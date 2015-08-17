Dekoratif özellikleriyle göz dolduran masa ve sehpalar

İç dekorasyon ile birlikte evimizdeki mobilyaların modeli, hangi tarz olduğu, ne tür aksesuarlarla dizayn edileceği gibi konular önem kazandı. Bir ev dekorasyonunda şüphesiz en titizlenen bölüm misafirlerinizi ağırladığınız salon ve oturma odasıdır. Bizler evin içinde kendi başımıza kaldığımızda ayaklarımızı uzatıp geniş geniş takılabiliriz. Ancak konuklarımıza şık bir ev sunmak, mobilya tasarımlarımızla etkilemek çoğumuzun arzusudur. Bunun için de büyük paralar harcamaya hazırızdır. Zira salon ve oturma odaları evlerin bir nevi vitrinidir. Bu vitrini süslemek için de masraftan kaçınmayız.

Salon takımlarının başlıca öğeleri koltuk ve masalardır. Yabancıların coffe table dediği geniş sehpalar da oturma odalarımızın temel direklerinden biridir. Ne kadar modern ve avangart olursa olsun sehpasız bir koltuk takımı görülmemiştir. Çünkü yeni dekorasyon trendleriyle beraber mobilyalar atılmaz, sadece form değiştirir. Zira her bir parçanın işlevsel bir niteliği vardır.

Bir misafir ağırladığınız zaman üzerinde yiyecek ikramı yaptığımız sehpalar, kendi başınıza kaldığınızda da dergilerinizi koyup kahvenizi yudumlayacağınız küçük bir masa işlevi görür. Ancak sehpalar, yalnızca sizin işinizi kolaylaştırmaz. Çoğu zaman tasarımcılar da masayı koltuk grubunun ortasına yerleştirerek tasarımı bu odak noktasına göre dizayn eder veya renkleri düzenlerken baz alır. Günümüzde çeşit çeşit stillere sahip, kimi zaman işlevselliğiyle ön plana çıkan kimi zaman da estetik görünüşüyle aklınızı alan sehpa modelleri bulunmaktadır. Gelin birlikte farklı sehpa masa alternatiflerine göz atalım.