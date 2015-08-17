Dekorlarla bahçeyi yeniden yaratmak

Bahçeli evlerde yaşayanlarımızın dekore etmek için bir mekanı daha var: Adı üstünde, bahçeler. Bahçelerimizi evimizin bir yaşam alanı haline getirmek içinse onlarca seçenek mevcut. Bu dekorasyonu yaparken takip etmemiz gereken ipuçlarını bize verecek kaynak ise bahçemizi daha çok hangi amaçla kullanmak istediğimiz. Çocuklu bir aile miyiz, bol bol misafir mi ağırlıyoruz, dingin ve sakinleştirici bir mabede mi ihtiyacımız var yoksa kendi küçük eğlence parkımızı mı yaratmak istiyoruz? Bu ve benzeri kullanım amaçlarını göz önüne alıp hayallerimizin bahçesini zevklerimize uygun dekorlarla bizler de yaratabiliriz.

İşe ilk olarak yaşadığımız bölgenin hava koşulları ve tabi bitki örtüsü doğrultusunda peyzaj çalışmaları ile başlamalıyız. Hava koşullarına ve bölgenin toprak yapısına uygun bitkiler ve ağaçlar ekmezsek, bütün çabalarımız maalesef boşa gidecektir. Ana malzememiz olan bitkilerin canlı olduğunu ve belirli koşullar altında yaşamaya devam edeceklerini gözardı edemeyiz. İster yalnızca çim ile donatalım bahçelerimizi ister ağaçlar ile küçük bir koru haline getirelim, unutmayalım ki sürekli ilgi ve bakım gerektiren canlılar ile uğraşıyoruz.

Bitki peyzajından sonra ise artık dekorasyon kısmına geçebiliriz. Kimizi sık sık ve kalabalık misafir ağırlamayı severiz. Bol bol oturma gruplarına ve taş ya da ahşap deck'lerle döşenmiş geniş alanlara ihtiyaç duyarız. Kimimiz bahçemizde dinginlik ve huzur ararız. Hoş bir Japon havuzu ya da şırıltısı bize sukunet sağlayacak bir süs havuzu ihtiyacımız olan dekorasyondur. Kimimiz çocuk sahibiyiz ve her çocuğun hayali olan bir ağaç ev yapmak istiyoruz. Motivasyonumuz her ne olursa olsun, bahçe dekoru için onlarca farklı seçenek içinde zevklerimize hitap eden ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak ürünler bulmak mümkün.

Bu sayfada bahçenin farklı alanları için ilham veren dekor örneklerini derledik. Umarız sizler de gönlünüze uygun bir çalışma bulabilirsiniz.