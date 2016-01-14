Mutfağımı nasıl baştan yaratabilirim?

Evin yenilenmeye en çok ihtiyaç duyan alanı genelde mutfaktır. Sık kullanıldığından, elektronik gibi hızlı eskiyen eşyaları barındırdığından ve sürekli yağ ve kire maruz kaldığından dekorasyonu diğer odalara göre çok daha hızlı eskir. Bu nedenle dekorasyonda bir yenilenmeye gidilecekse haklı olarak ilk adım mutfaktır. Eğer siz de mutfağınızın yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsanız işe başlamak için doğru yerdesiniz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı mutfak yenilemesine ayırıyoruz. Mutfağınızı yeniden dekore etmeye karar verdiyseniz ve izleyeceğiniz yol için bir haritaya ihtiyacınız varsa yazının devamına mutlaka göz atın. Birbirinden güzel mutfak dekorasyonları ile dekorasyon yenilemede işinize yarayabilecek öneriler bu yazımızda olacak.

Mutfak dekorasyonunu belirleyen bazı temel unsurlar vardır. Bunlar; zemin ve duvarları kapsayan fon, dolaplar ve tezgah, elektronikler ve mobilyalardır. Bu unsurların hepsini bir stil içerisinde planlamak ve bütün olarak düşünmek gerekir. Ancak dekorasyon yenilenmesi sırasında kullanılır durumda olan unsurları sabit tutmak daha ekonomik ve akıllıca olacağından yeni dekorasyonu da bu sabit unsurlar etrafında şekillendirmek gerekir. Bunun için işe öncelikle dekorasyonda neleri değiştireceğinize karar vererek başlamalısınız. Sıkı bir planlama, bütçe belirlemesi, fiyat araştırması, uzman fikri ve uygulama derken kafanızdaki bütün soru işaretleri bir çırpıda çözülüp gider ve size de yeni mutfağınızın keyfini doyasıya çıkarmak kalır.

Mutfak dekorasyonu hakkında detaylı ürün örnekleri görmek istiyorsanız sitemizin “Ürünler” sekmesinde bir gezintiye çıkabilirsiniz. Daha fazla örnek mutfak dekorasyonu ve öneriler bulmak için de “Aklınızı başınızdan alacak modern mutfak modelleri” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.