yanında kullanışlılığı da esas alan bir bahçe dizaynına işaret ediyor.
Cennetin sözcük anlamının
yaprak ve dalların yoğunluğundan gökyüzünün görünmediği bahçe demek olduğunu biliyor muydunuz? Eğer bu doğruysa, fotoğraftaki sarmaşıklar büyüdüğünde bu bahçe de minik bir cennet haline gelecektir, bir de bu harikulade geçidin sonunun bir havuza açıldığını düşünün! Hem yeşil hem de simetri tutkunlarına hitap eden, sonsuzluk hissini geometrik imkanları kullanarak sunan bu bahçe dizaynında değişik bitkiler yardımıyla renk ve tür çeşitliliğini arttırmak da mümkün. Burada önemli olan doğru açıyı yakalamaktan, yani geçidin ucunu manzaranın açık olduğu yöne doğru ayarlayıp sonsuzluk hissini arttırmaktan geçiyor.
Böyle güzel bir bahçeye sahip olup bunu sevdiklerimizle paylaşmamak olmaz, malum mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Fotoğrafta görüldüğü gibi sadece masa, sandalye ve yemek takımları sadece birbirleriyle değil bahçenin geri kalan bileşenleriyle de uyumlu. Bu uyumu yakalarsanız çok daha dikkat çekici bir bahçe kompozisyonuna sahip olabilirsiniz. Masanızı bu örnekte görüldüğü gibi seçerseniz estetiğin yanında işlevsellik de yakalamak da daha kolay olacaktır: İsteginize bağlı olarak masanızı çimenlerin üzerine ya da güneş ışınlarının geliş açısına göre daha uygun herhangi pozisyona taşıyabilirsiniz.
Bahçe denildiğinde aklına ilk olarak ağaç gelenlerin elbette bahçe dizaynında da ahşaptan vazgeçmeleri beklenemez. Gerçekten de ahşabın yoğun kullanıldığı bir bahçe dizaynı hem iç mekandan dış mekana yumuşak bir geçiş sağlar, hem de natürelliği daha üst boyutlara taşır. Ahşabın türü, kalitesi, niteliği elbette size kalmış ancak fotoğrafını gördüğümüz örnekteki harmoniyi yakalamak için ince eleyıp sık dokumak gerektiği de bir gerçek. Abajur ve kanepenin uyumuyla servis tepsisinin de ahşaptan seçilmesi gibi ince ama önemli ayrıntılara da dikkatinizi çekmek isteriz.
Ahşap sevenler için başka bir alternatif daha. Üstelik birçok farklı çiçek türünü yetiştirebilme imkanı da cabası! Çiçekseverlerin aklını başından alabilecek bu dizayn, aynı zamanda saksılardaki bitkilerin güneş ışığı ihtiyacına göre sınıflandırıp yerleştirme gibi pratik bir avantaja da sahip: Bol güneşe ihtiyaç duyanlar üste, daha az güneşin yeterli oldukları daha alta! Korunaklı konumu ve üstünün kısmen kapalı olmasından dolayı sadece yaz değil sonbahar ve ilkbaharda da kullanılabilir olması da bir diğer avantaj olarak öne çıkıyor. Mekanın yapısına uygun olarak seçilen dikdörtgen masa 6 kişiyi ağırlayabilir nitelikte, daha büyük bir masa seçimi halinde görece büyük yemekli toplantılara dahi uygun hale gelebilir.
Bahçe dizaynında yeşil
olmazsa olmazım değil diyenlerdenseniz fotoğraftaki dizaynın size de hitap etme ihtimali oldukça yüksek. Bitkilerin yokluğunda renk çeşitliliği havuza mümkün olduğu kadar yaklaştırılmış oturma gruplarıyla sağlanmış. Güney illerimizdeki egzotikliği hatırlatan mimari yukarıda önemine vurgu yaptığımız aydınlatmanın optimumluğuyla desteklenince insana huzur verici iyi bir bahçe dizaynının sadece yeşile endeksli olmadığına güzel bir örnek oluşturmuş. Ayrıca mekanın geniş yapısının avantajıyla havuz başında toplantı, kokteyl, parti gibi etkinlikler de rahatlıkla düzenlenebilir.
