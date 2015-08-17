Dekoratif özellikleriyle göz dolduran masa ve sehpalar

İç dekorasyon ile birlikte evimizdeki mobilyaların modeli, hangi tarz olduğu, ne tür aksesuarlarla dizayn edileceği gibi konular önem kazandı. Bir ev dekorasyonunda şüphesiz en titizlenen bölüm misafirlerinizi ağırladığınız salon ve oturma odasıdır. Bizler evin içinde kendi başımıza kaldığımızda ayaklarımızı uzatıp geniş geniş takılabiliriz. Ancak konuklarımıza şık bir ev sunmak, mobilya tasarımlarımızla etkilemek çoğumuzun arzusudur. Bunun için de büyük paralar harcamaya hazırızdır. Zira salon ve oturma odaları evlerin bir nevi vitrinidir. Bu vitrini süslemek için de masraftan kaçınmayız.
Salon takımlarının başlıca öğeleri koltuk ve masalardır. Yabancıların coffe table dediği geniş sehpalar da oturma odalarımızın temel direklerinden biridir. Ne kadar modern ve avangart olursa olsun sehpasız bir koltuk takımı görülmemiştir. Çünkü yeni dekorasyon trendleriyle beraber mobilyalar atılmaz, sadece form değiştirir. Zira her bir parçanın işlevsel bir niteliği vardır.
Bir misafir ağırladığınız zaman üzerinde yiyecek ikramı yaptığımız sehpalar, kendi başınıza kaldığınızda da dergilerinizi koyup kahvenizi yudumlayacağınız küçük bir masa işlevi görür. Ancak sehpalar, yalnızca sizin işinizi kolaylaştırmaz. Çoğu zaman tasarımcılar da masayı koltuk grubunun ortasına yerleştirerek tasarımı bu odak noktasına göre dizayn eder veya renkleri düzenlerken baz alır. Günümüzde çeşit çeşit stillere sahip, kimi zaman işlevselliğiyle ön plana çıkan kimi zaman da estetik görünüşüyle aklınızı alan sehpa modelleri bulunmaktadır. Gelin birlikte farklı sehpa masa alternatiflerine göz atalım.
Romantik stilde döşenmiş, çok gösterişli olmayan, duru bir oturma odası hayal ediyorsanız bu manzarayı tamamlayacak nitelikte bir sehpa örneği karşımızda. Yumuşacık pastel renklere sahip salonda gök yüzü mavisini andıran geniş masa, bir nevi oturma odasını odak merkezi. Sehpa modellerinde daha küçük masalara alışkınızdır. Ancak son moda oturma odası takımlarında daha geniş masaların kullanılması sık rastlanılan bir durum. Geniş bir kare şeklindeki masanın bir tarafı camla kaplanarak modern bir tasarım sağlanmış. Şüphesiz o cam detayı olmasa daha sıradan bir masa olurdu. Zaten tasarım dediğimiz olgu kimi zaman ihtişamı baz alsa da kimi zaman da küçük detaylarla evinize canlılık katar.
İç dekorasyonda endüstriyel stil çok trend bir tasarım modeli. Hem çarpıcı hem yenilikçi hem de farklı dokuları olağanca çiğliği ile yorumladığı için göz alıcı. Klasik bir koltuk takımını hareketlendirmek için de doğru bir masa tercihi. Kasa benzeri görünümüyle dikkat çeken ahşap masanın ham hali çarpıcı. Bu ahşap masayı çiçek desenli şeffaf bir camla tamamlamak hem estetik hem de modern bir sehpa çıkarmış ortaya. Küçük ve yerinde müdahalelerle oluşturulmuş izlenimi veren sehpa oturma odanızın gözdesi olabilir.
Oldukça modern çizgilere sahip bu sehpa, salon takımızın merkezinde olmasının hakkını veren bir tasarım örneği. Masanın ortasında iki oyuk şeklindeki delik, resimde de gördüğünüz şarap şişesini yerleştirmek için birebir. Dilerseniz gazete ve dergilerinizi koymak için de ideal, tamamen tercihinize kalmış. Sehpanın her iki ucunda olan erimiş hissi veren çukurlar avangart bir tasarım modeli denilebilir. Salon takımının kalanına göz gezdirdiğimizde sade renklerdeki halı ve koltuğu taçlandırmayı başarmış. Zira birbiriyle yarışan mobilyalar göz yorabilirdi. Oysa böylesine orijinal forma sahip bir masa kendi başına yeterince iddialı duruyor zaten.
