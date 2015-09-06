Bahçe dizaynlarına 10 şık örnek

İşten gelince, geniş ve ferah bir bahçede nefes almak ve dinlenmek ya da haftasonları, bu bahçede aile ve dostlarla keyifli vakit geçirmek neredeyse herkesin hayalidir. Bu hayali gerçekleştirmek için bir bir bahçeye sahip olmak yeterli değildir. Bu bahçenin iyi bir biçimde dizayn edilmiş olması da gerekir. Eğer siz de bir bahçeye sahipseniz ve bu bahçenin iyi bir biçimde dizayn edilmesini istiyorsanız, yazımızın kalan kısmını dikkatle okumalısınız. Öncelikle, sizlerle Homify'ın bahçe kataloğunu paylaşalım. Eğer daha fazla örneğin yardımına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, bu sayfaya göz atabilirsiniz.
Özellikle bahçe dizaynlarında kullanılan aksesuarların sayısı sınırlıdır. Çoğu zaman, sandalye ve masalar, saksılar, değişik bitki türleri, çitler ya da şezlonglar kullanılır. Bu noktada, bahçe dizaynınıza karakteristik imzanızı atmanızı sağlayacak olan şey, küçük detaylardır. Örnek vermek gerekirse, bahçenize yerleştirdiğiniz az bulunur bitki türü, değişik şekillerde ve renklerde saksılar ya da ilginç bir tasarıma sahip masa ve sandalyeler bahçenizi göz alıcı bir hale getirebilir. Fakat tüm bu işe başlamadan önce, bahçenizin fiziksel özelliklerine yeterli düzeyde hakim olmanız gerekmektedir. Bahçenizin üzerinde kurulduğu arazi tipini, bahçenizde hakim olan toprak türünü ve o bölgede hüküm süren iklim koşullarını bilmeniz gerekir. Çünkü bu ve bu tarz fiziksel koşullar, bahçenizi, bahçe mobilyalarınızı ve bitkilerinizi çok yakından ilgilendirmektedir.
Fiziksel koşullara hakimiyetinizi arttırdıktan sonra, bahçenizi hangi amaçla kullanacağınıza da karar vermeniz gerekmekte. Bu bahçeyi aileniz ve dostlarınızla vakit geçirmek için mi istiyorsunuz yoksa oturup pencerenizden bakınca içinize huzur dolduracak bir manzaranın hayalini mi kuruyorsunuz ? Bu soruya bahçe dizaynınıza başlamadan önce karar vermeniz gerekmekte. Çünkü bu karar, bahçenize bitki yerleştirip yerleştirmeyeceğinizi, bu bitkilerin türlerini, bahçe mobilyalarınızın tarzını ve malzemelerini ve daha sayılamayacak kadar çok unsuru çok yakından etkilemektedir. Öte yandan, bahçenizde kişiliğinizi yansıtmaktan hiç çekinmeyin. Sonuçta bu sizin bahçeniz.
Sayıca çok fazla aksesuar ve çok fazla zevk olsa da, bahçe dizaynlarında yaygın olan tarzlar sayıca sınırlıdır. Bu tarzlar, doğal bahçeler, modern bahçeler, Japon bahçeleri, Akdeniz tarzı bahçeler, Zen bahçeleri ve taş bahçelerdir. Bu tarzların hepsi farklı ihtiyaçlardan doğmuştur ve farklı fiziksel koşullara hitap ederler. Bu sebeple, bahçenizde kullanacağınız tarza karar vermeden önce, bahçenizin fiziksel koşullarını iyice öğrenmelisiniz.
