Yaratıcı fikirlerle ev dekorasyon aksesuarları

Ev dekorasyonu hakkında onlarca farklı detay üzerine tavsiyeler verilebilir ama insanı bir odayı yeniden dekor etmeye ikna eden en önemli şey ilham veren aksesuarlardır. Aksesuar seçimi odanın stiline göre yapılabileceği gibi orijinal bir aksesuarın etrafında da bir alan şekillendirilebilir. Bu yazımızda sizlere aksesuarları mümkün olduğunca kullanıldığı dekor içerisinde tanıtarak alana kattığı özelliği vurgulamak istedik.
Dekorasyon aksesuarları denince aklımıza ilk gelen, kullanım amacı herhangi bir eyleme hizmet etmekten ziyade görsel uygunluk sağlamak olan süs eşyaları ise yanılıyor olabiliriz. Çünkü dekorasyon aksesuarları sadece koltuğun yanına iliştirdiğiniz bir biblo değildir. Perdelerden halıya, dekoratif duvar uygulamalarından oyunlara, şarap raflarından merdivenlere, askılıklardan saksılara kadar bir çok dekor ögesi aksesuar görevi görür. Bazen mükemmel dekor edilmiş bir Şarap Mahzeni bile evinizin en büyük aksesuarı olabilir.
Daha fazla yaratıcı aksesuar fikri için “Ev aksesuar ürünleri için özgün fikirler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Sadece belirli bir alana uygulanan ve mobilyalarla aynı desene sahip bir duvar kağıdı odanın en dikkat çeken aksesuarı olmayı hak ediyor. MKB İnşaat tarafından hazırlanan bu yaratıcı mutfak dekorasyonunda yoğunlukta kullanılan renk siyah ve beyaz tonlarıdır ama buna rağmen son derece zengin ve göz dolduran bir çalışma olmuş. Ayrıca perde desenlerinin de yine duvar kağıtlarıyla olan uyumunu vurgulamadan geçmeyelim.
“Duvarda bir bisiklet, hem de tam saatin yanında!” kulağa tuhaf geliyor öyle değil mi? Gelmesin, eğer yaratıcılığın ev dekorasyonunu bir sanata nasıl çevirdiğini görmek istiyorsanız bu tarz fikirlere açık olmaktan korkmayın. Görseldeki alan, bir çok farklı objenin aksesuar olarak ustaca kullanıldığı ve yine onlarca farklı, hatta uyumsuz kabul edilen renk barındıran mükemmel bir dekora ait. Dekorda, duvardaki bisiklet, saat ve üç boyutlu hayvan figürlerinden perdeye, masanın üzerindeki nar kasesine kadar bir çok objenin aksesuar görevi aldığını görebilirsiniz.
Evinizde oyun odası olarak ayırabileceğiniz bir alanınız varsa kullanabileceğiniz onlarca eğlenceli aksesuar var demektir. Oyun konsolları, tırmanma duvarı, oyun temalı minder ve tabureler, bilardo v.b oyun masaları hepsi bu enerjik oda için renkli aksesuarlar olabilir. Ayrıca, ayıracağınız bütçeye göre, alanı sadece seçeceğiniz bir oyun için tek temada dekor edebilir veya bir çok oyun ve temayla mükemmel bir hobi odasına çevirebilirsiniz.
Çok katlı evlerde merdiven sizi bir üst kata çıkaran araçtır buna kimse itiraz etmez ama merdivenlerinizi evinizin stiline uygun olarak dekor ederek ona bir aksesuar özelliği kazandırabilirsiniz. Zaten yaratıcı tasarım kendini, bir amaca yönelik araçları dekor ögesi olarak kullanımındaki başarıda gösterir. Görseldeki tasarımda size ilham verecek onlarca aksesuar niteliği kazanmış objeye rastlayabilirsiniz.
Eğer şarap mahzeni olarak kullanabileceğiniz bir alanınız yoksa mutfak, yemek odası veya salona eklemlenecek ve odanın stiline uygun bir şarap rafı hem dekorasyonunuzu zenginleştirir hem de mükemmel bir aksesuar özelliği görür. Örnek dekorda kullanılan ahşap şarap rafları salonun stiline mükemmel uymuş ve dekoru tamamlamış.
Evinizi hangi stilde dekor ederseniz edin mutlaka kullanacağınız ve kullanım amacı dışında aksesuar niteliği de taşıyacak öge halılardır. Halılar hem renk, desen ve dokularıyla stilinizi tamamlarken hem de odalarınıza sıcak ve yumuşacık bir hava katar. Örnek dekorda kullanılan halı, renk ve deseniyle klasik bir stilin mükemmel tamamlayıcısı olmuş. Ayrıca odanın en göz dolduran aksesuarı olma özelliğini de gururla taşıyor.
