Çiçek yatağı tasarlamak için ne yapmalıyım?

Bahçeler doğanın bir parçasını yaşam alanlarımıza taşıdığımız yerlerdir. Bahçeler çim örtüleri, çiçekler, ağaçların ve süs bitkileri ya da doğal bitki örtüsü ile oluşturulan insanın doğa ile ilişkisini geliştirdiği ve sürdürdüğü, evin dışında bulunan ve evde yaşayanların estetik ölçülerine göre biçimlendirilmiş ya da doğal haliyle bırakılmış açık alanlardır. Bir çok insan ekolojik ölçütleri göz önünde bulundurarak, yaşadığı coğrafyanın iklim koşullarına ve bitkilerin birbiriyle etkileşimine dikkat ederek bahçelerinde düzenlemeler yaparlar. Özellikle şehir hayatı içerisinde olanlar için bahçelerin çok büyük önemi vardır. Öyle ki başka yazılarımızda da belirttiğimiz gibi şehirde yaşayan biri için eve döndüğünde rahatlayabildiği bir bahçeye sahip olmak en büyük lükslerden biridir. Hatta bırakın bahçeyi balkonlar bile hayati önemdedir ekseriyetle doğayla, toprakla, flora ve faunayla bağı olanlar için. İşte bu rahatlama alanı olan bahçelerin düzenlenmesine de büyük önem verir bahçe sahipleri. Bahçe dediğimizde meyve bahçeleri de geliyor akla. Eğer bir bahçeye sahipseniz bahçenin etrafında sevdiğiniz meyve ağaçlarını, bir köşede mevsimlik sebzeleri, lavanta, kekik, nane gibi faydalı otları ve mevsimine göre bahçenize güzellik katacak ve dolayısıyla size seyirlik bir manzara oluşturacak çiçekleri yetiştirmeniz mümkün. Tabi bir bahçeyi organize ederken dikkat edilmesi gereken bir sürü husus var. Mesela meyve ağaçları dikmek ve yetiştirmek için yaşadığınız coğrafya ile yetiştirmek istediğiniz ağacın doğal ortamının ikliminin uyuşması gerekir. Kuzeyde yaşayan birinin bahçesinde muz ağacı yetiştirmesi pek olası değildir bu sebeple. Aynı şekilde bahçenize çeşitlilik katacak bitkileri ve çiçekleri de yetiştirebilmek için iklim uyumluluğunu göz önünde bulundurmalısınız. Bahçenizle uyum sağlayacak ağaçları ve bitkileri yetiştirirken onların büyüme süreçlerine şahit olmak da ayrı bir keyif ve heyecan katar yaşantınıza. Bahçelerde köklü peyzaj uygulamaları yapmak için iyi bir araştırma yapma gerekliliğinin yanı sıra profesyonel destek almaktan da çekinmeyin. Peyzaj mimarları, peyzaj tasarlama ve mühendisliği konusunda bahçenizin topografyasına ve iklim koşullarına uygun projeler geliştirerek size farklı seçenekler sunma konusunda tatmin edici yönlendirmeler ve uygulamalar gerçekleştirebilirler. Bahçenizi tasarlarken bu önerileri dikkate aldıktan sonra ise bahçenizin güzel kalması için rutin bakım işlemlerini yaparak ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Bitki ve toprak ile uğraşmak insanın zihninin sakinleşmesini ve negatif elektriğin olumlu bir enerjiye dönüşmesini sağlar ve bu durum tüm yaşam biçiminize pozitif katkıda bulunur. Bahçe düzenlemesi yaparken süs havuzları, kameriyeler ve evinizin bahçeye açılan odaları olan kış bahçeleri tasarlamanın yanı sıra bu yazımızda vurgulamak istediğimiz çiçek yatakları gibi uygulamalarla bahçenizin estetiğini yükseltmeniz ve hem gözünüze daha hoş gelen hem de daha işlevsel alanlara sahip olmanız mümkün. Özellikle çiçek yatakları bahçenin görünümüne renk katan dekoratif uygulamalardır. Bu derlemememizde bahçenizde bir çiçek yatağı oluşturmak için dikkat etmeniz gereken hususları irdeledik. Gerek mevsim çiçekleriyle gerek faydalı otlar ve çoğalan bitkilerle çiçek yatakları oluşturarak mükemmel bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Kamusal alanlarda sıklıkla gördüğümüz çiçek yatakları uygulamaları açık alan peyzaj çalışmalarının vazgeçilmez uygulamalarıdır. Kamusal alanlarda da dikkatinizi çekmiştir, bahar geldiğinde parkların belli bölümlerinde farklı renklerde çiçeklerin bir arada kullanılarak geometrik biçimlerin oluşturulduğu çiçek yatakları. Bakalım bahçemizde bir çiçek yatağını oluşturmak için neler yapmalıyız? Keyifli okumalar!