Bahçeler, genellikle oldukça fazla çeşitte bitkiye ev sahipliği yapan mekanlardır. Bahçenizde oldukça az bulunur türlere ev sahipliği yaparak bahçenizi göz alıcı hale getirebilirsiniz. Öte yandan sık sık tercih edilen bitkiler sayesinde de oldukça şık bir bahçe dizaynı yakalamak mümkün. Bahçenizde, bu örnektekine benzer palmiyeleri kullanabilirsiniz. Yazı ve sıcağı çağrıştırdığı için özellikle deniz kenarındaki otellerde tercih edilen bu bitkiler, pek fazla bakım gerektirmemesi nedeniyle de oldukça sık başvurulan bir bitkidir. Ayrıca eğer sıcak bir bölgede yaşıyorsanız, bu palmiyeler sayesinde doğal bir serinlik de edinebilirsiniz. Öte yandan, bu palmiyeleri kendiniz ekebileceğiniz gibi, fidan halinde satın alıp büyütebilirsiniz de.
Bahçenizde kullanabileceğiniz aksesuarlar, bu konudaki limit siz olunca, neredeyse sınırsızdır. Çünkü bahçe dizaynının önem kazanması nedeniyle, her zevke ve kişiye hitap eden aksesuarlar bulmak mümkündür. Heykeller de sanatsever insanlar tarafından, bahçe dizaynlarında oldukça sık tercih edilen aksesuarlardandır. Bu heykeller, insan portreleri, hayvan heykelcikleri ya da sürreal heykeller olabileceği gibi, bu örnekteki gibi mistik bir heykel de olabilir. Bu örnekteki Buda heykelinin, bahçeye oldukça gizemli bir hava kattığını söylemek pek yanlış olmaz. Bu tarz bir heykeli, bu örnekteki gibi taşların hakim olduğu bir bahçede kullanabileceğiniz gibi, yeşil çimenler ve çalılıklar arasında da kullanabilirsiniz.
Bahçe dizaynlarında, zeminde tercih edilecek olan doku malzemesi de insanların kafasında sık sık bir soru işaretine yol açar. Bu doku malzemesini, bahçenizin genelinde hakim olan havaya göre seçmenizde büyük bir fayda vardır. Bu doku malzemeleri içinde en yaygın olarak kullanılanları, çakıl taşları ve doğal çimenlerdir. Bu örnekte, doğal çimenlerin zeminini kapladığı bir bahçe dizaynı görebilirsiniz. Siz de bahçenizde bu tarz bir dizayn uygulayabilirsiniz, fakat arada sırada çimenlerinize bakım yapmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Bahçenizde kullanacağınız aksesuarların sayısı ve yoğunluğu size bağlı olmakla birlikte, biz genellikle az sayıda aksesuar kullanmanızı tavsiye ederiz. Fakat bu örnek bu tavsiyemizi tersine çıkarır nitelikte. Bahçe dizaynını anlatmaya duvardan başlayalım. Doğal dokulu ve tuğlalardan inşa edilmiş duvar, yeşil sarmaşıklara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, sayısı altıya bulunan yeşim taşını andıran bir taştan imal edilmiş olan büyük saksılar da oldukça ilginç bir görüntüye sahip. Öte yandan zemindeki çimlerin arasındaki tahta bloklar da doğal bir havaya sahip. Ayrıca bahçenin orta kısmında bulunan ve metalden yapılmış olan, modern çizgilere sahip koltuk da oldukça göz alıcı.
Bahçenizi dekore ederken, amacınızın işlevsel bir bahçe oluşturmak mı yoksa bakınca içinize huzur dolduracak mekan dizayn etmek mi olduğu sorusunun yanıtının oldukça önemli olduğunu söylemiş ve mobilyalarınızı bu yanıta göre seçeceğinizden bahsetmiştik. Bu örnekte ilginç ama oldukça güzel bir ahşap bank mevcut. Bu ahşap bankın işlevsel açıdan pek de iyi durumda olduğunu söyleyemesek de oldukça doğal bir görüntüye sebep olduğunu söylemek pek de hata olmaz. Siz de bahçenizde bu örneği veya kırık bir saksı, boyanmış bir el arabası gibi örnekleri kullanarak bu örnektekine benzer bir başarı elde edebilirsiniz. Bu tarz dekoratif tasarımlar için, sizi şu adrese davet ediyoruz.
