Dekorlarla bahçeyi yeniden yaratmak

Bahçeli evlerde yaşayanlarımızın dekore etmek için bir mekanı daha var: Adı üstünde, bahçeler. Bahçelerimizi evimizin bir yaşam alanı haline getirmek içinse onlarca seçenek mevcut. Bu dekorasyonu yaparken takip etmemiz gereken ipuçlarını bize verecek kaynak ise bahçemizi daha çok hangi amaçla kullanmak istediğimiz. Çocuklu bir aile miyiz, bol bol misafir mi ağırlıyoruz, dingin ve sakinleştirici bir mabede mi ihtiyacımız var yoksa kendi küçük eğlence parkımızı mı yaratmak istiyoruz? Bu ve benzeri kullanım amaçlarını göz önüne alıp hayallerimizin bahçesini zevklerimize uygun dekorlarla bizler de yaratabiliriz.
İşe ilk olarak yaşadığımız bölgenin hava koşulları ve tabi bitki örtüsü doğrultusunda peyzaj çalışmaları ile başlamalıyız. Hava koşullarına ve bölgenin toprak yapısına uygun bitkiler ve ağaçlar ekmezsek, bütün çabalarımız maalesef boşa gidecektir. Ana malzememiz olan bitkilerin canlı olduğunu ve belirli koşullar altında yaşamaya devam edeceklerini gözardı edemeyiz. İster yalnızca çim ile donatalım bahçelerimizi ister ağaçlar ile küçük bir koru haline getirelim, unutmayalım ki sürekli ilgi ve bakım gerektiren canlılar ile uğraşıyoruz.
Bitki peyzajından sonra ise artık dekorasyon kısmına geçebiliriz. Kimizi sık sık ve kalabalık misafir ağırlamayı severiz. Bol bol oturma gruplarına ve taş ya da ahşap deck'lerle döşenmiş geniş alanlara ihtiyaç duyarız. Kimimiz bahçemizde dinginlik ve huzur ararız. Hoş bir Japon havuzu ya da şırıltısı bize sukunet sağlayacak bir süs havuzu ihtiyacımız olan dekorasyondur. Kimimiz çocuk sahibiyiz ve her çocuğun hayali olan bir ağaç ev yapmak istiyoruz. Motivasyonumuz her ne olursa olsun, bahçe dekoru için onlarca farklı seçenek içinde zevklerimize hitap eden ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak ürünler bulmak mümkün.
Bu sayfada bahçenin farklı alanları için ilham veren dekor örneklerini derledik. Umarız sizler de gönlünüze uygun bir çalışma bulabilirsiniz.
Fotoğrafta kalabalık aileler için sevimli bir yemek masası görüyoruz. Modern çizgisi ve doğal ahşap yapısı ile bahçeye uygun ve şık görünüyor. Ama o da ne? Evet, çit bitkilerini bir duvar, bir galeri olarak kullanmak aklınıza gelir miydi? Sert ve sağlam bir dokuya ait servi türleri mevsim şartlarına dayanıklılığı ve uzun ömürlü oluşları nedeniyle bahçelerde çit olarak kullanılmak üzere sıklıkla tercih edilen bitkilerin başında gelir. Peki bu geniş ve düz fonu neden bir galeri olarak kullanmayalım? Üzerine asılan türlü çerçeveleri kolaylıkla taşıyabilecek sağlamlıkta olan servileri harika bir yeşil fon olarak kullanıp üzerlerini resim, ayna vb. çerçeveler ile donatabiliriz. Dikkat ederseniz, çerçevelerin tümü klasik tasarımlara ait modellerden seçilmiş ve bahçenin doğallığı ile tasarımın işçiliği mükemmel bir kontrast oluşturmuş. Şık bir aydınlatma elemanı ile tamamlanan oturma alanı salonlara taş çıkartır güzellikte.
Bahçelere en çok yakışan elemanlardan biri de doğal taşlar. Hem bitkilerle uyumu hem de insana verdiği doğallık hissi ile, ister yalnızca görsel peyzajda kullanılsın ister işlevsel olarak yürüyüş yolu vb. alanlarda, şık işçiliği ve doğal görünümü ile bulunduğu her ortama şıklık katıyor. Farklı renklerde taşların kullanılarak yapıldığı geometrik desenle ile bizler de yürüyüş yollarımızı antik dönemlerden kalma şahane bir estetik anlayışı ile dekore edebiliriz.
