Gençleri kendinden geçirecek genç odası fikirleri

Evimizin dekorunun ruh halimizi ne derece olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğini biliyoruz. Geçmişten günümüze yaşam tarzlarının değişimi, yerleşim ve oda dekorasyonlarında da etkilerini gösterdi. Günün stresinin ve yorgunluğunun atıldığı yatak odası evimizin önemli alanlarından biri olmakta. Dekorasyonla ilgileniyor ve takip ediyorsanız, daha fazla örnekle incelemek üzerine yatak odası bölümünde çeşitli firmaların sunduğu alternatiflere yönelebilirsiniz. Ayrıca modern stille ilgilenenler için Modern yatak odası modelleri ve özgün tasarımlar başlığında da ilham veren fikirler bulacağınızı düşünüyoruz. Özellikle gençler için ayrılan bireysel alanlar, mobilya satış firmalarının da dikkatini genç odalarına yönlendirdi. Artık günümüzde genç odası konseptlerinde mobilya ve dekorasyon ürünleriyle ilgili çoğu yerde hizmet alanı bulabilirsiniz. Evin diğer bireyleri, ebeveyn yatak odası gibi kendilerine ait alanı kullanmak ve mobilya akışlarını ihtiyaca göre yönlendirmek, tümüyle genç kullanıcının ihtiyaçları ve yaşayış tarzı ile alakalıdır. Özellikle belli zevk ve alışkanlıklara sahip gençler için oda konseptinde değiştirilecek küçük fikirler, odanın tüm havasını değiştirmeye yetebilir.
Halihazırda sahip olduğunuz genç odası modeli ile zevk ve alışkanlıklara göre bazı değişiklikler yapabilir, fonksiyonel ve tam verimli bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Genç bireyin yaşamak istediği özel alanın hangi stil ve dokulardan oluşacağı, belirlenen konsept ve mevcut mobilya grupları üzerinden yeniden değerlendirilebilir.
Gençler ve çocuklar için düşlere dalmak, mis gibi bir uyku çekmek bir yatak odasının sağlayabileceği niteliklerdir. Dinlenme alanı için özel tasarlanabilecek fikirlere açık olabilirsiniz. Özellikle duvar ve tavan dekorlarında yaratıcı ve farklı fikirlere açılmaktan çekinmeyin. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile düşlerdeki çocuk odasını tasarlayan Niyazi Özçakar'ın diğer paylaşımlarını inceleyebilir, genç odası modelleri için yaratıcı fikirler katabileceğinizi söyleyebiliriz. Modern stilde pek çok yatak odası modeline rastlayabileceğiniz gibi, mis gibi bir uyku çekmek için özel tasarımlardan biri olduğunu düşünüp sizinle paylaşmak istedik. Gençler için de düşlere yolculuk için bir dekoratif duvarlar oluşturmaya ne dersiniz?
İstanbul'da bulunan Yıldız Mobilya LTD. ŞTİ. tarafından
erkek genç odası tarzı olarak belirlenen dizaynda, ağırlıklı siyah ve beyaz, kontrast renk tonları tercih edilmiş. Beyaz duvar renginin kattığı derinlik, öne çıkardığı siyah duvar rengi ile muntazam uyum ve ahenk içinde. Yer zemini olarak ahşap kaplama ile soğuk renklerin bulunduğu bir genç odası modeli için sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Dolap ve çekmece aksesuarlarında kullanılan kırmızı detayların sürdürüldüğü dekorasyonda, dinamik ve modern stilde bir genç odası modeli ile karşı karşıyayız.
Yaşam alanlarının karakteristiğinin belirlenmesi bakımından sadece bir genç odası yapıldığını düşünmek mümkün. Fakat yaratıcı fikirlerle, sınırsız hayal gücü ve eğlence içeren bir yaşam mahali yaratmak mümkün. Öte yandan korsan genç odası modelinde kullanılan siyah, beyaz, kırmızı üçlüsü yanı sıra ahşap dokusu ağırlıklı olarak kullanılmış. Ahşabın dinginliği, renklerin göz yormadan kıvamında kullanılışı ile pratik ve estetik değeri olan modern stilde bir genç odası modeline şahane bir örnek.
Geometrik formların renk tonlarının kullanımı ile ortaya çıkarıldığı bir Yıldız Mobilya LTD. ŞTİ. işi ile daha karşı karşıyayız. Nötr renklerin yanı sıra, çarpıcı ve göz alıcı bir iki renkle sıcak bir görüntü yakalanmış. Dilerseniz nötr renklerin arka planda kullanımı ile, canlı renkleri öne çıkararak eğlenceli bir görünüme yer açabilirsiniz. Canlılığın ve enerjinin eksi olmadığı gen odası modellerinde, dilediğinde sönük renklerin kullanılabileceği gibi, canlı renklerin kullanımına da yer açılmasına bir örnek. Duvar dokuları ise fark edilir biçimde birbirini öne çıkarıyor. Tuğla duvar desenleriyle uyumlu bir duvar rengi tasarım olarak dikkat çekiyor. Öte yandan modern stilde ve geometrik formlarda mobilyalar ve aksesuarlarla capcanlı bir genç odası modeli tasarlamak mümkün.
