Bahçe sınırlarınız için dekoratif çitler

İnsanlar uzun yıllar boyunca, doğa ile iç içe yaşamışlardır. Fakat özellikle Sanayi Devrimi ve büyük teknoloji hamlesi ile birlikte şehir sayılarında oldukça büyük bir artma yaşanmış ve kırsal kesimden bu şehirlere büyük sayıda göç gitmiştir. Bunun sonucu olarak karşımıza, kontrolsüz nüfus sorunu çıkmaktadır. Bu sorunun devamında da çarpık kentleşme gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalırız. Evlerin düzensiz yapılması, insanlar için oldukça temel olan bazı ihtiyaçların göz ardı edilmesine sebep olmuştur. Bu temel ihtiyaçlardan biri de, doğayla iç içe olma ihtiyacıdır. Gelişmiş toplumlarda, çarpık kentleşme problemi olmasa da bu ihtiyacı karşılamak için geniş şehir parkları vardır. Günümüzde ise bu ihtiyacı karşılamanın en kolay yolu, bahçeli bir eve sahip olmaktır.
Fakat bir bahçeye sahip olmak, doğaya duyduğunuz özlemi her zaman karşılayamayabilir. Her tarafını yabani otların sarmış olduğu ve adım dahi atılamayan bir bahçe pek de huzur vermez. Bu yüzden, bahçenizi doğru biçimde dekore ederek doğaya duyduğunuz özlemi karşılayabilirsiniz.
Konu bahçe dekorasyonu olunca, önünüze pek çok seçenek çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse, küçük bir dekoratif havuzla bahçenize hareketli bir hava katabilirsiniz veya az bulunur nadir bir bitki türüyle bahçenizi oldukça ilginç bir hale getirebilirsiniz. Öte yandan, renkli taşlarla bahçenizi bir renk cümbüşüne çevirebilirsiniz. Ayrıca farklı şekillerde ve boylarda saksı tasarımlarıyla, görende hayranlık uyandıracak türden bir bahçe dekorasyonu yaratabilirsiniz. Tercihinizi bu saydıklarımızdan hangisinden yana kullanırsanız kullanın, yüksek ihtimalle kullanacağınız başka bir aksesuar bahçe çitleri olacaktır. En kaba anlamıyla bahçenizin sınırını belli etmek için kullanılan bu çitler, günümüzde farklı desen ve boylara sahip olması sebebiyle birçok farklı dekorasyona imkan vermektedir. Örnek vermek gerekirse, eğer bir ana okulu ya da kreş için bir bahçe dekore ediyorsanız, çitleri birbirinden farklı renklerde seçmeniz, bahçenize rengarenk bir hava katacaktır. Ya da arazi yapınıza uygun olarak tercih edeceğiniz, irili ufaklı taşlardan meydana gelmiş bir çit duvarı oldukça ilginç bir görüntüye imkan verebilir. Öte yandan modern tarzlı bir bahçeye sahipseniz, modern bahçelerde beton ve metal gibi materyaller de kullanılabileceği için çitlerinizi bu materyallerden tercih edebilirsiniz. Bahçe çitleri konusunda daha fazla örneğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, Homify'ın bahçe kategorisine göz atabilirsiniz.
Ahşap, doğal bahçelerde en çok tercih edilen malzemelerden biridir. Doğal dokuya uygun yapısı sayesinde bu tarz bahçelere kolayca uyum sağlar ve eğreti durmaz. Bu sebeple, eğer siz de doğal bir bahçeye sahip iseniz bahçenizde ahşaptan yapılmış olan çitleri tercih etmelisiniz. Bu örnekte de, doğal bahçelerde ahşap kullanımına güzel bir örnek bahçe görebilirsiniz. Öncelikle çitlerin uzun ince yapısı ve oldukça sık biçimde kullanılması, düzenli bir görüntüye sebep olmuş. Öte yandan bu bahçede kullanılan ahşap çitlerin, renklerinin kahverengi olması da çitlerin doğal yapısını güçlendirmiş. Ayrıca, bazı bölümlerde çitlerin boyunda meydana gelen değişimler sayesinde de estetik bir görünüm sağlanmış.
Modern bahçeler, basitliğin ve sadeliğin oldukça önemli olduğu bahçe dekorasyon tarzlarıdır. Bu tarz bahçelerde az bakım gerektiren bitkiler ve zaman zaman budanması gereken çit bitkileri oldukça büyük öneme sahiptir. Ayrıca, modern bahçelerde tüm özgürlük sizde olduğu için, metal ve beton gibi malzemeler de kullanabilirsiniz. Eğer siz de modern bir bahçeye sahip iseniz, bu örnektekine benzer sağlam bir çitle bahçenizi çevreleyebilirsiniz. Yapı itibari ile çitten çok duvarı andıran bu çit, alt kısımda düzensiz şekilli taşların üst üste konulması ile elde edilmiş. Öte yandan üst kısımda kullanılan ve adeta bir yayı andıran metal yapı, çitin daha sağlam ve güvenilir olmasını sağlamış. Bahçenizde bu tarz bir çit kullanmak isterseniz, bu tasarımın dekoratörünün Homify sayfasına göz atabilirsiniz.
