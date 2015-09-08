Bahçe sınırlarınız için dekoratif çitler

İnsanlar uzun yıllar boyunca, doğa ile iç içe yaşamışlardır. Fakat özellikle Sanayi Devrimi ve büyük teknoloji hamlesi ile birlikte şehir sayılarında oldukça büyük bir artma yaşanmış ve kırsal kesimden bu şehirlere büyük sayıda göç gitmiştir. Bunun sonucu olarak karşımıza, kontrolsüz nüfus sorunu çıkmaktadır. Bu sorunun devamında da çarpık kentleşme gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalırız. Evlerin düzensiz yapılması, insanlar için oldukça temel olan bazı ihtiyaçların göz ardı edilmesine sebep olmuştur. Bu temel ihtiyaçlardan biri de, doğayla iç içe olma ihtiyacıdır. Gelişmiş toplumlarda, çarpık kentleşme problemi olmasa da bu ihtiyacı karşılamak için geniş şehir parkları vardır. Günümüzde ise bu ihtiyacı karşılamanın en kolay yolu, bahçeli bir eve sahip olmaktır.

Fakat bir bahçeye sahip olmak, doğaya duyduğunuz özlemi her zaman karşılayamayabilir. Her tarafını yabani otların sarmış olduğu ve adım dahi atılamayan bir bahçe pek de huzur vermez. Bu yüzden, bahçenizi doğru biçimde dekore ederek doğaya duyduğunuz özlemi karşılayabilirsiniz.

Konu bahçe dekorasyonu olunca, önünüze pek çok seçenek çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse, küçük bir dekoratif havuzla bahçenize hareketli bir hava katabilirsiniz veya az bulunur nadir bir bitki türüyle bahçenizi oldukça ilginç bir hale getirebilirsiniz. Öte yandan, renkli taşlarla bahçenizi bir renk cümbüşüne çevirebilirsiniz. Ayrıca farklı şekillerde ve boylarda saksı tasarımlarıyla, görende hayranlık uyandıracak türden bir bahçe dekorasyonu yaratabilirsiniz. Tercihinizi bu saydıklarımızdan hangisinden yana kullanırsanız kullanın, yüksek ihtimalle kullanacağınız başka bir aksesuar bahçe çitleri olacaktır. En kaba anlamıyla bahçenizin sınırını belli etmek için kullanılan bu çitler, günümüzde farklı desen ve boylara sahip olması sebebiyle birçok farklı dekorasyona imkan vermektedir. Örnek vermek gerekirse, eğer bir ana okulu ya da kreş için bir bahçe dekore ediyorsanız, çitleri birbirinden farklı renklerde seçmeniz, bahçenize rengarenk bir hava katacaktır. Ya da arazi yapınıza uygun olarak tercih edeceğiniz, irili ufaklı taşlardan meydana gelmiş bir çit duvarı oldukça ilginç bir görüntüye imkan verebilir. Öte yandan modern tarzlı bir bahçeye sahipseniz, modern bahçelerde beton ve metal gibi materyaller de kullanılabileceği için çitlerinizi bu materyallerden tercih edebilirsiniz. Bahçe çitleri konusunda daha fazla örneğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, Homify'ın bahçe kategorisine göz atabilirsiniz.