Modern yatak odaları nasıl dizayn edilmeli?

Evlerimizi dekore ederken, günlük aktivite ve stres yoğunluğunu atacağımız yatak odaları, kişisel ve özel alan grubuna girmektedir. Bireysel alanların dekorasyonu sağlanırken, kişinin ihtiyaçları, zevkleri ve hangi stilleri tercih edeceği doğrultusunda, yatak odası modelleri tercihleri oldukça etkilidir. Evinizin diğer alanlarını dekore ederken uyguladığınız stiller ve tercihleriniz doğrultusunda, başlangıç fikirleri oluşturabilir, yeni dekorasyon örnekleri üzerinden ilham alabilirsiniz. Halihazırda mevcut olan yatak odanızı değiştirmeyi, yenilikler katmayı düşünüyor olabilirsiniz. Küçük dokunuşlara bambaşka bir atmosfere dönüştürmek, belirgin bir mimari stil şablonuna oturtmak elbette mümkün. Dingin ve sağlıklı bir uyku almak, mutlaka yatak odasının dekorasyonu, renkler, formlar ve dokular ile alakalıdır. Modernizm etkileri, dingin bir yaşam alanı yaratmada oldukça fonksiyonel iken, görsel etki kazanımı da sağlar. Hangi stili uygulayacağınıza henüz karar vermemiş olabilir, ya da bizzat modern stil yaklaşımları incelemeye başlamış olabilirsiniz. Ayrıca Modern yatak odası modelleri ve özgün tasarımlar yazımızda da ilham verecek bazı fikirler ve örnekler bulabileceğinizi umuyoruz. Bu yazımızda sizlere modern stilde yatak odası modelleri hakkında uzmanlarımızın seçtiği örneklerden, ilham verecek bazı fikirleri derledik.
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop tarafından dizayn edilen modern tip yatak odası modeline yalın bir örnek. Modern stilde dinginliğin yalın dili, yatak odasının dinlendirici etkileriyle mükemmel uyum sağlıyor. Öyle ki yatak odanıza girdiğinizde, göz yormayan etkilerden uzak, kaliteli bir uyku çekebileceğiniz bir alana geçiş yapmış bulunacaksınız. Kullanacağınız obje ve aksesuarların yatak odasının dekorasyonuyla uyumlu ve ahenk içinde olmasına özen gösterin. Öte yandan çarpıcı detayları öne çıkarabilecek nötr renkleri kullanabileceğinizi de unutmayın. Ara renklerin geçişleriyle yatak odasındaki ahengi sağlayabilir, küçük dokunuşlarla, gerekirse kontrast renklerle objeleri öne çıkarabilirsiniz.
Almanya'da bulunan OKİNLAB GMBH tarafından dizayn edilen, sıra dışı modern bir yatak odası modeli. Ezber bozan çizgileriyle yatak formlarının duvar dekorunda da sürdürüldüğü, minimale odaklanılan bir tasarım. Bildik alışıldık köşeli yatakların kullanımının yanı sıra, organik mimariden esinlenilerek tasarlanan yeni tip yatak modellerini düşünebilirsiniz. Ahşap tonlarının doğal dokusu ve ortama kattığı sıcak havayı unutmamalı. Minimal bir yatak ve göz yormayan, formlarla dinamizmi yakalayan bir modern yatak odası modeli formülü olarak alabilirsiniz. Ayrıca Köşesiz yataklar, romantik uykular yazımızda daha örneği bulabileceğiniz gibi, evinizin atmosferin farklı yatak formları ile hareketlendirmeyi düşünebilirsiniz.
Endüstriyel stilde gördüğünüz yatak odasını tasarlayan DECOROOM firması Polonya'da hizmet vermektedir. Grilerle bezenen duvar zemini kaplamasının yanı sıra, yatak odasına canlılık katan mavi ve çarpıcı kırmızı renk öğeleri objelerde kullanılmış. Ayrıca modern stil lamba tasarımı yatak odasına estetik bir hava katmış. Yer zemininde devam eden ahşap kaplama odanın sıcak havasını destekler nitelikte. Aydınlık ve ferah bir modern yatak odası modeli ile ilgilenenler için, bu tür renkli örnekleri sevenler mevcut bulunmaktadır.
Sadeliği bırakmadan seçkin bir tasarıma sahip olmak istiyor ve bunu nasıl uygulayacağınızı düşünüyorsanız, Bursa'da bulunan Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen modern stilde yatak odası modeline mutlaka bakmanızı öneririz. Yalın bir çizgi sürdüren oda tasarımıyla, göz yormayan renk tercihleriyle, şık ve ölçülü aydınlatma detayları ile enfes bir uyku çekebileceğiniz dingin bir yatak odası ile karşı karşıyasınız. Özellikle yerden yüksekliği vurgulayan tasarım çizgisiyle yatak, minimal formlarla dizayn edilmiş. Yine odanın dekorasyonunu ahenkle sürdüren ahşap yer zemini kaplaması, açık renk tonlarında tercih edilerek uyum ve estetik algı değeri katmaya devam edilmiş.