Dekorasyon hakkında hiç bir fikrimiz olmasa bile mutlaka duymuş olduğumuz bir bilgi, aynaların mekanı geniş gösterdiğidir. Aynalar, ayna olmanın yanında, hem mekanlarımızı genişletip hem mükemmel birer dekor aksesuarı olarak görev yapabiliyorsa gerçekten sihirli olsalar gerek. Örnek tasarımda banyo dekoruna uygulanan ayna, lavabo aynası olmakla kalmayıp dekor ürünü olarak da stili tamamlamış.
Mobilyalar zaten dekorumuzun en önemli parçalarıdır. Dekorun ana unsurları olarak takım halinde kullanılabildiği gibi özel renk ve desenlerde stile uygun tasarlanan tek mobilyalar da dekor ürünü olarak sıkça kullanılıyor. Özellikle görseldeki gibi etnik desenlerle ve çok renkli olarak tasarlanmış tek koltuklar bir çok stilin tamamlayıcı ögesi olabiliyorlar.
Bitkiler ev ve bahçe dekorasyonumuzun vazgeçilmezleridir. Bitkileri bir aksesuar olarak kullanma fikri, onları evimize hatta ofisimize en çok aradığımız dekor ürünü haline getirdi ve biz bu konuda hiç şikayetçi değiliz. Küçük, devasa, renkli, düz, desenli, şekilli hiç fark etmez, istediğiniz stil ve özellikte onlarca saksı bitkisini dekorunuzun her alanında kullanmaktan hiç çekinmeyin.
Askılıkları dekoratif amaçlı kullanmak alışkın olmasak bile oldukça yaratıcı ve kullanışlı bir fikir olmuş. Birçok farklı şekil ve büyüklükte askılığı evinizde dekor ürünü olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunlara takı askılıkları, kıyafet askılıkları ve hatta aksesuar askılıkları da dahil. Görseldeki dekorda kullanılan model askılıklar stili tamamladığı gibi dekora gerçekten kullanışlı ögeler de kazandırmış.
Klasik stilde dekor edilmiş bu muhteşem odanın en dikkat çeken ögesi sizce de o ihtişamlı avize olmamış mı? Avizeler onlarca farklı şekil ve stiliyle dekorasyon ögelerinin en önemlilerindendir. Aydınlatma görevini odanın stilini tamamlayacak şekilde yerine getiren ve en eski aksesuarlardan biri olarak da bilinen avizelere hak ettiği değeri vermek gerekir. Sanırım bu yüzden diğer bütün aksesuarlar bir arada bulunabilirken sadece avizeler için açılan reyonlar, mağazalar vardır. Ayrıca bu tasarımda avizeler dışında dekorunuza ilham verecek, aynadan abajura, kitap tutacaklarından mumluklara, biblo ve vazolardan çay setine kadar bir çok aksesuarın kullanıldığını görebilirsiniz.
Görseldeki duvar kağıdının başlı başına bir aksesuar olduğu gerçeğini cepte tutarak söyleyelim eski bavul ve kutuları, kalabalık toparlamak dışında, dekoratif amaçlı kullanmak son derece başarılı bir fikir. Bu tarz yaratıcı dekor ürünleri aksesuar rezervimizi zenginleştirirken bir yandan da dekorasyonun ne kadar zekice hazırlandığı, üzerine ne kadar düşünüldüğü hakkında fikir veriyor.
Şömine ısıtma aracı olmasının dışında mükemmel bir görüntüye de sahip bu yüzden olsa gerek kullanıldığı her dekoru mükemmelleştiriyor. Özellikle dekoratif ekipmanlarıyla birlikte stile uygun kullanıldığında sahip olabileceğiniz en zengin aksesuar oluveriyor. Görseldeki şömine tasarım olarak oldukça başarılı ve göz dolduruyor. Odanın genel stiline uygun olarak renklendirilmiş ve ekipmanlarıyla tamamlanarak odanın odak noktası olmayı başarmış.
Kitaplık kullanım amacı olarak bir okuma köşesi veya çalışma odasının ana unsurudur ancak yaratıcı fikirlerle ve büyüleyici tasarımlarla hazırlanan kitaplıklar sadece okuma ve çalışma odalarına değil evin her köşesine uygulanabilecek aksesuarlar olarak da karşımıza çıkıyor. Görselde tavanın yapısına göre şekillendirilmiş, renkleri ve yardımcı ögesi olan koltukla birlikte stile uydurulmuş bir dekoratif kitaplık görüyoruz. Son derece kullanışlı ve şık bir aksesuar sayılmaz mı?