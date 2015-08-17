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Dekorlarla bahçeyi yeniden yaratmak

Özlem K. Özlem K.
Kompletter Garten in München, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Asyatik Bahçe
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Bahçeli evlerde yaşayanlarımızın dekore etmek için bir mekanı daha var: Adı üstünde, bahçeler. Bahçelerimizi evimizin bir yaşam alanı haline getirmek içinse onlarca seçenek mevcut. Bu dekorasyonu yaparken takip etmemiz gereken ipuçlarını bize verecek kaynak ise bahçemizi daha çok hangi amaçla kullanmak istediğimiz. Çocuklu bir aile miyiz, bol bol misafir mi ağırlıyoruz, dingin ve sakinleştirici bir mabede mi ihtiyacımız var yoksa kendi küçük eğlence parkımızı mı yaratmak istiyoruz? Bu ve benzeri kullanım amaçlarını göz önüne alıp hayallerimizin bahçesini zevklerimize uygun dekorlarla bizler de yaratabiliriz.

İşe ilk olarak yaşadığımız bölgenin hava koşulları ve tabi bitki örtüsü doğrultusunda peyzaj çalışmaları ile başlamalıyız. Hava koşullarına ve bölgenin toprak yapısına uygun bitkiler ve ağaçlar ekmezsek, bütün çabalarımız maalesef boşa gidecektir. Ana malzememiz olan bitkilerin canlı olduğunu ve belirli koşullar altında yaşamaya devam edeceklerini gözardı edemeyiz. İster yalnızca çim ile donatalım bahçelerimizi ister ağaçlar ile küçük bir koru haline getirelim, unutmayalım ki sürekli ilgi ve bakım gerektiren canlılar ile uğraşıyoruz.

Bitki peyzajından sonra ise artık dekorasyon kısmına geçebiliriz. Kimizi sık sık ve kalabalık misafir ağırlamayı severiz. Bol bol oturma gruplarına ve taş ya da ahşap deck'lerle döşenmiş geniş alanlara ihtiyaç duyarız. Kimimiz bahçemizde dinginlik ve huzur ararız. Hoş bir Japon havuzu ya da şırıltısı bize sukunet sağlayacak bir süs havuzu ihtiyacımız olan dekorasyondur. Kimimiz çocuk sahibiyiz ve her çocuğun hayali olan bir ağaç ev yapmak istiyoruz. Motivasyonumuz her ne olursa olsun, bahçe dekoru için onlarca farklı seçenek içinde zevklerimize hitap eden ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak ürünler bulmak mümkün.

Bu sayfada bahçenin farklı alanları için ilham veren dekor örneklerini derledik. Umarız sizler de gönlünüze uygun bir çalışma bulabilirsiniz.

Salonu bahçeye taşımak

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Modern Bahçe
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

Fotoğrafta kalabalık aileler için sevimli bir yemek masası görüyoruz. Modern çizgisi ve doğal ahşap yapısı ile bahçeye uygun ve şık görünüyor. Ama o da ne? Evet, çit bitkilerini bir duvar, bir galeri olarak kullanmak aklınıza gelir miydi? Sert ve sağlam bir dokuya ait servi türleri mevsim şartlarına dayanıklılığı ve uzun ömürlü oluşları nedeniyle bahçelerde çit olarak kullanılmak üzere sıklıkla tercih edilen bitkilerin başında gelir. Peki bu geniş ve düz fonu neden bir galeri olarak kullanmayalım? Üzerine asılan türlü çerçeveleri kolaylıkla taşıyabilecek sağlamlıkta olan servileri harika bir yeşil fon olarak kullanıp üzerlerini resim, ayna vb. çerçeveler ile donatabiliriz. Dikkat ederseniz, çerçevelerin tümü klasik tasarımlara ait modellerden seçilmiş ve bahçenin doğallığı ile tasarımın işçiliği mükemmel bir kontrast oluşturmuş.  Şık bir aydınlatma elemanı ile tamamlanan oturma alanı salonlara taş çıkartır güzellikte.

Taş döşenmiş yürüyüş yolları

homify Klasik Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçelere en çok yakışan elemanlardan biri de doğal taşlar. Hem bitkilerle uyumu hem de insana verdiği doğallık hissi ile, ister yalnızca görsel peyzajda kullanılsın ister işlevsel olarak yürüyüş yolu vb. alanlarda, şık işçiliği ve doğal görünümü ile bulunduğu her ortama şıklık katıyor. Farklı renklerde taşların kullanılarak yapıldığı geometrik desenle ile bizler de yürüyüş yollarımızı antik dönemlerden kalma şahane bir estetik anlayışı ile dekore edebiliriz.

Huzurlu bir sadelik

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Rustik Bahçe
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Kalabalıktan ziyade sakin, sükunetli bir ortama ihtiyaç duyuyorsanız, tek istediğiniz açık havada rahatça oturup çayınızı keyifle yudumlayacağınız ve bir kitap okuyacağınız bir alansa, armut koltuk ve alçak bir sehpa ile hem bu isteğinizi gerçekleştirebilir hem de sevimli bir oturma alanı yaratabilirsiniz. Ahşap deck'ler de sıcak ve samimi bir ortam yaratmak için bire bir. Ahşap dış mekan karoları kullanarak bizzat kendinizin de kolaylıkla mantajını yapabileceğiniz bu deck'ler dayanıklılıkları ve kolay temizlenir olmaları ile de dekorasyonda büyük avantaj sağlıyorlar.