Kalabalıktan ziyade sakin, sükunetli bir ortama ihtiyaç duyuyorsanız, tek istediğiniz açık havada rahatça oturup çayınızı keyifle yudumlayacağınız ve bir kitap okuyacağınız bir alansa, armut koltuk ve alçak bir sehpa ile hem bu isteğinizi gerçekleştirebilir hem de sevimli bir oturma alanı yaratabilirsiniz. Ahşap deck'ler de sıcak ve samimi bir ortam yaratmak için bire bir. Ahşap dış mekan karoları kullanarak bizzat kendinizin de kolaylıkla mantajını yapabileceğiniz bu deck'ler dayanıklılıkları ve kolay temizlenir olmaları ile de dekorasyonda büyük avantaj sağlıyorlar.
Bahçe kapıları için en güzel ve estetik malzeme ferforje. Hem dayanıklı ve uzun ömürlü olması hem de birbirinden güzel desenleri ile her zevke ve işleve uygun bir modelinin mutlaka bulunduğu ferforje kapılar bahçelerimizin ana giriş kapıları için fevkalade işlevli bir dekor oluşturuyor.
Bir ağaç eve sahip olmak hangimizin çocukluk hayali değildi ki? Eskiden anca filmlerde gördüğümüz bu ağaç evleri büyük bir ağacımız varsa bizler de bahçelerimize yaptırabiliriz. Bahçemizdeki bir ağaç ev hem çocuklarımızı çok mutlu edecek hem de bir çocukluk hayalimizi gerçekleştirmiş olmamızı sağlayacak.
İster serin yaz akşamları için olsun ister havanın artık soğuduğu bahar ve kış ayları için, açık hava şömineleri muhteşem görünüşleri ve sağlayacakları sıcaklık ile bahçelerimizi de içimizi de ısıtacak. Arkadaş toplantıları için de harika bir ambiyans yaratacak böylesi bir açık hava şöminesiyle keyifli bir sucuk ekmek partileri de verebilirsiniz.
Doğal taşlar kullanılarak yapılmış bahçe düzenlemeleri bahçelerimize doğal bir park havası verecektir. Doğal taş dediğimizde yalnızca ufak dere yatağı taşlarını düşünmeyelim. Devasa taşlarla yapılan tasarımlar uygun bitkilerle birlikte kullanıldığı taktirde bahçelerde müthiş bir doğal ortam havası yaratıyor.
Bahçenize bir süs havuzu yaptırmak istiyor ama görmeye alıştığımız klasik modellerin dışına çıkmak istiyorsanız, geometrik şekillerden ve beton ve parlak metalin mükemmel uyumundan faydalanılarak dizayn edilmiş fotoğraftaki gibi sıra dışı bir tasarım sizin aradığınız şey olabilir.
Dekorasyonda Feng Shui yaklaşımını benimsediyseniz bahçenizi de aynı yaklaşım doğrultusunda dekore edebilirsiniz. Suyun sakinleştirici etkisinin sıkça kullanıldığı Feng Shui'de Buddha heykelcikleri de dekoru tamamlayan unsurlar olarak sıkça yer alıyor.
Bahçenizde süs havuzu için yeterli alan yoksa ya da havuz bakımı yapmak/yaptırmak ile uğraşmak istemiyorsanız, demir döküm bahçe çeşmeleri de sizin için iyi bir dekor olabilir. 1001 Şehir Mobilyaları Park ve Bahçe Ekipmanları tarafından tasarlanıp imal edilen ve onlarca farklı çeşidi olan bu döküm çeşmeler aynı zamanda kuş suluğu olarak da görev yapıyor.
Geceleri bahçelere en güzel havayı elbette mumlar veriyor. Bahçe dekorasyonunda sıklıkla kullanılan irili ufaklı mumlar hem ortamı yumuşak bir ışıkla aydınlatacak hem de şahane bir ambiyans sağlayacaktır. Zevkinize göre birçok farklı mumluk bulabilirsiniz, peki ya şık ve sevimli bir kuş kafesini mumluk olarak kullanmaya ne dersiniz?
Bu derlememiz bahçelerle ilgiliydi. Ancak bahçe ortamını çok sevmenize rağmen ya bahçeniz yoksa? Üzülmeyin, sizler de balkonunuzu küçük bir vahaya çevirilip bu mekanda huzur dolu saatler geçirebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan şeyse iyi bir dekorasyon. Ahşap zemin, bol miktarda çiçek ve yeşil bitki dolu büyük saksılar, sevimli bir oturma grubu ve renkli minderlerle bahçeniz olmadan bahçe havası yakalamak mümkün. homify dergide yer alan bahçe konulu yayınlarımıza bu link'ten ulaşabilirsiniz. Eminim sizler de sayfalarımızda ilham alacak birçok bahçe dekor örneği bulacaksınız.