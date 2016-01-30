Banyoda duvar kağıdı kullanabilir miyim?

Duvarların doğru bir şekilde değerlendirilmesinin dekorasyon için ne kadar önemli olduğunun size ulaştırdığımız bir çok yazıda altını çizmiştik. Duvarlar için kullanılan bir çok boya türünün yanı sıra duvar kağıtları hem dekorasyona katkısı açısından hem de duvar yüzeyinin korunması açısından öne çıkan yapı elemanlarından. Konut sektörü ve iç mimari geliştikçe duvar kağıtlarının teknolojisi ve yenilikleri de aynı oranda yükselişini sürdürüyor. Evinizi dekore ederken duvar kağıdı tercih etmeniz için bir ok sebep var. Dekorasyona yardımcı elemanlar olan duvar kağıtları uygulama sırasında zamandan tasarruf sağladığı gibi kolay uygulanabilen ve boyada olduğu gibi uygulama sırasında ve sonrasında mekanı kirletmeyen ve koku yapmayan ürünlerdir. Uzun yıllar kullanılabilen duvar kağıtları herhangi bir hasar gördüğünde kolaylıkla tamir edilebiliyor. Bu avantajının yanı sıra su geçirmemesi, nem oluşturmaması ve su geçirmeyerek nem oluşturmaması da duvar kağıdı kullanmak için sayabileceğimiz önemli sebepler arasında. Tabi doğal malzemeler içermediği için insan sağlığına zararı olmaması da dikkate değer özelliklerinden. Sayısız seçenekte desenlerle üretilen duvar kağıtları çok uzun zamandır hayatımızda olmakla birlikte günümüzde tekrar dekorasyonda kullanılan ürünler haline geldi. Duvar kağıdı denilince retro bir imge düşüyor zihnimize ancak modelleri incelediğinizde duvar kağıtlarının evleri ne kadar modern bir görüntüye kavuşturabileceğini anlayabiliyoruz. Sadece desenleriyle değil üretim teknikleriyle de çeşitli sınıflara ayrılıyor. Bir kaç örnek vermemiz gerekirse; vinil, tekstil vinil duvar kağıtları, simplex ürünler, emboss duvar kağıtları ve boyanabilir duvar kağıdı modelleri başlıca duvar kağıdı tiplerinden. Duvar kağıtları evlerin en nemli ve ıslak alanları olan banyolarda da kullanılabiliyor. Duvar kağıtlarındaki bu gelişim de banyonuzu dekore ederken fayans seçenekleri arasında sıkışıp kalmanızdan kurtarıyor sizi. Banyonuzda kullanabileceğiniz duvar kağıdı modelleriyle banyonuzun havasını değiştirmeniz mümkün. Fayanslarla elde edemeyeceğiniz desenleri bu arınma mekanlarınıza taşıyabiliyorsunuz artık. Üstelik kolay bir uygulama şekliyle. Şimdi duvar kağıdından biraz bahsettikten sonra banyoda duvar kağıdı kullanırken nelere dikkat edeceğimizi, ne tür kağıtlar uygulayabileceğimizi ve banyonun yapısına göre hangi seçeneklere yöneleceğimizi beraber inceleyelim. Bu derlememiz size banyo dekorasyonunuz için yeni fikirler verecek örneklerden oluşuyor. Keyifli okumalar!
Duvar kağıtlarının en önemli özellikleri arasında dayanıklılığı geliyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kolayca temizlenmesi, hasar gördüğünde kolayca tamir edilebilmesi gibi işlevsel özelliklerinin yanında neme kaşı dayanıklı olması ve uzun yıllar kullanım imkanı tanıması duvar kağıdının ne kadar dayanıklı ve pratik bir ürün olduğunu kanıtlamaktadır. Genellikle elli iki ya da elli üç santim genişliğinde ve özel üretimler hariç rulo halinde üretilen duvar kağıtları, üretim esnasında düzgün bir biçimde kesildiği için üst üste bindirmeden ve aralarında boşluk bırakılmadan kuru ve düzgün bir duvara kolayca yapıştırılır ve dayanıklı dış yüzeyi fırçayla dahi kolaylıkla silinebilir. Kağıt denildiğinde aklımızda çok dayanıklı olabileceği düşüncesi oluşmasa da bu ön yargıyı kırmak gerekir. Çünkü duvar kağıtları banyolarda fayans kadar uzun ömürlü ve dayanıklı olabiliyorlar. Banyonuzda hem dayanıklılık hem da farklılık oluşturmak için danışacağınız bir profesyonelden yardım alarak banyonuza en uygun teknik yapıdaki duvar kağıdını belirleyebilir ve sayısız seçenekte desen örnekleri arasından size en çok hitap eden, banyonuzun ışığına ve renklerine uyumlu duvar kağıdını banyonuza uygulayabilirsiniz. Duvar kağıtları özellikle dış yüzeyinde kullanılan malzeme sebebiyle uzun yıllar size kullanım imkanı sunacaktır.
