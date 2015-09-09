Bahçeleriniz için dekoratif bahçe taşları

Betonların ve beton duvarların etrafımızı sardığı, bizleri modern hapishaneler içerisine mahkum ettiği günümüzde bahçelere ve yeşil alanlara hasret kalmış durumdayız. Beton yığınlarının bizleri boğduğu bu dönemde bahçesi olanlar bahçelerinde keyifli zaman geçirmeleri, huzur bulmaları, deşarj olmaları, misafirlerini ağırlamaları ve ruhlarını dinlendirmeleri için güzel, estetik ve görsel bir bahçe düzenlemesine ihtiyaç vardır. Bahçe düzenlemeleri, bahçe peyzajı ve bahçe dekorasyonları yapılırken çimlerin ekileceği alanlar, mevsimlik bitkiler için ayrılan alanlar, yürüyüş yolları, oturum alanları, süslemeler için ayrılan alanlar belirlenirken taş süslemeleri için da alanlar ayrılmalı ve bahçelere dekoratif taşlarla yürüyüş yolları,bahçe sınırları, dekoratif duvar kaplamaları ve farklı tasarımlarda süsler yapılmalıdır. Bahçe düzenlemeleri ve bahçe peyzajları yapılabilmesi için sadece yeşil dekorasyonları değil taş dekorasyonları da planlanmalı, tasarlanmalı ve hayata geçirilmelidir.
Bahçe dekorasyonlarınız için çok fazla bir bütçe ayırmanız yada bütçeniz kadar bir bahçe düzenlemesi yapmanız yerine doğada bolca bulunan doğal ve kayrak taşları ile beyaz nehir taşlarını bir arada kullanarak bahçelerde dekoratif süslemeler yapılabilir. Özellikle doğada bolca bulunan renkli kızıl taşlarını kullanarak bütçenizi yormadan hem yeşil bitki peyzajı yapabilir hem de taş dekorasyonları ile farklı ve görsel süslemeler yapabilirsiniz. Günümüzde artık yeşil bitkiler yerine daha çok kullanılan ve dekorasyon planları içerisinde yarısına yakını taş süslemeleri olan bahçeler daha çok tercih edilmektedir. Bunun sebebi olarak bahçe bakımlarının sorun olması ve mevsim geçişlerinde bahçe bakımlarını tekrar yapılması ve peyzaj yenilenmesi zorunluluğu olmasıdır.Dekoratif taşları kullanarak bahçelerinize uzun ömürlü ve mevsim geçişlerinden etkilenmeyecek dekorasyonlar ve peyzajlar yapılmaktadır.
Sizlerde kişiliğini yansıtan, tarzınıza uygun, hayal gücünüzle tasarlayacağınız uygun maliyetlerle güzel bahçe düzenlemeleri yapabilirsiniz. Bunun için örneklerden yararlanacağınız modellerin bulunduğu homify bahçe süslemeleri sayfasından faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda bu konularda uzmanlaşmış firmalardan destek alınarak bahçe dekorasyonları yapılabilir. Sizer için hazırladığımız örnek modelleri inceleyelim.
Bahçelerinizde daha az toprak ve yeşil alan olsun isteyenlerdenseniz örnek resimdeki gibi bir bahçe düzenlemesi yapabilirsiniz. Önce bahçe zeminine mıcır beyaz küçük taşlardan döküp tırmık ile düzleyin.25*25 cm lik kare fayanslar veya kayrak taşlarını düzgün bir şekilde aralarında boşluk kalacak şekilde dizin. Bahçe köşelerinde yer alan küçük toprak alanlara bodur odunsu fidanlar ekerek altlarına çakıl taşları doldurun. Çakıl taşları yerine mıcır taşlarını da tercih edebilirsiniz.Böylece bahçe düzenlemesini bitirmiş oldunuz. Keyfin, çıkarabilirsiniz.
Tabiatta bolca bulunan doğal taşları toplayarak taş testere ile daha sonra istediğiniz şekillerde ve boyutlarda kesin. Daha sonra bahçe sınırı boyunca duvar ustaları yardımıyla 1 metrelik bir duvar örün. Ördüğünüz duvar aralarına duvarın sağlam olması ve yıkılmaması için duvar babalarından örerek duvarın güvenli olmasını sağlayın. Duvarın dibine toprak döküp çiçek ekebileceğiniz alanı ayırarak kenarına taş örerek alanı sınırlayın. Geriye toprak dökerek çiçek ekme işlemi kaldı. İstediğiniz renklerde çiçekler ekerek bahçe süslemenizi bitirin. Sonra dekoratif taşların bahçenize kattığı güzelliği seyredin ve keyfini yaşayın.
Bahçenizin eve bakan tarafını taş havuzu şeklinde süsleyerek estetik görünüm kazandırmak istiyorsanız resimdeki gibi bir dekorasyonu model alarak yapabilirsiniz. Evin kenarından başlayarak istediğiniz alana kadar beyaz veya keyfinize göre seçeceğiniz bir renkte mıcır taş dökün. Sonra bu alanın kenarına büyük kaya parçalarının yontulmuş hallerini getirerek alan sınırlaması yapın. Büyük yuvarlak taşları mıcırların üzerine basamak gibi yerleştirin. Toprak için bırakacağınız alanın üzerine beyaz nehir taşları dökerek taş süslemelerinizi bitirin.Bahçenize hem estetik hemde görsel bir güzellik kazandırmış oldunuz.