Duvar dekoru ve yatak odası dekorasyonu ile uyumu göz ardı edilmeyecek düzeyde etkili ve ilham verici fikirlerle dolu olabilir. Özellikle yatak başı için seçkin modellerle, duvar resimleri ya da yaratıcı fikirlerle tasarlanmış dokuları kullanarak estetik değer katabilirsiniz. Yumuşak renk tonlarından uzaklaşılmadan tasarlanan modern tip yatak odası modelimizde, açık kahve renk tonları ile naif bir hava yakalanmış. Yastıkların bir yatak odası dekorasyonunda renkli öğeler katabilecek ya da odanın ahengini sürdürebilecek tonlarda tercih edilebileceğini söylemeden geçmeyelim.
Sadelikle gelen dingin atmosferi şıklıkla buluşturan modern bir yatak odası modeli ile karşı karşıyayız. Duruluk kazandıran açık renk tonlarının odanın tüm dekorasyonunda sürdürülmesi, hakimiyeti naif renklere bırakması bakımından seçkin bir örnek. Özellikle yatak takımı ve mobilyalarda da hakim açık renk tonlarının devam etmesi, dar ve küçük bir yatak odası alanı için doğru ve ölçülü tercihler olduğunu belirtmeliyiz. Hem şıklık hem de sadeliğin buluştuğu, nefis bir uyku çekeceğiniz dingin bir yatak odası tasarımı oluşturulmuş.
Özellikle modern stil yatak odası oluşturmak isteyenler için, dekorasyonda önemli etkisi olabilecek bir diğer objeler de; tablolar ve aksesuarlardır. Yatak odasının dekorasyonunu oluştururken temel alınan yatak formu ve takımı, diğer objelerin tercihleri üzerinden de stili destekler vaziyette olmalıdır. Şık ve aydınlık bir yatak odası örneğinde tercih edeceğiniz formlar, yaratıcı fikirlerle oluşturulmuş çerçeveler belki de hoş ve modern bir duvar dekoru oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Ahşabın sıcaklığının yoğunlukla hissedildiği yatak odası dekorasyonunda, farklı formlar yakalayan yine ahşap materyal kullanılan masa formu tercih edilmiş. Odanıza karakteristik bir hava katmak, bu tür yaklaşımlarla ve küçük dokunuşlarla bile mümkün. Yatak odaları özel alanlar olduğu için karakteristik ve kişisel dokunuşlarla renklendirebilir, yeniden dekorasyon stilini oluşturabilirsiniz. Kendi tarzınızı yaratabileceğiniz gibi, kendi bulduğunuz karakteristik öğeler, tablolar , fotoğraflarınız, farklı formlarda mobilya ve aksesuarlarınızı rahatlıklar sergileyebileceğinizi unutmayın.
Fonksiyonellik bakımından ilham veren örneklerle devam edelim. Güne güzel başlamak, yatağınızda keyifle kahvenizi yudumlamak ve bir yandan severek okuduğunuz kitabınızı yanınızda bulundurmayı istemez misiniz? Elbette kişilere göre keyif mekanizmalarının yeniden oluşturulabileceği, yeni kullanım alanları oluşturulabilir. Öte yandan yaratıcı fikirlerle çok masraf etmeye gerek duymadan, kitaplarınızı sergileyebileceğiniz ahşap merdiven formları ile oynayabilir, yeniden tasarlayabilirsiniz.
Minimale odaklanın. Sadelikle ve tek renk ile şık ve modern bir görünüm kazandırmak elbette mümkün. Bunun en güzel örneklerinden birini yine Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop dizaynı ile görüyoruz. Beyaz renk tonlarının dinginliğe ve dinlendirici etkisine değinmeden olmaz. Derin ve rahat bir uyku almak için beyazın sadeliğinden faydalanabileceğiniz gibi, modern stil yatak odası modeli için de mükemmel bir alternatif olacaktır. Şüphesiz ki minimalist bir yaklaşım için odanızın beyaza bürünmesi seçkin bir dekorasyon dilini de yakalıyor. Modern stilde bir dekorasyon dili yakalamak istiyorsanız, göz yormayan, duruluk kazandıran tasarım ve yaklaşımları mutlaka iyi takip etmelisiniz. Beyazlara bürünerek sıra dışı modern bir görünüm kazandırmanın mümkün olabileceğine dair en güzel örneklerden biri ile devam ettik. Ayrıca Evlerinizde ezber bozan iç dekorasyon örnekleri yazımızda, eğer evinizin iç dekorasyonu ile ilgili yenilik yapmak istiyor, ya da dokular ve küçük dokunuşlarla evinizin havasını tamamen değiştirmek istiyorsanız, seçtiğimiz örnek dekorasyon modellerine bakarak devam edebilirsiniz.