Salon ve çalışma odaları için mobilya takımları dekorasyonları

Mobilya takımları, salonlarımızda, oturma odalarımızda, yatak odalarımızda, mutfaklarda, banyolarda kısacası evin her bölümünde kullandığımız ve bizi rahat ettiren oturma grupları, koltuk takımları, masa,sandalye takımları, mutfak gruplarını, banyo takımlarını kapsayan takımlar olarak adlandırılır. Mobilya takımları herkesin kendi kişiliğine, yaşam tarzına göre şekillenen, herkesin zevkine göre tasarlayıp dekore edilen odaların vazgeçilmezidir. Evlerinizde oda dekorasyonlarınızda nasıl bir model örnek aşacağınız konusunda kararsızsanız sade, ferah ve canlı dekorasyonlar yaparak bu dekorasyona göre sade ve ferahlık veren ve canlı renklere sahip mobilya takımları seçmelisiniz. Hangi odayı dekore ediyorsanız mutlaka yaşam alanı türüne göre mobilyalar seçmeli gerekli durumlarda geleneksel mobilyaları tercih ederken gerekli durumlarda aykırı tasarımlar ve renkler içeren yeni nesil tasarımcıların tasarladığı modern mobilyaları tercih etmelisiniz. Böylece odalarınızı demode göstermeyen geleneksel ile modernin birleşmesi ile oluşturduğunuz dekorasyonlar sizlerin zaman geçirdiği bu alanları daha keyifli hale getireceği gibi misafirleri ağırladığınız zamanlarda mutlu ve huzurlu olmanızı sağlayacaktır.
Mobilya takımları genelde bir bütünün parçaları olarak üretilmekte ve bu şekilde satılmaktadır. Geleneksel mobilya üretim tekniklerinden günümüze böyle gelmiş olan mobilya takımları, günümüzde farklı malzemelerden farklı kumaşlardan ve farklı parçaların bir araya gelmesiyle üretilmektedir.Modern mobilya takımları tamamen kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde üretildikleri için istediğiniz tasarımlarda ve renkler de mobilya takımlarına sahip olabileceğiniz gibi sade ve düz mobilya takımlarına da sahip olabilirsiniz.
Mobilya takımı seçimi oda için çok önemlidir. Bu nedenle mobilya takımlarını evin duvar renklerine, perdelerine, yer döşemelerine, süslemelerinize, oda genişliğine, kullanım sıklığına göre tercih etmelisiniz. Seçeceğiniz mobilyalar bir uyum içinde olmaz ise odanız kötü görünecek, sizin bütün enerjinizi alacak ve sizi mutsuz edecektir. Bu nedenle çok önemlidir.
Sizler de mobilya takımları ve mobilya dekorasyonu ile ilgili araştırmalar yaparak farklı veya geleneksel mobilya dekorasyonları yapabilirsiniz. Bunun yanında hayal gücünüzü kullanarak veya homify oturma grrupları sayfasında yer alan örnek tasarım ve dekorasyonları kullanarak da dekorasyon yapabilirsiniz. Sizler için on farklı dekorasyon örneğini inceleyip özetledik.
Oldukça geniş bir salonunuz var ve siz nasıl dekore edeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu durumda size resimdeki gibi bir dekorasyon modeli önereceğim. Duvarlar sade ve doğal bir renk seçildiği için sadelik ve doğallık ön plana çıkarılmalıdır. Bu salon için öncelikle yer döşemelerini ahşap ve açık renk olarak tercih etmelisiniz. Açık renk tercihi salonun doğallığını pekiştirecektir. Seçeceğiniz mobilyalar veya oturma gruplar da renk uyumu riayet edecek şekilde tercih edilmelidir. örnek dekorasyonda açık krem rengi bir köşe takımı ile oda büyük olduğu için modüler bir köşe takımı köşesi ile beraber tercih edilerek odanın büyüklüğüne göre mobilya sayısı oranlanmıştır.Modüler köşe takımı köşesinin önüne Puf minder entegre edilerek istediğinizde yatak olarak kullanabileceğiniz bir mobil minder tercih edilmiş. Ortama uygun bir sarkıt lamba da mobilya takımını bir parçası olarak düşünülmüş.
Yine ince uzun bir salon dekorasyonu ve yine bir ahşap kaplama tava. Açık renkler ferah ve şık gösterdikleri için mobilya takımları açık renk seçilmelidir. Salon da kot farkı olduğu için U köşe takımı ile bu fark absorbe edilerek salon hoş hale getirilmiştir. Basamakların üzerine köşe takımı renginde yün basamak örtüleri yaparak basamakları da köşe takımının bir parçası haline getirebilirsiniz.