Dikdörtgen ve yuvarlak hatların başarılı bir şekilde harmanlanmasına örnek gösterebileceğimiz bir dizayn. Önünün denize karşı olabildiğine açıklığıyla zaten konum olarak büyük bir avantaja sahip olan bahçe, dekorasyondaki sade ama huzur verici renk seçimiyle adeta bir cennete dönüşmüş. Kanepeler de çok amaçlı kullanıma uygun seçilmiş: Bir arkadaş toplantısına da ev sahipliği yapabilir, deniz manzarası eşliğinde uzanıp kitabını okumak isteyen yalnızlık müdavimlerine de. Arka plandaki çiçeklerin renkleriyle koltukların renklerinin uyumunu da gözden kaçırmamak gerekir.
Uzmanlar gün boyunca güneş ışınlarının altında kalmanın sağlığımız için yarardan çok zarar getireceği konusunda hemfikirler. Dolayısıyla bir bahçeye sahip isek özellikle öğle saatlerinde gölgede serinleyeceğimiz imkanlar yaratmak da bir elzem. Fotoğraftaki dizaynımızda her iki imkan için de alan yaratılmış: Biraz bronzlaşmak için havuzbaşında şezlonglar ve gölgede dinlenecekler için gepgeniş ve yumuşak yeşil yastıklarla desteklenmiş ahşap bir kameriye, üstelik oldukça yeterli bir yeşil alanımız da mevcut. Çimenlerdeki aydınlatma elemanlarının sıklığından analaşılacağı üzere aydınlatma konusunda da cımrı davranılmamış, bu da bize mekanın akşam ve gece saatlerinde de rahatlıkla kullanılabileceğini gösteriyor.
Çocukken izlediğimiz filmlerde ağaç tepelerindeki ahşap evleri hepimiz görmüşüzdür ve yine herhalde hepimiz özenmişizdir. Bu örneğimizdeki ahşap evin ayakları yere basıyor ama en az filmlerdekiler kadar çekici , hatta belki de büyükler için bile. Artık bilgisayar başından kalkmayan çocuklarımızı doğayla barıştırmak için bir bahçeye sahipsek ve bu bahçe içinde onlara minik de olsa bir ev sunacaksak, bu evin ahşaptan olması kuşkusuz daha tutarlı olacaktır. Böyle bir dekorasyon elemanının materyali kadar nereye yerleştirildiği de önemli Fotoğraftaki gibi yeşilliklerin içine yerleştirilmiş bir ev, çevresindeki ağaçların zaman içinde büyüyeceği de hesaba katıldığında, küçüklerimizin arzuladığı o masum gizemi yaratmaya da yardımcı olabilir.
Bahçeler en çok sıcak yaz gecelerinde kullanıldıklarından, aydınlatma konusu bahçe dizaynı konusunda önemli bir yer işgal ediyor. Ne göz yoran bir loşluk ne de abartılmış bir aydınlık: Sade, dinlendirici, hoş bir ışıklandırma bahçenizden aldığınız keyfi daha da artıracaktır. Bahçenin konumuna da bağlı olarak; okuma, yemek, sohbet ya da sadece serinlemek ve dinlenmek gibi farklı amaçlarla kullanılmak üzere farklı aydınlatma alternatifleri yerleştirmek bahçenin işlevselliğine büyük katkı sağlayacaktır. Aydınlatma gibi enerji tüketimi boyutu da içeren teknik bir konuda uzmanlardan görüş almak gayet makul bir çözüm olabilir. Fotoğrafta görülen ve Voltaj Tasarım tarafından hayata geçirilen örnekte, kanepenin seçimi de, insanların bahçelerinde de iç mekanlarındakı rahatlıklarından vazgeçmek istemeyecekleri yönündeki görüşümüzü doğrular nitelikte.
Bahçelerle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve daha fazla fikirle tanışmak istiyorsanız sitemizdeki “Bahçe tasarım örnekleri ve peyzaj” isimli yazıya da göz atabilirsiniz.