Odywood imzalı orta sehpa modeli, esprili bir projeye ait “Hep aynı tarz salonlardan sıkıldık!” Sahiden de sıkılmadık değil, hayatımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz salonları yenilemenin zamanı geldi de geçiyor bile. Bu da her daim çok abartılı mobilyalar seçmek anlamına gelmiyor elbette. Küçük değişikliklerle büyük farklar yaratmak mümkün. Sanayi tipi döküm tekerleklerin kullanıldığı orta sehpanın ahşap kısmı maun ve meşe ağcından yapılmış. Bu da epey dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Tekerlekleri sayesinde bir hayli kullanışlı olan masa, eşyaların yerini sürekli değiştirmeyi sevenler için de birebir.
Başucu sehpası olarak da kullanılabilen komidinlerin farklı modelleri çok estetik. Bavul şeklindeki masa hem tüm dikkatleri üstüne çekiyor hem de kullanışlı. Resimde olduğu gibi isterseniz kitaplarınız isterseniz de farklı aksesuarları koyabileceğiniz bavul masa çok orijinal bir tasarım. Oturma odasına yerleştirebileceğiniz gibi yatak odasında ve çalışma odasına da koyabilirsiniz rahatlıkla. Bu sıradışı sehpaya uyumlu mobilyalar aldığınız takdirde hem sofistike hem de kendine özgü bir dekorasyona sahip olacaktır eviniz. Fırsatları değerlendirmenizi öneririz.
Her daim doğallığı ve çarpıcılığı bir arada bulunduran rustik tarz dekorasyonun sehpalara ele atmaması düşünülemezdi. Doğal ağaç görünümlü malzemelerden bir hayli faydanılan rustik stilde amaç, ham madde görünüme sahip ahşap mobilyalarla insanlarda etkileyici bir his bırakmaktır. Örnekteki sehpa tamamen ağaç kütüğü diliminden yapılmış olup zeytin, meşe ve çam ağaçları kullanılmıştır. Ayak kısmına ise metalik çubuklar yerleştirilerek dikkat çekici bir imaj kazandırılmış. Şüphesiz her kesimden insanın zevkine hitap etmeyen ancak iddialı parçalardan hoşlananlar için başarılı bir masa örneği.
Konuklarınızı ağırlarken yapacağınız içki sunumlarında kullanacağınız masanın tekerlekli bir servis sehpası olduğunu düşünün, işinizi epey kolaylaştıracaktır. İki adet şeffaf canlı bölme ve ortasında şişeleri yerleştirebileceğiniz yuvarlak kısımlardan oluşan masa, tekerlekleri sayesinde ağırlık yapmayarak pratik bir sunum hazırlamanıza yardımcı olacak. Altın ve siyah renkli kenarları da dore rengi mobilya seçimiyle bir hayli uyumlu olabilir. Veya altın varaklı klasik aksesuarlardan hoşlanıyorsanız dekorasyonunuzu servis sehpasıyla tamamlayabilirsiniz.
Şayet kırsal tarzda bir ev dekorasyonuna sahipseniz bu modelde sizin için epey seçenek var. Hem tv ünitesi hem orta sehpası hem zigon sehpa hem komidin hem de yemek masası imal eden firma sehpa ve masa modelleri için bir çok alternatife sahip. Tüm bu saydıklarımızın aynı takım olmasını tercih ediyorsanız da bu imkanı size sunuyor.
Günümüzde her stilden çeşit çeşit masa seçeneği bulunmaktadır. Ama olabilecek en orijinal fikirli masa tasarımlarını bulabilmek maharet ister. Bir geri dönüşüm harikası olan bu dikiş makinasından imal edilmiş. Ayak kısmı temizlenerek üzerine gri beyaz eskitme bir tabla yerleştirilmiş. Böylelikle ortaya bir benzeri daha bulunmayan çok orijinal bir masa çıkmış. Özellikle de dekorasyonda titizlik gösteren ev sahipleri kaçırılmaması gereken bir masa modeli. Zira her evde rastlayabileceğiniz bir sehpa tasarımı olmadığı açık.
Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane bilmecesini hepiniz bilirsiniz. Resimdeki örnek bu bilmeceyi çağrıştırır vaziyette. Zira esasen ana gövdesi tek parça olduğu halde üzerinde üç adet parçası daha var. Ahşap çizgili orta sehpasının ana özelliği fonksiyonel olması. Üzerindeki çeşitli ebatlarda masayla aynı renkteki tepsiler gayet işlevsel görünüyor. Dilerseniz yiyeceklerinizi yerleştirdiğiniz bu tepsiler sehpadan ayrı olarak da kullanabilirsiniz. Hem de mini sehpayı genişletmek için ideal bir fikir. Ahşapla uyumlu koyu yeşil rahat görünümlü koltuk takımıyla da birleşince hem pratik hem de estetik bir sehpa modeli ortaya çıkmış. Daha fazla ahşap sehpa örneklerine bakmak isterseniz “Ahşap sehpa modelleri” yazımıza göz atabilirsiniz.