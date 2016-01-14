Mutfağımı nasıl baştan yaratabilirim?

Evin yenilenmeye en çok ihtiyaç duyan alanı genelde mutfaktır. Sık kullanıldığından, elektronik gibi hızlı eskiyen eşyaları barındırdığından ve sürekli yağ ve kire maruz kaldığından dekorasyonu diğer odalara göre çok daha hızlı eskir. Bu nedenle dekorasyonda bir yenilenmeye gidilecekse haklı olarak ilk adım mutfaktır. Eğer siz de mutfağınızın yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsanız işe başlamak için doğru yerdesiniz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı mutfak yenilemesine ayırıyoruz. Mutfağınızı yeniden dekore etmeye karar verdiyseniz ve izleyeceğiniz yol için bir haritaya ihtiyacınız varsa yazının devamına mutlaka göz atın. Birbirinden güzel mutfak dekorasyonları ile dekorasyon yenilemede işinize yarayabilecek öneriler bu yazımızda olacak.
Mutfak dekorasyonunu belirleyen bazı temel unsurlar vardır. Bunlar; zemin ve duvarları kapsayan fon, dolaplar ve tezgah, elektronikler ve mobilyalardır. Bu unsurların hepsini bir stil içerisinde planlamak ve bütün olarak düşünmek gerekir. Ancak dekorasyon yenilenmesi sırasında kullanılır durumda olan unsurları sabit tutmak daha ekonomik ve akıllıca olacağından yeni dekorasyonu da bu sabit unsurlar etrafında şekillendirmek gerekir. Bunun için işe öncelikle dekorasyonda neleri değiştireceğinize karar vererek başlamalısınız. Sıkı bir planlama, bütçe belirlemesi, fiyat araştırması, uzman fikri ve uygulama derken kafanızdaki bütün soru işaretleri bir çırpıda çözülüp gider ve size de yeni mutfağınızın keyfini doyasıya çıkarmak kalır.
Mutfak dekorasyonu hakkında detaylı ürün örnekleri görmek istiyorsanız sitemizin “Ürünler” sekmesinde bir gezintiye çıkabilirsiniz. Daha fazla örnek mutfak dekorasyonu ve öneriler bulmak için de “Aklınızı başınızdan alacak modern mutfak modelleri” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Pek dikkat edilmese de planlama kısmı işin eksiksiz yürümesi için en gerekli adımdır. Hangi eşyaları dekorasyonda sabit tutacağınız, hangilerini değiştireceğiniz, ne kadar bütçe ayıracağınız, uygulamak istediğiniz stil ve konsept gibi bütün detayları önceden planlayıp gerekli notları almalısınız. Alış verişe çıkmadan önce internetten sıkı bir fiyat araştırması yapıp bunları da notlarınıza eklemekte yarar var. İşin bu kısmı aslında en eğlenceli tarafı da olabilir. Çünkü çevrenizdekilerle fikir alış verişi yapıp bol bol dekorasyon dergileri karıştırabilirsiniz. Ne de olsa göreceğiniz ufacık bir öneri ya da fikir bile dekorasyonunuzu tamamen değiştirebilir.
Herkes bilir ki bütçe kısmı işin can alıcı tarafıdır. Dekorasyona ekleyeceğiniz özelliklerin sınırı aslında bütçenizin sınırıdır. İhtiyaçlarınızı kesin olarak belirledikten sonra ve bütün bu ihtiyaçları karşılayabilmek için gerekecek miktarı ayırabileceğinizden emin olmalısınız. Böyle bir değişikliğe borçlanarak girmek pek akıllıca olmayacağı için köşedeki paranızın yetebileceği bir dekorasyon planlamalısınız. Fiyat araştırması yapmak tam da bu noktada önem kazanıyor. Ahşap bir tezgah kullanmak istiyorsanız bu tezgahı size sunabilecek uzmanları internetten bulup araştırabilir ayrıca çevrenizdekilerle de görüşebilirsiniz. Bu sayede en uygun fiyatı bulur ve bütçenizi gereksiz masraflardan kurtarmış olursunuz.
