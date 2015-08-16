Estetik dostu bahçe düzenlemesi örnekleri

Mevsim yaz olunca bahçe düzenlemesi ile ilgili yazılara devam etmek neredeyse bir zorunluluk haline geliyor. Bahçe düzenleme konusunda ilk sorulacak soru kuşkusuz düzenlenecek bahçenin boyutları olacaktır. Bu soruya cevap vermeden önce, boyutların küçük olmasının estetik gözükme önünde kesinlikle bir engel oluştumadığı gerçeğini göz ardı etmememiz gerektğini hatırlamak gerekir. Ancak bahçenin boyutları kadar önemli bir konu varsa o da bahçenin hangi amaçlarla kullanılacağıdır. Üstelik bu da yetmez, boyut ve amaç arasında da birbirini etkileyen bir ilişki mevcuttur. Tersi her zaman mümkün olmamakla birlikte bahçenin ölçülerine bağlı olarak kullanım amacını değişebilir, farklı tasarlanabilir. Peki ya bahçeyi kullanacak kişilerin sayısı ve özellikleri? Örneğin çocuklu bir aile mi, yalnız ama sosyal bir birey mı yoksa emekli bir çift mi? Çok fazla değişken var değil mi? Ama kafanız karışmasın, sadece neye ve kim ya da kimler için ihtiyacınız olduğunu belirleyin ve işe öyle koyulun.
Kullanışlılıktan önce estetiğe ya da her ikisine birden önem verenler için yayınladığımız bu derlemede hem dünyanın çeşitli mimari kültürleründen hem de ülkemizden 10 tane değişik bahçe düzenleme örneğini inceleyeceğiz.
Mermer, ahşap ve çim eğer doğru yerde kullanılırlarsa birarada bulunmalarında hiçbir sakınca yoktur. Bu üç komponenti tamamlayan bir de havuz olduğunda doyumsuz keyiflere kapı aralayacak bir bahçeye sahip oldunuz demektir. Mermerle döşenmiş geniş cephenin ardında gördüğünüz bir kenarı şık granit taşlarla döşenmiş şömine /ocak yaz akşamları veya haftasonlarında ya dostlarla ya ailece ya da her ikisi birlikte düzenlenecek barbekü partilerini müjdeliyor. Genişçe bir yemek masasının yer alacağı mermer zeminle havuz arasında kalan çimenlik bölüm ise bronzlaşmaya elverişli güneşli yaz günlerinde uzanılacak şezlongları bekliyor.
Kot farkı olan bir bahçeye sahipseniz bahçenizi fotoğrafta görüldüğü gibi ahşap merdivenlerin doğal şıklığında arz-ı endam eden minik ağaçlar ve bitkilerle bezenmiş bir forma sokabilirsiniz. Merdivenlerin devamında görülen ve çimenleri ortadan ikiye kesen yolun kenarındaki küçük taşlar yola ve bahçeye ayrı bir şirinlik katmış. Bahçeler özellikle yaz gecelerinde daha çok kullanıldıklarından, merdivenlerden kaynaklanabilecek küçük tehlikelere karşı aydınlatmadaki tercihinize özen göstermenizi tavsiye ederiz.
Grinin farklı tonlarının hem zemin, hem duvar hem de merdivende kullanıldığı bu örneğimizde, masa ve sandalyelerle son derece uyumlu bir renkte seçilen şemsiye, gölgenin verdiği serinlikte içeceğini yudumlamak ve sohbete koyulmak isteyenler için bir vaha oluştururken, bronzlaşmadan vazgeçemeyecekler için rengarenk ve rahat oturma ve uzanma seçenekleri de mevcut. Akşamları yemek yemek ya da yemekten sonra birkaç el iskambil oynamak isteyenler için aydınlatma direğinin masaya makul bir uzaklığa konumlandırıldığını görüyoruz, böylece tek bir ışık kaynağıyla sadece masayı değil bahçenin diğer bölümlerini de aydınlatarak enerjiden de tasarruf sağlanacaktır.
Bahçe dekorasyonundan bahsedip de Japonya'ya uğramamak olmaz elbette.
Ikebana adı verilen çiçek düzenleme sanatında olduğu gibi bahçe düzenlemesinde de Japonlar'ın oldukça başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Bahçeyi çevreleyen çitler sade ama göz yormuyor, ayrıca çitlerin bahçedeki lamba ve saksı gibi aksesuarlarla uyumunu gözden kaçırmamak gerek. Birçok farklı türde bitkiyi barındıran bahçenin benzerini siz de ülkemizin iklimine uygun bitkilerin yardımıyla oluşturabilirsiniz. Kolayca farkedileceği üzere fotoğraftaki çeşitlilik yalnızca bitkilere özgü değil, farklı türde irili ufaklı taşlar ve karolar da bahçede rahatça yürümeyi kolaylaştıracak şekilde kullanılmış.