Olmazsa olmaz ferforje kapılar

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Modern Bahçe
Teknik Metal Ferforje

Ferforje Bahçe Kapıları

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Bahçe kapıları için en güzel ve estetik malzeme ferforje. Hem dayanıklı ve uzun ömürlü olması hem de birbirinden güzel desenleri ile her zevke  ve işleve uygun bir modelinin mutlaka bulunduğu ferforje kapılar bahçelerimizin ana giriş kapıları için fevkalade işlevli bir dekor oluşturuyor.

Çocukluk hayalimiz ağaç evler

Imaginative Tree House Charm, Squirrel Design Tree Houses Limited Squirrel Design Tree Houses Limited Rustik Bahçe
Squirrel Design Tree Houses Limited

Imaginative Tree House Charm

Squirrel Design Tree Houses Limited
Squirrel Design Tree Houses Limited
Squirrel Design Tree Houses Limited

Bir ağaç eve sahip olmak hangimizin çocukluk hayali değildi ki? Eskiden anca filmlerde gördüğümüz bu ağaç evleri büyük bir ağacımız varsa bizler de bahçelerimize yaptırabiliriz. Bahçemizdeki bir ağaç ev hem çocuklarımızı çok mutlu edecek hem de bir çocukluk hayalimizi gerçekleştirmiş olmamızı sağlayacak.

Açık hava şömineleri

'Armonie', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - Bahçe
Barbara Negretti – Garden design –

Barbara Negretti - Garden design -
Barbara Negretti – Garden design –
Barbara Negretti - Garden design -

İster serin yaz akşamları için olsun ister havanın artık soğuduğu bahar ve kış ayları için, açık hava şömineleri muhteşem görünüşleri ve sağlayacakları sıcaklık ile bahçelerimizi de içimizi de ısıtacak. Arkadaş toplantıları için de harika bir ambiyans yaratacak böylesi bir açık hava şöminesiyle keyifli bir sucuk ekmek partileri de verebilirsiniz.

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Doğal taş ve bitkilerin müthiş uyumu

Asis Mimarlik, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Akdeniz Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Asis Mimarlik

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Doğal taşlar kullanılarak yapılmış bahçe düzenlemeleri bahçelerimize doğal bir park havası verecektir. Doğal taş dediğimizde yalnızca ufak dere yatağı taşlarını düşünmeyelim. Devasa taşlarla yapılan tasarımlar uygun bitkilerle birlikte kullanıldığı taktirde bahçelerde müthiş bir doğal ortam havası yaratıyor.

Modern bir süs havuzu

Designergarten, L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner Modern Bahçe
L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig &amp; Partner

L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner
L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig &amp; Partner
L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner

Bahçenize bir süs havuzu yaptırmak istiyor ama görmeye alıştığımız klasik modellerin dışına çıkmak istiyorsanız, geometrik şekillerden ve beton ve parlak metalin mükemmel uyumundan faydalanılarak dizayn edilmiş fotoğraftaki gibi sıra dışı bir tasarım sizin aradığınız şey olabilir.

Bahçede Feng Shui uygulamaları

Kompletter Garten in München, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Asyatik Bahçe
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH

Kirchner Garten & Teich GmbH
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH
Kirchner Garten & Teich GmbH

Dekorasyonda Feng Shui yaklaşımını benimsediyseniz bahçenizi de aynı yaklaşım doğrultusunda dekore edebilirsiniz. Suyun sakinleştirici etkisinin sıkça kullanıldığı Feng Shui'de Buddha heykelcikleri de dekoru tamamlayan unsurlar olarak sıkça yer alıyor. 

Havuz için yeterli alanınız yok mu?

Döküm bahçe çeşmesi 1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI Modern Bahçe
1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI

Döküm bahçe çeşmesi

1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI
1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI
1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI

Bahçenizde süs havuzu için yeterli alan yoksa ya da havuz bakımı yapmak/yaptırmak ile uğraşmak istemiyorsanız, demir döküm bahçe çeşmeleri de sizin için iyi bir dekor olabilir. 1001 Şehir Mobilyaları Park ve Bahçe Ekipmanları tarafından tasarlanıp imal edilen ve onlarca farklı çeşidi olan bu döküm çeşmeler aynı zamanda kuş suluğu olarak da görev yapıyor. 

Mumlar ve mumluklar

HOATZÍN, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi Modern Bahçe
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

Geceleri bahçelere en güzel havayı elbette mumlar veriyor. Bahçe dekorasyonunda sıklıkla kullanılan irili ufaklı mumlar hem ortamı yumuşak bir ışıkla aydınlatacak hem de şahane bir ambiyans sağlayacaktır. Zevkinize göre birçok farklı mumluk bulabilirsiniz, peki ya şık ve sevimli bir kuş kafesini mumluk olarak kullanmaya ne dersiniz?

Bahçeniz yok mu?

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design Modern Bahçe
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

Bu derlememiz bahçelerle ilgiliydi. Ancak bahçe ortamını çok sevmenize rağmen ya bahçeniz yoksa? Üzülmeyin, sizler de balkonunuzu küçük bir vahaya çevirilip bu mekanda huzur dolu saatler geçirebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan şeyse iyi bir dekorasyon. Ahşap zemin, bol miktarda çiçek ve yeşil bitki dolu büyük saksılar, sevimli bir oturma grubu ve renkli minderlerle bahçeniz olmadan bahçe havası yakalamak mümkün. homify dergide yer alan bahçe konulu yayınlarımıza bu link'ten ulaşabilirsiniz. Eminim sizler de sayfalarımızda ilham alacak birçok bahçe dekor örneği bulacaksınız.

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Bu bahçe dekoru örneklerini siz nasıl buldunuz?

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