Benzersiz bir cazibeye sahip konut projesi

Gördüğünüz şahane konut projesini daima hatırlayacağınıza eminiz! Sizin için seçtiğimiz ve minimalist bir resmi andıran bu konut projesi GUEDES CRUZ ARQUİTECTOS adlı Portekizli firmaya ait. Bu yapı Portekiz'in Lizbon bölgesine bağlı Cascais belediyesinde bulunuyor.
Dilerseniz bu benzersiz yapının farklı bölümlerini inceleyerek dekorasyonla yapının bütünlüğünü görelim.
Geleneksel kapı ve pencere tasarımlarını unutmaya hazır mısınız? Basit fakat hacimli bir yapıya sahip bu villa projesi dış cepheden bakıldığında iki katmanlı bir yapıya sahip olduğunu bizlere hissettiriyor. Evi çevreleyen taş ve beyaz olarak düşünülmüş duvar adeta ikinci bir deri gibi tüm mekanı kaplıyor. Taş duvarlar modüler bir sistemle örülse de tasarımdaki geometrik boşluklar sayesinde hareketli ve yalın bir kompozisyon haline gelmiş. Yapının önündeki alabildiğine geniş çimenler tasarımın görünürlüğünü ortaya çıkartarak hacimselliğini vurguluyor. Villanın önündeki ve binayla uyumlu tasarlanmış metal giriş alanı aynı minimallikle tasarlanarak genel atmosferin sadeliğini vurguluyor.
Büyüleyici bir dış cephenin arkasında geniş bir havuz alanı ve evin iç kısımlarını görebildiğimiz bir alan mevcut. Konut tasarımında oturma odası geniş bir havuz tasarımına ve samimi bir peyzaj düzenlemesine bakıyor. Son derece modern bir görünüme sahip havuz tasarımı adeta yeşilliklerin içinden bizi alıp derinliklere götürüyor. Dilerseniz bahçenin ve oturma odasının önünde de yaşama alanları yaratabilir, geniş mekanların keyfini istediğiniz gibi çıkartabilirsiniz.
Minimalist bir banyo tasarımı olarak gördüğünüz fotoğraf sizce de bir oturma odası gibi konforlu değil mi? Örnek fotoğraftaki banyo tasarımında her detay konfor ve ferahlık için tasarlanmış adeta! Küvet tasarımı yerden iki basamak yukarda tasarlanarak ışığı ve manzarayı en iyi şekilde görmeniz için uygun hale getirilmiş. Tavandan yere kadar uzanan camlar gün ışığından maksimum düzeyde faydalanmak için ideal. Banyo dekorasyonunda az renk kullanımı mimarinin ve dekorasyonun genelindeki havaya uygun yalın bir etki sağlamış.
Örnek fotoğraftaki antre tasarımı geniş tutularak ve bahçeyle ilişkisi gözetilerek tasarlanmış. Dış cephenin beyaz geometrik duvarları evin dış mekanla ilişkisini sınırlı tutsa da belirli alanlarda böyle nefes alınan yerler düşünülmüş. Ahşap merdivenlerle ve duvardaki dekoratif öğelerle evin sıcaklığı dışardaki yeşillikle bütünleşmiş. Alışılmışın dışında bir oturma elemanı tasarımı da görülen antre dekorasyonunda orjinallik esas alınarak dekorasyon tamamlanmış.
Yapıya bu açıdan baktığımızda dışarıyla ilişkili başka bir pencereyle daha karşı karşıya geliyoruz. İç mekandaki yemek odasını gördüğümüz bu açıda veranda gibi de kullanılabilecek bir alan mevcut. Bu alana aynı zamanda bir heykel yerleştirilmiş ve iç ve dış mekanın estetik kaygısı bir bütün haline gelmiş.
Örnek fotoğrafta minimal bir dış cephe tasarımı görüyorken aynı zamanda bir yapının da aydınlatma elemanı gibi tasarlandığını görüyoruz. Gece ve gündüz farklı etkilere sahip bu harika konut projesi her açıdan benzersiz bir tasarım olarak karşımızda. İç mekanda kullanılan aydınlatmalar dış cephedeki beyaz geometrik taş duvarlardan dışarıya sızarken sizce de şahane bir estetik görünüm yaratmıyor mu?
Dilerseniz farklı bir ev tasarımı için de Mistik etki uyandıran modern bir ev adlı yazımıza göz atabilirsiniz.