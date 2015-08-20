Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu

Yaz mevsiminin gelmesiyle bahçe, balkon, teras gibi açık mekanların önemi de artıyor. Kah güneşlenmek istiyoruz, kah daha gölgelik bir yerde hafif bir meltem eşliğinde serinleyip kitabımızı okumak, kah dostlarla veya ailemizle bir akşam yemeği yemek. Teras dekorasyonu hakkında konuşurken genel dekorasyon için geçerli olan birçok ilkenin burada da geçerli olduğunu söylemek durumundayız. Konum, büyüklük, küçüklük, kullanım amacı- bunların hepsi bunların hepsi ve birbirleriyle karşılıklı etkileşimleri teras dekorasyonunda da bir vakadır. Terasın tüm açık hava düzenlemelerinde olduğu gibi güneş ve onun gün içinde değişen konumuyla olan etkisi oldukça önemlidir. Yemek masasının nereye konulacağından, duvarın yüksekliğine, şemsiyenin lokasyonundan bitkilerin yerleştirildikleri yere ve güneşe daha dayanıklı mobilya ya da malzeme seçimine kadar birçok konu güneşle olan ilişki nisbetinde değerlendirilir. Bu yüzden yukarıda saydığımız ana dekorasyon değişkenleri dışında güneş konusu da mutlaka dikkatli değerlendirilmeli ve iyi hesap edilmelidir.
Bu yazımızda da güzel, güneşli ve eğlenceli yaz günlerimizi daha da güzelleştirecek yerli ve yabancı tasarımlardan oluşan 10 farklı teras dekorasyonu örneği bulacaksınız.
Doğadan ve doğallıktan vazgeçemiyorsanız işte sizin için güzel bir örnek, üstelik dış mekandaki ağaçlar da bu doğal görüntüyü mükemmele yakın bir ölçüde tamamlamış. Önünün açıklığıyla da dağ veya deniz yönünden gelecek esintilerden payını aldığı belli olan terasımız, yaz sıcaklarından bunalan ve serinleyecek bir köşe arayanlar için ideal bir çözüm olarak görünüyor. Masa örtüsünden, sandalyelere, vazodan sürahiye kadar retro hayranlarının bayılacağı öğelerle donatılan bu terasta yaz aylarının vazgeçilmezlerinden hamak da unutulmamış. Bize de mutlu rüyalar dilemek düşüyor.
İnsana kendisini adeta denizin içinde hissettiren, zamanın nasıl geçtiğini unutturacak kadar güzel ve Yücel Partners tarafından hazırlanan bu başarılı dekorasyonda, denizin turkuaza çalan rengiyle uyum sağlamak adına yeşilin en açık tonları tercih edilmiş. İklime uygun ağaç ve çiçeklerle ayrıntılandırılan bu dekorasyonda ağaç saksısının çevresi, krem rengi şık koltuklarla uyumlu olarak yuvarlak hatlara sahip ve yine krem rengi bir dekorasyon öğesiyle daha kullanışlı hale getirilmiş. Geriye sadece istenildiğinden güneşin, istenildiğinde gölgenin keyfini sürmek kalıyor.
“Bütün manzara ayaklarının altında” ifadesini bu fotoğraf tanımlıyor desek sanırız yanlış olmaz. Önünün açıklığıyla coğrafi olarak büyük bir avantaja sahip olan bu dekorasyonda, sadelikten ödün verilmeden ahşap zemin üzerine yalnızca retro bir çift koltuk ve pufa yerleştirilmiş. Son yılların modası olan yere kadar camlar esasında burada manzaradan olabildiğince yararlanmak için bir elzem haline gelmiş. Store perdelerle güneşin rahatsız edicietkileri en aza indirilip bu harikulade manzaranın tadını daha iyi çıkarabilirsiniz.
Kullanılan malzeme ve bu malzemenin renginin alabildiğine geniş manzarayla uyumu nedeniyle bulunduğu konumda adeta kamufle olan bu terasın en büyük avantajı perspektifinin genişliği ve derinliği. Bunu arttırmak için demir ve hasırdan yapılan çatı görece yüksek tutulmuş. Renk ve doku harmonisi açısından hasır doğru bir seçim. Ayrıntılara önem verenlerin dikkatini ön plandaki biri büyük diğeri küçük iki silindir beyaz lamba mutlaka çekmiş olmalıdır. Arka planda büyük taşlarla örülmüş bir duvar ve yine ahşaptan yapılmış masa ve sandalyeler doğallık ve kendini çevrenin parçası hissetme haline katkı sağlayan elemanlar olarak yer alıyorlar.
