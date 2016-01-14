Dekorasyonum için hangi parkeyi seçmeliyim?

Ev dekorasyonunun onlarca farklı zorluğu, zaman kaybına ve strese neden olan birçok yorucu detayı vardır. Bütün bu hengamenin altından en az zararla kalkabilmek için işe başlamadan önce yapacağınız dekorasyonun bütün özelliklerini planlamak ve kullanacağınız malzemeleri detaylı bir şekilde araştırıp notlar almak faydalı olabilir. Dekorasyonunuzun stil ve temasını kafanızda planladıktan sonra bu stil hakkında detaylı bir araştırma yapmak, satın alacağınız eşyaları netleştirerek fiyat ve model araştırması yapmak ve bu araştırmalarınızla ilgili notlar almak size işin en zahmetli kısmını en kolay yoldan atlattıracaktır. Homify profesyoneller ekibi olarak ev dekorasyonunun hemen hemen bütün detayları hakkında fikir ve öneriler içeren yazılar paylaşıyoruz. Bu yeni fikir yazıları sayesinde siz de dekorasyon çalışmalarınızı kolaylaştırabilirsiniz. Bu yazımızda da sizlere ev dekorasyonunun en önemli kısımlarından biri olan zemin dekorasyonundan bahsedeceğiz.

Ev dekorasyonu genelde dört ana bölümde ele alınır. Zemin, duvar, mobilya ve aksesuar olarak ayrılan bu bölümlerin her biri, başarılı dekorasyonun dört altın anahtarıdır. Zemin dekorasyonu mekanın fonunu, renk dengesini ve aydınlığını direkt olarak etkileyeceğinden oldukça önemli bir unsurdur. Zemin dekorasyonu denince akla ilk gelen öge ise parkedir. Ahşap malzemelerin hemen hemen her stil ve konsepte uyan özelliği nedeniyle, ahşap parke zemin, ev dekorasyonunda önemli bir yer kaplar. Sadece doğal ahşap olanlar değil, ahşap görünümlü suni malzemeler de sık tercih edilir. Dekorasyonunuzda ahşap parke kullanmaya karar verdiyseniz ve stilinize, konseptinize, ihtiyaçlarınıza, kullanım alışkanlıklarınıza ve bütçenize en uygun ahşap parkeyi bulmak istiyorsanız bu yazı size fikir kaynağı olabilir. Ahşap parkelerin çeşitleri ve özellikleri hakkında fikirleri ve genel bilgileri bu yazımızda paylaşacağız. Birbirinden güzel dekorasyon örnekleri ile sunacağımız öneriler zemin dekorasyonunuz için ilham kaynağınız olabilir.

Zemin dekorasyonu için tek çözüm yeni bir zemin döşemesi değildir elbette. Eğer eski ahşap parkelerinizi boya yoluyla yenilemek istiyorsanız bu ekonomik çözüm için de önerilerimiz var. “6 adımda ahşap zemin nasıl boyanır?” başlıklı yazımızda ahşap zeminlerin boya ve bakımına ilişkin öneriler bulabilirsiniz.