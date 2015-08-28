Modern yatak odaları nasıl dizayn edilmeli?

Minimale odaklanın. Sadelikle ve tek renk ile şık ve modern bir görünüm kazandırmak elbette mümkün. Bunun en güzel örneklerinden birini yine Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop dizaynı ile görüyoruz. Beyaz renk tonlarının dinginliğe ve dinlendirici etkisine değinmeden olmaz. Derin ve rahat bir uyku almak için beyazın sadeliğinden faydalanabileceğiniz gibi, modern stil yatak odası modeli için de mükemmel bir alternatif olacaktır. Şüphesiz ki minimalist bir yaklaşım için odanızın beyaza bürünmesi seçkin bir dekorasyon dilini de yakalıyor. Modern stilde bir dekorasyon dili yakalamak istiyorsanız, göz yormayan, duruluk kazandıran tasarım ve yaklaşımları mutlaka iyi takip etmelisiniz. Beyazlara bürünerek sıra dışı modern bir görünüm kazandırmanın mümkün olabileceğine dair en güzel örneklerden biri ile devam ettik. Ayrıca Evlerinizde ezber bozan iç dekorasyon örnekleri yazımızda, eğer evinizin iç dekorasyonu ile ilgili yenilik yapmak istiyor, ya da dokular ve küçük dokunuşlarla evinizin havasını tamamen değiştirmek istiyorsanız, seçtiğimiz örnek dekorasyon modellerine bakarak devam edebilirsiniz.