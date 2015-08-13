현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Taze bir rüzgâr eser bu evin ortasından

homify.com.tr homify.com.tr
재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소 Modern Evler
Loading admin actions …

Günümüzde birçok Asya ülkesinde olduğu gibi Kore'de de enine değil dikine bir yapılaşmanın tercih edildiğini görüyoruz. Bu elbette Kore'nin son yıllarda geçirdiği baş döndürücü değişim sonucunda artan şehir nüfusunun dar bir alanda, insanca koşullarda yaşayabilmesi için kendisini dayatan bir zorunluluk. Ancak bugün size tanıtacağımız konut bundan 42 yıl önce inşa edilmiş olan ve zaman içinde bakımsızlıktan ötürü bir harabeye dönüşmüş olan tek katlı bir ev. Evsahipleri bu binayı tamamen yıkmak yerine moohoi adlı şirkete giderek etraflıca bir renovasyon projesinden yana tercihde bulunmuş. Sonuç olarak ortaya binanın geleneksel karakterinin korunduğu ama modern yaşamın ihtiyaçlarına da cevap veren bir konut çıkmış ortaya.

Önce: Dış cephe

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi 42 yıllık olan binanın ömrü, özellikle inşaat kalitesinin düşüklüğü yüzünden, çok da uzun olmamış. Ancak ülkemizde yaygın olan pratiğin aksine bu evin sahipleri binayı tamamen yıkmak yerine uzman bir ekip tarafından renove edilmesi yönünde karar almış. Bunun ne kadar isabetli bir karar olduğunu aşağıda göreceksiniz.

Sonra: Dış cephe

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소 Modern Evler
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

İşte büyüleyici bir restorasyon çalışmasının sonucu. Evin dış cephesi tamamen yenilenerek siyah çatıyla uyumlu hale getirilirken, evin iç avlusunu teşkil eden bölgenin engebeli zeminine rıhtımı andıran ahşap bir platform yapılmış. Bu bir anlamda oturma odasının bir uzantısı gibi de düşünülebilir.

Paravan

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소 Modern Evler
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Evin yeni terasının dışarıdan görünmemesi ve ev sakinlerinin özel hayatının gizliliği açısından böyle bir paravanla kapatıldığını görüyoruz. Paravanın yarı şeffaf malzemesi silüetleri seçebildiğiniz samimi bir ortam oluştururken, içeride olan biten hakkında da çok fikir vermiyor.

Oturma odasında ışık ve hava

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Böyle bir oturma odasını herhalde sadece bir Uzakdoğu ülkesinde görebilirsiniz. Dışarıya açılan iki geniş pencere sayesinde bu evde iç mekân ve dış mekân ayrımı tamamen ortadan kalkarken, hem ferah bir ortam ortaya çıkıyor, hem de hava sirkülasyonu açısından mükemmel bir formül bulunmuş oluyor. İç kısmın iki tarafındaki duvardan duvara kitaplıklar eve hem sıcak, hem de asil bir hava katıyor. Tabii bu açıklıkların yarattığı en olumlu ve iç açıcı etkilerden biri de evin gün ışığıyla dolmasını sağlamaları.

Dışarıdan görünüm

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소 Modern Evler
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Bu enteresan mimari yapıya dışarıdan baktığımıda ise doğal taşlardan oluşan alçak bir bahçe duvarının beton bir duvarla tamamlandığını ve avlunun böylece ışığı kesmeden kapatıldığını görüyoruz. Evde yaşayanların gizliliği açısından da ideal formül.

Doğaya saygı

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소 Modern Evler
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Uzakdoğu mimarisinin belirleyici unsurlarından biri de doğayla kurulan organik ilişki ve doğal elementlerin mimariye yedirilme biçimlerindeki özgünlüktür. Bu evde de söz konusu yaklaşımın şık bir örneğini görmek mümkün. Projeyi üstlenen ekip, evin yenilenmesi esnasında avluda bulunan bu ağacı kesmek yerine, ahşap platformu ağacın etrafına onu da içine alacak şekilde örmüş ve ortaya bu harmonik ve huzur verici görüntü çıkmış.

Evin dışı

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소 Modern Evler
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Bu enteresan renovasyon çalışmasına dair turumuzu evin dışa dönük kısmına da bir bakış atarak sonlandıralım. Tıpkı az önce gördüğümüz paravan gibi burada da evin dış kısmındaki tuğla duvar hem evdekilerin mahremiyetini vurguluyor, hem de estetik anlamda gözü hiç yormayan şık bir unsur olarak dikkat çekiyor. Ayrıca rustik görünümlü ahşap zeminle kusursuz bir uyum sağladığına da dikkat çekmek isteriz. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Önce & Sonra: Olağan bir evin olağanüstü dönüşümü’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Farklı tasarımlarla ev dekor ürünleri
Uzakdoğu mimarisinden esintiler taşıyan bu projeyi siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler