Çiçek yatağı tasarlamak için ne yapmalıyım?

Bahçeler doğanın bir parçasını yaşam alanlarımıza taşıdığımız yerlerdir. Bahçeler çim örtüleri, çiçekler, ağaçların ve süs bitkileri ya da doğal bitki örtüsü ile oluşturulan insanın doğa ile ilişkisini geliştirdiği ve sürdürdüğü, evin dışında bulunan ve evde yaşayanların estetik ölçülerine göre biçimlendirilmiş ya da doğal haliyle bırakılmış açık alanlardır. Bir çok insan ekolojik ölçütleri göz önünde bulundurarak, yaşadığı coğrafyanın iklim koşullarına ve bitkilerin birbiriyle etkileşimine dikkat ederek bahçelerinde düzenlemeler yaparlar. Özellikle şehir hayatı içerisinde olanlar için bahçelerin çok büyük önemi vardır. Öyle ki başka yazılarımızda da belirttiğimiz gibi şehirde yaşayan biri için eve döndüğünde rahatlayabildiği bir bahçeye sahip olmak en büyük lükslerden biridir. Hatta bırakın bahçeyi balkonlar bile hayati önemdedir ekseriyetle doğayla, toprakla, flora ve faunayla bağı olanlar için. İşte bu rahatlama alanı olan bahçelerin düzenlenmesine de büyük önem verir bahçe sahipleri. Bahçe dediğimizde meyve bahçeleri de geliyor akla. Eğer bir bahçeye sahipseniz bahçenin etrafında sevdiğiniz meyve ağaçlarını, bir köşede mevsimlik sebzeleri, lavanta, kekik, nane gibi faydalı otları ve mevsimine göre bahçenize güzellik katacak ve dolayısıyla size seyirlik bir manzara oluşturacak çiçekleri yetiştirmeniz mümkün. Tabi bir bahçeyi organize ederken dikkat edilmesi gereken bir sürü husus var. Mesela meyve ağaçları dikmek ve yetiştirmek için yaşadığınız coğrafya ile yetiştirmek istediğiniz ağacın doğal ortamının ikliminin uyuşması gerekir. Kuzeyde yaşayan birinin bahçesinde muz ağacı yetiştirmesi pek olası değildir bu sebeple. Aynı şekilde bahçenize çeşitlilik katacak bitkileri ve çiçekleri de yetiştirebilmek için iklim uyumluluğunu göz önünde bulundurmalısınız. Bahçenizle uyum sağlayacak ağaçları ve bitkileri yetiştirirken onların büyüme süreçlerine şahit olmak da ayrı bir keyif ve heyecan katar yaşantınıza. Bahçelerde köklü peyzaj uygulamaları yapmak için iyi bir araştırma yapma gerekliliğinin yanı sıra profesyonel destek almaktan da çekinmeyin. Peyzaj mimarları, peyzaj tasarlama ve mühendisliği konusunda bahçenizin topografyasına ve iklim koşullarına uygun projeler geliştirerek size farklı seçenekler sunma konusunda tatmin edici yönlendirmeler ve uygulamalar gerçekleştirebilirler. Bahçenizi tasarlarken bu önerileri dikkate aldıktan sonra ise bahçenizin güzel kalması için rutin bakım işlemlerini yaparak ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Bitki ve toprak ile uğraşmak insanın zihninin sakinleşmesini ve negatif elektriğin olumlu bir enerjiye dönüşmesini sağlar ve bu durum tüm yaşam biçiminize pozitif katkıda bulunur. Bahçe düzenlemesi yaparken süs havuzları, kameriyeler ve evinizin bahçeye açılan odaları olan kış bahçeleri tasarlamanın yanı sıra bu yazımızda vurgulamak istediğimiz çiçek yatakları gibi uygulamalarla bahçenizin estetiğini yükseltmeniz ve hem gözünüze daha hoş gelen hem de daha işlevsel alanlara sahip olmanız mümkün. Özellikle çiçek yatakları bahçenin görünümüne renk katan dekoratif uygulamalardır. Bu derlemememizde bahçenizde bir çiçek yatağı oluşturmak için dikkat etmeniz gereken hususları irdeledik. Gerek mevsim çiçekleriyle gerek faydalı otlar ve çoğalan bitkilerle çiçek yatakları oluşturarak mükemmel bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Kamusal alanlarda sıklıkla gördüğümüz çiçek yatakları uygulamaları açık alan peyzaj çalışmalarının vazgeçilmez uygulamalarıdır. Kamusal alanlarda da dikkatinizi çekmiştir, bahar geldiğinde parkların belli bölümlerinde farklı renklerde çiçeklerin bir arada kullanılarak geometrik biçimlerin oluşturulduğu çiçek yatakları. Bakalım bahçemizde bir çiçek yatağını oluşturmak için neler yapmalıyız? Keyifli okumalar!
