Benzersiz bir cazibeye sahip konut projesi

Örnek fotoğrafta minimal bir dış cephe tasarımı görüyorken aynı zamanda bir yapının da aydınlatma elemanı gibi tasarlandığını görüyoruz. Gece ve gündüz farklı etkilere sahip bu harika konut projesi her açıdan benzersiz bir tasarım olarak karşımızda. İç mekanda kullanılan aydınlatmalar dış cephedeki beyaz geometrik taş duvarlardan dışarıya sızarken sizce de şahane bir estetik görünüm yaratmıyor mu?

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