Bir uzmanla da çalışsanız, dekorasyonu tamamen kendiniz de tamamlasanız elinizin altında bir eskiz bulundurmak işinizi son derece kolaylaştıracaktır. Eskiz çizmek deyince aklınıza öyle çok profesyonel mimari çizimler gelmesin. Kimse sizden böyle bir beceri beklemiyor. Sadece istediğiniz dekorasyonun özelliklerini dekoratörünüze ya da mimarınıza en doğru şekilde aktarmanızı sağlayacak bir çizim yeterli olacaktır. Tezgahı nerede kullanmak istiyorsunuz, mutfak adası nerede dursun, dolap, lavabo nerede ve ne genişlikte kullanılsın az çok bunları belirten bir çizim çok yardımcı olacaktır. Bunun haricinde çiziminizde uygulamak istediğiniz renk ve modelleri de belirtebilirsiniz. Mutfak dolaplarının iç rafları tamamen kullanıcıya özel şekilde tasarlanmalıdır. Mesela çizimlerinizde size en uygun olacak raf sistemini belirtebilirsiniz.
Bu durum dekorasyonda neleri değiştirmek istediğinize bağlı. Eğer sadece mobilya ve aksesuarlarda değişiklik yapacaksanız bir uzman görüşüne ihtiyaç duymadan da hareket edebilirsiniz. Ancak dekorasyonun temel unsurları olan zemin, duvar, tezgah, lavabo ve su sistemi gibi ustalık ve uzmanlık gerektirecek kısımlarında değişiklik yapacaksanız bu durumda profesyonel bir ekipten yardım almanızı önemle tavsiye edeceğiz. İnternetten araştırma yaparak veya bulunduğunuz bölgedeki mimarlık ve tasarım ofislerine başvurarak tasarımınız için bir dekoratör tutabilirsiniz. Çalışmak istediğiniz ekibi seçtikten sonra zaten işin esas yükü sizin omuzlarınızdan düşecek demektir.
Ayrıca tasarıma bir uzman eli değdiği mutlaka belli olur. Siz de bu örnekteki gibi göz kamaştıran bir mutfağa sahip olmak istemez misiniz? Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyan tasarım gören herkesi hayran bırakacak modern bir güzelliğe sahip.
Çalışacağınız profesyonel ekibe karar verdikten sonra dekorasyonda ihtiyaç duyacağınız bütün özellikleri ayrıntılı bir şekilde anlatmalısınız. Bunun için eskizlerinizi sunabilirsiniz. Tabii nihai kararı verirken profesyonel ekibin görüşlerini de ihmal etmeyin. Kullanmak isteyeceğiniz mutfak dolaplarının malzemesini, raf sistemini, rengini ve diğer özelliklerini siz seçebilirsiniz ama hangi malzemelerin hangi şartlarda kullanılabileceğini ya da hangi dekora uygun olacağının bilgisini size uzman ekibiniz verebilir. Mutfak dolaplarında özellikle malzeme seçimi çok önemlidir. Kalitesi ve raf özellikleri hakkında en doğru bilgiyi yine çalışacağınız profesyonel ekipten alabilirsiniz.
Dekorasyonda zemin, tavan ve duvarların birlikte oluşturduğu bütüne dekorasyonun fonu denir. Dekorasyonun fonu ne renkse ya da nasıl bir dokuya sahipse uygulanacak diğer özellikler de ona göre şekillenmelidir. Örneğin fonu koyu renk olan bir dekorasyon için aydınlatma ögeleri çok önemli olacaktır. Ya da beyaz bir fon üzerine hangi mobilyaları uygularsanız daha ferah bir görüntü elde edersiniz? Bütün bu detayları dekoratörünüzden öğrenebilir ve kararınızı bu doğrultuda verebilirsiniz. Seçeceğiniz zemin döşemesinin stilinize uygun olmasının yanı sıra kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza da uyumlu olması gerekmektedir.
Mutfak tezgahı mutfağınızda en çok kullanacağınız alan olacağından hijyen, sağlamlık, dayanıklılık ve şıklık gibi birçok özelliği taşıması gerekir. İhtiyaçlarınıza ve zevkinize göre seçebileceğiniz birçok farklı tezgah malzemesi ve modeli vardır. Masif tezgah, granit tezgah, ahşap tezgah, lake tezgah, metal tezgah, mermer tezgah, taş tezgah gibi onlarca farklı tezgah malzemesi bulabilirsiniz. Bunlar arasında seçim yaparken dayanıklılığını, sağlamlığını, hijyenik ve doğal olup olmadığını ve dizaynınıza uyup uymadığını göz önünde bulundurabilirsiniz.