Bahçenizde çiçek yatağı oluşturmak için önce lokasyonu belirlemelisiniz. Çiçek yatağını yapacağınız alanı belirlerken özellikle balkon ya da verandanızda otururken rahatlıkla görebileceğiniz bölgeleri seçerseniz çiçekleriniz hep gözünüzün önünde olur. Bunun yanı sıra bir çok insan bahçesinde çim bitmeyen kısımlara taşlarla bir sınır belirleyerek çiçek yatakları uygularlar. Çiçek yatağını kendi başınıza yapıyorsanız evdeki bazı materyalleri kullanmanız da olası. Muğla'daki Angora Camping adlı firmanın gerçekleştirdiği çiçek yatağı bu konuda oldukça ilham verici. Fotoğrafta görüldüğü gibi çiçek yatağı alanını belirlemek için boş şişeler yan yana toprağa çakılmış. Camın yansıtıcı ve şeffaf görüntüsüyle rengarenk çiçeklerin bir arada ne kadar güzel görüneceğiniz hayal edebiliyor musunuz? Siz de bahçenizde belirlediğiniz alanı farklı malzemeler ile çevreleyerek sevdiğiniz ve ikliminize uygun çiçek ve bitkilerle süsleyebilirsiniz.
Çiçek yatağını düzenlerken farklı dekoratif uygulamalara yönelebilirsiniz. Bu örnekte gördüğümüz gibi eski zamanların hatırlatıcısı olan bir at arabası kullanılarak çiçek yatağının görsel zenginliği arttırılmış. Farklı renkteki çiçekler yan yana belli bir denge içinde dikilerek bir armoni oluşturulmuş. At arabasının iç kısmına kadar giden çiçekler sanki arabanın içinden toprağa akıyor izlenimi veriyor. Bu tür fikirlerin yanı sıra bir çok insan büyük boyutlu toprak saksı ve küpler ile bu tür uygulamalar gerçekleştiriyor ve çok başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Siz de çiçek yatağınızı tasarlarken dekoratif ögeler ile renkli çiçekleri harmanlayarak güzel bir görüntü elde edebilirsiniz.
Çiçek yatağı tasarlamak için mevsim çiçeklerini kullanarak her mevsim renkli bir görünüm elde etmek mümkün. Ancak bu da mevsim değiştikçe kuruyan ve ömrünü tüketen bitkilerin sökülüp yerine yenilerinin dikilmesi demek. Bu kadar uğraşmaya vaktim yok diyorsanız daha pratik uygulamalara yönelmenizde fayda var. Bu örnekte gördüğümüz klasik stilde düzenlenen bahçede bakımı gayet kolay tek çeşit bitki kullanılmış. Çiçek yatağı yapmak için bu tür uygulamalara da yönelmeniz mümkün. Kolaylıkla budanabilen bitkiler seçtikten sonra onları istediğiniz geometrik biçimleri oluşturacak şekilde budayarak bahçenizin görüntüsünü zenginleştirebilir ve bunu daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sizce de buradaki uygulama oldukça güzel görünmüyor mu?
Bahçede çiçek yatağı oluştururken yatağın sınırlarını belirlemek dikkat edilmesi gereken bir diğer konu. Özellikle bahçesinde çim bulunanlar için sınırları sağlıklı bir şekilde belirlemek gerekir. Aksi takdirde çimler çiçek yatağına doğru ve çiçek yatağındaki bitkiler de çimlerin üzerine doğru sıçrama yaparlar ve bahçenizde oluşturmak istediğiniz görüntü gerçekleşmeyebilir. Özellikle bahçesinde titiz olanlar için profesyonel bir firmadan yardım alarak bu fotoğrafta görüldüğü gibi toprağı sınırlayan uygulamalar yapabilirler. Sınırı sağlıklı bir biçimde belirlemek için toprağın biraz derinine inmekte fayda var.
Bitkilerin su ve güneş gibi temel besinlerinin yanı sıra toprağının zenginliğini koruyabilmesi için gübrelenmeye de ihtiyaçları vardır. Bahçenizde oluşturacağınız çiçek yatağındaki bitkilerin sağlıklı görünümlerini koruyabilmeleri için gübrelenmesi gerekir. Aslında çim alanları da bu uygulamaya dahildir. Bahçemi kış mevsimine nasıl hazırlarım? başlıklı yazımızda özellikle sert mevsim koşullarında bahçe bakımınız için öneriler bulabilirsiniz. Çiçek yatağınızı da özellikle kış öncesi sonbahar aylarında gübreleyerek toprağının daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu uygulama yetiştirdiğiniz bitkilere yansıyacaktır.
Yazımızda size sunduğumuz önerilerden fikir alarak çiçek yatağınızı oluşturduktan sonra iş sadece bitkilerinizle ilgilenmenize kalıyor. Biliyorsunuz çiçekler sevgimize karşılık vererek daha neşeli ve sağlıklı bir görünüme kavuşabilirler. Dünyadaki en keyifli işlerden biri olan bahçe uğraşları sizde meditatif bir etki oluştururken ilgilendiğiniz çiçekleriniz de daha keyifli kalacağı için harika peyzajın tadını çıkarmanızı sağlayacaktır.