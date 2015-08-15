Sanki başka bir gezegenden…

Bugün size tanıtacağımız ev dışarıdan gayet normal ve sıradan bir ev gibi görünürken içine girince büyük bir sürpriz sunuyor. Eskilerin
dış görünüş aldatıcıdır lafını destekleyen bu ev Polonya'nın Koszalin kentinde bulunuyor. Bize klasik bir dış cephenin içinin de klasik olmak zorunda olmadığını gösteren bu evin altında Design Studio Projektive'in imzası var. Lafı fazla uzatmadan gelin bu uzay çağı evindeki turumuza başlayalım.
Modern bungalov Kozsalin'de bir yerleşim yerinde bulunuyor. Modern ve tarz sahibi bir görünüşe sahip olan bungalov çevreye ve çevredeki evlere mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Cephe siyah beyaz duvarlar ve ahşapla kaplanmış. Çatı ise antrasit renkte. Bu kontrast yaratan kombinasyon binaya sıra dışı bir karakter kazandırıyor ve evi diğer evlerden farklı kılıyor. Bahçeden evde bahçeyle iletişime geçilmesini sağlayan geniş pencereler olduğunu görüyoruz. Buradan bungolavun dikkat çeken bir başka özelliği ahşap kaplı harika veranda.
Bu açıdan ev biraz farklı görünüyor. Bu cephe biraz daha kapalı. Çok sayıda ama küçük pencerelerle gün ışığıyla münasebette bulunuyor.
Daha eşiği geçer geçmez iç mekanın dış cepheden oldukça farklı olduğunu anladık. Hemen holde bizi ultra-modern olmanın da ötesinde fütüristik bir düzenlemeyle karşılaştık. Doğal taş döşeli zemin gibi parlak yüzeyler, cam duvarlar, rastgele şekillerin hakim olduğu dekorasyon iç mekana bu kendine has karakteristiği kazandırmış.
Mutfak ve yemek odasında da fütüristik şekiller ve alışılmadık formlara rastlıyoruz. İlk göze çarpan şey yemek masasının anatomik biçimde tasarlanmış sandalyeleri. Yemek bölümüyle mutfağı ayıran tezgah hem kalabalık olmayan öğünlerde yemek masası olarak işlev görebilecek, yemek yaparken de çalışma tezgahı olarak kullanılabilecek bir tezgah. Tezgahın tabureleri de ilginç formlarıyla dikkat çekiyor. Yukarıdaki aynalı ışıklar ise evin fütüristik havasını destekler nitelikte.
Oturma odası bize beklenmedik şekilde ultra modern malzeme ve eşyaların yanı sıra geleneksel malzemelerin de aynı yoğunlukta kullanıldığı bir mekan olarak karşılıyor bizi. Çağdaş görünümde olan oda aynı zamanda konfor ve sıcaklıktan da ödün vermiyor. Olağanüstü ahşap parke beyaz köşe takımıyla mükemmel bir harmoni yakalamış. Açık renkli duvarlara mekana genişlik hissi verirken aydınlatma unsurları evde daha önce gördüğümüz fütüristik havayı estiriyor.
Yatak odasına da karakterini yine modern tasarım unsurları kazandırıyor. Oda konfor ve sıcaklıktan ödün vermezken, fütüristk havadan da payını almış. Kafes işi kumaştan yapılmış avize ve banyoyu yatak odasından ayıran sürgülü cam kapı odaya fütüristik hava katıyor.
Geniş ve ferah salonda bir de şömine bulunuyor. Kahverengiye boyalı bir duvar içine oturtulan şömine soldaki parlak duvar ünitesiyle de ilginç bir kontrast oluşturmuş. Odunların koyulacağı yer zekice çözülmüş. Duvar ve şömine arasında bunun için bir boşluk bırakılmış. Burada biriken odunlar da dekoratif bir unsur olarak genel tabloya hizmet ediyor.
Bu evde iki banyo bulunuyor ve her bir banyo farklı bir tarzda dekore edilmiş. İlk banyoda Asya esintileri görmek mümkün. Dairesel hatlara sahip küvet ahşap bir hazneye oturtulmuş ve küvet etrafındaki bitkiler Asya kökenli. Siyah, beyaz ve kahverenginin uyumundan faydalanılan banyoya ahududu rengiyle renk verilmiş.
Daha farklı bir tarzda düzenlenen bu banyodaki çizgiler daha modern bir hava estiriyor. Duşakabinli duş bölümünün yanı sıra bir de küvetin bulunduğu banyoda krem tonları hakim. Yuvarlak hatlarıyla dikkat çekici bir tasarıma sahip olan lavabo tekneleri çok şık bir hava katıyor.
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