Dekoratif talar ile istediğiniz süslemeleri yapabileceğiniz gibi taş duvarlar örerek bahçelerinize görsellik kazandırarak doğal bir bahçe sahibi olabilirsiniz. Yandaki resimde doğal taşlar ile önce bahçe duvarı yapılmış, duvar üzerine kırmızı tuğlalar ile renk deseni verilmiş sonra da yürüyüş yolları için ayrılan alanlardan birine mıcır dökülmüş, diğerine ise karo kapatılarak farklı taş dekorasyonları yapılmıştır. Sizlerde bu resimdeki gibi bir dekorasyon yapabilir bu modeli örnek alabilirsiniz.
Doğal taşlar bir çok bölgede hala ev yapımında kullanılmakta ve yalıtım özelliklerinden yararlanılmaktadır. Yandaki resimde eyer alan örnekte doğal taşlar hem ev yapımında kullanılmış hem de bahçede yürüyüş yolu ile ağaç diplerinin çevrilmesinde kullanılmıştır. Sizde doğal taşları toplayarak bahçenizde bulunan ağacın dibini çevirerek hem toprağın dağılmasını önlemiş olursunuz hem de ağaç dibine çiçekler ekerek bahçe düzenlemesi yapmış olursunuz.Benzer bir dekorasyon yapabilirsiniz. Kolay gelsin.
Bahçenizde farklı tasarımlar olmasını isteyenlerdenseniz, taş döşemelerden değil büyük örme duvarlar veya örme fırınlar gibi süslemeler istiyorum diyorsanız resimdeki gibi kubbeli bir odun fırını yapabilirsiniz. Küçük tuğla boylarında yonu taşlarından toplayarak bahçenize döktürdüğünüz beton zemin üzerine kubbe şekilli bir odun fırını yapabilirsiniz. Burada sebzelerinizi ve ekmeklerinizi pişirebilir bahçenizi güzelleştirebilirisniz. Benzer bir uygulama ile bahçenize küçük kaleler veya küçük saklanma alanları yaparak çocuklarınızla vakit geçirebileceğiniz keyif alabileceğiniz oyun alanları yapabilirsiniz.
Bahçenizin çim ekili alanının üzerine istediğiniz yönde ve doğrultuda yürüş yolu çizgileri çekin. daha sonra bu alanı beyaz nehir taşları ile doldurun. Beyaz nehir taşlarının ortasına yuvarlak şekilli ve üzeri desenli karo yada fayans seçerek yol boyunca 30 cm aralıklarla tam ortalayacak şekilde yerleştirin. Çim alanın içinde yer alan ağaçların kökleri için beyaz nehir taşlarını kullanarak sınırlar yapın. Bu alanları çimden ayırarak görsellik kazandırmış ve ağaç dibindeki toprağın dağılmasını önlemiş olursunuz. Çim üzerine yaptığınız yürüyüş yolunun kenarına büyük yuvarlak taşlar dizerek yürüyüş yolunu güzelşetirebilirsiniz.
Bahçemizi sadece taş süslemeleri ile dekora edebilir ve bahçenize görsellik kazandırabilirsiniz. Bunun için bahçenize bir süs havuzu ve biraz sulak alan yapmanız gerekli. Süs havuzunu hazır alıp suyollarını açık alanda bırakarak bahçe için gerekli sulak alanı yapmış olursunuz. Bahçede açıktan geçen su yollarının üzerine ahşaptan minik köprü yapın. Sulak alanın içine doğal taşlardan farklı boyutlarda doldurun. zemin her nehirde olduğu gibi çakıl taşları ile dolu olmalıdır. Sulak alanın kenarını kesme taşlarla örerek sahil gibi yapabilirsiniz. Bundan sonrası bahçenin tadını çıkarmakta.Kolay gelsin.
Bahçeleri dekoratif olarak süsleyenlerdenseniz sizlere resimdeki gibi bir örnek önerebilirim. Siyah beyaz kare taşları bir araya istediğiniz sekil ve desenlerde getirerek muhteşem görsel bir bahçe yaratabilirsiniz. Önce bahçenizin altına beton dökerek düz bir alan oluşturun: Beton alanı tamamen size bağlı. Sonra siyah ve beyaz taşları dizin. Etrafta kalan yerlere küçük yeşil ve çiçeksiz bitkiler ekin.Ortaya çıkacak görselliği seyretmeye doyamayacaksınız.
Evin etrafına çim ekip üzerine yürüyüş yolları yaparak hem boş alanların çirkin görünmesini önlersiniz hem de eviniz daha güzel göstermiş olursunuz. Resimdeki gibi bir alanı duvar kenarında toprak ekilecek yerler kalacak şekilde çim ekin. Sonra çim alanların üzerine istediğiniz şekilde karolar koyarak basamaklar oluşturun. Yürüyüş yolunun sonuna ve toprak ekim alanı için ayırdığınız alana beyaz küçük yuvarlak taşlardan doldurun. Ortaya istemeneiz halinde büyük bir taş meydan yaparak muhteşem bir görsel oluşturun. Sonra da sevdiklerinizle bu alanlarda yürüyüşler yaparak keyfini çıkarın.