Fotoğrafta gördüğünüz gibi bir teras sadelikten hoşlananlar için adeta biçilmiş kaftan. Arthur & Miller firması tarafından Bodrum Gündoğan için tasarlanan; denizi neredeyse kuş bakışı görebilecek şekilde konumlanmış olan teras aynı zamanda arka plandaki dağ manzarasını da görmeye elverişli. Modern ve sade tasarımlı, köşeli ama sert olmayan hatlarıyla kanepenin hakimiyetindeki bu dekorasyonda yer döşemesi de yine sade ve dış mekanla uyumlu olarak seçilmiş.
Doğayla bütünleşme hissini arttırıp daha üst boyutlara taşımak isteyenler için dekore edilmiş bu terasta merdiven olarak hem taş hem de ahşap kullanılmış. Üstü hemen hemen tamamen açık olan terasta kah çapraz kah dik, kah asimetrik yerleştirilmiş dekoratif ağaç dallarıyla doğal görüntü desteklenirken, özellikle krem rengi yastıkların bolca kullanımı da gözlerden kaçmıyor. Yerdeki ahşap döşemesi ve yıne bol miktardaki saksıların yerleştirilmesinde terasın genel dekorasyonuna uygun olarak belirli bir asimetri hakim. Doğallığı bozmama adına ustaca gizlenmiş aydınlatmayı görebilmek de keskin gözler istiyor doğrusu. Kaybolmayı sevenlere!!
Terasın ince uzun yapısının yere kadar sürgülü cam uygulamasıyla avantaja çevrildiği bu örnekte olduğu gibi terasın cephesinin konumuna göre oldukça geniş bir perspektife sahip olmak mümkün. Siyah ve beyaz renklerden oluşan oturma takımlarının öğeleri birbirleriyle başarılı bir kontrast oluştururken, büyük bir aileyi rahatlıkla ağırlayacak kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz. Abartıya kaçmadan yerleştirilmiş çiçekler hoş ayrıntılar olarak göze çarpıyor. İnce uzun bir teras için koridor ile ilgili fikirlerden de yararlanabilirsiniz.
“Bir yemeğin yalnızca lezzeti değil sunumu da çok önemlidir” ifadesini sıklıkla duymuşsunuzdur. Bu teras dekorasyonunu gördükten sonra yemekten alınan hazza etki eden faktörlere yemeğin sunulduğu mekanı da katmak gerekir. Çekirdek aileden daha kalabalık gruplara, hatta kurumsal yemeklere ev sahibi edebilecek şekilde düzenlenmiş bu terasta servis arabasindan mumluklara kadar her ayrıntı tepeden tırnağa ana motif olan ahşapla uyumu gözetilerek düzenlenmiş. Bu şıklık içerisinde sadece yemeği yemek değil yemeği yapmak da ayrı bir zevk haline gelmez mi? Dekorasyonun geneline göre koyu renkleriyle daha fazla dikkat çeken şezlonglar mekanın sadece akşam yemekleriyle sınırlı bir kullanımdan daha fazlasını sunduğuna işaret ediyor.
Bolca bitkiye yer verilen bu teras dekorasyonunda çiçekler hacim olarak büyük seçilmiş. Kullanılan objelerin yuvarlak hatlara sahip olmasına özen gösterildiği anlaşılıyor. Duvar ve zeminde ahşap döşemelerin kullanıldığı tasarım çok amaçlı kullanım alanına sahip. En az iki kişinin yemek yiyebileceği şık mermer masanın ardında uzanıp dinlenmek hatta bu dinlenmeyi bir süre kestirmeye dönüştürebilecek yatağın ne kadar rahat olduğu ilk bakışta bile anlaşılıyor. Kapı pervazları ve sehpaların renk uyumuna dikkat edin! Bunlar küçük ama genel resmi çok etkileyen bu yüzden de dikkat etmeniz gereken ayrıntılardır.
İşte size dört bir yanı açık, havadar, güneş dostu, kelimenin tam anlamıyla bir “teras”. Başlıca kullanım amacının bronzlaşmak ve güneşten olabildiğince faydalanmak olduğunu dekorasyonda mobilya olarak sadece şezlong kullanılmasından anlıyoruz. Şezlong ve zemin döşemesinde ahşap kullanımı, küpeştelerle uyumlu bir çizgide olmak suretiyle demir saksıların yerleştirilmesiyle dengelenmiş. Tekerlekli şezlongların güneş ışınlarının geliş açısına göre gün içinde yer değiştirme imkanına sahip olduğu bu örnek, bizim alışkın olduğumuz Akdeniz havası ve tarzını Avrupa’nın kuzeyine de taşımış görünüyor.
Bu yazıyı beğendiyseniz ve teraslarla, özellikle de ahşap olanlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz sitemizdeki “En güzel ahşap teraslar” başlıklı yazısına da göz atabilirsiniz.