Eski bir mutfak ve banyonun inanılmaz dönüşümü

INTERMOBLE COCINAS adlı İspanyol firma iç mekan düzenlemelerindeki yenilikleriyle kendini gösteriyor. Bu yeniliklerde öncelikle yapılması gereken belli başlı detaylar mevcut; eskimiş küvet yerine yeni bir duş kabini kullanmak, var olan seramik karoları eskidiği için yenilemek, ya da yeni bir soluk almak için yeni bir mutfak tasarımı planlamak. İspanyol firma bu konuda uzman olduğu için müşterinin ihtiyaçları ve estetik beğenileri doğrultusunda en uygun kombinasyonları gerçekleştiriyor. Dilerseniz oldukça eski bir mutfak ve banyonun inanılmaz dönüşümünü birlikte inceleyelim.