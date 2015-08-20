Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu

Yaz mevsiminin gelmesiyle bahçe, balkon, teras gibi açık mekanların önemi de artıyor. Kah güneşlenmek istiyoruz, kah daha gölgelik bir yerde hafif bir meltem eşliğinde serinleyip kitabımızı okumak, kah dostlarla veya ailemizle bir akşam yemeği yemek. Teras dekorasyonu hakkında konuşurken genel dekorasyon için geçerli olan birçok ilkenin burada da geçerli olduğunu söylemek durumundayız. Konum, büyüklük, küçüklük, kullanım amacı- bunların hepsi bunların hepsi ve birbirleriyle karşılıklı etkileşimleri teras dekorasyonunda da bir vakadır. Terasın tüm açık hava düzenlemelerinde olduğu gibi güneş ve onun gün içinde değişen konumuyla olan etkisi oldukça önemlidir. Yemek masasının nereye konulacağından, duvarın yüksekliğine, şemsiyenin lokasyonundan bitkilerin yerleştirildikleri yere ve güneşe daha dayanıklı mobilya ya da malzeme seçimine kadar birçok konu güneşle olan ilişki nisbetinde değerlendirilir. Bu yüzden yukarıda saydığımız ana dekorasyon değişkenleri dışında güneş konusu da mutlaka dikkatli değerlendirilmeli ve iyi hesap edilmelidir.

Bu yazımızda da güzel, güneşli ve eğlenceli yaz günlerimizi daha da güzelleştirecek yerli ve yabancı tasarımlardan oluşan 10 farklı teras dekorasyonu örneği bulacaksınız.