Bahçe dizaynlarına 10 şık örnek

İşten gelince, geniş ve ferah bir bahçede nefes almak ve dinlenmek ya da haftasonları, bu bahçede aile ve dostlarla keyifli vakit geçirmek neredeyse herkesin hayalidir. Bu hayali gerçekleştirmek için bir bir bahçeye sahip olmak yeterli değildir. Bu bahçenin iyi bir biçimde dizayn edilmiş olması da gerekir. Eğer siz de bir bahçeye sahipseniz ve bu bahçenin iyi bir biçimde dizayn edilmesini istiyorsanız, yazımızın kalan kısmını dikkatle okumalısınız. Öncelikle, sizlerle Homify'ın bahçe kataloğunu paylaşalım. Eğer daha fazla örneğin yardımına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, bu sayfaya göz atabilirsiniz.

Özellikle bahçe dizaynlarında kullanılan aksesuarların sayısı sınırlıdır. Çoğu zaman, sandalye ve masalar, saksılar, değişik bitki türleri, çitler ya da şezlonglar kullanılır. Bu noktada, bahçe dizaynınıza karakteristik imzanızı atmanızı sağlayacak olan şey, küçük detaylardır. Örnek vermek gerekirse, bahçenize yerleştirdiğiniz az bulunur bitki türü, değişik şekillerde ve renklerde saksılar ya da ilginç bir tasarıma sahip masa ve sandalyeler bahçenizi göz alıcı bir hale getirebilir. Fakat tüm bu işe başlamadan önce, bahçenizin fiziksel özelliklerine yeterli düzeyde hakim olmanız gerekmektedir. Bahçenizin üzerinde kurulduğu arazi tipini, bahçenizde hakim olan toprak türünü ve o bölgede hüküm süren iklim koşullarını bilmeniz gerekir. Çünkü bu ve bu tarz fiziksel koşullar, bahçenizi, bahçe mobilyalarınızı ve bitkilerinizi çok yakından ilgilendirmektedir.

Fiziksel koşullara hakimiyetinizi arttırdıktan sonra, bahçenizi hangi amaçla kullanacağınıza da karar vermeniz gerekmekte. Bu bahçeyi aileniz ve dostlarınızla vakit geçirmek için mi istiyorsunuz yoksa oturup pencerenizden bakınca içinize huzur dolduracak bir manzaranın hayalini mi kuruyorsunuz ? Bu soruya bahçe dizaynınıza başlamadan önce karar vermeniz gerekmekte. Çünkü bu karar, bahçenize bitki yerleştirip yerleştirmeyeceğinizi, bu bitkilerin türlerini, bahçe mobilyalarınızın tarzını ve malzemelerini ve daha sayılamayacak kadar çok unsuru çok yakından etkilemektedir. Öte yandan, bahçenizde kişiliğinizi yansıtmaktan hiç çekinmeyin. Sonuçta bu sizin bahçeniz.

Sayıca çok fazla aksesuar ve çok fazla zevk olsa da, bahçe dizaynlarında yaygın olan tarzlar sayıca sınırlıdır. Bu tarzlar, doğal bahçeler, modern bahçeler, Japon bahçeleri, Akdeniz tarzı bahçeler, Zen bahçeleri ve taş bahçelerdir. Bu tarzların hepsi farklı ihtiyaçlardan doğmuştur ve farklı fiziksel koşullara hitap ederler. Bu sebeple, bahçenizde kullanacağınız tarza karar vermeden önce, bahçenizin fiziksel koşullarını iyice öğrenmelisiniz.