Bahçenizde kullanabileceğiniz heykellerden önceki Buda örneğimizde bahsetmiştik. Fakat işi biraz daha ileriye taşıyıp bahçenizde ilginç heykellere yer vermek istemez misiniz ? Bu sayede hem sanatsever kişiliğinizi hem de renkli yanınızı bahçe dizaynınıza yansıtabilirsiniz. Bu örnekte ise bir balık kılçığı heykeli görüyorsunuz. Oldukça ilginç bir yapıya sahip olan bu heykelin, bu mekanı göz alıcı hale getirdiğini söylemek pek de hata olmaz. Siz de bahçenizde bu tarz bir heykel kullanmayı düşünüyorsanız, bu heykelin yaratıcısının sayfasını inceleyebilirsiniz.
Kendi bahçenizi dizayn ederken kendi fikirleriniz çerçevesinde hareket etmeniz çoğunlukla en doğrusudur. Fakat, yaratıcı bir fikirle karşılarsanız bu fikri bahçenizde uygulamaktan çekinmemelisiniz. Bu örnekte ise yaratıcı fikir görüyorsunuz. Bahçenin orta kısmında bulunan palmiye ağacının kök kısmında, yeşil şişelerle oluşturulmuş geniş bir çerçeve, hem bu alandaki bitkilerin koşuşturmadan zarar görmesini engelleyecek hem de bu alanı görsel açıdan daha estetik bir hale getirecektir. Bu benzer tasarımları daha yakından incelemek isterseniz, şu adrese göz atabilirsiniz.
Bahçenizde kullanacağınız bitkiler neredeyse her zaman bahçenize doğal bir hava katar. Fakat başta da bahsettiğimiz gibi, bahçenizde kullanacağınız ilginç ya da az bulunur bitki bahçenizi birden ilgi odağı haline getirebilir. Bu örnekte ise kırmızı yapraklı Japon akçaağacı bitkisini görüyorsunuz. Sahip olduğu kırmızı dokusuyla bahçenize renk katacak olan bu bitki, ilginç bir renge sahip başka bir saksıya yerleştirilirse bahçenizde bir renk cümbüşü yaratabilir. Bu tarz bitkilerden hoşlanıyor ve bahçenizde bu tarz bitkilere yer vermek istiorsanız, şu adresi ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.
Bahçenizi dekore ederken hatırlamanız gereken bir diğer konu ise, evinizin ve bahçenizin bir bütün olduğu gerçeğidir. Yani eviniz ve bahçeniz birbirinden bağımsız iki mekan değildir. Bu sebeple bu iki mekanı birbirine uygun bir biçimde dizayn etmekte fayda vardır. Bu örnekte ilginç bir bahçe kapısı görebilirsiniz. Metal malzemeden yapılmış olan bu kapı, üzerinde bulundurduğu ağaç motifiyle evinize gelen misafirlere kapıyı açan kişinin tam bir doğa sever olduğunu haber verir nitelikte. Evinizde bu tarz bir kapıya yer vermek isterseniz, şu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Bahçe dizaynlarında en çok tercih edilen dekoratif araçlardan biri de taşlardır. Orta büyüklükte ve beyaz renkli çakıl taşlarını bahçenizin her yerinde rahatça kullanabilirsiniz. Bu taşlarını bahçenizde oluşturduğunuz yolda estetik bir görünüm kazandırmak için, yolun iki tarafında da kullanabilirsiniz. Öte yandan farklı renkte çakıl taşlarının bir araya gelmesiyle bu örnekteki gibi ilginç görüntüler elde edebilirsiniz. Uzun emekler ve ince işçilik sonucu ortaya çıkmış bu şekil ise Hitit medeniyetinin simgesini hatırlatan çizgilere sahip. Bahçenizde bu tarz estetik taşlar kullanmak isterseniz, Planet Peyzaj'ın Homify sayfasını ziyaret edebilirsiniz.