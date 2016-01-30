Banyoda duvar kağıdı kullanabilir miyim?

Banyoların duş bölümlerinde fayans ya da mermer gibi ürünler tercih edilse de görüldüğü gibi duvar kağıdı uygulaması da yapabiliyor. Günümüzde direkt su ile temasa mukavemet gösteren ürünler mevcut. Bu örnekteki gibi bir duvar kağıdını tercih edip onu bir çerçeveye alırsanız esprili bir anlayış çerçevesinde banyo dekorasyonunuzu farklılaştırabilirsiniz.

Bu konuda daha fazla fikir için Mükemmel bir banyo için duvar kağıdı modelleri başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.