Özellikle çocuklar ve gençlerin çoğu için canlı ve pırıl pırıl renklerin yeri apayrıdır. Çocuk sahibiyseniz, ya da çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, canlı renklerin modern dilinin kullanımına açık tasarımlarını düşünebilirsiniz. Özellikle beyaz duvar zemini rengi, beyaz mobilya ve yatak grubunun modern dili, canlı ve renkli aksesuarlara yer açıyor. Böylelikle daha canlı renkleri kullanırken, beyaz zemin rengi ile göz yormayan bir genç odası modeli elde edebilirsiniz. Ayrıca yatak başının dekor ile uyumlu duvar rengi ve yatak başı üzerine kişisel tercihlerinizi yansıtabilir, kullanıcı genç bireyin isminin baş harfini dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz.
Gençlik ve çocukluk zamanları yaşamımızın en kıymetli zamanlarından biridir belki de. Genç çocuklara güne başlamak için pırıl pırıl bir mekan tasarımı. Kutu kutu raflar ve yine kare formlarında çervçeveler ile dekore edilmiş yatak başı açık renk tonlarında tercih edilmiş. Mavi rengin dinlendirici etkisi bir genç ve çocuk yatak odası modeli için doğru renkleri içeriyor. Dingin bir atmosfer, canlı renkler ve görsellerle donatılmış eğlenceli bir duvar dekoru. Modern tasarımlarla çocuk ve genç odası modellerine örnek teşkil edebilecek alternatiflerden biri olarak seçtik.
Mümkün olduğunca özel bir genç odası modeli tasarlamak belki de sizin yatak formlarındaki yaratıcı fikirlerden geçiyor olabilir. Özellikle renkli ve oyun alanı meraklısı çocuk ve gençler için tasarlanan örneğimizde, renklerin ahengine de yer verilmiş. Yatak başı olarak basamakları kullanarak çıkacağını küçük ev tasarımı da odanın atmosferine etkili bir dokunuş oluyor. Modern tip aydınlatma gereçleri ile ışıklandırılan odada, araba formundaki yatak ile kullanıcı genç bireye eğlenceli bir dekorasyon sunuyor. Renkli tasarımlar ve farklı formlar için ipuçları yakalayabileceğiniz bir başka örneğimizde, duvar kağıdı tercihi yine bir genç odası modeline yakışacak şekilde dizayn edilmiş.
Gençler için sevdiği figürler ve oyuncaklarını sergilediği bir alan oluşturmak, renkli dünyalarını odalarının içine katmaktan geçiyor. Sevdiği oyunlar ve spor gereçleri için de böyle bir aktivite alanı oluşturabilirsiniz. Duvar dokularını farklı alternatiflerde değerlendirebileceğiniz gibi aktivite alanını içine alan veya dışında tutan bir alanda dizayn edebilirsiniz. Tuğla duvar kaplama, göz yormayan kısımda ilerlerken, oyuncakların sergilendiği alanda devam eden sade beyaz duvar zemini akıllıca tasarlanmış. Genç odası modeli tasarlarken sevimli objeleri unutmayın, ayrıca dekorasyonu tamamlar nitelikte özellikleri olabileceğini hatırlatalım.
Sipariş üzerine üretilen, renklerin özgün bir biçimde kullanıldığı bir genç odası modelinin tasarımları İstanbul'da bulunan AKABE MOBİLYA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından dizayn edilmiş. Canlı ve sempatik renklerin yanı sıra, örneğin çalışma masası formlarında da hareketlilik gözleniyor. Beyaz zemini hazırlayan duvar, tavan ve yer döşemesi; capcanlı renklere ve dinamik formlara yer açıyor. Kaptan genç odası konsepti tercih edilen kişiye özel genç odası modeli için, siz de isterseniz farklı konseptler örnek teşkil edebilecek bu alternatifi değerlendirebilirsiniz. Ayrıca mekan alan ve yerine göre değişik boyutlarda tasarlanabilir nitelikte.
Duvar dekoru ile ilgili daha önce yaratıcı alternatif fikirleri incelemiştik. Doğayı seven ve yeşile yer açmak için bunu açık renk tonlarındaki zemin tercihleriyle destekleyen bir tasarımla karşı karşıyayız. Duvar dekorunda yaprakların kattığı estetik değer ile renklerin dilinin paspas ve örtülerde de sürdürülmesi odadaki ahengi sürdürüyor. Firmanın Cream modeli olarak belirlenen odada tercih edilen renklerde krem ve doğal ahşap renk tonları kullanılmış. Doğayı çağıran ve bir yaşam alanı olarak doğal materyallerin zemin dokusunda ve mobilyalarda ahşap kullanımı, yatak odasına sıcak ve dingin bir atmosfer katıyor. Genç yatak odası modelleri arasında dinginlik ve doğa konsepti sevenler için şık bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz, Şık genç odası tasarımları yazımızda da alternatif genç odası modellerini bulabilirsiniiz.