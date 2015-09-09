Bahçeleriniz için dekoratif bahçe taşları

Betonların ve beton duvarların etrafımızı sardığı, bizleri modern hapishaneler içerisine mahkum ettiği günümüzde bahçelere ve yeşil alanlara hasret kalmış durumdayız. Beton yığınlarının bizleri boğduğu bu dönemde bahçesi olanlar bahçelerinde keyifli zaman geçirmeleri, huzur bulmaları, deşarj olmaları, misafirlerini ağırlamaları ve ruhlarını dinlendirmeleri için güzel, estetik ve görsel bir bahçe düzenlemesine ihtiyaç vardır. Bahçe düzenlemeleri, bahçe peyzajı ve bahçe dekorasyonları yapılırken çimlerin ekileceği alanlar, mevsimlik bitkiler için ayrılan alanlar, yürüyüş yolları, oturum alanları, süslemeler için ayrılan alanlar belirlenirken taş süslemeleri için da alanlar ayrılmalı ve bahçelere dekoratif taşlarla yürüyüş yolları,bahçe sınırları, dekoratif duvar kaplamaları ve farklı tasarımlarda süsler yapılmalıdır. Bahçe düzenlemeleri ve bahçe peyzajları yapılabilmesi için sadece yeşil dekorasyonları değil taş dekorasyonları da planlanmalı, tasarlanmalı ve hayata geçirilmelidir.

Bahçe dekorasyonlarınız için çok fazla bir bütçe ayırmanız yada bütçeniz kadar bir bahçe düzenlemesi yapmanız yerine doğada bolca bulunan doğal ve kayrak taşları ile beyaz nehir taşlarını bir arada kullanarak bahçelerde dekoratif süslemeler yapılabilir. Özellikle doğada bolca bulunan renkli kızıl taşlarını kullanarak bütçenizi yormadan hem yeşil bitki peyzajı yapabilir hem de taş dekorasyonları ile farklı ve görsel süslemeler yapabilirsiniz. Günümüzde artık yeşil bitkiler yerine daha çok kullanılan ve dekorasyon planları içerisinde yarısına yakını taş süslemeleri olan bahçeler daha çok tercih edilmektedir. Bunun sebebi olarak bahçe bakımlarının sorun olması ve mevsim geçişlerinde bahçe bakımlarını tekrar yapılması ve peyzaj yenilenmesi zorunluluğu olmasıdır.Dekoratif taşları kullanarak bahçelerinize uzun ömürlü ve mevsim geçişlerinden etkilenmeyecek dekorasyonlar ve peyzajlar yapılmaktadır.

Sizlerde kişiliğini yansıtan, tarzınıza uygun, hayal gücünüzle tasarlayacağınız uygun maliyetlerle güzel bahçe düzenlemeleri yapabilirsiniz. Bunun için örneklerden yararlanacağınız modellerin bulunduğu homify bahçe süslemeleri sayfasından faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda bu konularda uzmanlaşmış firmalardan destek alınarak bahçe dekorasyonları yapılabilir. Sizer için hazırladığımız örnek modelleri inceleyelim.