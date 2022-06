Dekoratif özellikleriyle göz dolduran masa ve sehpalar

Her daim doğallığı ve çarpıcılığı bir arada bulunduran rustik tarz dekorasyonun sehpalara ele atmaması düşünülemezdi. Doğal ağaç görünümlü malzemelerden bir hayli faydanılan rustik stilde amaç, ham madde görünüme sahip ahşap mobilyalarla insanlarda etkileyici bir his bırakmaktır. Örnekteki sehpa tamamen ağaç kütüğü diliminden yapılmış olup zeytin, meşe ve çam ağaçları kullanılmıştır. Ayak kısmına ise metalik çubuklar yerleştirilerek dikkat çekici bir imaj kazandırılmış. Şüphesiz her kesimden insanın zevkine hitap etmeyen ancak iddialı parçalardan hoşlananlar için başarılı bir masa örneği.