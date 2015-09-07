Salon ve çalışma odaları için mobilya takımları dekorasyonları

Mobilya takımları, salonlarımızda, oturma odalarımızda, yatak odalarımızda, mutfaklarda, banyolarda kısacası evin her bölümünde kullandığımız ve bizi rahat ettiren oturma grupları, koltuk takımları, masa,sandalye takımları, mutfak gruplarını, banyo takımlarını kapsayan takımlar olarak adlandırılır. Mobilya takımları herkesin kendi kişiliğine, yaşam tarzına göre şekillenen, herkesin zevkine göre tasarlayıp dekore edilen odaların vazgeçilmezidir. Evlerinizde oda dekorasyonlarınızda nasıl bir model örnek aşacağınız konusunda kararsızsanız sade, ferah ve canlı dekorasyonlar yaparak bu dekorasyona göre sade ve ferahlık veren ve canlı renklere sahip mobilya takımları seçmelisiniz. Hangi odayı dekore ediyorsanız mutlaka yaşam alanı türüne göre mobilyalar seçmeli gerekli durumlarda geleneksel mobilyaları tercih ederken gerekli durumlarda aykırı tasarımlar ve renkler içeren yeni nesil tasarımcıların tasarladığı modern mobilyaları tercih etmelisiniz. Böylece odalarınızı demode göstermeyen geleneksel ile modernin birleşmesi ile oluşturduğunuz dekorasyonlar sizlerin zaman geçirdiği bu alanları daha keyifli hale getireceği gibi misafirleri ağırladığınız zamanlarda mutlu ve huzurlu olmanızı sağlayacaktır.

Mobilya takımları genelde bir bütünün parçaları olarak üretilmekte ve bu şekilde satılmaktadır. Geleneksel mobilya üretim tekniklerinden günümüze böyle gelmiş olan mobilya takımları, günümüzde farklı malzemelerden farklı kumaşlardan ve farklı parçaların bir araya gelmesiyle üretilmektedir.Modern mobilya takımları tamamen kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde üretildikleri için istediğiniz tasarımlarda ve renkler de mobilya takımlarına sahip olabileceğiniz gibi sade ve düz mobilya takımlarına da sahip olabilirsiniz.

Mobilya takımı seçimi oda için çok önemlidir. Bu nedenle mobilya takımlarını evin duvar renklerine, perdelerine, yer döşemelerine, süslemelerinize, oda genişliğine, kullanım sıklığına göre tercih etmelisiniz. Seçeceğiniz mobilyalar bir uyum içinde olmaz ise odanız kötü görünecek, sizin bütün enerjinizi alacak ve sizi mutsuz edecektir. Bu nedenle çok önemlidir.

Sizler de mobilya takımları ve mobilya dekorasyonu ile ilgili araştırmalar yaparak farklı veya geleneksel mobilya dekorasyonları yapabilirsiniz. Bunun yanında hayal gücünüzü kullanarak veya homify oturma grrupları sayfasında yer alan örnek tasarım ve dekorasyonları kullanarak da dekorasyon yapabilirsiniz. Sizler için on farklı dekorasyon örneğini inceleyip özetledik.