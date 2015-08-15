Sanki başka bir gezegenden…

Daha farklı bir tarzda düzenlenen bu banyodaki çizgiler daha modern bir hava estiriyor. Duşakabinli duş bölümünün yanı sıra bir de küvetin bulunduğu banyoda krem tonları hakim. Yuvarlak hatlarıyla dikkat çekici bir tasarıma sahip olan lavabo tekneleri çok şık bir hava katıyor.

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