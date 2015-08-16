Estetik dostu bahçe düzenlemesi örnekleri

Mevsim yaz olunca bahçe düzenlemesi ile ilgili yazılara devam etmek neredeyse bir zorunluluk haline geliyor. Bahçe düzenleme konusunda ilk sorulacak soru kuşkusuz düzenlenecek bahçenin boyutları olacaktır. Bu soruya cevap vermeden önce, boyutların küçük olmasının estetik gözükme önünde kesinlikle bir engel oluştumadığı gerçeğini göz ardı etmememiz gerektğini hatırlamak gerekir. Ancak bahçenin boyutları kadar önemli bir konu varsa o da bahçenin hangi amaçlarla kullanılacağıdır. Üstelik bu da yetmez, boyut ve amaç arasında da birbirini etkileyen bir ilişki mevcuttur. Tersi her zaman mümkün olmamakla birlikte bahçenin ölçülerine bağlı olarak kullanım amacını değişebilir, farklı tasarlanabilir. Peki ya bahçeyi kullanacak kişilerin sayısı ve özellikleri? Örneğin çocuklu bir aile mi, yalnız ama sosyal bir birey mı yoksa emekli bir çift mi? Çok fazla değişken var değil mi? Ama kafanız karışmasın, sadece neye ve kim ya da kimler için ihtiyacınız olduğunu belirleyin ve işe öyle koyulun.

Kullanışlılıktan önce estetiğe ya da her ikisine birden önem verenler için yayınladığımız bu derlemede hem dünyanın çeşitli mimari kültürleründen hem de ülkemizden 10 tane değişik bahçe düzenleme örneğini inceleyeceğiz.