Ahşap çitleri bahçenizde dekoratif maksatla kullanabileceğiniz gibi fonksiyonel amaçla da kullanabilirsiniz. Çitlerini sağlam ve dayanıklı malzemelerden seçerek, evinizde bahçe duvarı yerine bu çitleri kullanabilirsiniz. Öte yandan, bahçenizde bu örnekteki gibi bir toprak kütlesine sahip iseniz, ahşap çitleri bu toprağın önünde kullanabilirsiniz. Bu örnekte, zemindeki beton yolun sol kısmında kullanılan bu çitler, bu toprağın yol üzerine dağılmasını engelleyecektir. Öte yandan bu çitlerin ahşaptan tercih edilmiş olması da bahçede oldukça hoş bir hava katmış. Bu tarz bir çitin bahçeniz için uygun olduğunu düşünüyorsanız, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Modern bir bahçeye sahipseniz çit seçimi sizin için zaman zaman büyük bir soru işareti haline dönüşebilir. Bu sebeple bu örneği iyi incelemenizi tavsiye ediyoruz. Bahçe çitlerine modern bir bakış açısından oldukça güzel bir örnek bu bahçe, modern bahçenizde çit kullanımı hakkında size güzel fikirler verebilir. Tercih edilen çitin, metalden yapılmış olması ve düzensiz şekillerden oluşması, bu çitleri oldukça ilginç bir hale getirmiş. Öte yandan, bu çitlerin bu denli düzensiz ve iç içe olması da bir diğer hoş ayrıntı. Ayrıca fotoğrafın sol kısmında bulunan basamakların, ahşaptan seçilmiş olması ve birbirinden bağımsız bir yapıya sahip olması da bir başka ilginç detay. Bahçenizde bu tarz bir tasarıma yer vermek isterseniz, Voltaj Tasarım'ı inceleyebilirsiniz.
Bahçenizi aileniz, dostlarınız ve sizin için keyifli zamanlar geçirmeye imkan veren bir mekan haline getirmek niyetinde iseniz, bu örnektekine benzer bir tasarımdan faydalanabilirsiniz. Oldukça klasik bir dokuya sahip olan bu çitler, beyaz renkten seçilmiş ve ahşap bir yapıya sahip. Yaklaşık bir metre boya ve on santimetre ene sahip olan bu çitler 12-13 santimetre arayla dizilmiş. Hem altta hem de üstte yatay bir şeride sahip olan bu çitler, oldukça hoş bir yapıya sahip. Ayrıca bahçedeki pembe renkli ahşap kulübe de bu çitlerin tamamladığı tasarımın ana unsuru konumunda. Bahçenize yerleştireceğiniz çitleri, bu tarz bir dokudan seçmek isterseniz, şu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Bahçeleriniz için çit seçerken, bu çitlere özen gösterdiğiniz da bahçe kapınız için de özen göstermelisiniz. Çünkü bu kapılar, bahçe çitlerinizle bir bütünlük oluşturacak ve birlikte tek bir görüntüye sahip olacaktır. Bu sebeple, bahçe kapınızı seçerken, çitlerinizden oldukça bağımsız ve soyut yapıda olan çitler seçmemenizde fayda var. Bu örnekte ise oldukça şık bir bahçe kapısı görebilirsiniz. Metalden imal edilmiş ve beyaz renge sahip bu bahçe kapısı, üzerinde bulunan şık çizgiler sayesinde oldukça hoş bir görüntüye sahip. Bahçenizde bu tarz bir kapıya yer vermek isterseniz, şu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Eğer modern bir bahçeniz varsa, bu bahçenin size sunduğu özgürlük sayesinde bahçenizde kullanacağınız ögelerin malzemelerini dilediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Öte yandan, modern bahçelerde metal ve beton sık sık tercih edilen ham maddelerdir. Fakat bu örnekteki gibi, çit kullanacağınız mekan bahçeniz değil de eviniz ve bahçenizin ortak sınırı ise, ahşaptan yapılmış çitler kullanmak pek de uygun olmayabilir. Bu sebeple, eğer çit kullanacağınız mekan bu örnektekine benzer bir yer ise, çitlerinizi metalden tercih etmelisiniz. Ayrıca metal yapıya sahip çitler oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar. Bu tarz çitleri daha yakından incelemek için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Konu bahçe çiti olunca oldukça ilginç tasarımlara şahit olmak da mümkün. Bu örnekte ise başka bir ilginç tasarım mevcut. Ahşaptan yapılmış olan bu çitlerin şeklini tek bir şekilde tanımlamak pek de mümkün değil. Fakat genel olarak iki farklı şeklin bir arada kullanılması ile elde edildiğini söylemek pek de yanlış olmaz. Öte yandan, ahşabın güzel bir tonuyla renklendirildiği için, özellikle çiftlik evleri için güzel bir tercih olabilme potansiyeline sahip.
Önceki örneklerimizde de bahsettiğimiz gibi, konu bahçe çiti olunca kullanabileceğiniz malzeme yelpazesi oldukça geniştir. Bu malzemeler arasında ahşap, metal, taş ve beton gibi seçenekler bulunur. Bu örnekte ise yine metalden imal edilmiş çit kullanımı görebilirsiniz. Silindir şeklindeki metal çubukların alt kısımda bulunan yatay şeritlere monte edilmesi ile elde edilmiş olan bu çit, sahip olduğu beyaz rengi ile de oldukça düzenli bir yapıya sahip. Öte yandan arka kısımda bulunan renkli bitkiler ve bu bahçe çitinin beyaz rengi oldukça güzel bir görüntü oluşturmuş.
Bahçe tasarımı konusunda söz konusu olan bahçe çitleri olunca, genellik ahşaptan yapılmış ve yatay bir şeride aralıklarla dizilmiş çitler tercih edilir. Özellikle beyaz rengin oldukça yoğun biçimde tercih edildiği bu çitler güzel görüntülere imkan verebilir. Fakat bahçeniz için sıra dışı tasarımlar arayışında iseniz, bu örnek size güzel bir rehber olabilir. Ahşaptan yapılmış ve blok şeklinde bu çitler, oldukça ilginç bir görünüme sahip. Ayrıca, blok yapısı sebebi ile de bahçenizi istenmeyen gözlerden uzak tutma potansiyeli var.