Taze bir rüzgâr eser bu evin ortasından

Bu enteresan renovasyon çalışmasına dair turumuzu evin dışa dönük kısmına da bir bakış atarak sonlandıralım. Tıpkı az önce gördüğümüz paravan gibi burada da evin dış kısmındaki tuğla duvar hem evdekilerin mahremiyetini vurguluyor, hem de estetik anlamda gözü hiç yormayan şık bir unsur olarak dikkat çekiyor. Ayrıca rustik görünümlü ahşap zeminle kusursuz bir uyum sağladığına da dikkat çekmek isteriz.

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