Duvar kağıdı tercih etmenin en büyük nedenlerinden biri de desen seçeneğinin olukça fazla olması. Tabi bir sürü seçenek arasında doğru armoniyi oluşturarak banyonuzun dekorasyonunu belirleyebilir ve daha yüksek estetiği yansıtan bir banyoya sahip olabilirsiniz. Bu örnekte görülen banyodaki romantik ve dingin atmosfere dikkat edin. Fayans seçenekleri arasında ne kadar yumuşak renkler ve tonlar bulunsa da, ne kadar farklı geometrik biçimde üretilse de duvar kağıdının malzeme yapısından ötürü yansıtacağı sıcaklığı bulmanız mümkün değildir. Klasik stildeki bir banyo dekorasyonunu yansıtan bu örnekte duvar kağıdıyla birlikte kullanılan diğer elemanların kurduğu atmosfer huzurlu ve dingin bir yaşam alanının göstergesi. Bununla birlikte bir arınma ve temizlenme mekanı olduğunu sıklıkla vurguladığımız banyoların bu özelliklerini yansıtıyor bu örnekteki yaklaşım. Beyaza boyanmış ahşap rabıtaların üst kısmında pastel tonlarda ve yalın desenlere sahip bir duvar kağıdı tercih edilmesi mekanın ferahlığını arttırıyor. Aynı şekilde klasik motiflere sahip ancak beyaz renkleriyle modern bir yapıya bürünen ayna ve mimari çizimlerin olduğu küçük görseller banyonun dekorasyonunu tamamlayan detaylar. Siz de duvar kağıdının farklı seçenekleri içinden tercihler yaparak onları stile uygun aksesuarlarla destekleyerek harika bir banyoya sahip olabilirsiniz.
Yaşam alanlarınızda duvar kağıdını tüm duvarları kaplayacak şekilde kullanmak zorunda değilsiniz. Bazı bölümlerde desenli duvar kağıtları kullanmak evin dinamizmini arttıracak ve daha dekoratif bir görünüme katkı sağlayacaktır. Bu tür uygulamaları yaparken desenlerle renkleri uyumlu seçmeniz gerekir. Aynı şekilde banyoda da duvar kağıdını bazı bölümlerde kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken fayanslarla uyumlu olması. Antalya'da faaliyetini sürdüren VRLWORKS adlı firmanın hayata geçirdiği bu projede duvar kağıdının banyoda kullanımına iyi bir örnek. Siyah parlak yüzeylerin modern etkisi ile desenli lavabonun klasik görünümü arasında köprü kuran duvar kağıdı, deseni, tonu ve renkleriyle mekanla bütünleşiyor. Siz de banyonuzdaki fayanslar, zemin kaplaması, lavabo gibi diğer elemanlarla uyum sağlayacak desen ve renklerde duvar kağıdı seçimi yapmaya özen gösterin.
Duvar kağıtları çeşitleri arasında en çok tercih edileni vinil duvar kağıtlarıdır. Kaliteli kağıt üzerine çeşitli tekniklerle basılan desenlerin üzerine yekpare PVC kaplanarak üretilen vinil duvar kağıtları geniş bir skalada desen ve renk seçenekleriyle her türlü mekanda kullanılabiliyor. Farklı ve sıcak bir atmosfer oluşturmak için vinil duvar kağıtları banyolar için en uygun duvar kağıdı seçeneklerindendir. Vinil kaplama sayesinde ıslaklığa ve ortam nemine dayanıklı olan vinil modeller banyolar ve mutfaklar için idealdir. Vinil kaplamalar direkt su ile temas eden yerlerde kullanıldığında uzun bir süre sonra aşınmaya neden olabilir. Ancak diğer duvar kağıtlarına göre daha parlak bir yüzeye sahip bu modeller temizlik amacıyla kolaylıkla yıkanabilir. Banyonuz için en uygun deseni seçip gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Duvar kağıtları neme dayanıklı ürünler olduğu için penceresiz banyolarda kullanılması uygundur. Pencere olmaması sebebiyle yoğun neme maruz kalan banyolarda duvar kağıdı dayanıklılığı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bu örnekteki gibi bir dekorasyon uygulaması yaparsanız da banyonuz pencere olmasa dahi ferah görünebilir. Duvar kağıdının desenleri çok yoğun olmazsa ve buradaki gibi pastel tonlarda olursa aydınlatması ile birlikte duvara bir ayna asarak bir pencere görüntüsü de elde edebilir banyonuzun derinliğini arttırabilirsiniz.
Banyoların duş bölümlerinde fayans ya da mermer gibi ürünler tercih edilse de görüldüğü gibi duvar kağıdı uygulaması da yapabiliyor. Günümüzde direkt su ile temasa mukavemet gösteren ürünler mevcut. Bu örnekteki gibi bir duvar kağıdını tercih edip onu bir çerçeveye alırsanız esprili bir anlayış çerçevesinde banyo dekorasyonunuzu farklılaştırabilirsiniz.
Bu konuda daha fazla fikir için Mükemmel bir banyo için duvar kağıdı modelleri başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.