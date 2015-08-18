Yaratıcı fikirlerle ev dekorasyon aksesuarları

Ev dekorasyonu hakkında onlarca farklı detay üzerine tavsiyeler verilebilir ama insanı bir odayı yeniden dekor etmeye ikna eden en önemli şey ilham veren aksesuarlardır. Aksesuar seçimi odanın stiline göre yapılabileceği gibi orijinal bir aksesuarın etrafında da bir alan şekillendirilebilir. Bu yazımızda sizlere aksesuarları mümkün olduğunca kullanıldığı dekor içerisinde tanıtarak alana kattığı özelliği vurgulamak istedik.

Dekorasyon aksesuarları denince aklımıza ilk gelen, kullanım amacı herhangi bir eyleme hizmet etmekten ziyade görsel uygunluk sağlamak olan süs eşyaları ise yanılıyor olabiliriz. Çünkü dekorasyon aksesuarları sadece koltuğun yanına iliştirdiğiniz bir biblo değildir. Perdelerden halıya, dekoratif duvar uygulamalarından oyunlara, şarap raflarından merdivenlere, askılıklardan saksılara kadar bir çok dekor ögesi aksesuar görevi görür. Bazen mükemmel dekor edilmiş bir Şarap Mahzeni bile evinizin en büyük aksesuarı olabilir.

Daha fazla yaratıcı aksesuar fikri için “Ev aksesuar ürünleri için özgün fikirler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.