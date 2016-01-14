Dekorasyonum için hangi parkeyi seçmeliyim?

Ev dekorasyonunun onlarca farklı zorluğu, zaman kaybına ve strese neden olan birçok yorucu detayı vardır. Bütün bu hengamenin altından en az zararla kalkabilmek için işe başlamadan önce yapacağınız dekorasyonun bütün özelliklerini planlamak ve kullanacağınız malzemeleri detaylı bir şekilde araştırıp notlar almak faydalı olabilir. Dekorasyonunuzun stil ve temasını kafanızda planladıktan sonra bu stil hakkında detaylı bir araştırma yapmak, satın alacağınız eşyaları netleştirerek fiyat ve model araştırması yapmak ve bu araştırmalarınızla ilgili notlar almak size işin en zahmetli kısmını en kolay yoldan atlattıracaktır. Homify profesyoneller ekibi olarak ev dekorasyonunun hemen hemen bütün detayları hakkında fikir ve öneriler içeren yazılar paylaşıyoruz. Bu yeni fikir yazıları sayesinde siz de dekorasyon çalışmalarınızı kolaylaştırabilirsiniz. Bu yazımızda da sizlere ev dekorasyonunun en önemli kısımlarından biri olan zemin dekorasyonundan bahsedeceğiz.
Ev dekorasyonu genelde dört ana bölümde ele alınır. Zemin, duvar, mobilya ve aksesuar olarak ayrılan bu bölümlerin her biri, başarılı dekorasyonun dört altın anahtarıdır. Zemin dekorasyonu mekanın fonunu, renk dengesini ve aydınlığını direkt olarak etkileyeceğinden oldukça önemli bir unsurdur. Zemin dekorasyonu denince akla ilk gelen öge ise parkedir. Ahşap malzemelerin hemen hemen her stil ve konsepte uyan özelliği nedeniyle, ahşap parke zemin, ev dekorasyonunda önemli bir yer kaplar. Sadece doğal ahşap olanlar değil, ahşap görünümlü suni malzemeler de sık tercih edilir. Dekorasyonunuzda ahşap parke kullanmaya karar verdiyseniz ve stilinize, konseptinize, ihtiyaçlarınıza, kullanım alışkanlıklarınıza ve bütçenize en uygun ahşap parkeyi bulmak istiyorsanız bu yazı size fikir kaynağı olabilir. Ahşap parkelerin çeşitleri ve özellikleri hakkında fikirleri ve genel bilgileri bu yazımızda paylaşacağız. Birbirinden güzel dekorasyon örnekleri ile sunacağımız öneriler zemin dekorasyonunuz için ilham kaynağınız olabilir.
Zemin dekorasyonu için tek çözüm yeni bir zemin döşemesi değildir elbette. Eğer eski ahşap parkelerinizi boya yoluyla yenilemek istiyorsanız bu ekonomik çözüm için de önerilerimiz var. “6 adımda ahşap zemin nasıl boyanır?” başlıklı yazımızda ahşap zeminlerin boya ve bakımına ilişkin öneriler bulabilirsiniz.
Masif parke diğer bütün parke çeşitleri içerisinde en pahalı ve en doğal olanıdır. Tamamen ağaç kökenli olup yapısında hiçbir kimyasal oynama ya da ek malzeme barındırmaz. Ses ve ısı yalıtımı çok iyi olan masif parkelerin uygulaması ise ciddi bir işçilik gerektirir. Kısaca masif parke, ham ağacın 14mm ile 22mm rasında değişen kalınlıklarda doğranarak zemin kaplamasında kullanılmasıdır. Sağlıklı, sağlam, estetik ve sıcak bir malzemedir. Ancak üretimi için çok fazla ağaç ve uygulaması için ustalık gerektirdiğinden oldukça masraflı bir yöntemdir ve pek ekolojik değildir. Bakımı için mum bazlı cilalar ya da doğal yağlar kullanılabilir. Country, iskandinav, endüstriyel, akdeniz gibi natürel ve ham ögeleri ön plana alan stiller için son derece uygundur.
“Lamine” kelime olarak yapıştırma anlamına gelir. Lamine parke iki ya da üç kat ağaç malzemenin yapıştırılması ile oluşturulan bir parke çeşididir. Alt katmanlarda genelde daha ucuz ve kolay bulunan ağaçlar veya kontrplak, sunta gibi malzemeler kullanılır. Üst katmanda ise parkeye görünümünü veren kaliteli ağaç malzeme vardır. Üretiminde kullanılan malzemelerin türüne ve kalınlığına göre fiyatı değişebilir, daha detaylı bir imalatı olduğundan çoğu zaman masif parkeden daha yüksek fiyatlarda bulunabiliyor. Lamine parkede üst katmanın kalınlığı 3-9mm arasında olmalıdır. Daha ince olanlar kullanım sırasında aşınacak ve kısa zamanda kaliteli görünümünü kaybedecektir bu nedenle lamine parke alırken üst katmanın en az 3mm kalınlığında olmasına dikkat etmelisiniz. Lamine parkelerde kalite ve ısı, ses yalıtımı gibi özellikler tamamen kullanılan malzemenin türüne ve kalınlığına bağlı olarak değişecektir. Bu nedenle alırken dikkatli araştırmanız gerekir.
Yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kağıtların üst üste konularak ,sıcak preslerde basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen malzemeye laminat denir. Farklı özelliklerde üretilen birkaç laminat katmanı bir araya getirilerek laminat parkeyi oluşturur. Parkede ağaç kullanımını en aza indirdiğinden ekolojik bir yöntemdir. Isı ve ses yalıtımı katmanlarının özelliklerine göre değişebilir. Fiyat olarak ise en uygun parke çeşididir. Laminat parkenin bir diğer avantajı da üst katmanı oluşturan malzeme yapay olduğundan istenilen renk ve desende üretilebilir. Dekorasyonunuzda ve stilinizde hangi renk ve dokuyu kullanmak istiyorsanız seçebilirsiniz. Laminat parkeler genel olarak dört katmandan oluşur.
Overlay tabaka
Selülozik esaslı içinde alüminyum oksit parçaları bulunan katman. Laminat parkeyi çizilmeden koruyan tabakadır.
Desen kâğıdı
Kâğıt film tabakadır. Laminat parkeye sonsuz renk ve desen özelliği verir.
HDF tabakası
Yüksek yoğunlukta lif levha / sunta tabakasıdır.
Balans kâğıdı
İzolasyon sağlayan ve nemden koruyan tabakadır.
Lamine parkelere göre orman ürünlerinin daha az kullanıldığı laminat parkeler çok daha yaygındır.
Laminat parkeleri cilalı ve mat özellikte, birçok renk ve desende hatta eskitme özellikte bulmak mümkündür. Özellikle ham ağaç görüntüsü verilmiş eskitme özellikteki laminat parkeler masif ya da lamine parkelerin yerini kolayca alabiliyor. Üstelik çok daha ekonomik ve ekolojik bir yoldan. Bu nedenle laminat parkeler oldukça yaygındır. Ancak bilmeniz gereken en önemli detay masif ve lamine parkelere göre daha kısa ömürlü olduğudur. En uygun ve sabit oda sıcaklığında, normal basınç ve kullanım durumda bile maksimum ömrü 10 yılı geçemez. Masif ve lamine parkelerde bu süre çok daha uzundur. Hatta masif parkelerin evladiyelik olduğunu söyleyebiliriz.
Parador Parke imzalı bu dizaynda kullanılan eskitme parkeler görüntüsü ile birçok dekorasyonu mükemmelleştirebilecek güzellikte.
Parke deyince aklınıza hemen orman ürünleri gelmesin. Ağaç kullanılmadan ahşap görüntüsü sağlamanın doğal, pratik ve sağlam yöntemleri de var. Özellikle banyo, mutfak gibi su ile teması yoğun olan odalarda ahşap yerine ahşap görünümlü seramikler kullanmak çok akıllıca bir yöntem. Mutfak ve banyo gibi alanlarda seramik kalitesinden vazgeçemeyenler için muhteşem bir çözüm.
Ahşap parkenin yüksek derecede ısıl işleme tabi tutularak yapısındaki nemim azaltılmasına thermowood işlemi adı veriliyor. Bu işleme tabi tutulan ahşap parke şişme, nemlenme, küflenme ve çürümeye karşı daha dayanıklı bir hale geliyor. Bu yöntemle daha sert ve biraz daha koyu renkli bir ahşap malzeme elde ediliyor. Normal ahşaba göre ısı ve ses yalıtımı daha iyi olan thermowood ahşabın tutuşma hızı da daha düşük oluyor.
Ahşap parkelerin HDF tabakası ve farklı özellikte kağıt tabakalarla kaplanmış haline rabıta parke, farklı şekillerde doğranıp yapıştırılarak kullanılan haline ise genel olarak endüstriyel parke deniyor. Rabıta parkeler ısı ve ses yalıtımında daha iyi sonuçlar verirken endüstriyel parkeler tamamen ağaçtan üretilmelerine rağmen farklı renk ve modelde bulunabiliyorlar. Kullanım şeklinize ve ihtiyaçlarınıza göre hangi parkenin sizin için en uygunu olduğuna profesyonel bir ekibe danışarak da karar verebilirsiniz.