Geleneksel bir salona yada oturma odasına sahip olmak istiyorsanız size yandaki gibi bir dekorasyon örneği tavsiye ederim. Örnekte göründüğü gibi altın rengine yakın bir sarı renk tercih edilmiş ve işlemeli mobilyalar ile geleneksel bir mobilya takımı tercih edilmiştir. Yine geleneksel desenlerde ve süslemelerle bezenmiş bir konsol ile takım tamamlanmıştır. İstenildiği takdirde pencereler de mobilyalar gibi işlemeli yapılabilir ve mobilya takımına katılabilirdi.
Geleneksel ve boğucu çalışma odalarından sıkıldınız ve çalışma azminiz mi düştü. Size aykırı bir tasarımla dekorasyona dahil edilmiş çalışma odası mobilyalarını ve dekorasyonunu tavsiye ederim. Cam vitrin, şeffaf cam masa ve çalışma koltuğu ile aykırı bir mobilya takımı seçilmiş. Duvara tuğla deseni duvar kağıdı kaplanmış açık renk yer döşemeleri ile mobilyalar desteklenerek görsellik oluşturulmuştur.
Evinizde hem geleneksel hem de modern mobilyaların bir arada uyum içine dekore edildiği bir oturma odası veya salonum olsun diyorsanız örnek resimdeki gibi bir dekorasyon yapabilirsiniz. Geleneksel koyu renk ve desen de oturma grubu seçilerek geleneksellik kazandırılmış modern büyük bir orta masa ile hem mobilyalar farklı parçalardan olduğu halde takım oluşturulmuş hem de geleneksel ile modern bir arada kullanılmıştır. Geleneksel abajurlar ile modern avizeler aydınlatma içinde bir arada kullanılarak bu uyum pekiştirilmiştir.
Oturma odanızı veya salonunuzu sade dekore etmek istiyorsanız yer döşemelerini ve tavanı sade renklerde seçerek mobilya takımlarınızı aynı sadelikte olması için açık renk ve desensiz seçmelisiniz. Örnek resimdeki gibi açık renk yer döşemeleri açık renk mobilyalarla desteklenmiş, açık renk sehpa ve orta masalar ile bu sadelik pekiştirilmiştir.
90 ların başında moda olan ahşap mobilyalar, vitrinler, yemek masaları, gümüşlükler günümüzde modern tasarımlarla evlerimiz girmiştir. Ancak geleneksel mobilya tutkunları için hala eskitilmiş ahşaptan yapılma yemek masaları, vitrinler ve gümüşlükler yapılmakta ve dekorasyonlara eklenmektedir.
Beyaz renk sadeliğin ve saflığın sembolüdür. örnek resimdeki gibi sade ve desensiz beyaz renkte mobilyalar seçilerek odaya ferahlık, sadelik ve görsellik kazandırılmıştır. Kırmızının beyazla olan uyumundan yola çıkılmış ve kırmızı bir halı ile puf koltuğun üzerine kırmızı bir örtü konularak farklı bir dekorasyon yapılmıştır.
Salonunuzun bir tarafında kocaman bir cam pencere var ise pencerenin olduğu kenara resimdeki gibi köşe takımının yatak olan tarafı gelecek şekilde bir köşe takımı seçin. Köşe takımı sayesinde hem daha az yer kaplayan mobilya takımı sahibi olurken hem de istediğinizde yatak haline getirip pencereden dışarıyı izleyebilirsiniz.
Sadelikten çok haz etmeyen biriyseniz ve renkli bir yaşamı seviyorsanız resimdeki gibi bir dekorasyon uygulayabilir ve resimdeki gibi mobilyalar seçebilirsiniz. Örnekte yer beyaz fayanslar ile kaplanmış, perdeler ise renkli çiçek desenleri buluna renkli kumaşlardan seçilmiştir. Mobilyalarda ortam renklerine uygun olarak desenli ve canlı renklere sahip mobilyalardan seçilmeli, minder ve yastıklar renk uyumlarıyla bu durum pekiştirilmelidir. Orta masa üzerine konulan süslemeler de canlı renklere sahip olmalıdır. İstenildiği takdirde saksılar içerisinde renkli mevsim bitkileri ekilerek mobilya takımlarının renk uyumu bozulmadan odaya canlılık verilebilir.