Eski bir mutfak ve banyonun inanılmaz dönüşümü

INTERMOBLE COCINAS adlı İspanyol firma iç mekan düzenlemelerindeki yenilikleriyle kendini gösteriyor. Bu yeniliklerde öncelikle yapılması gereken belli başlı detaylar mevcut; eskimiş küvet yerine yeni bir duş kabini kullanmak, var olan seramik karoları eskidiği için yenilemek, ya da yeni bir soluk almak için yeni bir mutfak tasarımı planlamak. İspanyol firma bu konuda uzman olduğu için müşterinin ihtiyaçları ve estetik beğenileri doğrultusunda en uygun kombinasyonları gerçekleştiriyor. Dilerseniz oldukça eski bir mutfak ve banyonun inanılmaz dönüşümünü birlikte inceleyelim.
Mutfağın önceki halinde gördüğümüz üzere hiç bir detay birbiriyle ilişki içinde değil. Örneğin duvarlarda kullanılan karolar küçük renkli karelere sahip ve mutfak dolapları ya da herhangi bir yerle bir uyum içinde değil. Pencerelerde ve lavabonun altında kullanılan sarı ve mavi renk sadece göz almakla birlikte dekorasyonun hiç bir detayına rahatlık sağlamıyor.
Mutfağın yenilenmiş halinde gördüğümüz üzere mutfak küçük de olsa ferah ve samimi bir dekorasyon oluşturmanız mümkün. Mutfağın bir duvarına sade ve beyaz mutfak dolapları yerleştirilerek alandan tasarruf edilmiş. Eski halinde gördüğümüz mutfak penceresi ve balkon birleştirilerek büyütülmüş ve tavandan zemine kadar cam kapı oluşturulmuş. Mutfak tezgahı zemin karolarıyla ilişkili bir renkle tasarlanarak uyumlu bir kompozisyon yaratılmış.
Banyonun önceki hali de tıpkı mutfak gibi havasız ve soluk bir görünüme sahip. Duvarlarda kullanılan karolar renk ve desen açısından çok estetik bir görünüme sahip değil. Lavabo ve küvet eski olduğu kadar konumlandırma açısından da mekanı doğru kullanmamıza olanak vermiyor.
Küvetin önceki hali yaşlılar için oturarak yıkanma açısından uygun olsa da her aile için gerekli olduğu söylenemez. Küvet çok küçük bir alanda yer aldığı için banyonun yenilenmiş halinde duş kabinini görünce inanamayacaksınız.
Banyonun yenilenmiş halinde tüm elemanlar farklı konumlandırılarak alandan en iyi şekilde yararlanılması düşünülmüş. Örneğin lavabo eskisinin aksine keskin çizgilere sahip bir tasarıma sahip olduğundan alt kısmına banyodaki malzemelerinizi depolamak için banyo dolabı yerleştirilmiş. Banyodaki duvar karoları yine eskisine göre son derece basit ve yalın bir tasarıma sahip. Banyo küçük olduğu için dekorasyonda kullanılan bir çok detay beyaz renkte tercih edilmiş. Pencerenin altına tuvalet yerleştirilerek mekanın büyümesi sağlanmış.
Eski banyo fotoğrafından da anlaşıldığı üzere küvetin kapladığı alanda çok daha az yer işgal eden şık bir duşakabin olduğunu görüyorsunuz. Duşakabinler özellikle küçük banyolu evler için kurtarıcı vazifesi görürken estetik bir köşe olarak da düşünülebilir. Örneğin banyodaki duvar karoları banyonun her yerinde aynı yalınlıkta kullanılırken duşakabin alanında bordo ve dokulu duvar karoları seçilmiş. Banyonun köşesine yerleştirilen duşakabin hem renkli ve şık bir köşe haline gelmiş, hem de eskiye göre konfor temel esas olmuş.
Banyonuzu yenilemek istiyorsanız Para ve zamandan tasarruf ederek banyo yenilemenin ipuçları adlı yazımızdan farklı örneklere ait dekorasyon çeşitlerine göz gezdirebilirsiniz.