Yine Japonya'dan başka bir örnekle devam etmek istiyoruz. Ahşap tutkunlarına seslenen bu tasarım, iç mekandakı ağaçtan da vazgeçmeyerek çevreci bir karakter ortaya koyuyor. Bahçenin dört tarafı kapalı olduğu için ahşabın renginin açık bir tondan seçilmesi tesadüf değil, aksine daraltıcı değil iç ferahlatıcı olması açısından önemli. Yuvarlak hatlara sahip herhangi bir öğe bilinçli olarak kullanılmamış; priz, düğme, ağacın yükseldiği ahşap zemindeki boşluk gibi ayrıntıların dahi dört köşe olmasına özen gösterilmiş. Arka plandaki garajı görmemizi sağlayan cam kısım da arabasını bir an bile gözünün önünden ayıramayanlara sesleniyor olmalı!!
Şehirliler için haftaiçlerinde iş yükünden dolayı çabucak geçiştirilen yemekler, haftasonları ve tatil günlerinde yaşamı sürdürmek için gerekli bir ihtiyaç olmanın ötesine geçerek bir zevk, bir hobi haline geliyor. Bahçeniz örnek fotoğrafımızdaki gibi hem yemek yapmaya hem de yemeye müsait ise oradan hiç çıkmak istemeyebilirsiniz. Yemek masası ve tezgahın fiziksel yakınlığı kullanım kolaylığı sağlarken, yuvarlak hatlarla budanmış bitkiler iç ferahlatan varlıklarıyla yemeklerinize ayrı bir lezzet katacak. Ahşap malzemeden masa grup yemeklerine izin verecek ölçüde seçilmiş. Mutfak tezgahı, kapı, pencereler ve ön plandaki döşeli taşların renklerindeki uyumun tesadüfi olmadığınıza dikkatinizi çekmek isteriz.
Tabanı ahşapla kaplı duvar kenarlarına ekilen bitkilerle süslenmiş duvarlara sahip bu örnekte, tekli beyaz masa-sandalye takımıyla birlikte, rahatına daha da düşkün olanlar için koltuktan ziyade yatağı andıran ve şekerleme de yapabileceğiniz, kitap veya gazetenizi de okuyabileceğiniz çok amaçlı kullanılabilecek bir seçenek de mevcut. Duvar kenarındaki bitkilerin beslendiği toprak küçük beyaz çakıl taşlarıyla kamufle edilmiş. Duvar kenarından ve tabandan gelen ana aydınlatmanın, ortama biraz daha dinlendiricilik (ya da kimileri için romantizm) katan iki farklı tasarımdaki aydınlatma elemanıyla desteklendiğini görüyoruz.
Buraya kadar seçtiğimiz örneklere kıyasla biraz daha aykırı bir tarz olarak görünse de simetri ve kaosun birlikte kullanıldığı tarzların da sevenlerinin olduğunu biliyoruz. Çim zemin dışındaki yer döşemesinde tek bir renk kullanabileceğiniz gibi, bu örnekte de görüleceği üzere farklı renk ve şekil kombinasyonları da yaratabilirsiniz. Döşemenin materyalinin türünü de içeren bu konu hakkında bir uzmandan fikir almanız da yararlı olabilir. Palmiye Peyzaj Mimarlık tarafından tasarlanan bu örneğe daha başka hayvan figürleri ekleyerek çocuklarınız için daha çekici hale getirebilirsiniz.
Bahçelerin genel kompozisyonu kadar, bahçeyi çevreleyen duvarların estetik bir görüntüye sahip olması da bir o kadar önemli. Nahoş görüntüye sahip beton bir duvarınız varsa ve ortadan kaldırma imkanınız yoksa onu güzelleştirecek başka çözüm yolları da bulabilirsiniz. Örnek fotoğrafımızda görülen uygulama ahşap ve yeşilliği eşit oranda kullanımıyla duvara estetik ve göze oldukça hoş görünen bir görüntü kazandırmış. Korkulukların kenarına yerleştireceğiniz bitkilerle yeşilin oranını arttırmak ve çiçekleriniz için yeni alanlar oluşturmak da elinizde üstelik.
Bazı kadim kültürlerde su sesinin ruhsal hastalıkları tedavide kullanıldığı söylenir. Bunun ne kadar dogru olduğunu bilemeyiz ancak arka fondan gelen hafif ve hoş bir su tınısının birçok kimseye huzur verdiği bir gerçektir. Eğer bir yüzme havuzuna sahip olacak kadar büyük bir bahçeniz veya bütçeniz yoksa daha mütevazı ama estetik çözümler de üretebilirsiniz, örnek fotoğrafta gördüğünüz süs havuzu gibi. Fotoğraftaki gibi klasik modellerin yanında modern ve değişik materyallerden havuzlar bulmak da her zaman mümkün, önemli olan bahçe içerisindeki doğru konumu seçmekten ve bahçenin büyüklüğüyle havuzun büyüklüğü oranını doğru ayarlabilmekten geçiyor.
Bahçe dekorasyonu örnekleriyle ilglii bu yazımız ilginizi çektiyse, ’Konforu dış mekana taşıyan bahçe dizayn örnekleri’ başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı öneririz.